«Барселона» ва «Хетафе» баҳси учун асосий таркиблар эълон қилинди

·37·Спорт
«Барселона» ва «Хетафе» баҳси учун асосий таркиблар эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Барселона»
  • Испания Ла Лигасининг 8-турида «Хетафе»га қарши ўйин учун асосий таркибини эълон қилди, унда жароҳатдан қайтган дарвозабон Жоан Гарсия майдонга тушади.
  • Каталонияликлар яримҳимояда Гави, Дани Олмо ва Родри, ҳужумда эса Энтони Гордон, Ламин Ямал ҳамда Габриел Жезус билан кучли таркибни майдонга ташлайди.
  • «Хетафе» эса Сория бошчилигидаги ҳимоявий тактика билан «Барселона»нинг босимини синдиришга ҳаракат қилади.

Испания Ла Лигасининг 8-тури доирасида чемпионат пешқадами «Барселона» ўз майдонида «Хетафе»ни қабул қилади. Мавсумни ажойиб сермаҳсуллик ва кетма-кет ғалабалар билан давом эттираётган каталонияликларнинг ушбу баҳс олдидан танлаган бошланғич таркиби эълон қилинди.

Мураббийлар штаби томонидан тасдиқланган қайдномада бир қатор муҳим ўзгаришлар кўзга ташланмоқда, хусусан, жароҳат туфайли сафдан чиққан асосий дарвозабон Жоан Гарсия тўлиқ тикланиб, илк дақиқалардан майдонга тушадиган бўлди.

«Барселона» бошланғич таркиби: Кучли яримҳимоя ва Ямал бошчилигидаги ҳужум

Каталонияликлар майдонга энг кучли кучларини ташлайди:

  • Дарвоза чизиғи: Жароҳатдан сўнг яшил майдонга қайтган Жоан Гарсия дарвозани ишончли қўриқлаш учун асосий таркибдан жой олди;

  • Мудофаа қўрғони: Қанотлар ва марказда Кунде, Эрик Гарсия, Жерар Мартин ҳамда Эспарт квартети ҳаракат қилади;

  • Яримҳимоядаги ижодкорлик: Марказда Гави, Дани Ольмо ва жамоанинг янги етакчиси Родри тўп назоратини таъминлайди;

  • Ҳужумчилар триоси: Қанотларда тезкор Энтони Гордон ва ёш юлдуз Ламин Ямал, марказда эса Габриэл Жезус рақиб мудофаасини ёриб ўтишга масъул этиб белгиланди.

«Хетафе» қаршилиги ва меҳмонлар танлови

Меҳмонлар анъанавий тарзда ҳимоявий ва қаттиққўл тактикага таянган ҳолда майдонга тушади:

  • Мезбонларга қарши кураш: Мадрид вилояти клуби таркибида тажрибали посбон Сория, ҳимоячилар Мохика, Ромеро, Жене ва Кико асосий зарбани қайтаришга уринади;

  • Марказ ва қарши ҳужумлар: Франчо, Марио Мартин, Терратс, А. Гарсия ва Иван майдонда «Барселона»нинг босимини синдиришга ҳаракат қилади.

Ўйин қайдномаси ва таркиблар

  • Ла Лига. 8-тур

    «Барселона» — «Хетафе»

  • «Барселона»: Жоан Гарсия, Кунде, Эрик Гарсия, Жерар Мартин, Эспарт, Гави, Ольмо, Родри, Гордон, Габриэл Жезус, Ямал.

  • «Хетафе»: Сория, Мохика, Ромеро, Жене, Кико, Франчо, Марио Мартин, Терратс, А. Гарсия, Иван.

Каталония суперклуби ўз мухлислари қаршисида навбатдаги йирик ғалабасини нишонлай оладими ёки «Хетафе» ҳимоявий қалъаси билан фаворитни тўхтатадими — барчаси Тошкент вақти билан тунги баҳсда ҳал бўлади.

БарселонаХетафеЛа ЛигаЖоан Гарсия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

13 йиллик буюк фаолиятдан сўнг Дани Карвахаль “Хетафе” клубига ўтиш арафасида13 йиллик буюк фаолиятдан сўнг Дани Карвахаль “Хетафе” клубига ўтиш арафасида7 октябр 06:48Қиймати тушган юлдузлар: Ла Лигада қайси топ-футболчилар арзонлашди?Қиймати тушган юлдузлар: Ла Лигада қайси топ-футболчилар арзонлашди?5 октябр 19:29Андрес Инеста Ламине Ямалнинг ўйинидан ҳайратда эканини айтдиАндрес Инеста Ламине Ямалнинг ўйинидан ҳайратда эканини айтди5 октябр 16:56«Барселона»да тўхтатиб бўлмас куч: Рафинья кетма-кет иккинчи ой Испанияда тенгсиз!«Барселона»да тўхтатиб бўлмас куч: Рафинья кетма-кет иккинчи ой Испанияда тенгсиз!3 октябр 17:45Жоан Гарсия татуировка қилдиришдан бош тортди ва трансфер ҳақидаги саволларга жавоб бердиЖоан Гарсия татуировка қилдиришдан бош тортди ва трансфер ҳақидаги саволларга жавоб берди2 август 23:16Ханси Флик Ла Лигада сентябрнинг энг яхши мураббийи бўлдиХанси Флик Ла Лигада сентябрнинг энг яхши мураббийи бўлди29 сентябр 20:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди