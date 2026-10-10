«Барселона» ва «Хетафе» баҳси учун асосий таркиблар эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Барселона»
- Испания Ла Лигасининг 8-турида «Хетафе»га қарши ўйин учун асосий таркибини эълон қилди, унда жароҳатдан қайтган дарвозабон Жоан Гарсия майдонга тушади.
- Каталонияликлар яримҳимояда Гави, Дани Олмо ва Родри, ҳужумда эса Энтони Гордон, Ламин Ямал ҳамда Габриел Жезус билан кучли таркибни майдонга ташлайди.
- «Хетафе» эса Сория бошчилигидаги ҳимоявий тактика билан «Барселона»нинг босимини синдиришга ҳаракат қилади.
Испания Ла Лигасининг 8-тури доирасида чемпионат пешқадами «Барселона» ўз майдонида «Хетафе»ни қабул қилади. Мавсумни ажойиб сермаҳсуллик ва кетма-кет ғалабалар билан давом эттираётган каталонияликларнинг ушбу баҳс олдидан танлаган бошланғич таркиби эълон қилинди.
Мураббийлар штаби томонидан тасдиқланган қайдномада бир қатор муҳим ўзгаришлар кўзга ташланмоқда, хусусан, жароҳат туфайли сафдан чиққан асосий дарвозабон Жоан Гарсия тўлиқ тикланиб, илк дақиқалардан майдонга тушадиган бўлди.
«Барселона» бошланғич таркиби: Кучли яримҳимоя ва Ямал бошчилигидаги ҳужум
Каталонияликлар майдонга энг кучли кучларини ташлайди:
Дарвоза чизиғи: Жароҳатдан сўнг яшил майдонга қайтган Жоан Гарсия дарвозани ишончли қўриқлаш учун асосий таркибдан жой олди;
Мудофаа қўрғони: Қанотлар ва марказда Кунде, Эрик Гарсия, Жерар Мартин ҳамда Эспарт квартети ҳаракат қилади;
Яримҳимоядаги ижодкорлик: Марказда Гави, Дани Ольмо ва жамоанинг янги етакчиси Родри тўп назоратини таъминлайди;
Ҳужумчилар триоси: Қанотларда тезкор Энтони Гордон ва ёш юлдуз Ламин Ямал, марказда эса Габриэл Жезус рақиб мудофаасини ёриб ўтишга масъул этиб белгиланди.
«Хетафе» қаршилиги ва меҳмонлар танлови
Меҳмонлар анъанавий тарзда ҳимоявий ва қаттиққўл тактикага таянган ҳолда майдонга тушади:
Мезбонларга қарши кураш: Мадрид вилояти клуби таркибида тажрибали посбон Сория, ҳимоячилар Мохика, Ромеро, Жене ва Кико асосий зарбани қайтаришга уринади;
Марказ ва қарши ҳужумлар: Франчо, Марио Мартин, Терратс, А. Гарсия ва Иван майдонда «Барселона»нинг босимини синдиришга ҳаракат қилади.
Ўйин қайдномаси ва таркиблар
Ла Лига. 8-тур
«Барселона» — «Хетафе»
«Барселона»: Жоан Гарсия, Кунде, Эрик Гарсия, Жерар Мартин, Эспарт, Гави, Ольмо, Родри, Гордон, Габриэл Жезус, Ямал.
«Хетафе»: Сория, Мохика, Ромеро, Жене, Кико, Франчо, Марио Мартин, Терратс, А. Гарсия, Иван.
Каталония суперклуби ўз мухлислари қаршисида навбатдаги йирик ғалабасини нишонлай оладими ёки «Хетафе» ҳимоявий қалъаси билан фаворитни тўхтатадими — барчаси Тошкент вақти билан тунги баҳсда ҳал бўлади.
Изоҳлар 0
…