Криштиану Роналду Португалия ихтиёрини тарк этди

·0·Спорт
Криштиану Роналду Португалия ихтиёрини тарк этди

Миллатлар лигаси доирасидаги Данияга қарши ўйин олдидан Криштиану Роналду Португалия терма жамоаси ихтиёрини тарк этгани мамлакат футбол жамоатчилигида катта эътирозларга сабаб бўлди. А Бола нашри тарқатган маълумотларга кўра, мазкур ҳолат нафақат таркибдаги ўзгаришларга, балки жамоанинг ижтимоий тармоқлардаги обуначилари сонининг кескин камайиб кетишига ҳам олиб келди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Копенгаген шаҳридаги «Паркен» стадионида бўлиб ўтадиган учрашувда Роналдуга тегишли бўлган афсонавий 7-рақамли либос эгасиз қолмайди. Миллатлар лигаси регламентига кўра, ўйин қайдномасига киритилган футболчилар 1 дан 23 гача бўлган рақамларга эга бўлиши шарт. Шу сабабли, Португалия терма жамоаси Криштиану Роналду вақтинча жамоани тарк этганига қарамай, унинг рақамини бўш қолдира олмасди.

Рафаел Леау 7-рақамда ва таркибдаги йўқотишлар

Регламент талабларидан келиб чиқиб, Данияга қарши баҳсда Португалия терма жамоасининг 7-рақамидаги либос ҳужумчи Рафаел Леауга насиб этди. Эслатиб ўтамиз, ушбу футболчи ёзги трансфер ойнасида Милан клубидан Галатасарой сафига ўтган эди.

Бироқ терма жамоа фақат Криштиану Роналду билан боғлиқ ўзгаришлар билангина чекланиб қолгани йўқ. Шунингдек, собиқ Реал Мадрид, Ювентус ва Манчестер Юнайтед ҳужумчиси қатори Франциску Консеясоу ҳам сон қисмидаги жароҳати сабабли қайдномага киритилмади. Шифокорлар ўтказган тиббий кўриклар жиддий йиртиқ йўқлигини кўрсатган бўлса-да, мураббийлар штаби уни таваккал қилмасликка қарор қилди.

Ижтимоий тармоқлардаги йўқотишлар ва мухлислар муносабати

B24 хабар беришича, Криштиану Роналдунинг терма жамоа ихтиёрини тарк этиши билан боғлиқ можаро Португалия футбол федерациясига жиддий зарар етказган. Хусусан, терма жамоанинг расмий саҳифалари қисқа вақт ичида — атиги бир неча соат ичида ярим миллионга яқин (500 мингта) обуначисини йўқотган.

А Бола нашри ўтказган сўровнома натижаларига кўра, маҳаллий мухлислар юзага келган вазиятда асосан Криштиану Роналдунинг ўзини айбдор деб ҳисобламоқда. Аниқроқ айтганда, респондентларнинг 78,2 фоизи Ал Насср ҳужумчисини танқид қилган бўлса, 13,7 фоизи бош мураббий Жорже Жезушни, 8,1 фоизи эса федерация президенти Педру Проэнсани асосий айбдор сифатида кўрсатган.

Криштиано РоналдоПортугалРафаел ЛеаоМиллатлар лигасиФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиано Роналдо Португалия терма жамоаси ихтиёрини тарк этдиКриштиано Роналдо Португалия терма жамоаси ихтиёрини тарк этдиБугун 00:52Криштиано Роналдо Португалия йиғинини тарк этдиКриштиано Роналдо Португалия йиғинини тарк этдиКеча 23:16Португалиялик мураббий Норвечни Европанинг кучли бес гра қаторига киритдиПортугалиялик мураббий Норвечни Европанинг кучли бес гра қаторига киритди28 сентябр 09:14Криштиано Роналдо Португалия сафидан чиқиб кетгани учун дисквалификация қилиниши мумкинКриштиано Роналдо Португалия сафидан чиқиб кетгани учун дисквалификация қилиниши мумкинБугун 11:18Криштиану Роналду ва терма жамоа устози ўртасидаги вазиятга ойдинлик киритилдиКриштиану Роналду ва терма жамоа устози ўртасидаги вазиятга ойдинлик киритилдиКеча 22:58Рубен Диас Криштиану Роналду атрофидаги шов-шувларга муносабат билдирдиРубен Диас Криштиану Роналду атрофидаги шов-шувларга муносабат билдирдиКеча 21:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди