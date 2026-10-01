Криштиану Роналду Португалия ихтиёрини тарк этди
Миллатлар лигаси доирасидаги Данияга қарши ўйин олдидан Криштиану Роналду Португалия терма жамоаси ихтиёрини тарк этгани мамлакат футбол жамоатчилигида катта эътирозларга сабаб бўлди. А Бола нашри тарқатган маълумотларга кўра, мазкур ҳолат нафақат таркибдаги ўзгаришларга, балки жамоанинг ижтимоий тармоқлардаги обуначилари сонининг кескин камайиб кетишига ҳам олиб келди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Копенгаген шаҳридаги «Паркен» стадионида бўлиб ўтадиган учрашувда Роналдуга тегишли бўлган афсонавий 7-рақамли либос эгасиз қолмайди. Миллатлар лигаси регламентига кўра, ўйин қайдномасига киритилган футболчилар 1 дан 23 гача бўлган рақамларга эга бўлиши шарт. Шу сабабли, Португалия терма жамоаси Криштиану Роналду вақтинча жамоани тарк этганига қарамай, унинг рақамини бўш қолдира олмасди.
Рафаел Леау 7-рақамда ва таркибдаги йўқотишларРегламент талабларидан келиб чиқиб, Данияга қарши баҳсда Португалия терма жамоасининг 7-рақамидаги либос ҳужумчи Рафаел Леауга насиб этди. Эслатиб ўтамиз, ушбу футболчи ёзги трансфер ойнасида Милан клубидан Галатасарой сафига ўтган эди.
Бироқ терма жамоа фақат Криштиану Роналду билан боғлиқ ўзгаришлар билангина чекланиб қолгани йўқ. Шунингдек, собиқ Реал Мадрид, Ювентус ва Манчестер Юнайтед ҳужумчиси қатори Франциску Консеясоу ҳам сон қисмидаги жароҳати сабабли қайдномага киритилмади. Шифокорлар ўтказган тиббий кўриклар жиддий йиртиқ йўқлигини кўрсатган бўлса-да, мураббийлар штаби уни таваккал қилмасликка қарор қилди.
Ижтимоий тармоқлардаги йўқотишлар ва мухлислар муносабатиB24 хабар беришича, Криштиану Роналдунинг терма жамоа ихтиёрини тарк этиши билан боғлиқ можаро Португалия футбол федерациясига жиддий зарар етказган. Хусусан, терма жамоанинг расмий саҳифалари қисқа вақт ичида — атиги бир неча соат ичида ярим миллионга яқин (500 мингта) обуначисини йўқотган.
А Бола нашри ўтказган сўровнома натижаларига кўра, маҳаллий мухлислар юзага келган вазиятда асосан Криштиану Роналдунинг ўзини айбдор деб ҳисобламоқда. Аниқроқ айтганда, респондентларнинг 78,2 фоизи Ал Насср ҳужумчисини танқид қилган бўлса, 13,7 фоизи бош мураббий Жорже Жезушни, 8,1 фоизи эса федерация президенти Педру Проэнсани асосий айбдор сифатида кўрсатган.
Изоҳлар 0
…