1000-гол ва сўнгги видолашув ўйини: Роналду Португалия термасига қайтиши мумкин

·8·Спорт
1000-гол ва сўнгги видолашув ўйини: Роналду Португалия термасига қайтиши мумкин
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Криштиану Роналду Португалия терма жамоасига келаси йил расман қайтиши мумкин.
  • Мигел Перейра маълумотига кўра, Роналду ўзининг 1000-голини уришни ва миллий либосда тарихий хайрлашув ўйинини ўтказишни истамоқда.
  • Мураббий Жорже Жезуш билан муносабатлар яхшиланаётгани ва Португалия футбол федерацияси ҳам бу қайтишни қўллаб-қувватлаётгани қайд этилган.
  • Роналду 234 та ўйин ва 146 та гол билан жаҳон рекордларини ўрнатган.

Португалия миллий жамоаси бош мураббийи Жорже Жезуш билан юзага келган кескин низо сабабли қароргоҳни тарк этган ва бутун дунёда катта шов-шувга сабаб бўлган Криштиану Роналду атрофидаги вазият кутилмаган томонга ўзгармоқда.

Етакчи португалиялик спорт журналисти Мигел Перейра тарқатган сенсацион маълумотларга кўра, 41 ёшли афсонанинг миллий жамоадаги фаолияти ҳали узил-кесил тугамаган бўлиши мумкин. У келаси йил Португалия сафига расман қайтади.

1000-гол орзуси ва тарихий хайрлашув байрами

Инсайдернинг таъкидлашича, Роналдунинг миллий либос билан хайрлашуви оддий жанжал ёки шошилинч демарш билан эмас, балки жаҳон футболи тарихида мисли кўрилмаган байрам кўринишида ўтиши кўзда тутилмоқда:

«У Португалия сафида сўнгги голини киритишни жуда хоҳламоқда. Менимча, Криштиану мавсум охирига бориб фаолиятидаги 1000-голини уришга бор кучи билан интилади.

Роналду «Ан-Наср» сафида бир мавсумда 15–20 та гол уришни осонлик билан уддалашига тўлиқ ишонади. Бироқ у миллий жамоадаги фаолияти, ўз тарихи ва шахсан ўзи учун катта, унутилмас байрам уюштирилишини истайди. Мен бу тарихий воқеа албатта содир бўлади, деб ҳисоблайман».

Жезуш билан муносабатлар илиқлашди, федерация қайтишни кутмоқда

Криштианунинг қайтиши учун нафақат футболчининг хоҳиши, балки юзага келган ички муҳит ҳам ижобий томонга ўзгармоқда:

  • Мураббий билан муроса: Бир неча кун олдин очиқ можарога борган Роналду ва бош мураббий Жорже Жезуш ўртасидаги алоқалар қайта тиклана бошлагани ва муносабатлар илиқлашаётгани кузатилмоқда.

  • FPF манфаати: Португалия футбол федерацияси (FPF) раҳбарияти Роналдунинг термага қайтишини тўлиқ қўллаб-қувватлайди. Чунки афсонавий сардорнинг ҳар бир чиқиши мамлакат ва федерация учун мислсиз тижорий ҳамда медиа шов-шувини кафолатлайди.

Мигел Перейранинг хулоса қилишича, юлдуз ҳужумчи келаси йилнинг охирларига келиб Португалия миллий жамоаси сафида ўзининг расмий сўнгги хайрлашув учрашувини ўтказиш учун яна майдонга тушади.

234 та ўйин ва 146 та гол билан жаҳон рекордларини ўрнатган Роналдунинг тарихи бундай тарзда — тўлиқ ареналар ва мухлислар олқиши остида нуқта қўйилиши ҳар икки томон учун энг муносиб сценарий бўлиб кўринмоқда.

Криштиану РоналдуПортугалия миллий жамоасиЖорже ЖезушПортугалия футбол федерацияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Можарога нуқта қўйиладими? Жорже Жезуш Роналду билан махфий учрашувга рози бўлдиМожарога нуқта қўйиладими? Жорже Жезуш Роналду билан махфий учрашувга рози бўлдиБугун 01:04Роналду терма жамоа билан хайрлашадими? ПФФ Криштиану билан сулҳ тузишга уринмоқдаРоналду терма жамоа билан хайрлашадими? ПФФ Криштиану билан сулҳ тузишга уринмоқда2 октябр 18:20«Аразнинг асл илдизи маълум»: Жезуш Роналдунинг норозилиги сабабини очиқ айтди«Аразнинг асл илдизи маълум»: Жезуш Роналдунинг норозилиги сабабини очиқ айтди1 октябр 11:00Португалия Роналдусиз кучлироқми? Жезушнинг қатъияти ва афсонанинг оғриқли демарши...Португалия Роналдусиз кучлироқми? Жезушнинг қатъияти ва афсонанинг оғриқли демарши...Кеча 09:17Улар ўртасида аслида нима юз берди? Роналдунинг терма жамоани тарк этиши тафсилотлариУлар ўртасида аслида нима юз берди? Роналдунинг терма жамоани тарк этиши тафсилотлари2 октябр 22:19"Роналду бўлмаса, ҳеч кимсиз": Криштианунинг опаси бутун мамлакатни кескин танқид қилди"Роналду бўлмаса, ҳеч кимсиз": Криштианунинг опаси бутун мамлакатни кескин танқид қилди1 октябр 15:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди