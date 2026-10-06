Лионель Месси терма жамоадаги фаолиятига якун ясайди
Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси чоршанба куни Бенин терма жамоасига қарши ўтказиладиган ўртоқлик учрашувидан сўнг халқаро миқёсдаги фаолиятига якун ясашга ҳозирлик кўрмоқда. Буенос-Айресдаги «Эстадио Монументал» стадионида бўлиб ўтадиган бу учрашув афсонавий ҳужумчининг терма жамоадаги ёрқин фаолиятига бағишланган тантанали хайрлашув оқшомига айланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ESPN нашри тарқатган маълумотларга кўра, 39 ёшли футболчи жума куни ўзининг туғилиб ўсган Росарио шаҳрига етиб келиб, ўтган ҳафтада терма жамоа ихтиёрига қўшилган эди. У сўнгги машғулотларни муваффақиятли якунлади ва тарихдаги мазкур учрашувни асосий таркибда бошлаши кутилмоқда. Ушбу ўйин Аргентина футболи тарихидаги бурилиш нуқтаси бўлиб, унга 2022-йилги жаҳон чемпионати ғолиблари бўлган жамоадошлар ҳам фахрий меҳмон сифатида таклиф этилган.
Афсонавий сардор билан хайрлашувАргентина терма жамоаси бош мураббий Лионель Скалони матбуот анжуманида ўзининг энг таъсирчан ва етакчи футболчисига юксак баҳо берди. У Мессининг халқаро майдондаги мероси ҳеч қачон такрорланмаслигини таъкидлаб, унинг майдондаги ўрни ўзгача эканини эътироф этди.
Скалонининг сўзларига кўра, «Месси тенгсиз мерос қолдириб кетмоқда. Биз ўйнашда давом этишимиз керак, бироқ уни майдонда кўриш ҳиссиёти ягона ва такрорланмасдир. Майдонда бошқа ҳеч ким у каби ҳис-туйғулари билан таъсир ўтказишини кўрмаганман ва биз айнан шуни соғинамиз».
Рекордлар ва келажак сариЛионель Месси терма жамоадаги фаолияти давомида улкан ютуқларга эришди. Унинг совринлар коллекциясидан 2022-йилги Жаҳон чемпионати, икки карра Америка кубоги, Олимпиада олтин медали ҳамда 207ta учрашувда киритилган 125ta гол ўрин олган. Саккиз карра «Олтин тўп» соҳибининг бу хайрлашув оқшомида Родриго Де Паул, Жовани Ло Селсо ва Николас Отаменди каби яқин жамоадошлари ҳозир бўлади.
Шу билан бирга, Пауло Дибала, Науел Молина ва Алехандро Гомес бу сафар Буенос-Айресдаги учрашувда қатнаша олмаслиги маълум қилинди. Шунингдек, Николас Отаменди 2026-йилги жаҳон чемпионатидан сўнг халқаро фаолиятини якунлаши режалаштирилган.
Мураббий Лионель Скалони жамоанинг келажагига ишонч билан қарашини билдириб, Мессининг профессионал ёндашувини алоҳида эътироф этди: «Энди фақат соғинч қолмоқда, чунки у энди майдонда бўлмайди. У ажойиб намуна. Машғулотга биринчи бўлиб келиб, охирги бўлиб кетадиган, ўзига қандай қарашини биладиган ва ҳар бир ўйинга жиддий ёндашадиган инсон».
Изоҳлар 0
…