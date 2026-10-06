Лионель Месси терма жамоадаги фаолиятига якун ясайди

·3·Спорт
Лионель Месси терма жамоадаги фаолиятига якун ясайди

Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси чоршанба куни Бенин терма жамоасига қарши ўтказиладиган ўртоқлик учрашувидан сўнг халқаро миқёсдаги фаолиятига якун ясашга ҳозирлик кўрмоқда. Буенос-Айресдаги «Эстадио Монументал» стадионида бўлиб ўтадиган бу учрашув афсонавий ҳужумчининг терма жамоадаги ёрқин фаолиятига бағишланган тантанали хайрлашув оқшомига айланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ESPN нашри тарқатган маълумотларга кўра, 39 ёшли футболчи жума куни ўзининг туғилиб ўсган Росарио шаҳрига етиб келиб, ўтган ҳафтада терма жамоа ихтиёрига қўшилган эди. У сўнгги машғулотларни муваффақиятли якунлади ва тарихдаги мазкур учрашувни асосий таркибда бошлаши кутилмоқда. Ушбу ўйин Аргентина футболи тарихидаги бурилиш нуқтаси бўлиб, унга 2022-йилги жаҳон чемпионати ғолиблари бўлган жамоадошлар ҳам фахрий меҳмон сифатида таклиф этилган.

Афсонавий сардор билан хайрлашув

Аргентина терма жамоаси бош мураббий Лионель Скалони матбуот анжуманида ўзининг энг таъсирчан ва етакчи футболчисига юксак баҳо берди. У Мессининг халқаро майдондаги мероси ҳеч қачон такрорланмаслигини таъкидлаб, унинг майдондаги ўрни ўзгача эканини эътироф этди.

Скалонининг сўзларига кўра, «Месси тенгсиз мерос қолдириб кетмоқда. Биз ўйнашда давом этишимиз керак, бироқ уни майдонда кўриш ҳиссиёти ягона ва такрорланмасдир. Майдонда бошқа ҳеч ким у каби ҳис-туйғулари билан таъсир ўтказишини кўрмаганман ва биз айнан шуни соғинамиз».

Рекордлар ва келажак сари

Лионель Месси терма жамоадаги фаолияти давомида улкан ютуқларга эришди. Унинг совринлар коллекциясидан 2022-йилги Жаҳон чемпионати, икки карра Америка кубоги, Олимпиада олтин медали ҳамда 207ta учрашувда киритилган 125ta гол ўрин олган. Саккиз карра «Олтин тўп» соҳибининг бу хайрлашув оқшомида Родриго Де Паул, Жовани Ло Селсо ва Николас Отаменди каби яқин жамоадошлари ҳозир бўлади.

Шу билан бирга, Пауло Дибала, Науел Молина ва Алехандро Гомес бу сафар Буенос-Айресдаги учрашувда қатнаша олмаслиги маълум қилинди. Шунингдек, Николас Отаменди 2026-йилги жаҳон чемпионатидан сўнг халқаро фаолиятини якунлаши режалаштирилган.

Мураббий Лионель Скалони жамоанинг келажагига ишонч билан қарашини билдириб, Мессининг профессионал ёндашувини алоҳида эътироф этди: «Энди фақат соғинч қолмоқда, чунки у энди майдонда бўлмайди. У ажойиб намуна. Машғулотга биринчи бўлиб келиб, охирги бўлиб кетадиган, ўзига қандай қарашини биладиган ва ҳар бир ўйинга жиддий ёндашадиган инсон».

Лионель МессиАргентинаФутболЛионель СкалониБенин
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятига якун ясайдиЛионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятига якун ясайди25 сентябр 10:14Бенин дарвозабони Лионель Месси билан хайрлашув учрашуви ҳақида фикр билдирдиБенин дарвозабони Лионель Месси билан хайрлашув учрашуви ҳақида фикр билдирдиКеча 19:53Лионель Месси Аргентина терма жамоаси сафида сўнгги ўйинига ҳозирлик кўрмоқдаЛионель Месси Аргентина терма жамоаси сафида сўнгги ўйинига ҳозирлик кўрмоқдаКеча 09:31Эмилиано Мартинес Лионель Мессининг хайрлашув ўйини ҳақида гапирдиЭмилиано Мартинес Лионель Мессининг хайрлашув ўйини ҳақида гапирди23 сентябр 10:55Лионель Месси Аргентина терма жамоасидаги охирги ўйинига тайёргарлик кўрмоқдаЛионель Месси Аргентина терма жамоасидаги охирги ўйинига тайёргарлик кўрмоқда22 сентябр 02:32Лионель Скалони: Лионель Мессисиз Аргентина терма жамоаси аввалгидек бўлмайдиЛионель Скалони: Лионель Мессисиз Аргентина терма жамоаси аввалгидек бўлмайди4 октябр 13:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?