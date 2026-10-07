Месси Буэнос-Айрес университетининг фахрий доктори бўлди
Аргентина терма жамоаси билан жаҳон чемпиони бўлган Лионель Месси Буэнос-Айрес университетининг (UBA) фахрий доктори — Doctor Honoris Causa унвонига сазовор бўлди. Бу ҳақда университетнинг расмий сайти хабар берди.
Мессига ушбу унвон 6 октябрь куни Буэнос-Айрес яқинидаги Эсейса шаҳрида, Аргентина футбол ассоциацияси қароргоҳида ўтказилган маросимда топширилди. Месси университет ректори Рикардо Гелпи ва вице-ректори Эмилиано Якобиттидан медаль ҳамда дипломни қабул қилиб олди.
Мазкур унвонни бериш ҳақидаги қарор Буэнос-Айрес университети Олий кенгаши томонидан бир овоздан маъқулланган. Университет Мессининг спортдаги ютуқлари, Аргентина терма жамоасидаги фаолияти ва мамлакатни халқаро майдонда муносиб намойиш этганини алоҳида таъкидлаган.
UBA баёнотида футболчининг фаолияти «мукаммаллик, матонат, камтарлик ва ахлоқий тамойиллар» намунаси сифатида эътироф этилган.
Университет раҳбарияти Месси фаолияти фақат футбол билан чекланиб қолмаганини ҳам таъкидлаган. Жумладан, унинг хайрия фаолияти, болалар ва ўсмирларнинг соғлиқ, таълим ҳамда спортдан фойдаланиш имкониятларини кенгайтиришга қаратилган ишлари ҳам эътироф этилган.
Месси эса мукофотни қабул қилиб олар экан, бундай эътироф унинг учун катта фахр эканини айтган.
Изоҳлар 0
…