Месси Буэнос-Айрес университетининг фахрий доктори бўлди

·12·Спорт
Месси Буэнос-Айрес университетининг фахрий доктори бўлди

Аргентина терма жамоаси билан жаҳон чемпиони бўлган Лионель Месси Буэнос-Айрес университетининг (UBA) фахрий доктори — Doctor Honoris Causa унвонига сазовор бўлди. Бу ҳақда университетнинг расмий сайти хабар берди.

Мессига ушбу унвон 6 октябрь куни Буэнос-Айрес яқинидаги Эсейса шаҳрида, Аргентина футбол ассоциацияси қароргоҳида ўтказилган маросимда топширилди. Месси университет ректори Рикардо Гелпи ва вице-ректори Эмилиано Якобиттидан медаль ҳамда дипломни қабул қилиб олди.

Мазкур унвонни бериш ҳақидаги қарор Буэнос-Айрес университети Олий кенгаши томонидан бир овоздан маъқулланган. Университет Мессининг спортдаги ютуқлари, Аргентина терма жамоасидаги фаолияти ва мамлакатни халқаро майдонда муносиб намойиш этганини алоҳида таъкидлаган.

UBA баёнотида футболчининг фаолияти «мукаммаллик, матонат, камтарлик ва ахлоқий тамойиллар» намунаси сифатида эътироф этилган.

Lionel Messi qo‘lida UBA belgisi tushirilgan nishonni tutib turibdi.

Университет раҳбарияти Месси фаолияти фақат футбол билан чекланиб қолмаганини ҳам таъкидлаган. Жумладан, унинг хайрия фаолияти, болалар ва ўсмирларнинг соғлиқ, таълим ҳамда спортдан фойдаланиш имкониятларини кенгайтиришга қаратилган ишлари ҳам эътироф этилган.

Месси эса мукофотни қабул қилиб олар экан, бундай эътироф унинг учун катта фахр эканини айтган.

Лионель МессиБуэнос-Айрес университетиDoctor Honoris CausaАргентина футбол ассоциацияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мессининг Аргентина терма жамоасидаги хайрлашув ўйини чипталари 90 дақиқа ичида сотилдиМессининг Аргентина терма жамоасидаги хайрлашув ўйини чипталари 90 дақиқа ичида сотилди26 сентябр 19:28ФИФА финалдаги тартибсизликлар сабаб Аргентинани кескин жазолади...ФИФА финалдаги тартибсизликлар сабаб Аргентинани кескин жазолади...21 август 21:19ЖЧ-2026даги аламли мағлубият: Скалони мухлисларга таъсирли мурожаат йўлладиЖЧ-2026даги аламли мағлубият: Скалони мухлисларга таъсирли мурожаат йўллади28 июл 13:54Месси Аргентина либосини сўнгги марта кияди: хайрлашув баҳсига махсус футболка танладиМесси Аргентина либосини сўнгги марта кияди: хайрлашув баҳсига махсус футболка танлади22 сентябр 15:33Лионель Месси «Монументал»да кўз ёшлар билан сўнгги нутқини сўзладиЛионель Месси «Монументал»да кўз ёшлар билан сўнгги нутқини сўзладиБугун 12:49Футбол тарихидаги энг кутилган мўъжиза: Месси ва Роналду бир жамоада ўйнайди!Футбол тарихидаги энг кутилган мўъжиза: Месси ва Роналду бир жамоада ўйнайди!8 сентябр 23:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?