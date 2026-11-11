IBF рейтингини янгилади: тўрт нафар ўзбекистонлик боксчи кучлилар сафида

2 дақиқа ўқиш20
IBF рейтингини янгилади: тўрт нафар ўзбекистонлик боксчи кучлилар сафида
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Халқаро бокс федерацияси (IBF) профессионал боксчиларнинг янгиланган рейтингини эълон қилди, ундан тўрт нафар ўзбекистонлик спортчи жой олди.
  • Баҳодир Жалолов, ISROил Мадримов ва Муроджон Аҳмадалиев ўз ўринларини сақлаб қолган бўлса, Миразизбек Мирзахалилов уч поғона юқорилаб, 13-ўринга кўтарилди.
  • Баҳодир Жалолов 4-ўрин, ISROил Мадримов 6-ўрин ва Муроджон Аҳмадалиев 4-ўринда қайд этилди.

Халқаро бокс федерацияси (IBF) профессионал боксчиларнинг янги рейтингини эълон қилди. Янгиланган рўйхатдан тўрт нафар ўзбекистонлик жангчи жой олди. Баҳодир Жалолов, Исроил Мадримов ва Муроджон Аҳмадалиев ўз ўринларини сақлаб қолган бўлса, Миразизбек Мирзахалилов уч поғона юқорилаб, 13-ўринга кўтарилди.

Ўзбекистон профессионал боксдаги вакилларининг халқаро рейтинглардаги иштироки давом этмоқда. IBF томонидан эълон қилинган навбатдаги рейтингда мамлакатимизнинг тўрт нафар боксчиси ўз вазн тоифаларида энг кучли жангчилар қаторига киритилди.

Улар орасида оғир вазн вакиллари, собиқ жаҳон чемпиони Исроил Мадримов ҳамда икки нафар ўзбекистонлик боксчи рақобатлашаётган супер енгил вазн тоифаси вакиллари бор.

Баҳодир Жалолов кучли тўртликда қолди

Супероғир вазн тоифасида Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилаётган Баҳодир Жалолов IBF рейтингининг 4-поғонасини сақлаб қолди.

Ушбу вазн тоифасида чемпионлик камари хорватиялик Филип Хрговичга тегишли. Жалоловнинг кучли тўртликда қолиши унинг халқаро профессионал бокс майдонидаги мавқеи сақланиб қолаётганини кўрсатади.

Исроил Мадримов ҳам ўз ўрнини сақлади

Биринчи ўрта вазн тоифасида Исроил Мадримов 6-ўринда қолди. Мазкур дивизионда чемпионлик камари британиялик Жош Келлига тегишли.

Мадримовнинг рейтингдаги мавқеи ўзгармагани унинг ушбу вазн тоифасидаги кучли боксчилар қаторида қолаётганини англатади.

Муроджон Аҳмадалиев Наоя Иноуэ чемпион бўлган вазнда

Иккинчи энг енгил вазн тоифасида Муроджон Аҳмадалиев IBF рейтингининг 4-ўрнини сақлаб қолди.

Бу дивизионда жаҳон бокси юлдузларидан бири — япониялик Наоя Иноуэ чемпион ҳисобланади. Аҳмадалиевнинг кучли тўртликдаги ўрни унинг ушбу вазн тоифасидаги юқори рақобатбардошлигини намоён этади.

Миразизбек Мирзахалилов уч поғона юқорилади

Ўзбекистонлик боксчилар орасида рейтингдаги энг сезиларли ўсиш Миразизбек Мирзахалилов ҳисобига тўғри келди.

У иккинчи энг енгил вазн тоифасида ўтган ойги 15-ўриндан 13-поғонага кўтарилди. Ушбу вазн тоифасида ҳам чемпионлик камари Наоя Иноуэга тегишли.

Шу тариқа, Мирзахалилов халқаро рейтингдаги мавқеини яхшилаб, кучли 15 нафар боксчи сафидаги ўрнини мустаҳкамлади.

IBF рейтингидан жой олган ўзбекистонлик боксчилар

Боксчи

Вазн тоифаси

Рейтингдаги ўрни

Чемпион

Баҳодир Жалолов

Супероғир вазн

4-ўрин

Филип Хргович

Исроил Мадримов

Биринчи ўрта вазн

6-ўрин

Жош Келли

Муроджон Аҳмадалиев

Иккинчи энг енгил вазн

4-ўрин

Наоя Иноуэ

Миразизбек Мирзахалилов

Иккинчи энг енгил вазн

13-ўрин

Наоя Иноуэ

Янгиланган рейтинг Ўзбекистон профессионал боксидаги вакиллар халқаро майдонда ўз мавқеини сақлаб қолиш ва яхшилашда давом этаётганини кўрсатади. Айниқса, бир вазн тоифасида икки нафар ўзбекистонлик боксчининг рейтингдан жой олиши мухлислар учун эътиборли ҳолатдир.

Энди асосий эътибор боксчиларнинг навбатдаги жанглари ва рейтингда янада юқорилаш имкониятларига қаратилади.

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари