IBF рейтингини янгилади: тўрт нафар ўзбекистонлик боксчи кучлилар сафида
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Халқаро бокс федерацияси (IBF) профессионал боксчиларнинг янгиланган рейтингини эълон қилди, ундан тўрт нафар ўзбекистонлик спортчи жой олди.
- Баҳодир Жалолов, ISROил Мадримов ва Муроджон Аҳмадалиев ўз ўринларини сақлаб қолган бўлса, Миразизбек Мирзахалилов уч поғона юқорилаб, 13-ўринга кўтарилди.
- Баҳодир Жалолов 4-ўрин, ISROил Мадримов 6-ўрин ва Муроджон Аҳмадалиев 4-ўринда қайд этилди.
Халқаро бокс федерацияси (IBF) профессионал боксчиларнинг янги рейтингини эълон қилди. Янгиланган рўйхатдан тўрт нафар ўзбекистонлик жангчи жой олди. Баҳодир Жалолов, Исроил Мадримов ва Муроджон Аҳмадалиев ўз ўринларини сақлаб қолган бўлса, Миразизбек Мирзахалилов уч поғона юқорилаб, 13-ўринга кўтарилди.
Ўзбекистон профессионал боксдаги вакилларининг халқаро рейтинглардаги иштироки давом этмоқда. IBF томонидан эълон қилинган навбатдаги рейтингда мамлакатимизнинг тўрт нафар боксчиси ўз вазн тоифаларида энг кучли жангчилар қаторига киритилди.
Улар орасида оғир вазн вакиллари, собиқ жаҳон чемпиони Исроил Мадримов ҳамда икки нафар ўзбекистонлик боксчи рақобатлашаётган супер енгил вазн тоифаси вакиллари бор.
Баҳодир Жалолов кучли тўртликда қолди
Супероғир вазн тоифасида Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилаётган Баҳодир Жалолов IBF рейтингининг 4-поғонасини сақлаб қолди.
Ушбу вазн тоифасида чемпионлик камари хорватиялик Филип Хрговичга тегишли. Жалоловнинг кучли тўртликда қолиши унинг халқаро профессионал бокс майдонидаги мавқеи сақланиб қолаётганини кўрсатади.
Исроил Мадримов ҳам ўз ўрнини сақлади
Биринчи ўрта вазн тоифасида Исроил Мадримов 6-ўринда қолди. Мазкур дивизионда чемпионлик камари британиялик Жош Келлига тегишли.
Мадримовнинг рейтингдаги мавқеи ўзгармагани унинг ушбу вазн тоифасидаги кучли боксчилар қаторида қолаётганини англатади.
Муроджон Аҳмадалиев Наоя Иноуэ чемпион бўлган вазнда
Иккинчи энг енгил вазн тоифасида Муроджон Аҳмадалиев IBF рейтингининг 4-ўрнини сақлаб қолди.
Бу дивизионда жаҳон бокси юлдузларидан бири — япониялик Наоя Иноуэ чемпион ҳисобланади. Аҳмадалиевнинг кучли тўртликдаги ўрни унинг ушбу вазн тоифасидаги юқори рақобатбардошлигини намоён этади.
Миразизбек Мирзахалилов уч поғона юқорилади
Ўзбекистонлик боксчилар орасида рейтингдаги энг сезиларли ўсиш Миразизбек Мирзахалилов ҳисобига тўғри келди.
У иккинчи энг енгил вазн тоифасида ўтган ойги 15-ўриндан 13-поғонага кўтарилди. Ушбу вазн тоифасида ҳам чемпионлик камари Наоя Иноуэга тегишли.
Шу тариқа, Мирзахалилов халқаро рейтингдаги мавқеини яхшилаб, кучли 15 нафар боксчи сафидаги ўрнини мустаҳкамлади.
IBF рейтингидан жой олган ўзбекистонлик боксчилар
Боксчи
Вазн тоифаси
Рейтингдаги ўрни
Чемпион
Баҳодир Жалолов
Супероғир вазн
4-ўрин
Филип Хргович
Исроил Мадримов
Биринчи ўрта вазн
6-ўрин
Жош Келли
Муроджон Аҳмадалиев
Иккинчи энг енгил вазн
4-ўрин
Наоя Иноуэ
Миразизбек Мирзахалилов
Иккинчи энг енгил вазн
13-ўрин
Наоя Иноуэ
Янгиланган рейтинг Ўзбекистон профессионал боксидаги вакиллар халқаро майдонда ўз мавқеини сақлаб қолиш ва яхшилашда давом этаётганини кўрсатади. Айниқса, бир вазн тоифасида икки нафар ўзбекистонлик боксчининг рейтингдан жой олиши мухлислар учун эътиборли ҳолатдир.
Энди асосий эътибор боксчиларнинг навбатдаги жанглари ва рейтингда янада юқорилаш имкониятларига қаратилади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…