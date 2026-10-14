IBF янги рейтингини эълон қилди — ўзбекистонликлар қайси ўринларда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Халқаро бокс федерацияси (IBF) янгиланган рейтингида Ўзбекистоннинг тўрт нафар боксчиси ўрин олган.
- Баҳодир Жалолов ва Муроджон Аҳмадалиев ўз вазн тоифаларида 4-ўринни, Исроил Мадримов 6-ўринда қолган, Миразизбек Мирзахалилов эса 15-ўринга кўтарилган.
- Кучли ўнлик ва бешликдаги ўринлар боксчиларга чемпионлик жанглари учун имконият яратади.
Халқаро бокс федерацияси (IBF) профессионал боксчиларнинг навбатдаги янгиланган жаҳон рейтингини расман эълон қилди. Ушбу нуфузли жадвалдан Ўзбекистоннинг тўрт нафар маҳоратли чарм қўлқоп устаси жой олиб, ўз вазн тоифаларида жаҳоннинг энг кучли боксчилари қаторида эканини яна бир бор исботлади.
Янгиланган рўйхатда асосий етакчиларимиз кучли ўнликдаги барқарор позицияларини сақлаб қолган бўлса, яна бир ҳамюртимиз рейтингда юқорилаб, кучли 15 таликка кириб олди.
Ўзбекистонлик боксчиларнинг IBF рейтингидаги ўринлари
Ҳамюртларимизнинг турли вазн тоифалари бўйича қайд этган кўрсаткичлари:
Баҳодир Жалолов (супер оғир вазн): Икки карра Олимпия чемпиони гигантлар ўртасидаги нуфузли рўйхатда ўз мавқеини сақлаб, 4-ўринда қолди. (Ушбу вазнда IBF чемпиони камари хорватиялик Филип Хрговичга тегишли);
Муроджон Аҳмадалиев (иккинчи энг енгил вазн): Собиқ жаҳон чемпиони дивизионида ўз поғонасини мустаҳкам ушлаб, жаҳон бўйлаб 4-ўринни банд этмоқда. (Мазкур вазнда ташкилотнинг мутлақ чемпиони — япониялик Наоя Иноуэ);
Исроил Мадримов (биринчи ўрта вазн): Юқори техник маҳорат эгаси бўлган ҳамюртимиз кучлилар сафида 6-ўринда қолди. (Ушбу вазн тоифаси чемпиони — британиялик Жош Келли);
Миразизбек Мирзахалилов (иккинчи энг енгил вазн): Сўнгги баҳсларда фаол ҳаракат қилаётган боксчимиз рейтингда юқорилаб, 15-ўринга кўтарилди. (Вазн чемпиони — Наоя Иноуэ).
Камарлар учун кураш: Элиминатор жанглари яқинми?
IBF рейтингининг кучли бешлик ва ўнлигидан жой олиш боксчиларга чемпионлик баҳсларига чиқиш учун улкан эшикларни очади:
Жалолов ва Аҳмадалиев чемпионлик остонасида: 4-поғонада қайд этилган боксчиларимиз тез орада чемпионлик унвони учун расмий мажбурий даъвогарни аниқлаб берувчи элиминатор (саралаш) жангларида қатнашиш имкониятига эга;
Мадримовнинг қайта ҳужуми: Биринчи ўрта вазнда кучли бешликка яқин турган Исроил Мадримов яна бир ғалаба орқали чемпион Жош Келлига қарши рингга кўтарилиш имконини қўлга киритиши мумкин;
Мирзахалиловнинг юксалиши: Кучли 15 таликка кириш Миразизбекка халқаро промоутерлар эътиборини тортиш ва янада каттароқ бокс кечаларида иштирок этиш имконини беради.
Ўзбек боксчиларининг IBF рейтингидаги ушбу барқарор ва ўсувчи натижалари мамлакатимиз профессионал бокс мактабининг халқаро майдондаги юқори нуфузини мустаҳкамлаб келмоқда.
Изоҳлар 0
…