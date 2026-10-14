IBF янги рейтингини эълон қилди — ўзбекистонликлар қайси ўринларда?

·42·Спорт
IBF янги рейтингини эълон қилди — ўзбекистонликлар қайси ўринларда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Халқаро бокс федерацияси (IBF) янгиланган рейтингида Ўзбекистоннинг тўрт нафар боксчиси ўрин олган.
  • Баҳодир Жалолов ва Муроджон Аҳмадалиев ўз вазн тоифаларида 4-ўринни, Исроил Мадримов 6-ўринда қолган, Миразизбек Мирзахалилов эса 15-ўринга кўтарилган.
  • Кучли ўнлик ва бешликдаги ўринлар боксчиларга чемпионлик жанглари учун имконият яратади.

Халқаро бокс федерацияси (IBF) профессионал боксчиларнинг навбатдаги янгиланган жаҳон рейтингини расман эълон қилди. Ушбу нуфузли жадвалдан Ўзбекистоннинг тўрт нафар маҳоратли чарм қўлқоп устаси жой олиб, ўз вазн тоифаларида жаҳоннинг энг кучли боксчилари қаторида эканини яна бир бор исботлади.

Янгиланган рўйхатда асосий етакчиларимиз кучли ўнликдаги барқарор позицияларини сақлаб қолган бўлса, яна бир ҳамюртимиз рейтингда юқорилаб, кучли 15 таликка кириб олди.

Ўзбекистонлик боксчиларнинг IBF рейтингидаги ўринлари

Ҳамюртларимизнинг турли вазн тоифалари бўйича қайд этган кўрсаткичлари:

  • Баҳодир Жалолов (супер оғир вазн): Икки карра Олимпия чемпиони гигантлар ўртасидаги нуфузли рўйхатда ўз мавқеини сақлаб, 4-ўринда қолди. (Ушбу вазнда IBF чемпиони камари хорватиялик Филип Хрговичга тегишли);

  • Муроджон Аҳмадалиев (иккинчи энг енгил вазн): Собиқ жаҳон чемпиони дивизионида ўз поғонасини мустаҳкам ушлаб, жаҳон бўйлаб 4-ўринни банд этмоқда. (Мазкур вазнда ташкилотнинг мутлақ чемпиони — япониялик Наоя Иноуэ);

  • Исроил Мадримов (биринчи ўрта вазн): Юқори техник маҳорат эгаси бўлган ҳамюртимиз кучлилар сафида 6-ўринда қолди. (Ушбу вазн тоифаси чемпиони — британиялик Жош Келли);

  • Миразизбек Мирзахалилов (иккинчи энг енгил вазн): Сўнгги баҳсларда фаол ҳаракат қилаётган боксчимиз рейтингда юқорилаб, 15-ўринга кўтарилди. (Вазн чемпиони — Наоя Иноуэ).

Камарлар учун кураш: Элиминатор жанглари яқинми?

IBF рейтингининг кучли бешлик ва ўнлигидан жой олиш боксчиларга чемпионлик баҳсларига чиқиш учун улкан эшикларни очади:

  • Жалолов ва Аҳмадалиев чемпионлик остонасида: 4-поғонада қайд этилган боксчиларимиз тез орада чемпионлик унвони учун расмий мажбурий даъвогарни аниқлаб берувчи элиминатор (саралаш) жангларида қатнашиш имкониятига эга;

  • Мадримовнинг қайта ҳужуми: Биринчи ўрта вазнда кучли бешликка яқин турган Исроил Мадримов яна бир ғалаба орқали чемпион Жош Келлига қарши рингга кўтарилиш имконини қўлга киритиши мумкин;

  • Мирзахалиловнинг юксалиши: Кучли 15 таликка кириш Миразизбекка халқаро промоутерлар эътиборини тортиш ва янада каттароқ бокс кечаларида иштирок этиш имконини беради.

Ўзбек боксчиларининг IBF рейтингидаги ушбу барқарор ва ўсувчи натижалари мамлакатимиз профессионал бокс мактабининг халқаро майдондаги юқори нуфузини мустаҳкамлаб келмоқда.

IBFБаҳодир ЖалоловМуроджон АҳмадалиевИсроил Мадримов
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбек боксида катта шов-шув: Баҳодир Жалолов IBF рейтингида Фьюри ва Уайлдерни ортда қолдирдиЎзбек боксида катта шов-шув: Баҳодир Жалолов IBF рейтингида Фьюри ва Уайлдерни ортда қолдирди10 сентябр 07:09WBO янгиланган рейтингини эълон қилди — ўзбекистонликлар қайси ўринларда?WBO янгиланган рейтингини эълон қилди — ўзбекистонликлар қайси ўринларда?Бугун 13:26WBC сентябрь ойи рейтингида ўзбек боксчилари қайси поғоналарда?WBC сентябрь ойи рейтингида ўзбек боксчилари қайси поғоналарда?7 октябр 23:26IBF чемпиони Хрговичнинг Санчес билан жанги эълон қилинди: Жалоловга навбат қачон?IBF чемпиони Хрговичнинг Санчес билан жанги эълон қилинди: Жалоловга навбат қачон?22 сентябр 18:013 нафар боксчимиз жангда: «IBA.PRO 20» турнирининг тўлиқ карди эълон қилинди3 нафар боксчимиз жангда: «IBA.PRO 20» турнирининг тўлиқ карди эълон қилинди12 август 00:05Майкл Пейж Misfits Boxing билан тузилган шов-шувли шартнома тафсилотларини ошкор қилдиМайкл Пейж Misfits Boxing билан тузилган шов-шувли шартнома тафсилотларини ошкор қилдиБугун 14:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди