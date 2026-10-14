WBO янгиланган рейтингини эълон қилди — ўзбекистонликлар қайси ўринларда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Бутунжаҳон бокс ташкилоти (WBO) профессионал боксчиларнинг янгиланган жаҳон рейтингини эълон қилди, унда Ўзбекистоннинг 5 нафар боксчиси ўз вазн тоифаларида дунё элитаси сафида қолди.
- Муроджон Аҳмадалиев иккинчи енгил вазнда 7-ўриндан 8-ўринга тушди, Муҳаммад Шехов эса 5-ўриндаги мавқеини сақлаб қолди.
- Исроил Мадримов биринчи ўрта вазнда 5-ўринни, Бектемир Мелиқўзиев супер ўрта вазнда 6-ўринни, Баҳодир Жалолов эса супер оғир вазнда 7-ўринни банд этди.
Бутунжаҳон бокс ташкилоти (WBO) профессионал боксчиларнинг янгиланган жаҳон рейтингини расман эълон қилди. Ушбу нуфузли рўйхатдан Ўзбекистоннинг 5 нафар маҳоратли чарм қўлқоп устаси муносиб ўрин олиб, ўз вазн тоифаларида дунё элитаси сафида қолишда давом этмоқда.
Янгиланган жадвалда айрим ҳамюртларимиз ўз позицияларини сақлаб қолган бўлса, баъзи вазн тоифаларида бироз пасайиш кузатилди.
Ўзбекистонлик боксчиларнинг WBO рейтингидаги кўрсаткичлари
Ҳамюртларимизнинг турли вазн тоифалари бўйича қайд этган натижалари:
Муроджон Аҳмадалиев (иккинчи енгил вазн — 55,2 кг): Ўтган ой 7-поғонада қайд этилган боксчимиз янгиланган рўйхатда 8-ўринга тушди. (Ушбу вазнда ташкилотнинг мутлақ чемпиони — япониялик Наоя Иноуэ);
Муҳаммад Шехов (иккинчи енгил вазн — 55,2 кг): Худди шу вазн тоифасида кучли бешликни бой бермаётган Шехов ўз мавқеини сақлаб, 5-ўринда қолди. (Вазн чемпиони — Наоя Иноуэ);
Исроил Мадримов (биринчи ўрта вазн — 69,9 кг): Юқори техник маҳорат эгаси бўлган чарм қўлқоп устамиз жаҳон бўйича 5-поғонани банд этиб турибди. (Вазн чемпиони — америкалик Жарон Эннис);
Бектемир Мелиқўзиев (супер ўрта вазн — 76,2 кг): Кучли зарбалари билан ном қозонган боксчимиз рейтингнинг 6-ўрнида мустаҳкам турибди. (Айни пайтда ушбу вазнда чемпионлик камари вакант, яъни эгасиз бўлиб турибди);
Баҳодир Жалолов (супер оғир вазн — +91,2 кг): Икки карра Олимпия чемпиони гигантлар вазнида жаҳон бўйлаб 7-ўринда қолди. (Мазкур вазнда WBO чемпиони мақоми британиялик Даниэль Дюбуага тегишли).
Чемпионлик камари сари шиддатли қадамлар
WBO рейтингидаги бундай юқори поғоналар ўзбекистонлик боксчиларга чемпионлик камарлари учун расмий даъвогарга айланиш имкониятини беради:
Даъвогарлик мақомига яқинлик: Бешлик ва ўнталикдан жой олган боксчиларимиз тез орада чемпионлик унвони учун элиминатор ёки тўғридан-тўғри титул жангларида қатнашиш ҳуқуқини қўлга киритиши мумкин;
Фаол машғулотлар ва навбатдаги баҳслар: Айни пайтда ҳамюртларимиз янги жангларга фаол тайёргарлик кўрмоқда ва йил давомида уларнинг рейтингда янада юқорига кўтарилиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…