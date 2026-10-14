WBO янгиланган рейтингини эълон қилди — ўзбекистонликлар қайси ўринларда?

·10·Спорт
WBO янгиланган рейтингини эълон қилди — ўзбекистонликлар қайси ўринларда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Бутунжаҳон бокс ташкилоти (WBO) профессионал боксчиларнинг янгиланган жаҳон рейтингини эълон қилди, унда Ўзбекистоннинг 5 нафар боксчиси ўз вазн тоифаларида дунё элитаси сафида қолди.
  • Муроджон Аҳмадалиев иккинчи енгил вазнда 7-ўриндан 8-ўринга тушди, Муҳаммад Шехов эса 5-ўриндаги мавқеини сақлаб қолди.
  • Исроил Мадримов биринчи ўрта вазнда 5-ўринни, Бектемир Мелиқўзиев супер ўрта вазнда 6-ўринни, Баҳодир Жалолов эса супер оғир вазнда 7-ўринни банд этди.

Бутунжаҳон бокс ташкилоти (WBO) профессионал боксчиларнинг янгиланган жаҳон рейтингини расман эълон қилди. Ушбу нуфузли рўйхатдан Ўзбекистоннинг 5 нафар маҳоратли чарм қўлқоп устаси муносиб ўрин олиб, ўз вазн тоифаларида дунё элитаси сафида қолишда давом этмоқда.

Янгиланган жадвалда айрим ҳамюртларимиз ўз позицияларини сақлаб қолган бўлса, баъзи вазн тоифаларида бироз пасайиш кузатилди.

Ўзбекистонлик боксчиларнинг WBO рейтингидаги кўрсаткичлари

Ҳамюртларимизнинг турли вазн тоифалари бўйича қайд этган натижалари:

  • Муроджон Аҳмадалиев (иккинчи енгил вазн — 55,2 кг): Ўтган ой 7-поғонада қайд этилган боксчимиз янгиланган рўйхатда 8-ўринга тушди. (Ушбу вазнда ташкилотнинг мутлақ чемпиони — япониялик Наоя Иноуэ);

  • Муҳаммад Шехов (иккинчи енгил вазн — 55,2 кг): Худди шу вазн тоифасида кучли бешликни бой бермаётган Шехов ўз мавқеини сақлаб, 5-ўринда қолди. (Вазн чемпиони — Наоя Иноуэ);

  • Исроил Мадримов (биринчи ўрта вазн — 69,9 кг): Юқори техник маҳорат эгаси бўлган чарм қўлқоп устамиз жаҳон бўйича 5-поғонани банд этиб турибди. (Вазн чемпиони — америкалик Жарон Эннис);

  • Бектемир Мелиқўзиев (супер ўрта вазн — 76,2 кг): Кучли зарбалари билан ном қозонган боксчимиз рейтингнинг 6-ўрнида мустаҳкам турибди. (Айни пайтда ушбу вазнда чемпионлик камари вакант, яъни эгасиз бўлиб турибди);

  • Баҳодир Жалолов (супер оғир вазн — +91,2 кг): Икки карра Олимпия чемпиони гигантлар вазнида жаҳон бўйлаб 7-ўринда қолди. (Мазкур вазнда WBO чемпиони мақоми британиялик Даниэль Дюбуага тегишли).

Чемпионлик камари сари шиддатли қадамлар

WBO рейтингидаги бундай юқори поғоналар ўзбекистонлик боксчиларга чемпионлик камарлари учун расмий даъвогарга айланиш имкониятини беради:

  • Даъвогарлик мақомига яқинлик: Бешлик ва ўнталикдан жой олган боксчиларимиз тез орада чемпионлик унвони учун элиминатор ёки тўғридан-тўғри титул жангларида қатнашиш ҳуқуқини қўлга киритиши мумкин;

  • Фаол машғулотлар ва навбатдаги баҳслар: Айни пайтда ҳамюртларимиз янги жангларга фаол тайёргарлик кўрмоқда ва йил давомида уларнинг рейтингда янада юқорига кўтарилиши кутилмоқда.

WBO рейтингЎзбекистон боксчлариМуроджон АҳмадалиевБаҳодир Жалолов
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

WBC сентябрь ойи рейтингида ўзбек боксчилари қайси поғоналарда?WBC сентябрь ойи рейтингида ўзбек боксчилари қайси поғоналарда?7 октябр 23:26Исроил Мадримов WBOда 2-ўринда: беш ўзбек кучли 15ликда...Исроил Мадримов WBOда 2-ўринда: беш ўзбек кучли 15ликда...4 август 06:38Исроил Мадримов ва Сеймур Исаев тўқнашуви нега қолдирилди?Исроил Мадримов ва Сеймур Исаев тўқнашуви нега қолдирилди?Бугун 13:35Баҳодир Жалолов ва Соломон Дакрес тўқнашуви қачон бошланади?Баҳодир Жалолов ва Соломон Дакрес тўқнашуви қачон бошланади?Бугун 13:24Моуриньодан кутилмаган қарор: У Чемпионлар Лигасида Винисиусга ишонч билдирмоқдаМоуриньодан кутилмаган қарор: У Чемпионлар Лигасида Винисиусга ишонч билдирмоқдаБугун 10:17Қозоғистон бокс юлдузлари нега Ўзбекистонга келди?Қозоғистон бокс юлдузлари нега Ўзбекистонга келди?Бугун 10:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди