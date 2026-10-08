«Радник» бош мураббийи Рендулич Отабек Шукуровнинг жамоадаги махсус ролини очиқлади

·47·Спорт
«Радник» бош мураббийи Рендулич Отабек Шукуровнинг жамоадаги махсус ролини очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Радник» бош мураббийи Зоран Рендулич Отабек Шукуровнинг жамоадаги ўзига хос ролини тушунтириб берди.
  • Рендуличнинг айтишича, 90 дан ортиқ ўйин ўтказган ва Жаҳон чемпионати иштирокчиси бўлган Шукуров клубнинг янги босқичга кўтарилишини билдиради.
  • Ўзбекистонлик футболчи нафақат ҳимоявий вазифаларни бажаради, балки «бох-то-бох» услубида ҳаракатланиб, ҳужумларни ташкил қилиши ва ўйин суръатини бошқариши кутилмоқда.

Ўзбекистон миллий терма жамоаси етакчиларидан бири Отабек Шукуровнинг Сербия Суперлигаси вакили «Радник» клуби сафига бориб қўшилиши маҳаллий футбол мутахассислари ва матбуотида катта қизиқиш уйғотмоқда. Сурдулица шаҳри жамоаси бош мураббийи Зоран Рендулич Сербиянинг нуфузли Mozzart Sport нашрига кенг кўламли интервью бериб, ўзбекистонлик яримҳимоячининг жамоага олиб кирадиган ўзгаришлари ва унинг майдондаги вазифаларини батафсил тушунтириб берди.

Қарийб уч йил давомида мамлакат гранди «Црвена Звезда» мураббийлар штабида ишлаган 42 ёшли мутахассис учун Шукуров даражасидаги ўйинчининг келиши клубнинг янги босқичга кўтарилганидан далолат беради.

«Жаҳон чемпионати иштирокчиси ва етакчи»: Мураббийнинг юксак эътирофи

Рендулич биринчи навбатда ҳамюртимизнинг халқаро майдондаги улкан тажрибаси ва етакчилик сифатларига юқори баҳо берди:

  • Ҳайратланарли резюме: «Отабек миллий терма жамоа сафида 90 дан ортиқ баҳс ўтказган, сардорлик мақомига эга ва Жаҳон чемпионатининг барча учрашувларида майдонга тушган. “Радник” даражасидаги клуб учун бундай футболчининг келиши жамоамизнинг ўсишини кўрсатади», — деди сербиялик мутахассис;

  • Идеал профиль: Рендуличнинг таъкидлашича, Отабек айнан жамоага етишмаётган — катта тажрибага эга марказий яримҳимоячи профилига тўлиқ мос келади.

Шукуровнинг майдондаги янги роли: Фақат «қора иш» эмас

«Радник» мураббийлар штаби ва экспертлар Шукуровдан фақатгина рақиб ҳужумларини бузувчи классик таянч яримҳимоячи ролини кутмаяпти:

  • «Box-to-box» ва темп назорати: Отабек иккала жарима майдони оралиғида ҳаракатланиши, тўп билан ишлаши, ҳужумларни ташкиллаштириши ва энг муҳими — тўп йўқотилганда мувозанатни таъминлаши лозим;

  • Ўйин суръатини бошқариш: Рендулич жамоаси жуда тез ва юқори энергия талаб қиладиган футбол ўйнаши туфайли кўп ўйинларда биринчи бўлимдан сўнг жисмоний чарчоқ кузатилган. Шукуров эса ўз совуққонлиги билан ўйин темпини жиловлай оладиган асосий фигурага айланиши керак.

Марказдаги рақобат: Шукуровнинг асосий рақобатчилари ким?

Шукуровнинг номи ва тажрибаси катта бўлса-да, «Радник» марказида рақобат шаклланган бўлиб, у ерда қуйидаги ижрочилар бор:

  • Милош Попович (22 ёш, сардор): Жамоанинг асосий таянч яримҳимоячиси ва ҳимоя олдидаги тўлқин қайтарувчиси. Унинг асосий таркибдаги ўрни мустаҳкам ҳисобланади;

  • Мартин Новакович: Ҳужумкор яримҳимоячи бўлиб, мавсумда 2 та гол ва 3 та ассист қайд этган. Унинг вазифаси креативлик билан боғлиқ бўлгани учун Шукуровга тўғридан-тўғри рақиб эмас;

  • Александр Пейович (35 ёш): Ўзбекистонлик футболчининг энг асосий ва тўғридан-тўғри рақобатчиси. Пейович ҳам тажрибали марказий/таянч зонаси футболчиси бўлиб, Отабек келгунига қадар мунтазам равишда бошланғич таркибда ҳаракат қилиб келган.

Отабек Шукуров Сербия клубида ҳали расмий дебютини ўтказмаган бўлса-да, унинг халқаро тажрибаси ва майдонни кўриш қобилияти «Радник»нинг асосий таркибидан тез орада мустаҳкам жой олишига имкон яратиши кутилмоқда.

Отабек ШукуровРадникСербия Суперлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026 қатнашчиси Сербияга борди: Отабек Шукуров трансфери шов-шувга сабаб бўлдиЖЧ-2026 қатнашчиси Сербияга борди: Отабек Шукуров трансфери шов-шувга сабаб бўлди6 октябр 06:51Отабек Шукуров Европада: Сербия клуби тарихидаги энг шов-шувли трансферни эълон қилдиОтабек Шукуров Европада: Сербия клуби тарихидаги энг шов-шувли трансферни эълон қилди30 сентябр 19:52Отабек Шукуров фаолиятини Европада давом эттиради: Сербия клуби трансферни эълон қилдиОтабек Шукуров фаолиятини Европада давом эттиради: Сербия клуби трансферни эълон қилди2 октябр 21:19«Динамо» Босниядан янги куч олди: трансфер расман эълон қилинди«Динамо» Босниядан янги куч олди: трансфер расман эълон қилинди16 июл 22:17Исроил Мадримовнинг Тошкентдаги шов-шувли жанги тафсилотлариИсроил Мадримовнинг Тошкентдаги шов-шувли жанги тафсилотлариБугун 07:14Абдуқодир Ҳусанов АПЛда постсовет ҳудудининг энг қиммат футболчисига айландиАбдуқодир Ҳусанов АПЛда постсовет ҳудудининг энг қиммат футболчисига айландиБугун 07:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?