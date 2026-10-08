«Радник» бош мураббийи Рендулич Отабек Шукуровнинг жамоадаги махсус ролини очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Радник» бош мураббийи Зоран Рендулич Отабек Шукуровнинг жамоадаги ўзига хос ролини тушунтириб берди.
- Рендуличнинг айтишича, 90 дан ортиқ ўйин ўтказган ва Жаҳон чемпионати иштирокчиси бўлган Шукуров клубнинг янги босқичга кўтарилишини билдиради.
- Ўзбекистонлик футболчи нафақат ҳимоявий вазифаларни бажаради, балки «бох-то-бох» услубида ҳаракатланиб, ҳужумларни ташкил қилиши ва ўйин суръатини бошқариши кутилмоқда.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси етакчиларидан бири Отабек Шукуровнинг Сербия Суперлигаси вакили «Радник» клуби сафига бориб қўшилиши маҳаллий футбол мутахассислари ва матбуотида катта қизиқиш уйғотмоқда. Сурдулица шаҳри жамоаси бош мураббийи Зоран Рендулич Сербиянинг нуфузли Mozzart Sport нашрига кенг кўламли интервью бериб, ўзбекистонлик яримҳимоячининг жамоага олиб кирадиган ўзгаришлари ва унинг майдондаги вазифаларини батафсил тушунтириб берди.
Қарийб уч йил давомида мамлакат гранди «Црвена Звезда» мураббийлар штабида ишлаган 42 ёшли мутахассис учун Шукуров даражасидаги ўйинчининг келиши клубнинг янги босқичга кўтарилганидан далолат беради.
«Жаҳон чемпионати иштирокчиси ва етакчи»: Мураббийнинг юксак эътирофи
Рендулич биринчи навбатда ҳамюртимизнинг халқаро майдондаги улкан тажрибаси ва етакчилик сифатларига юқори баҳо берди:
Ҳайратланарли резюме: «Отабек миллий терма жамоа сафида 90 дан ортиқ баҳс ўтказган, сардорлик мақомига эга ва Жаҳон чемпионатининг барча учрашувларида майдонга тушган. “Радник” даражасидаги клуб учун бундай футболчининг келиши жамоамизнинг ўсишини кўрсатади», — деди сербиялик мутахассис;
Идеал профиль: Рендуличнинг таъкидлашича, Отабек айнан жамоага етишмаётган — катта тажрибага эга марказий яримҳимоячи профилига тўлиқ мос келади.
Шукуровнинг майдондаги янги роли: Фақат «қора иш» эмас
«Радник» мураббийлар штаби ва экспертлар Шукуровдан фақатгина рақиб ҳужумларини бузувчи классик таянч яримҳимоячи ролини кутмаяпти:
«Box-to-box» ва темп назорати: Отабек иккала жарима майдони оралиғида ҳаракатланиши, тўп билан ишлаши, ҳужумларни ташкиллаштириши ва энг муҳими — тўп йўқотилганда мувозанатни таъминлаши лозим;
Ўйин суръатини бошқариш: Рендулич жамоаси жуда тез ва юқори энергия талаб қиладиган футбол ўйнаши туфайли кўп ўйинларда биринчи бўлимдан сўнг жисмоний чарчоқ кузатилган. Шукуров эса ўз совуққонлиги билан ўйин темпини жиловлай оладиган асосий фигурага айланиши керак.
Марказдаги рақобат: Шукуровнинг асосий рақобатчилари ким?
Шукуровнинг номи ва тажрибаси катта бўлса-да, «Радник» марказида рақобат шаклланган бўлиб, у ерда қуйидаги ижрочилар бор:
Милош Попович (22 ёш, сардор): Жамоанинг асосий таянч яримҳимоячиси ва ҳимоя олдидаги тўлқин қайтарувчиси. Унинг асосий таркибдаги ўрни мустаҳкам ҳисобланади;
Мартин Новакович: Ҳужумкор яримҳимоячи бўлиб, мавсумда 2 та гол ва 3 та ассист қайд этган. Унинг вазифаси креативлик билан боғлиқ бўлгани учун Шукуровга тўғридан-тўғри рақиб эмас;
Александр Пейович (35 ёш): Ўзбекистонлик футболчининг энг асосий ва тўғридан-тўғри рақобатчиси. Пейович ҳам тажрибали марказий/таянч зонаси футболчиси бўлиб, Отабек келгунига қадар мунтазам равишда бошланғич таркибда ҳаракат қилиб келган.
Отабек Шукуров Сербия клубида ҳали расмий дебютини ўтказмаган бўлса-да, унинг халқаро тажрибаси ва майдонни кўриш қобилияти «Радник»нинг асосий таркибидан тез орада мустаҳкам жой олишига имкон яратиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…