ЖЧ-2026 қатнашчиси Сербияга борди: Отабек Шукуров трансфери шов-шувга сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси етакчиларидан бири Отабек Шукуровнинг фаолиятида янги саҳифа очилди. Жаҳон чемпионатида миллий жамоа сафида учта учрашувнинг барчасида майдонга тушган тажрибали ярим ҳимоячи энди Сербия Суперлигасида тўп тепади.
30 ёшли футболчи «Радник» клуби билан шартнома имзолади. Бир қарашда оддий трансфердек кўринадиган бу келишув Сербия футболида анча катта шов-шувга сабаб бўлди. Чунки Шукуров кичик Сурдулица шаҳри клубига номаълум легионер сифатида эмас, балки яқинда жаҳон чемпионатида иштирок этган амалдаги Ўзбекистон терма жамоаси футболчиси сифатида келмоқда.
Сербия матбуоти эса бу келишувни «Радник» тарихидаги энг жиддий кучайтиришлардан бири сифатида баҳоламоқда.
Сурдулицага жаҳон чемпионати футболчиси келди
Шукуров учун Сербия чемпионати хориждаги янги, аммо мутлақо биринчи тажриба эмас.
Ўзбекистонлик футболчи фаолияти давомида БАА, Саудия Арабистони ва Туркия чемпионатларида тўп тепган. У «Шаржа» билан БАА чемпиони бўлган.
Туркия Суперлигасида эса «Фотиҳ Карагюмрюк» ва «Кайсериспор» клублари шарафини ҳимоя қилган. Истанбулдаги фаолияти даврида жаҳон футболи афсоналаридан бири Андреа Пирло қўл остида ҳам ишлаган.
Шукуров Туркия Суперлигида майдонга тушган биринчи ўзбекистонлик футболчи сифатида ҳам тарихга кирган.
Энди эса унинг манзили бутунлай бошқа муҳит — Сербиянинг Сурдулица шаҳри.
2022 йилги аҳоли рўйхатига кўра, шаҳарда 9242 киши яшайди. Бутун муниципалитет аҳолиси эса қарийб 17 минг нафарни ташкил этади.
Яъни Шукуров аввалги фаолиятида ўйнаган йирик футбол бозорлари билан солиштирганда анча кичик муҳитга қадам қўймоқда.
Аммо унинг «Радник»ка келиши айнан шу сабабли янада катта воқеага айланди.
«Радник» учун юбилей совғаси
2026 йил «Радник» учун алоҳида аҳамиятга эга.
Сурдулица клуби ўзининг 100 йиллигини нишонламоқда. Жамоа тарихидаги энг шов-шувли келишувлардан бири айнан юбилей йилида амалга ошгани эса рамзий тусга эга.
Сербиядаги футбол нашрлари Шукуров трансферини оддий эркин агент келишуви сифатида қабул қилмади.
Унинг номини «трансфер бомбаси» сифатида баҳолаган нашрлар ҳам бўлди. Meridian Sport ва Mozzart Sport каби маҳаллий манбалар ўзбек футболчисининг «Радник»ка келишига алоҳида эътибор қаратди.
Бу муносабатнинг сабаби тушунарли.
Шукуров янги клубига синовдан ўтиш учун келаётган номаълум легионер эмас. У Ўзбекистон терма жамоаси сафида 92 та учрашув ўтказган, 9 та гол урган тажрибали футболчи.
Унинг энг сўнгги катта саҳнаси эса — Жаҳон чемпионати.
Жаҳон чемпионатидан кейин эркин агент
Шукуровнинг «Радник»ка ўтишида яна бир қизиқ жиҳат бор.
Унинг аввалги клуби «Банияс» бўлган. Жаҳон чемпионатидан кейин футболчи эркин агент мақомида қолган.
Шу сабабли «Радник» Шукуров учун трансфер пули тўламади.
Бироқ бу унинг бозордаги қиймати паст дегани эмас.
Transfermarkt маълумотларига кўра, Шукуровнинг сўнгги бозор қиймати 1,5 миллион еврони ташкил этган.
Бу рақам уни «Радник» таркибидаги энг қиммат футболчилардан бирига айлантиради.
Шукуров келгунига қадар клубнинг энг юқори бозор қийматига эга футболчиси ўнг қанот ҳимоячиси Матея Гашич эди — унинг қиймати 1,2 миллион евро атрофида баҳоланган.
Демак, «Радник» трансфер пули сарфламасдан таркибига бозор қиймати бўйича жамоанинг энг қиммат футболчисидан ҳам юқори баҳоланаётган легионерни қўшиб олди.
«Радник» юқори ўринлар учун курашмоқда
Шукуров келган пайтда «Радник» Сербия Суперлигасида ҳам ёмон кўринишда эмас.
10 турдан кейин Сурдулица клуби ҳисобида 14 очко бор.
Жамоа учта ғалаба, бешта дуранг ва иккита мағлубият қайд этган ҳолда жадвалнинг 7-поғонасидан жой олган.
Бу натижа клубга янада юқори ўринларга кўтарилиш учун имконият қолдираётганини кўрсатади.
Энди «Радник»нинг асосий мақсадларидан бири — тажрибали ўзбек ярим ҳимоячисининг имкониятларидан самарали фойдаланиш.
Клуб бош мураббийи Зоран Рендулич ҳам айнан Шукуров сингари футболчи жамоага етишмаётганини таъкидлаган.
92 ўйинлик тажриба «Радник»ка нима беради?
Шукуровнинг асосий устунлиги — тажриба.
У Ўзбекистон терма жамоасида 92 марта майдонга тушган. БАА, Саудия Арабистони ва Туркия чемпионатларида ўйнаган. Туркия Суперлигасида Пирло каби мутахассис билан ишлаган.
Энг муҳими, у миллий жамоанинг Жаҳон чемпионатидаги дебютида учта учрашувнинг барчасида иштирок этган.
Бу тажриба «Радник» учун оддий статистика эмас. Сербия чемпионатида юқори мақсадларни кўзлаётган жамоага халқаро даражадаги ўйинларни кўрган, босим остида майдонга тушиш тажрибасига эга футболчи қўшилди.
Шу маънода, Шукуровнинг трансфери «Радник» учун фақат таркибни кучайтириш эмас, балки жамоанинг тажриба балансини ўзгартириш имконияти ҳамдир.
Ўзбек футболчиси учун янги синов
Бироқ Шукуров учун ҳам бу қарор ўзига хос чақириқ.
У БАА ва Туркия каби молиявий имкониятлари юқори чемпионатлардан кейин Сербия футболига қадам қўймоқда. Энди ундан нафақат тажрибасини намойиш этиш, балки «Радник»нинг натижаларини яхшилашга ҳисса қўшиш талаб этилади.
Айни пайтда бу трансфернинг энг қизиқ жиҳати ҳам шунда.
Жаҳон чемпионатида Ўзбекистон терма жамоаси сафида майдонга чиққан футболчи энди 17 мингга яқин аҳоли яшайдиган муниципалитет клубининг етакчиларидан бири бўлиш арафасида.
«Радник» учун эса бу 100 йиллик юбилейдаги энг катта совғалардан бирига айланиши мумкин.
Сурдулицада Шукуровни оддий легионер сифатида эмас, балки катта халқаро тажрибага эга, жаҳон чемпионатида иштирок этган футболчи сифатида кутиб олишмоқда.
Энди навбат майдонга.
Агар Шукуров ўз тажрибасини натижага айлантира олса, унинг «Радник»ка трансфери нафақат Сербиядаги юбилейнинг энг шов-шувли воқеаларидан бири, балки ўзбек футболчисининг Европа футболидаги янги босқичи сифатида ҳам тарихга кириши мумкин.
Изоҳлар 0
…