Сербия клуби бош мураббийи Отабек Шукуров ҳақида нималар деди?

·0·Спорт
Сербия клуби бош мураббийи Отабек Шукуров ҳақида нималар деди?

Ўзбекистон миллий терма жамоасининг тажрибали ярим ҳимоячиси ва етакчиларидан бири Отабек Шукуров фаолиятини Сербия чемпионатида давом эттирадиган бўлди. Сурдулица шаҳрининг «Радник» клуби бош мураббийи Зоран Рендулич ўзбекистонлик ярим ҳимоячининг трансферини юқори баҳолаб, бу келишув клуб тарихи ва унинг янги даражага кўтарилганининг яққол исботи эканини билдирди.

Сербиялик мутахассис Шукуровнинг халқаро майдондаги улкан тажрибаси ва ўйин услуби жамоанинг тактик чизмаларига тўлиқ мос келишини алоҳида қайд этди.

«Бизга айнан шундай профилдаги футболчи керак эди»: Мураббий эътирофи

Зоран Рендулич янги футболчининг жамоага қўшилиши юзасидан ўз фикрлари билан ўртоқлашди:

  • Энг эътиборли харид: «Энг эътиборли харидларимиздан бири сифатида жамоамизга Ўзбекистон терма жамоаси аъзоси Отабек Шукуров келиб қўшилди. У эндигина таркибга қўшилди ва биз ундан катта натижалар кутамиз», — деди бош мураббий;

  • Мукаммал «box-to-box»: Мураббийнинг фикрича, Шукуров майдоннинг ҳар иккала жарима майдончаси оралиғида бирдек фаол, тўпни олиб қўйишда ҳам, ҳужумга ўтишда ҳам юқори самарадорлик кўрсата оладиган универсал ярим ҳимоячидир;

  • Клубнинг янги босқичи: «Ўз мамлакати сафида 90 дан ортиқ баҳс ўтказган футболчининг жамоамизга келиши 'Радник'нинг клуб сифатида сезиларли даражада ўсганини ва амбициялари юқори эканини кўрсатади», — дея қўшимча қилди у.

Терма жамоа сардори ва Жаҳон чемпионати мактаби

Отабек Шукуровнинг халқаро майдонда тўплаган тажрибаси Сербия клуби учун энг қимматли омил бўлди:

  • Сардорлик мақоми: 29 ёшли футболчи Ўзбекистон миллий жамоасида узоқ йиллардан буён ҳақиқий етакчи ва сардор сифатида муҳим ўйинларни бошқариб келмоқда;

  • Мундиалдаги бенуқсон иштирок: Рендулич таъкидлаганидек, Шукуров шу йили бўлиб ўтган Жаҳон чемпионатида миллий терма жамоанинг барча 3 та учрашувида тўлиқ иштирок этиб, юқори даражадаги рақобатга тайёр эканини исботлаган;

  • 90 дан ортиқ халқаро учрашув: Халқаро майдонда юздан ортиқ баҳслар остонасида турган ўйинчининг маҳорати янги чемпионатда ҳам жамоага муҳим устунлик бағишлаши кутилмоқда.

Отабек Шукуровнинг Сербия Суперлигасидаги фаолияти нафақат «Радник» клубининг турнир жадвалидаги мавқеини мустаҳкамлашга хизмат қилади, балки ўзбек футболчиларининг Европа майдонларидаги нуфузини яна бир бор оширишга йўл очади.

Отабек ШукуровРадникСербия чемпионатыЎзбекистон миллий терма жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Радник» бош мураббийи Рендулич Отабек Шукуровнинг жамоадаги махсус ролини очиқлади«Радник» бош мураббийи Рендулич Отабек Шукуровнинг жамоадаги махсус ролини очиқладиБугун 06:50ЖЧ-2026 қатнашчиси Сербияга борди: Отабек Шукуров трансфери шов-шувга сабаб бўлдиЖЧ-2026 қатнашчиси Сербияга борди: Отабек Шукуров трансфери шов-шувга сабаб бўлди6 октябр 06:51Отабек Шукуров Европада: Сербия клуби тарихидаги энг шов-шувли трансферни эълон қилдиОтабек Шукуров Европада: Сербия клуби тарихидаги энг шов-шувли трансферни эълон қилди30 сентябр 19:52Отабек Шукуров фаолиятини Европада давом эттиради: Сербия клуби трансферни эълон қилдиОтабек Шукуров фаолиятини Европада давом эттиради: Сербия клуби трансферни эълон қилди2 октябр 21:19WBO камари хавф остидами? Россиялик жаҳон чемпиони Дмитрий Бивол рингга қайтмоқдаWBO камари хавф остидами? Россиялик жаҳон чемпиони Дмитрий Бивол рингга қайтмоқдаБугун 22:01Дўсматов қаерга ғойиб бўлди? WBA рейтингида ўзбек боксчилари бўйича шов-шувли ўзгаришларДўсматов қаерга ғойиб бўлди? WBA рейтингида ўзбек боксчилари бўйича шов-шувли ўзгаришларБугун 21:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?