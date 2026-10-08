Сербия клуби бош мураббийи Отабек Шукуров ҳақида нималар деди?
Ўзбекистон миллий терма жамоасининг тажрибали ярим ҳимоячиси ва етакчиларидан бири Отабек Шукуров фаолиятини Сербия чемпионатида давом эттирадиган бўлди. Сурдулица шаҳрининг «Радник» клуби бош мураббийи Зоран Рендулич ўзбекистонлик ярим ҳимоячининг трансферини юқори баҳолаб, бу келишув клуб тарихи ва унинг янги даражага кўтарилганининг яққол исботи эканини билдирди.
Сербиялик мутахассис Шукуровнинг халқаро майдондаги улкан тажрибаси ва ўйин услуби жамоанинг тактик чизмаларига тўлиқ мос келишини алоҳида қайд этди.
«Бизга айнан шундай профилдаги футболчи керак эди»: Мураббий эътирофи
Зоран Рендулич янги футболчининг жамоага қўшилиши юзасидан ўз фикрлари билан ўртоқлашди:
Энг эътиборли харид: «Энг эътиборли харидларимиздан бири сифатида жамоамизга Ўзбекистон терма жамоаси аъзоси Отабек Шукуров келиб қўшилди. У эндигина таркибга қўшилди ва биз ундан катта натижалар кутамиз», — деди бош мураббий;
Мукаммал «box-to-box»: Мураббийнинг фикрича, Шукуров майдоннинг ҳар иккала жарима майдончаси оралиғида бирдек фаол, тўпни олиб қўйишда ҳам, ҳужумга ўтишда ҳам юқори самарадорлик кўрсата оладиган универсал ярим ҳимоячидир;
Клубнинг янги босқичи: «Ўз мамлакати сафида 90 дан ортиқ баҳс ўтказган футболчининг жамоамизга келиши 'Радник'нинг клуб сифатида сезиларли даражада ўсганини ва амбициялари юқори эканини кўрсатади», — дея қўшимча қилди у.
Терма жамоа сардори ва Жаҳон чемпионати мактаби
Отабек Шукуровнинг халқаро майдонда тўплаган тажрибаси Сербия клуби учун энг қимматли омил бўлди:
Сардорлик мақоми: 29 ёшли футболчи Ўзбекистон миллий жамоасида узоқ йиллардан буён ҳақиқий етакчи ва сардор сифатида муҳим ўйинларни бошқариб келмоқда;
Мундиалдаги бенуқсон иштирок: Рендулич таъкидлаганидек, Шукуров шу йили бўлиб ўтган Жаҳон чемпионатида миллий терма жамоанинг барча 3 та учрашувида тўлиқ иштирок этиб, юқори даражадаги рақобатга тайёр эканини исботлаган;
90 дан ортиқ халқаро учрашув: Халқаро майдонда юздан ортиқ баҳслар остонасида турган ўйинчининг маҳорати янги чемпионатда ҳам жамоага муҳим устунлик бағишлаши кутилмоқда.
Отабек Шукуровнинг Сербия Суперлигасидаги фаолияти нафақат «Радник» клубининг турнир жадвалидаги мавқеини мустаҳкамлашга хизмат қилади, балки ўзбек футболчиларининг Европа майдонларидаги нуфузини яна бир бор оширишга йўл очади.
Изоҳлар 0
…