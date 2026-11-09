Нодирбек билан спарринг ва интуиция сирлари: Магнус Карлсеннинг кутилмаган иқрорлари

·27·Спорт
Нодирбек билан спарринг ва интуиция сирлари: Магнус Карлсеннинг кутилмаган иқрорлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Жаҳон чемпиони Магнус Карлсен ўзбекистонлик гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов билан ўтказилган спарринглар унга онлайн блис ўйинлари туфайли орттирилган салбий одатлардан халос бўлишга ва ўз формасини тиклашга ёрдам берганини маълум қилди.
  • Норвегиялик шахматчи Абдусатторов билан машғулотлар унга классик консентрацияни қайтаришда муҳим аҳамият касб этганини таъкидлаб, ўзбекистонлик спортчининг инсоний хислатларига ҳам юқори баҳо берди.

Шахмат бўйича 16 карра жаҳон чемпиони Магнус Карлсен UNICEF фондини қўллаб-қувватлаш мақсадида ташкил этилган хайрия жонли эфирида чиқиш қилиб, ўзбекистонлик гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов билан олиб борган қўшма машғулотлари, шахматдаги фикрлаш интуицияси ҳамда келгуси режалари ҳақида батафсил фикр билдирди, деб хабар бермоқда UzChess.

Норвегиялик гроссмейстернинг таъкидлашича, Абдусатторов билан ўтказилган спарринглар унга онлайн блиц ўйинлари туфайли шаклланган айрим салбий одатлардан халос бўлишга ва ўз формасини тиклашга ёрдам берган.

«Дунёнинг энг кучлиларидан бири билан ўйнаб, реалликка қайтасан»

Карлсен ўзбек шахмат мактаби етакчиси билан ҳамкорликдаги тайёргарлик жараёни ўзига катта фойда келтирганини самимий эътироф этди:

  • Реалликка қайтиш: «Дунёнинг энг яхши шахматчиларидан бири билан доска қаршисида ўйнаганингда, бироз реалликка қайтасан ва ўзингга танқидий баҳо бера бошлайсан», — деди 1-рақамли шахматчи;

  • Интернет блицидаги зарарли одатларни синдириш: Магнуснинг тушунтиришича, виртуал маконда жуда кўп тезкор (блиц) ўйинлар ўйнаш шахматчида хато ва эътиборсиз одатларни шакллантириб қўяди. Абдусатторов билан жиддий машғулотлар эса ушбу камчиликларни бартараф этиш ва ҳақиқий классик концентрацияни қайтаришда муҳим аҳамият касб этган;

  • Шахсий муносабат: Карлсен, шунингдек, Нодирбекнинг нафақат юқори шахмат маҳорати, балки инсоний хислатлари ҳам оиласида, хусусан, ўғлида жуда ижобий таассурот қолдирганини қайд этиб ўтди.

Карлсеннинг интуиция формуласи ва позиция таҳлили

Жонли эфир давомида Магнус доска устидаги қарор қабул қилиш механизмларини очиқлади:

Вариантлар сони

Шахмат қиролининг шарҳи

Ташхис / Ҳолат

1 та номзод юриш

Интуитив тарзда энг идеал қарорни кўриш

Тўлиқ позицион назорат ва максимал қулайлик

2 ёки 3 та вариант

Тактик ва стратегик ҳисоб-китоблар зарурияти

Нормал, муросасиз кураш ҳолати

4 ва ундан ортиқ вариант

Аниқ бир режанинг йўқлиги ёки chalkashlik

«Позицияда жиддий муаммо борлигини англатади»

Шунингдек, Карлсен шахмат назариясида анъанавий тарзда содда ҳисобланган Лондон тизими ҳақида ҳам фикр билдириб, ушбу дебют аслида аввал тахмин қилинганидан кўра анча бой ва мураккаб тактик қатламларга эга эканини алоҳида таъкидлади.

Истанбулдаги жаҳон чемпионати: Карлсен қарор қабул қилдими?

Мухлислар учун энг муҳим янгиликлардан бири рапид ва блиц бўйича бўлажак Жаҳон чемпионатига тегишли бўлди.

Мусобақанинг Туркиянинг Истанбул шаҳрида ўтказилиши унинг турнирда қатнашиш эҳтимолини сезиларли даражада оширган. Шунга қарамай, Магнус ушбу сафарга бориш ёки бормаслик борасида ҳозирча 100 фоизлик якуний тўхтамга келмаганини маълум қилди.

Магнус КарлсенНодирбек АбдусатторовШахматUNICEF
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшдаКапурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшда22 сентябр 10:07Америкалик афсона Абдусатторов ва Синдаровнинг шахматдаги келажагини башорат қилдиАмерикалик афсона Абдусатторов ва Синдаровнинг шахматдаги келажагини башорат қилди30 октябр 08:17Жаҳон шахматида мўъжиза: Жавоҳир Синдаров ва Нодирбек Абдусатторов тарихий рейтингдаЖаҳон шахматида мўъжиза: Жавоҳир Синдаров ва Нодирбек Абдусатторов тарихий рейтингда23 октябр 09:25Нодирбек Абдусатторов элит спортдаги ғалаба сирини очиқладиНодирбек Абдусатторов элит спортдаги ғалаба сирини очиқлади8 октябр 21:29Шахмат юлдузи ҳаётида янги боб: Нодирбек Абдусатторов уйланмоқдаШахмат юлдузи ҳаётида янги боб: Нодирбек Абдусатторов уйланмоқда5 октябр 10:11Синдаровнинг буюк юксалиши: ўзбек гроссмейстери жаҳон шахматининг иккинчи поғонасидаСиндаровнинг буюк юксалиши: ўзбек гроссмейстери жаҳон шахматининг иккинчи поғонасида11 сентябр 07:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?