Нодирбек билан спарринг ва интуиция сирлари: Магнус Карлсеннинг кутилмаган иқрорлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Жаҳон чемпиони Магнус Карлсен ўзбекистонлик гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов билан ўтказилган спарринглар унга онлайн блис ўйинлари туфайли орттирилган салбий одатлардан халос бўлишга ва ўз формасини тиклашга ёрдам берганини маълум қилди.
- Норвегиялик шахматчи Абдусатторов билан машғулотлар унга классик консентрацияни қайтаришда муҳим аҳамият касб этганини таъкидлаб, ўзбекистонлик спортчининг инсоний хислатларига ҳам юқори баҳо берди.
Шахмат бўйича 16 карра жаҳон чемпиони Магнус Карлсен UNICEF фондини қўллаб-қувватлаш мақсадида ташкил этилган хайрия жонли эфирида чиқиш қилиб, ўзбекистонлик гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов билан олиб борган қўшма машғулотлари, шахматдаги фикрлаш интуицияси ҳамда келгуси режалари ҳақида батафсил фикр билдирди, деб хабар бермоқда UzChess.
Норвегиялик гроссмейстернинг таъкидлашича, Абдусатторов билан ўтказилган спарринглар унга онлайн блиц ўйинлари туфайли шаклланган айрим салбий одатлардан халос бўлишга ва ўз формасини тиклашга ёрдам берган.
«Дунёнинг энг кучлиларидан бири билан ўйнаб, реалликка қайтасан»
Карлсен ўзбек шахмат мактаби етакчиси билан ҳамкорликдаги тайёргарлик жараёни ўзига катта фойда келтирганини самимий эътироф этди:
Реалликка қайтиш: «Дунёнинг энг яхши шахматчиларидан бири билан доска қаршисида ўйнаганингда, бироз реалликка қайтасан ва ўзингга танқидий баҳо бера бошлайсан», — деди 1-рақамли шахматчи;
Интернет блицидаги зарарли одатларни синдириш: Магнуснинг тушунтиришича, виртуал маконда жуда кўп тезкор (блиц) ўйинлар ўйнаш шахматчида хато ва эътиборсиз одатларни шакллантириб қўяди. Абдусатторов билан жиддий машғулотлар эса ушбу камчиликларни бартараф этиш ва ҳақиқий классик концентрацияни қайтаришда муҳим аҳамият касб этган;
Шахсий муносабат: Карлсен, шунингдек, Нодирбекнинг нафақат юқори шахмат маҳорати, балки инсоний хислатлари ҳам оиласида, хусусан, ўғлида жуда ижобий таассурот қолдирганини қайд этиб ўтди.
Карлсеннинг интуиция формуласи ва позиция таҳлили
Жонли эфир давомида Магнус доска устидаги қарор қабул қилиш механизмларини очиқлади:
Вариантлар сони
Шахмат қиролининг шарҳи
Ташхис / Ҳолат
1 та номзод юриш
Интуитив тарзда энг идеал қарорни кўриш
Тўлиқ позицион назорат ва максимал қулайлик
2 ёки 3 та вариант
Тактик ва стратегик ҳисоб-китоблар зарурияти
Нормал, муросасиз кураш ҳолати
4 ва ундан ортиқ вариант
Аниқ бир режанинг йўқлиги ёки chalkashlik
«Позицияда жиддий муаммо борлигини англатади»
Шунингдек, Карлсен шахмат назариясида анъанавий тарзда содда ҳисобланган Лондон тизими ҳақида ҳам фикр билдириб, ушбу дебют аслида аввал тахмин қилинганидан кўра анча бой ва мураккаб тактик қатламларга эга эканини алоҳида таъкидлади.
Истанбулдаги жаҳон чемпионати: Карлсен қарор қабул қилдими?
Мухлислар учун энг муҳим янгиликлардан бири рапид ва блиц бўйича бўлажак Жаҳон чемпионатига тегишли бўлди.
Мусобақанинг Туркиянинг Истанбул шаҳрида ўтказилиши унинг турнирда қатнашиш эҳтимолини сезиларли даражада оширган. Шунга қарамай, Магнус ушбу сафарга бориш ёки бормаслик борасида ҳозирча 100 фоизлик якуний тўхтамга келмаганини маълум қилди.
Изоҳлар 0
…