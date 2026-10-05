Шахмат юлдузи ҳаётида янги боб: Нодирбек Абдусатторов уйланмоқда

·132·Спорт
Шахмат юлдузи ҳаётида янги боб: Нодирбек Абдусатторов уйланмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистоннинг 22 ёшли жаҳон чемпиони Нодирбек Абдусатторов оила қурмоқда.
  • Яқинда Нодирбек Президент томонидан 200 минг АҚШ доллари, замонавий коттеж ва Volkswagen автомобили билан тақдирланган эди.
  • Ижтимоий тармоқларда ёш жуфтликнинг унаштирув маросимидан олинган суратлар тарқалиб, мухлислар томонидан қутловлар ёғилмоқда.

Ўзбек шахматининг ёрқин юлдузи, жаҳон миқёсидаги энг кучли ёш гроссмейстерлардан бири Нодирбек Абдусатторовнинг ҳаётида унутилмас ва қувончли воқеа юз бермоқда. Шахмат бўйича жаҳон чемпиони ва кўплаб нуфузли халқаро турнирлар ғолиби бўлган 22 ёшли гроссмейстер оила қурмоқда.

Ижтимоий тармоқларда ёш жуфтликнинг унаштирув маросимидан олинган илк суратлар тарқалди ва кенг жамоатчилик, мухлислар ҳамда спорт фидойиларининг самимий қутловларига сабаб бўлди.

Тўйдан олдинги тарихий ютуқлар ва Президент эътирофи

Ушбу қувончли воқеа шахматчининг спортдаги навбатдаги улкан муваффақиятлари ва давлат даражасидаги юксак эътирофи ортидан содир бўлмоқда:

  • Президент совғаси: Бир неча кун аввал халқаро майдонда Ўзбекистон шарафини муносиб ҳимоя қилиб, тарихий натижаларга эришгани учун давлатимиз раҳбари томонидан ёш гроссмейстерга 200 минг АҚШ доллари миқдоридаги мукофот пули, янги замонавий коттеж ҳамда Volkswagen русумли автомобиль тантанали равишда топширилган эди;

  • Дунё элитасидаги ўрин: Нодирбек Абдусатторов нафақат мамлакатимиз, балки жаҳон шахмат элитасининг (FIDE рейтинги бўйича дунёнинг энг кучли гроссмейстерлари сафида) энг юқори поғоналарида мустаҳкам туриб, миллий спортимиз шон-шуҳратини юксалтиришда давом этмоқда.

«N & S»: Бахт остонасидаги жуфтлик

Тарқалган фотосуратларда кўркам классик костюмдаги Нодирбек ва миллий ҳамда замонавий услуб уйғунлашган нафис либосдаги севгилиси гуллар билан безатилган арка қаршисида бахтли жилмайиб тургани акс этган. Шунингдек, маросимда жуфтликнинг исмлари бош ҳарфлари туширилган юрак шаклидаги рамзий гул композицияси кўриниш берган.

Миллионлаб мухлислар ва шахмат ишқибозлари ёш чемпион ва унинг бўлажак умр йўлдошига чексиз оилавий бахт, мустаҳкам хотиржамлик ҳамда келажакдаги барча босқичларда улкан зафарлар тиламоқда. Ёшлар бахтли бўлсин!

Нодирбек АбдусатторовШахматFIDE
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жаҳон тожи учун жанг: Шахмат элитаси нега Гукешга қарши баҳсда Синдаровни фаворит деб ҳисобламоқда?Жаҳон тожи учун жанг: Шахмат элитаси нега Гукешга қарши баҳсда Синдаровни фаворит деб ҳисобламоқда?1 октябр 10:29Ўзбек шахмати дунё эътирофида: Рустам Қосимжонов FIDE фахрий вице-президенти этиб тайинландиЎзбек шахмати дунё эътирофида: Рустам Қосимжонов FIDE фахрий вице-президенти этиб тайинланди1 октябр 07:20Санкциялар остидаги миллиардер FIDE тахтига ўтирди: Тимур Турлов жаҳон шахмат раҳбариСанкциялар остидаги миллиардер FIDE тахтига ўтирди: Тимур Турлов жаҳон шахмат раҳбари27 сентябр 21:28Шахмат Олимпиадасининг 3-туридан сўнг Ўзбекистон терма жамоалари нечанчи ўринда? Шахмат Олимпиадасининг 3-туридан сўнг Ўзбекистон терма жамоалари нечанчи ўринда? 19 сентябр 11:07«Ўғил кўрсам, исмини Нодирбек қўяман»: Англиялик машҳур гроссмейстернинг шов-шувли иқрори«Ўғил кўрсам, исмини Нодирбек қўяман»: Англиялик машҳур гроссмейстернинг шов-шувли иқрори23 сентябр 22:42Нодирбек Абдусатторовдан Самарқанддаги шахмат Олимпиадаси ҳақида муҳим баёнот...Нодирбек Абдусатторовдан Самарқанддаги шахмат Олимпиадаси ҳақида муҳим баёнот...19 сентябр 20:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди