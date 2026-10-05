Шахмат юлдузи ҳаётида янги боб: Нодирбек Абдусатторов уйланмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистоннинг 22 ёшли жаҳон чемпиони Нодирбек Абдусатторов оила қурмоқда.
- Яқинда Нодирбек Президент томонидан 200 минг АҚШ доллари, замонавий коттеж ва Volkswagen автомобили билан тақдирланган эди.
- Ижтимоий тармоқларда ёш жуфтликнинг унаштирув маросимидан олинган суратлар тарқалиб, мухлислар томонидан қутловлар ёғилмоқда.
Ўзбек шахматининг ёрқин юлдузи, жаҳон миқёсидаги энг кучли ёш гроссмейстерлардан бири Нодирбек Абдусатторовнинг ҳаётида унутилмас ва қувончли воқеа юз бермоқда. Шахмат бўйича жаҳон чемпиони ва кўплаб нуфузли халқаро турнирлар ғолиби бўлган 22 ёшли гроссмейстер оила қурмоқда.
Ижтимоий тармоқларда ёш жуфтликнинг унаштирув маросимидан олинган илк суратлар тарқалди ва кенг жамоатчилик, мухлислар ҳамда спорт фидойиларининг самимий қутловларига сабаб бўлди.
Тўйдан олдинги тарихий ютуқлар ва Президент эътирофи
Ушбу қувончли воқеа шахматчининг спортдаги навбатдаги улкан муваффақиятлари ва давлат даражасидаги юксак эътирофи ортидан содир бўлмоқда:
Президент совғаси: Бир неча кун аввал халқаро майдонда Ўзбекистон шарафини муносиб ҳимоя қилиб, тарихий натижаларга эришгани учун давлатимиз раҳбари томонидан ёш гроссмейстерга 200 минг АҚШ доллари миқдоридаги мукофот пули, янги замонавий коттеж ҳамда Volkswagen русумли автомобиль тантанали равишда топширилган эди;
Дунё элитасидаги ўрин: Нодирбек Абдусатторов нафақат мамлакатимиз, балки жаҳон шахмат элитасининг (FIDE рейтинги бўйича дунёнинг энг кучли гроссмейстерлари сафида) энг юқори поғоналарида мустаҳкам туриб, миллий спортимиз шон-шуҳратини юксалтиришда давом этмоқда.
«N & S»: Бахт остонасидаги жуфтлик
Тарқалган фотосуратларда кўркам классик костюмдаги Нодирбек ва миллий ҳамда замонавий услуб уйғунлашган нафис либосдаги севгилиси гуллар билан безатилган арка қаршисида бахтли жилмайиб тургани акс этган. Шунингдек, маросимда жуфтликнинг исмлари бош ҳарфлари туширилган юрак шаклидаги рамзий гул композицияси кўриниш берган.
Миллионлаб мухлислар ва шахмат ишқибозлари ёш чемпион ва унинг бўлажак умр йўлдошига чексиз оилавий бахт, мустаҳкам хотиржамлик ҳамда келажакдаги барча босқичларда улкан зафарлар тиламоқда. Ёшлар бахтли бўлсин!
Изоҳлар 0
…