Синдаров дунёнинг 3-рақамли шахматчиси! Ўзбекистонда тарихий воқелик эътироф этилди

·52·Спорт
Синдаров дунёнинг 3-рақамли шахматчиси! Ўзбекистонда тарихий воқелик эътироф этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон Ёшлар ишлари агентлиги гроссмейстер Жавоҳир Синдаровнинг ФИДЕ жонли рейтингида дунё бўйича учинчи ўринга кўтарилганини расман эътироф этди.
  • Бу натижа, хусусан, Фабиано Каруанани мағлуб этиши ва 2782 балл тўплаши ортидан юз берди.
  • Жавоҳир Синдаров ҳозирда фақат Магнус Карлсен ва Ҳикару Накамура каби шахматчилардан кейинги ўринда турибди.

Ўзбекистон Ёшлар ишлари агентлиги ўзбек шахмати тарихида янги саҳифа очган гроссмейстер Жавоҳир Синдаровнинг оламшумул муваффақияти юзасидан расмий муносабат билдирди. Агентликнинг таъкидлашича, илк бор Ўзбекистон вакили классик шахмат бўйича ФИДЕнинг жонли (live) рейтинг жадвалида дунё бўйича учинчи поғонага кўтарилди.

Бу натижа миллий шахмат мактабининг жаҳон миқёсидаги нуфузи янги рекорд даражага етганини яна бир бор исботлади.

Тарихий кўтарилиш қандай содир бўлди?

Жавоҳир Синдаровнинг ушбу юқори поғонага чиқишига халқаро майдондаги муҳим натижа сабаб бўлди:

  • Каруананинг мағлубияти: АҚШ миллий чемпионати доирасида жаҳоннинг энг кучли шахматчиларидан бири Фабиано Каруана ёш гроссмейстер Энди Вудвордга имкониятни бой берди;

  • 2782 баллик кўрсаткич: Мазкур натижадан сўнг 20 ёшли Жавоҳир Синдаровнинг рейтинг баллари 2782 тага етди ва у сайёрамизнинг кучли учлигидан мустаҳкам жой олди;

  • UZChess лойиҳаси эътирофи: Ёшлар ишлари агентлиги ўзининг махсус «UZChess» медиа-лойиҳаси орқали ушбу тарихий воқеликни расман қайд этди.

Жаҳон рейтингининг юқори поғоналари:

Айни пайтда классик шахмат бўйича жонли рейтингда ўзбекистонлик иқтидор соҳибидан олдинда фақат икки афсонавий шахматчи бор:

  • 1-ўрин: Магнус Карлсен (Норвегия) — 2823 балл;

  • 2-ўрин: Ҳикару Накамура (АҚШ) — 2792 балл;

  • 3-ўрин: Жавоҳир Синдаров (Ўзбекистон) — 2782 балл.

Самарқанддаги Олимпиаданинг бош қаҳрамони

Агентлик Жавоҳирнинг бундай катта муваффақияти унинг тинимсиз меҳнати ва мусобақалардаги ишончли ўйинлари самараси эканини эслатиб ўтди:

  • Жамоавий олтин медал: 2026 йилда Самарқанд мезбонлик қилган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида у Ўзбекистон терма жамоаси сафида тарихий чемпионликни қўлга киритган эди;

  • ФИДЕнинг бош соврини: Синдаров намойиш этган маҳорати учун Халқаро шахмат федерацияси (ФИДЕ) талқинига кўра мусобақанинг «Энг яхши эркак шахматчиси» деб эътироф этилган.

Бу тарихий ғалаба миллионлаб ўзбек ёшлари учун улкан илҳом манбаи бўлиб, мамлакат спорти ривожида яна бир ёрқин босқичга айланди.

Жавоҳир СиндаровЎзбекистон ёшлар ишлари агентлигиUZChessФИДЕ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нодирбек Абдусатторов элит спортдаги ғалаба сирини очиқладиНодирбек Абдусатторов элит спортдаги ғалаба сирини очиқлади8 октябр 21:29Жавоҳир Синдаров ФИДЕ рейтингида тарихий 3-ўринга кўтарилдиЖавоҳир Синдаров ФИДЕ рейтингида тарихий 3-ўринга кўтарилдиБугун 07:10ФИДЕ Жавоҳир Синдаров ва Гукеш Доммараджу ўртасидаги чемпионлик жангини эълон қилдиФИДЕ Жавоҳир Синдаров ва Гукеш Доммараджу ўртасидаги чемпионлик жангини эълон қилди3 октябр 07:22Жавоҳир Синдаровдан тарихий ваъда: “Жаҳон шахмат тожини Ўзбекистонга олиб келаман!"Жавоҳир Синдаровдан тарихий ваъда: “Жаҳон шахмат тожини Ўзбекистонга олиб келаман!"30 сентябр 11:26Ақлбовар қилмас юриш: Синдаров 2- бор фарзинини қурбон қилиб, ФИДЕ экспертларини шокка солди!Ақлбовар қилмас юриш: Синдаров 2- бор фарзинини қурбон қилиб, ФИДЕ экспертларини шокка солди!18 сентябр 14:10Синдаров жаҳон тожи учун Гукеш билан дона суради: ФИДЕ барча тафсилотларни тасдиқладиСиндаров жаҳон тожи учун Гукеш билан дона суради: ФИДЕ барча тафсилотларни тасдиқлади14 сентябр 20:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...