Синдаров дунёнинг 3-рақамли шахматчиси! Ўзбекистонда тарихий воқелик эътироф этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон Ёшлар ишлари агентлиги гроссмейстер Жавоҳир Синдаровнинг ФИДЕ жонли рейтингида дунё бўйича учинчи ўринга кўтарилганини расман эътироф этди.
- Бу натижа, хусусан, Фабиано Каруанани мағлуб этиши ва 2782 балл тўплаши ортидан юз берди.
- Жавоҳир Синдаров ҳозирда фақат Магнус Карлсен ва Ҳикару Накамура каби шахматчилардан кейинги ўринда турибди.
Ўзбекистон Ёшлар ишлари агентлиги ўзбек шахмати тарихида янги саҳифа очган гроссмейстер Жавоҳир Синдаровнинг оламшумул муваффақияти юзасидан расмий муносабат билдирди. Агентликнинг таъкидлашича, илк бор Ўзбекистон вакили классик шахмат бўйича ФИДЕнинг жонли (live) рейтинг жадвалида дунё бўйича учинчи поғонага кўтарилди.
Бу натижа миллий шахмат мактабининг жаҳон миқёсидаги нуфузи янги рекорд даражага етганини яна бир бор исботлади.
Тарихий кўтарилиш қандай содир бўлди?
Жавоҳир Синдаровнинг ушбу юқори поғонага чиқишига халқаро майдондаги муҳим натижа сабаб бўлди:
Каруананинг мағлубияти: АҚШ миллий чемпионати доирасида жаҳоннинг энг кучли шахматчиларидан бири Фабиано Каруана ёш гроссмейстер Энди Вудвордга имкониятни бой берди;
2782 баллик кўрсаткич: Мазкур натижадан сўнг 20 ёшли Жавоҳир Синдаровнинг рейтинг баллари 2782 тага етди ва у сайёрамизнинг кучли учлигидан мустаҳкам жой олди;
UZChess лойиҳаси эътирофи: Ёшлар ишлари агентлиги ўзининг махсус «UZChess» медиа-лойиҳаси орқали ушбу тарихий воқеликни расман қайд этди.
Жаҳон рейтингининг юқори поғоналари:
Айни пайтда классик шахмат бўйича жонли рейтингда ўзбекистонлик иқтидор соҳибидан олдинда фақат икки афсонавий шахматчи бор:
1-ўрин: Магнус Карлсен (Норвегия) — 2823 балл;
2-ўрин: Ҳикару Накамура (АҚШ) — 2792 балл;
3-ўрин: Жавоҳир Синдаров (Ўзбекистон) — 2782 балл.
Самарқанддаги Олимпиаданинг бош қаҳрамони
Агентлик Жавоҳирнинг бундай катта муваффақияти унинг тинимсиз меҳнати ва мусобақалардаги ишончли ўйинлари самараси эканини эслатиб ўтди:
Жамоавий олтин медал: 2026 йилда Самарқанд мезбонлик қилган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида у Ўзбекистон терма жамоаси сафида тарихий чемпионликни қўлга киритган эди;
ФИДЕнинг бош соврини: Синдаров намойиш этган маҳорати учун Халқаро шахмат федерацияси (ФИДЕ) талқинига кўра мусобақанинг «Энг яхши эркак шахматчиси» деб эътироф этилган.
Бу тарихий ғалаба миллионлаб ўзбек ёшлари учун улкан илҳом манбаи бўлиб, мамлакат спорти ривожида яна бир ёрқин босқичга айланди.
Изоҳлар 0
…