Эгнатия — Мидтьюлланн: таркиблар ва жонли матн
Конференция лигаси доирасидаги Эгнатия — Мидтьюлланн учрашуви 15 октябр, 21:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Эгнатия бошланғич таркиби: 98. Дайсинани М., 2. Аджесса Д., 10. Албанезе А., 6. Алекси А. (капитан), 33. Битри Э., 77. Груда И., 22. Хайме Г., 17. Криезиу А., 20. Лукили К., 28. Сота Э., 29. Яго А.
Эгнатия бош мураббийи: Деде Н.
Мидтьюлланн бошланғич таркиби: 25. Баккер Н., 8. Биллинг П., 21. Кастильо Д., 10. Чо Гю-Сон, 4. Диао О., 38. Эмефиле Дж., 20. Хон Хён-Сок, 5. Кристенсен Р. (капитан), 98. Мартинес Д., 9. Райович М., 22. Соренсен М. Б.
Мидтьюлланн бош мураббийи: Туллберг М.
Изоҳлар 0
…