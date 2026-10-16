Жавоҳир Синдаров ФИДЕ рейтингида тарихий 3-ўринга кўтарилди

·53·Спорт
Жавоҳир Синдаров ФИДЕ рейтингида тарихий 3-ўринга кўтарилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Жавоҳир Синдаров Халқаро шахмат федерациясининг (ФИДЕ) жонли рейтингида 2782 балл билан тарихий 3-ўринга кўтарилиб, ўз фаолиятидаги энг юқори натижани қайд этди.
  • Шу тариқа, жаҳон шахмати тарихида камдан-кам учрайдиган ҳолат юз бериб, дунёнинг энг кучли беш нафар шахматчиси сафидан бир вақтнинг ўзида икки нафар ўзбекистонлик, яни Жавоҳир Синдаров ва Нодирбек Абдусатторов (2780 балл билан 5-ўрин) жой олди.

Ўзбекистонлик 20 ёшли халқаро гроссмейстер Жавоҳир Синдаров классик шахмат бўйича Халқаро шахмат федерациясининг (ФИДЕ) жонли (live) рейтингида ўз фаолиятидаги энг юқори натижани қайд этиб, дунёнинг 3-рақамли шахматчисига айланди.

АҚШ чемпионати доирасидаги баҳсда фаворитлардан бири Фабиано Каруана ёш шахматчи Энди Вудвордга кутилмаганда имкониятни бой бергач, Синдаровнинг рейтинги 2782 баллга етди ва у фаолиятида илк бор сайёрамизнинг энг кучли уч нафар шахматчиси қаторига кирди.

ФИДЕ рейтингининг юқори чўққиси: Кимлар олдинда?

Айни дамда жаҳон классик шахмати рейтингида Жавоҳир Синдаровдан фақат икки нафар тажрибали гроссмейстер юқорида турибди:

  • 1-ўрин: Магнус Карлсен (Норвегия) — 2823 балл;

  • 2-ўрин: Хикару Накамура (АҚШ) — 2792 балл;

  • 3-ўрин: Жавоҳир Синдаров (Ўзбекистон) — 2782 балл.

Тарихий кўрсаткич: Топ-5 да бир йўла икки нафар ўзбекистонлик

Ўзбек шахмат мактабининг жаҳон саҳнасидаги гегемонлиги янги босқичга чиқди:

  • Нодирбек Абдусатторов 5-поғонада: Ўзбекистоннинг яна бир пешқадам гроссмейстери Нодирбек Абдусатторов 2780 балл билан дунё рейтингининг 5-ўрнини мустаҳкам эгаллаб турибди;

  • Топ-5 даги ноёб муваффақият: Шу тариқа, жаҳон шахмати тарихида камдан-кам учрайдиган воқелик юз бериб, дунёнинг энг кучли беш нафар шахматчиси сафидан бир вақтнинг ўзида икки нафар Ўзбекистон вакили жой олди.

Самарқанд Олимпиадаси қаҳрамони

Жавоҳир Синдаровнинг бундай мислсиз кўтарилиши унинг сўнгги йирик мусобақалардаги ёрқин ўйинларининг узвий давомидир:

  • Олимпиада чемпиони: Самарқанд шаҳри мезбонлик қилган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида Ўзбекистон миллий терма жамоаси ўз майдонида чемпионликни қўлга киритиб, олтин медалларни эгаллаганди;

  • Мусобақанинг энг яхши шахматчиси: 20 ёшли Жавоҳир жамоа ғалабасида асосий етакчиликни ўз зиммасига олиб, мусобақа якунида расман «Олимпиаданинг энг яхши шахматчиси» деб эътироф этилган ҳамда эркаклар ўртасида ФИДЕнинг бош совринига сазовор бўлган эди.

Синдаровнинг кучли учликка кириши Ўзбекистоннинг халқаро шахмат аренасидаги мутлақ етакчи давлатлардан бирига айланганини яна бир карра исботлайди.

Жавоҳир СиндаровФИДЕСамарқанд ОлимпиадасиНодирбек Абдусатторов
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ тор-мор этилди: Абдусатторов Каруанани, Якуббоев Ниманнни таслим қилди!АҚШ тор-мор этилди: Абдусатторов Каруанани, Якуббоев Ниманнни таслим қилди!25 сентябр 20:3046-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида Ўзбекистон барча фронтларда ғалаба қозонди46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида Ўзбекистон барча фронтларда ғалаба қозонди16 сентябр 23:14ФИДЕ Жавоҳир Синдаров ва Гукеш Доммараджу ўртасидаги чемпионлик жангини эълон қилдиФИДЕ Жавоҳир Синдаров ва Гукеш Доммараджу ўртасидаги чемпионлик жангини эълон қилди3 октябр 07:22Жавоҳир Синдаровдан тарихий ваъда: “Жаҳон шахмат тожини Ўзбекистонга олиб келаман!"Жавоҳир Синдаровдан тарихий ваъда: “Жаҳон шахмат тожини Ўзбекистонга олиб келаман!"30 сентябр 11:26Ақлбовар қилмас юриш: Синдаров 2- бор фарзинини қурбон қилиб, ФИДЕ экспертларини шокка солди!Ақлбовар қилмас юриш: Синдаров 2- бор фарзинини қурбон қилиб, ФИДЕ экспертларини шокка солди!18 сентябр 14:10Синдаров жаҳон тожи учун Гукеш билан дона суради: ФИДЕ барча тафсилотларни тасдиқладиСиндаров жаҳон тожи учун Гукеш билан дона суради: ФИДЕ барча тафсилотларни тасдиқлади14 сентябр 20:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...