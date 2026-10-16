Жавоҳир Синдаров ФИДЕ рейтингида тарихий 3-ўринга кўтарилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Жавоҳир Синдаров Халқаро шахмат федерациясининг (ФИДЕ) жонли рейтингида 2782 балл билан тарихий 3-ўринга кўтарилиб, ўз фаолиятидаги энг юқори натижани қайд этди.
- Шу тариқа, жаҳон шахмати тарихида камдан-кам учрайдиган ҳолат юз бериб, дунёнинг энг кучли беш нафар шахматчиси сафидан бир вақтнинг ўзида икки нафар ўзбекистонлик, яни Жавоҳир Синдаров ва Нодирбек Абдусатторов (2780 балл билан 5-ўрин) жой олди.
Ўзбекистонлик 20 ёшли халқаро гроссмейстер Жавоҳир Синдаров классик шахмат бўйича Халқаро шахмат федерациясининг (ФИДЕ) жонли (live) рейтингида ўз фаолиятидаги энг юқори натижани қайд этиб, дунёнинг 3-рақамли шахматчисига айланди.
АҚШ чемпионати доирасидаги баҳсда фаворитлардан бири Фабиано Каруана ёш шахматчи Энди Вудвордга кутилмаганда имкониятни бой бергач, Синдаровнинг рейтинги 2782 баллга етди ва у фаолиятида илк бор сайёрамизнинг энг кучли уч нафар шахматчиси қаторига кирди.
ФИДЕ рейтингининг юқори чўққиси: Кимлар олдинда?
Айни дамда жаҳон классик шахмати рейтингида Жавоҳир Синдаровдан фақат икки нафар тажрибали гроссмейстер юқорида турибди:
1-ўрин: Магнус Карлсен (Норвегия) — 2823 балл;
2-ўрин: Хикару Накамура (АҚШ) — 2792 балл;
3-ўрин: Жавоҳир Синдаров (Ўзбекистон) — 2782 балл.
Тарихий кўрсаткич: Топ-5 да бир йўла икки нафар ўзбекистонлик
Ўзбек шахмат мактабининг жаҳон саҳнасидаги гегемонлиги янги босқичга чиқди:
Нодирбек Абдусатторов 5-поғонада: Ўзбекистоннинг яна бир пешқадам гроссмейстери Нодирбек Абдусатторов 2780 балл билан дунё рейтингининг 5-ўрнини мустаҳкам эгаллаб турибди;
Топ-5 даги ноёб муваффақият: Шу тариқа, жаҳон шахмати тарихида камдан-кам учрайдиган воқелик юз бериб, дунёнинг энг кучли беш нафар шахматчиси сафидан бир вақтнинг ўзида икки нафар Ўзбекистон вакили жой олди.
Самарқанд Олимпиадаси қаҳрамони
Жавоҳир Синдаровнинг бундай мислсиз кўтарилиши унинг сўнгги йирик мусобақалардаги ёрқин ўйинларининг узвий давомидир:
Олимпиада чемпиони: Самарқанд шаҳри мезбонлик қилган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида Ўзбекистон миллий терма жамоаси ўз майдонида чемпионликни қўлга киритиб, олтин медалларни эгаллаганди;
Мусобақанинг энг яхши шахматчиси: 20 ёшли Жавоҳир жамоа ғалабасида асосий етакчиликни ўз зиммасига олиб, мусобақа якунида расман «Олимпиаданинг энг яхши шахматчиси» деб эътироф этилган ҳамда эркаклар ўртасида ФИДЕнинг бош совринига сазовор бўлган эди.
Синдаровнинг кучли учликка кириши Ўзбекистоннинг халқаро шахмат аренасидаги мутлақ етакчи давлатлардан бирига айланганини яна бир карра исботлайди.
Изоҳлар 0
…