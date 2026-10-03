ФИДЕ Жавоҳир Синдаров ва Гукеш Доммараджу ўртасидаги чемпионлик жангини эълон қилди

·16·Спорт
ФИДЕ Жавоҳир Синдаров ва Гукеш Доммараджу ўртасидаги чемпионлик жангини эълон қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Халқаро шахмат федерацияси (ФИДЕ)
  • 2026-йилда Швейсариянинг Женева шаҳрида ўзбекистонлик Жавоҳир Синдаров ҳамда ҳиндистонлик Гукеш Доммараджу ўртасида жаҳон чемпионлиги учун жанг бўлиб ўтишини расман эълон қилди.
  • Жавоҳир Синдаров бу имкониятни Кипрдаги ФИДЕ Даъвогарлар турнирида ғалаба қозониш орқали қўлга киритган.
  • Мазкур жанг 24-ноябрдан 12-декабргача давом этади.

Халқаро шахмат федерацияси (ФИДЕ) 2026 йилнинг энг интиқлик билан кутилаётган воқеаси — жаҳон тожи учун кечадиган баҳс тафсилотларини эслатди. Швейцариянинг Женева шаҳрида ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдаров амалдаги жаҳон чемпиони ҳиндистонлик Гукеш Доммараджу билан шахмат тахти учун кураш олиб боради.

ФИДЕ ўзининг расмий Инстаграм саҳифасида бўлажак дуэль ҳақида махсус пост қолдириб, бу қарама-қаршилик тарих зарварақларига киришини алоҳида қайд этди:

«Ҳавода аллақачон кескинлик сезилаётганди!

Самарқанддаги 46-Жаҳон шахмат Олимпиадасидан тортиб, 2026 йилда Женевадаги жаҳон чемпиони унвони учун баҳсгача — тарих давом этмоқда. Гукеш Д ва Жавоҳир Синдаров яна юзма-юз келади, бу сафар улар жаҳон чемпиони унвони учун курашади.

ФИДЕ жаҳон чемпиони унвони учун матч — 2026. Женева, Швейцария. Ўйинлар санаси: 24 ноябрь — 12 декабрь», — дейилади ташкилот хабарида.

Тож сари йўл: Синдаров бу ҳуқуқни қандай қўлга киритди?

Жавоҳир Синдаров жаҳон шахмат тахти учун курашиш имкониятини шу йил баҳорида Кипр майдонларида ўтказилган нуфузли ФИДЕ Даъвогарлар турнирида ғалаба қозониш орқали расмийлаштирган эди. Унинг мазкур ғалабаси ўзбек шахмати тарихида навбатдаги буюк саҳифани очиб берди.

Самарқанддаги Олимпиадада ким қандай натижа кўрсатган эди?

Ҳар икки гроссмейстер яқинда Самарқанд мезбонлик қилган 46-Жаҳон шахмат Олимпиадасида ҳам ўзига хос юқори даражадаги маҳорат намойиш этди:

  • Жавоҳир Синдаров: Ўзбекистон терма жамоаси билан биргаликда умумжамоа ҳисобида тарихий олтин медални қўлга киритди, шунингдек, 2-доскада шахсий натижаси бўйича бронза медалига эга чиқди.

  • Гукеш Доммараджу: Ҳиндистон миллий жамоаси сафида умумжамоа ҳисобида кумуш медални ютди ҳамда 4-доскадаги шахсий кўрсаткичи эвазига яна бир кумуш медални ўз ҳисобига ёздириб қўйди.

24 ноябрдан 12 декабргача Женевада кечадиган шахмат жанги миллионлаб мухлислар эътибор марказида бўлади.

ФИДЕЖавоҳир СиндаровГукеш ДоммараджуЖенева 2026 шахмат чемпиони
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тарихий дуэль: Жавоҳир Синдаров шахмат тожи учун чемпион Гукешга қаршиТарихий дуэль: Жавоҳир Синдаров шахмат тожи учун чемпион Гукешга қарши30 июл 07:42Жавоҳир Синдаровдан тарихий ваъда: “Жаҳон шахмат тожини Ўзбекистонга олиб келаман!"Жавоҳир Синдаровдан тарихий ваъда: “Жаҳон шахмат тожини Ўзбекистонга олиб келаман!"30 сентябр 11:26Ақлбовар қилмас юриш: Синдаров 2- бор фарзинини қурбон қилиб, ФИДЕ экспертларини шокка солди!Ақлбовар қилмас юриш: Синдаров 2- бор фарзинини қурбон қилиб, ФИДЕ экспертларини шокка солди!18 сентябр 14:10Синдаров жаҳон тожи учун Гукеш билан дона суради: ФИДЕ барча тафсилотларни тасдиқладиСиндаров жаҳон тожи учун Гукеш билан дона суради: ФИДЕ барча тафсилотларни тасдиқлади14 сентябр 20:30Синдаров Гукешнинг заиф нуқтасини айтди: «Энг кучлисига тайёрман»Синдаров Гукешнинг заиф нуқтасини айтди: «Энг кучлисига тайёрман»9 август 14:25Тимур Турлов ФИДЕ президенти бўлди: у тарихдаги энг ёш раҳбарТимур Турлов ФИДЕ президенти бўлди: у тарихдаги энг ёш раҳбар26 сентябр 16:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди