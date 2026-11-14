Бибисора Асаубаева дунёнинг 12-рақамли шахматчисини мағлуб этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Будапештда ўтаётган Тотал Чесс Ворлд Чампионшип Тоур Пилот 2026 супертурнирида қозоғистонлик Бибисора Асаубаева ФИДЕ рейтингида 12-ўринда турувчи ҳиндистонлик Арджун Эригайсини мағлуб этди.
- Мусобақа давомида Асаубаева Вайшали Ramешбабуга қарши баҳслардан сўнг 8 очко жамғариб, Д гуруҳида тўртинчи ўринни эгаллаб турибди.
- А гуруҳида иштирок этаётган ўзбекистонлик Нодирбек Абдусатторов эса Ёрден ван Форестга қарши ўйинлардан сўнг 5 очкога эга бўлди.
Қозоғистонлик шахматчи Бибисора Асаубаева Будапештда ўтаётган Total Chess World Championship Tour Pilot 2026 супертурнирида сенсацион натижа қайд этди. У ҳиндистонлик Арджун Эригайсини мағлуб этди. Эригайси ФИДЕ рейтингининг очиқ тоифасида 12-ўринда туради. Бу ҳақда Zakon.kz хабар берди.
Ҳиндистонлик шахматчининг рейтинги 2746 очкони, Асаубаеваники эса 2532 очкони ташкил этади. Бироқ жавоб баҳсида Эригайси реванш олишга муваффақ бўлди. Икки партия натижасига кўра, рақиблар бир-биридан биттадан ғалаба қайд этди.
Мусобақанинг 13 ноябрь куниги баҳсларида Асаубаева ҳиндистонлик Вайшали Рамешбабуга қарши ҳам иккита партия ўтказди. Биринчи ўйинда қозоғистонлик шахматчи ғалаба қозонган бўлса, жавоб учрашувида Вайшали устун келди. Шу тариқа Асаубаева гуруҳдаги очколари сонини 8 тага етказди.
Д гуруҳида Максим Вашье-Лаграв 12 очко билан пешқадамлик қилмоқда. Ҳанс Ниманн 9 очко билан иккинчи, Арджун Эригайси ҳам 9 очко билан учинчи ўринда бормоқда. Асаубаева эса 8 очко билан тўртинчи ўринни эгаллаган.
Турнирда Ўзбекистон вакили Нодирбек Абдусатторов ҳам иштирок этмоқда. У А гуруҳида Йорден ван Форестга қарши ўтказган икки партиясидан бирида мағлуб бўлиб, иккинчисида дуранг қайд этди. Ҳозирда унинг ҳисобида 5 очко бор.
А гуруҳида Алиреза Фирузджа 11 очко билан етакчилик қилмоқда. Йорден ван Форест 8 очко билан иккинчи ўринда жойлашган.
Total Chess World Championship Tour Pilot 2026 мусобақаси 10–20 ноябрь кунлари Будапештда ўтказилмоқда. Унда жаҳоннинг 24 нафар кучли шахматчиси иштирок этяпти.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…