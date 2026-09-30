Жавоҳир Синдаровдан тарихий ваъда: “Жаҳон шахмат тожини Ўзбекистонга олиб келаман!"
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Жавоҳир Синдаров, 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида 2-доскада бронза медали соҳиби, Президент Шоукат Мирзиёев ва халқ номидан жаҳон шахмат тожини Ўзбекистонга олиб келишга қатъий вада берди.
- Мустақиллик йилларида илк бор яккалик баҳсларида шахсий жаҳон чемпионлигини юртимизга келтириш мақсадини очиқлаган ёш гроссмейстернинг бу журъати давлат раҳбари томонидан самимий олқишланди.
Самарқандда ўтказилган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси қаҳрамонларини тақдирлаш бўйича бўлиб ўтган тантанали маросимда миллий терма жамоамизнинг энг ёш ва иқтидорли гроссмейстерларидан бири Жавоҳир Синдаров бутун халқимиз номидан тарихий баёнот билан чиқди. Президент Шавкат Мирзиёев ва тадбир иштирокчилари қаршисида сўзга чиққан 2-доска бронза медали соҳиби давлат томонидан спортга, хусусан, интеллектуал авлодга кўрсатилаётган юксак эътибор ва ғамхўрликка жавобан: «Жаҳон шахмат тожини Ўзбекистонга олиб келишга ваъда бераман», дея қатъий қасамёд қилди.
Мустақиллик йилларида илк бор яккалик баҳсларида шахсий жаҳон чемпионлиги (ФИДЕ тожи)ни юртимизга келтириш мақсадини очиқлаган ёш шахматчининг сўзларини давлат раҳбари самимий табассум ва қизғин олқишлар билан қўллаб-қувватлади. Ушбу тарихий лаҳзалар миллий шахмат мактабимиз олдида мутлақо янги ва юксак чўққилар сари эшик очмоқда.
«Олий минбардаги қасамёд, Президент эътирофи ва ФИДЕ тожи сари юриш»: 5 та асосий нуқта
Жавоҳир Синдаровнинг тарихий ваъдаси ва тақдирлаш тантанаси бўйича энг муҳим фактлар:
Шахсий Жаҳон тожи учун очиқ ваъда: Жавоҳир Синдаров Президент ва бутун ўзбек халқига шахсий ФИДЕ жаҳон тожини Ўзбекистонга олиб келишни ваъда қилди;
Олий минбардаги мардонавор нутқ: Ёш гроссмейстер кўкрагида давлат мукофоти ва олимпиада медали билан олий минбардан дадил сўзлади;
Президентнинг самимий олқиши: Шавкат Мирзиёев чемпион йигитнинг улкан мақсади ва журъатини самимий табассум ва қарсаклар билан қарши олди;
2-доскадаги жасорат ва тажриба: Самарқанд Олимпиадасида Жавоҳир дунёнинг энг кучли гроссмейстерларига қарши 2-доскада бронза медалини қўлга киритди;
Жамоавий триумфдан шахсий чўққи сари: Ўзбекистон терма жамоаси олимпиадаларда ғолиб чиққандан сўнг, энди асосий диққат яккалик Жаҳон чемпионлигига қаратилмоқда.
Жавоҳир Синдаровнинг ютуқлари ва Жаҳон тожи (ФИДЕ) йўлидаги кўрсаткичлари таснифи
Гроссмейстернинг олимпиададаги натижаси, фаолияти ва бўлажак стратегик мақсадлари қиёси:
Кўрсаткич ва таҳлил мезонлари
Жавоҳир Синдаровнинг ҳолати ва кўрсаткичлари
Спортчилик мақоми
Халқаро гроссмейстер (жаҳон шахмати тарихидаги энг ёшлардан бири)
46-Бутунжаҳон Олимпиадаси натижаси
2-доскада бронза медали ва жамоавий етакчилик
Давлат томонидан эътироф
Фахрий унвон, уй-жой, қимматбаҳо автомобиль ва пул мукофоти
Олий минбардан берилган ваъда
«Жаҳон шахмат тожини Ўзбекистонга олиб келиш»
Давлат раҳбарининг реакцияси
Қатъий ишонч, шахсий миннатдорчилик ва қизғин олқишлар
Кейинги стратегик мусобақалар
ФИДЕ Жаҳон кубоги, Номзодлар турнири (Candidates Tournament)
Шахмат ва стратегик таҳлил: Синдаров шахсий Жаҳон чемпиони бўла оладими?
Халқаро ФИДЕ экспертлари, гроссмейстерлар ва спорт таҳлилчиларининг хулосалари:
«Номзодлар турнирига дадил қадам»: Ўзбекистон шахмати бугун жамоавий даражада дунё етакчиси эканини исботлаб бўлди; эндиги ягона ва олий чўққи — 1927 йилдан бери давом этиб келаётган классик Жаҳон чемпионлиги тожидир; Синдаровнинг ёши, тезкор ҳисоб-китоб қобилияти ва таҳлилий совуққонлиги уни бўлажак «Номзодлар турнири»да Магнус Карлсен, Гукеш ва Хикару Накамура каби гигантларга қарши бош даъвогарга айлантиради;
Давлат раҳбарига берилган лафз масъулияти: Олий минбардан туриб бундай катта мақсадни эълон қилиш жуда улкан ички куч ва ўзига бўлган мутлақ ишончни талаб этади; бу ваъда Жавоҳир учун қўшимча босим эмас, балки ҳар бир машғулот ва турнирда охиригача курашиш учун қудратли руҳий мотивация бўлиб хизмат қилади;
Абдусатторов билан ички рақобат — миллий ютуқ: Миллий жамоада Нодирбек Абдусатторов ва Жавоҳир Синдаров каби икки буюк иқтидорнинг ёнма-ён ўсиши ижобий рақобатни юзага келтиради; бири бўлмаса иккинчиси яқин йилларда ФИДЕ тожини юртимизга олиб келиш эҳтимолини икки баробар оширади.
Сизнингча, Жавоҳир Синдаров ўз ваъдасининг устидан чиқиб, жаҳон шахмат тожини Ўзбекистонга олиб кела оладими? Бу тарихий тож учун пойгада Жавоҳир Синдаровнингми ёки Нодирбек Абдусатторовнинг имкониятини юқорироқ баҳолайсиз? Ўз шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек спортининг янги тарихи яратилаётган ушбу фахрли таҳлилни барча юртдошларимиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…