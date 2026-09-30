Жавоҳир Синдаровдан тарихий ваъда: “Жаҳон шахмат тожини Ўзбекистонга олиб келаман!"

·10·Спорт
Жавоҳир Синдаровдан тарихий ваъда: “Жаҳон шахмат тожини Ўзбекистонга олиб келаман!"
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Жавоҳир Синдаров, 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида 2-доскада бронза медали соҳиби, Президент Шоукат Мирзиёев ва халқ номидан жаҳон шахмат тожини Ўзбекистонга олиб келишга қатъий вада берди.
  • Мустақиллик йилларида илк бор яккалик баҳсларида шахсий жаҳон чемпионлигини юртимизга келтириш мақсадини очиқлаган ёш гроссмейстернинг бу журъати давлат раҳбари томонидан самимий олқишланди.

Самарқандда ўтказилган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси қаҳрамонларини тақдирлаш бўйича бўлиб ўтган тантанали маросимда миллий терма жамоамизнинг энг ёш ва иқтидорли гроссмейстерларидан бири Жавоҳир Синдаров бутун халқимиз номидан тарихий баёнот билан чиқди. Президент Шавкат Мирзиёев ва тадбир иштирокчилари қаршисида сўзга чиққан 2-доска бронза медали соҳиби давлат томонидан спортга, хусусан, интеллектуал авлодга кўрсатилаётган юксак эътибор ва ғамхўрликка жавобан: «Жаҳон шахмат тожини Ўзбекистонга олиб келишга ваъда бераман», дея қатъий қасамёд қилди.

Мустақиллик йилларида илк бор яккалик баҳсларида шахсий жаҳон чемпионлиги (ФИДЕ тожи)ни юртимизга келтириш мақсадини очиқлаган ёш шахматчининг сўзларини давлат раҳбари самимий табассум ва қизғин олқишлар билан қўллаб-қувватлади. Ушбу тарихий лаҳзалар миллий шахмат мактабимиз олдида мутлақо янги ва юксак чўққилар сари эшик очмоқда.

«Олий минбардаги қасамёд, Президент эътирофи ва ФИДЕ тожи сари юриш»: 5 та асосий нуқта

Жавоҳир Синдаровнинг тарихий ваъдаси ва тақдирлаш тантанаси бўйича энг муҳим фактлар:

  • Шахсий Жаҳон тожи учун очиқ ваъда: Жавоҳир Синдаров Президент ва бутун ўзбек халқига шахсий ФИДЕ жаҳон тожини Ўзбекистонга олиб келишни ваъда қилди;

  • Олий минбардаги мардонавор нутқ: Ёш гроссмейстер кўкрагида давлат мукофоти ва олимпиада медали билан олий минбардан дадил сўзлади;

  • Президентнинг самимий олқиши: Шавкат Мирзиёев чемпион йигитнинг улкан мақсади ва журъатини самимий табассум ва қарсаклар билан қарши олди;

  • 2-доскадаги жасорат ва тажриба: Самарқанд Олимпиадасида Жавоҳир дунёнинг энг кучли гроссмейстерларига қарши 2-доскада бронза медалини қўлга киритди;

  • Жамоавий триумфдан шахсий чўққи сари: Ўзбекистон терма жамоаси олимпиадаларда ғолиб чиққандан сўнг, энди асосий диққат яккалик Жаҳон чемпионлигига қаратилмоқда.

Жавоҳир Синдаровнинг ютуқлари ва Жаҳон тожи (ФИДЕ) йўлидаги кўрсаткичлари таснифи

Гроссмейстернинг олимпиададаги натижаси, фаолияти ва бўлажак стратегик мақсадлари қиёси:

Кўрсаткич ва таҳлил мезонлари

Жавоҳир Синдаровнинг ҳолати ва кўрсаткичлари

Спортчилик мақоми

Халқаро гроссмейстер (жаҳон шахмати тарихидаги энг ёшлардан бири)

46-Бутунжаҳон Олимпиадаси натижаси

2-доскада бронза медали ва жамоавий етакчилик

Давлат томонидан эътироф

Фахрий унвон, уй-жой, қимматбаҳо автомобиль ва пул мукофоти

Олий минбардан берилган ваъда

«Жаҳон шахмат тожини Ўзбекистонга олиб келиш»

Давлат раҳбарининг реакцияси

Қатъий ишонч, шахсий миннатдорчилик ва қизғин олқишлар

Кейинги стратегик мусобақалар

ФИДЕ Жаҳон кубоги, Номзодлар турнири (Candidates Tournament)

Шахмат ва стратегик таҳлил: Синдаров шахсий Жаҳон чемпиони бўла оладими?

Халқаро ФИДЕ экспертлари, гроссмейстерлар ва спорт таҳлилчиларининг хулосалари:

  • «Номзодлар турнирига дадил қадам»: Ўзбекистон шахмати бугун жамоавий даражада дунё етакчиси эканини исботлаб бўлди; эндиги ягона ва олий чўққи — 1927 йилдан бери давом этиб келаётган классик Жаҳон чемпионлиги тожидир; Синдаровнинг ёши, тезкор ҳисоб-китоб қобилияти ва таҳлилий совуққонлиги уни бўлажак «Номзодлар турнири»да Магнус Карлсен, Гукеш ва Хикару Накамура каби гигантларга қарши бош даъвогарга айлантиради;

  • Давлат раҳбарига берилган лафз масъулияти: Олий минбардан туриб бундай катта мақсадни эълон қилиш жуда улкан ички куч ва ўзига бўлган мутлақ ишончни талаб этади; бу ваъда Жавоҳир учун қўшимча босим эмас, балки ҳар бир машғулот ва турнирда охиригача курашиш учун қудратли руҳий мотивация бўлиб хизмат қилади;

  • Абдусатторов билан ички рақобат — миллий ютуқ: Миллий жамоада Нодирбек Абдусатторов ва Жавоҳир Синдаров каби икки буюк иқтидорнинг ёнма-ён ўсиши ижобий рақобатни юзага келтиради; бири бўлмаса иккинчиси яқин йилларда ФИДЕ тожини юртимизга олиб келиш эҳтимолини икки баробар оширади.

Сизнингча, Жавоҳир Синдаров ўз ваъдасининг устидан чиқиб, жаҳон шахмат тожини Ўзбекистонга олиб кела оладими? Бу тарихий тож учун пойгада Жавоҳир Синдаровнингми ёки Нодирбек Абдусатторовнинг имкониятини юқорироқ баҳолайсиз? Ўз шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек спортининг янги тарихи яратилаётган ушбу фахрли таҳлилни барча юртдошларимиз билан баҳам кўринг!

Жавоҳир СиндаровШавкат Мирзиёев46-Бутунжаҳон шахмат ОлимпиадасиФИДЕ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ақлбовар қилмас юриш: Синдаров 2- бор фарзинини қурбон қилиб, ФИДЕ экспертларини шокка солди!Ақлбовар қилмас юриш: Синдаров 2- бор фарзинини қурбон қилиб, ФИДЕ экспертларини шокка солди!18 сентябр 14:10Олимпиадада илк мағлубият: Ўзбекистон 8-турда Германияга ютқазиб қўйдиОлимпиадада илк мағлубият: Ўзбекистон 8-турда Германияга ютқазиб қўйди24 сентябр 21:21Синдаров жаҳон тожи учун Гукеш билан дона суради: ФИДЕ барча тафсилотларни тасдиқладиСиндаров жаҳон тожи учун Гукеш билан дона суради: ФИДЕ барча тафсилотларни тасдиқлади14 сентябр 20:30Самарқанддаги 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида 3-тур якунланди: Баҳслар тафсилотиСамарқанддаги 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида 3-тур якунланди: Баҳслар тафсилоти18 сентябр 22:24Олимпиада олови Самарқанд сари йўл олди: Ананд муқаддас машъалани Синдаровга топширдиОлимпиада олови Самарқанд сари йўл олди: Ананд муқаддас машъалани Синдаровга топширди15 сентябр 07:49Шахмат чемпионларига уй, машина ва пул мукофоти: Президентдан самимий ҳазил ва эътирофШахмат чемпионларига уй, машина ва пул мукофоти: Президентдан самимий ҳазил ва эътирофБугун 11:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди