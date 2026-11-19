Карлсен кетма-кет икки кун Асаубаевага қарши классик партияни ўйнашдан бош тортди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Норвегиялик гроссмейстер Магнус Карлсен Будапештдаги Тотал Чесс турнирида қозоғистонлик Бибисора Асаубаевага қарши классик шахмат бўйича кетма-кет икки кун ўйнашдан бош тортди.
- Ҳар икки ҳолатда ҳам умумий ҳисобдаги ғолиб олдиндан аниқ бўлгани ва классик партия натижаси ФИДЕ рейтингига таъсир қилмаслиги сабабли Карлсенга техник мағлубият ёзилди.
Норвегиялик гроссмейстер Магнус Карлсен Total Chess жаҳон чемпионати турнирида қозоғистонлик шахматчи Бибисора Асаубаевага қарши классик шахмат бўйича партияни кетма-кет икки кун ўйнамади. Ҳар икки ҳолатда ҳам унга техник мағлубият ёзилди. Бу ҳақда India Today хабар берди.
Будапештда классик, рапид ва блиц шахмат турларини бирлаштирган Total Chess жаҳон чемпионатининг синов турнири бўлиб ўтмоқда. Карлсен гуруҳ босқичида муваффақиятсиз иштирок этди: 10 та классик партиянинг бирортасида ғалаба қозона олмади. Натижада унинг жонли рейтинги 21,8 очкога камайиб, 2801,2 ни ташкил этди. Шу тариқа, шахматчи қарийб 17 йил ичида илк бор 2800 очколик чегарадан пастга тушиб кетиш хавфи остида қолди.
Турнирнинг плей-офф босқичида Карлсен 17–20-ўринлар учун кечаётган баҳсда Бибисора Асаубаева билан тўқнаш келди. Биринчи кун рапид ва блиц партияларидан сўнг норвегиялик шахматчи 11,5:0,5 ҳисобида олдинга чиқиб олди. Шу тариқа, классик партия натижаси умумий ҳисобдаги ғолибни ўзгартира олмасди.
Карлсен шу сабабли классик партияда қатнашмади. Белгиланган кутиш вақти тугагач, унга техник мағлубият ёзилди, натижада кунлик баҳс 11,5:8,5 ҳисобида унинг фойдасига якунланди. Ушбу партия ФИДЕ рейтингига таъсир кўрсатмади.
Эртаси куни шахматчилар яна куч синашди. Рапид ва блиц баҳсларида Карлсен 10:2 ҳисобида устунликка эришди. Бу сафар ҳам у классик партияни ўйнашдан бош тортди. Асаубаевага техник ғалаба ёзилиши натижасида иккинчи кунлик баҳс 10:10 ҳисобида якунланди.
Карлсен ўз қарорини изоҳлар экан, кунлик баҳсда ғалаба олдиндан ҳал бўлганидан кейин классик партияни ўтказишнинг маъноси йўқлигини билдирган. Унинг таъкидлашича, бундай партия натижаси рейтингга ҳам таъсир қилмаслиги керак.
Шу тариқа, икки кунлик баҳслар якунида Карлсен Асаубаевадан устун келди ва турнирнинг 17-ўрни учун курашни давом эттиради.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…