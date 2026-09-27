Ўзбекистон 20 очко билан 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси чемпионига айланди!

·62·Спорт
Ўзбекистон 20 очко билан 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси чемпионига айланди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Самарқанд мезбонлик қилган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида Ўзбекистон эркаклар миллий терма жамоаси 20 очко билан чемпионликни қўлга киритди.
  • Муҳиддин Мадаминовнинг сўнгги турда Украинага қарши ҳал қилувчи ғалабаси жамоага устунликни тақдим этди.
  • Бу Ўзбекистоннинг сўнгги 4 йил ичида иккинчи Олимпиада олтин медалини қўлга киритиши бўлди.

Самарқанд шаҳри мезбонлик қилган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси Ўзбекистон эркаклар миллий терма жамоасининг мислсиз ғалабаси билан тарих саҳифаларига кирди. 11-турнинг ҳал қилувчи баҳсларида асосий рақобатчи Ҳиндистон жамоасининг Венгрия билан 2:2 ҳисобида дуранг ўйнаб, очколари сонини 18 тада тўхтатиши вакилларимиз чемпионлигини муддатидан аввал математик жиҳатдан кафолатлаган эди. Бироқ йигитларимиз чемпионлик руҳида тўхтаб қолмай, кучли Украина терма жамоасини 2,5 : 1,5 ҳисобида мағлуб этди ва умумий очколарини 20 тага етказиб, олтин медалларни мутлақ пешқадам сифатида тантана қилди.

Собиқ жаҳон чемпиони Рустам Қосимжонов мураббийлигидаги бош термамиз турнир давомида Ҳиндистон (2,5:1,5), Хитой (3:1), биринчи рақамли сараланган АҚШ ҳамда Арманистон (3,5:0,5) каби жаҳон грандларини яксон қилиб, 2022 йилги Ченнаи муваффақиятини такрорлади ва сўнгги 4 йил ичида иккинчи бор Олимпиада шоҳсупасининг энг юқори чўққисига кўтарилди.

«20 очко, Украинанинг таслими ва тарихий иккинчи олтин»: Самарқанд триумфининг 5 та асосий нуқтаси

Олимпиаданинг сўнгги 11-тури ва Ўзбекистон жамоаларининг кўрсатган натижаларидан энг муҳим расмий кўрсаткичлар:

  • 20 очко билан мутлақ чемпионлик: Ўзбекистон эркаклар бош жамоаси Украинани 2,5 : 1,5 ҳисобида енгиб, турнирни 20 очко билан 1-ўринда якунлади;

  • Мадаминовнинг ҳал қилувчи ғалабаси: Бошқа уч тахтада дуранг қайд этилган бир паллада, Муҳиддин Мадаминов Роман Дегтиаровни 1:0 ҳисобида таслим этиб, баҳс тақдирини ҳал қилди;

  • Ҳиндистон 18 очкода тўхтади: Таъқибчи Ҳиндистоннинг Венгрия билан 2:2 ҳисобидаги дуранги чемпионлик масаласини муддатидан аввал Ўзбекистон фойдасига ҳал этди;

  • Ўзбекистон-3 жамоаларининг ёрқин иштироки: Ўзбекистон-3 эркаклар жамоаси Андоррани (2,5:1,5), аёллар тоифасидаги Ўзбекистон-3 эса ЖАРни (3,5:0,5) йирик ҳисобда мағлуб этди;

  • Аёллар термасининг қийин баҳси: Аёллар бош терма жамоаси кучли Арманистонга 1:3 ҳисобида имкониятни бой берди.

46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси: 11-турдаги барча тахталар натижалари (Тўлиқ тасниф)

Самарқанддаги ҳал қилувчи сўнгги турда Ўзбекистон терма жамоалари қайд этган шахсий ва жамоавий баҳслар жадвали:

Терма жамоалар ва тоифалар

1-тахта

2-тахта

3-тахта

4-тахта

Якуний ҳисоб

Ўзбекистон — Украина (Эркаклар)

Н.Абдусатторов — И.Коваленко (0,5 : 0,5)

В.Иванчук — Ж.Синдаров (0,5 : 0,5)

Н.Якуббоев — И.Самуненков (0,5 : 0,5)

Р.Дегтиаров — М.Мадаминов (0 : 1)

2,5 : 1,5 (Олтин!)

Хитой — Ўзбекистон-2 (Эркаклар)

Динг Лиженг — Ж.Ваҳидов (0,5 : 0,5)

А.Абдисалимов — Вей Йи (0 : 1)

Ю Янгйи — М.Суяров (1 : 0)

Ҳ.Бегмуратов — Ху Хиангю (0,5 : 0,5)

3 : 1

Андорра — Ўзбекистон-3 (Эркаклар)

О.Агуадо — С.Сайдалиев (0,5 : 0,5)

А.Раҳматуллаев — С.Веганзосес (1 : 0)

Д.Анадон — М.Абдураҳмонов (0 : 1)

А.Омонов — Э.Гиу (0 : 1)

1,5 : 2,5

Арманистон — Ўзбекистон (Аёллар)

Л.Мкртчян — А.Ҳамдамова (1 : 0)

Г.Тоҳиржонова — М.Мкртчян (0 : 1)

Э.Данелиян — У.Омонова (0,5 : 0,5)

Г.Каримова — С.Габоян (0,5 : 0,5)

3 : 1

Ўзбекистон-2 — Исроил (Аёллар)

Н.Якуббоева — М.Ефроимски (0 : 1)

Н.Ориан — М.Маликова (0,5 : 0,5)

М.Ҳалилова — О.Гутмакер (баҳс бормоқда)

В.Черняк — А.Салимова (0,5 : 0,5)

1 : 2 (LIVE)

Ўзбекистон-3 — ЖАР (Аёллар)

З.Актамова — Ш.Баденхорст (0,5 : 0,5)

А.Соломонс — М.Бобомуродова (0 : 1)

Б.Шокиржонова — Х.Нел (1 : 0)

С.Масанго — О.Шаҳзодова (0 : 1)

3,5 : 0,5

Шахмат экспертизаси: Нега Ўзбекистоннинг 20 очколик ғалабаси бетакрор ҳодиса?

Халқаро гроссмейстерлар, шахмат назариётчилари ва етакчи шарҳловчиларнинг хулосалари:

  • «Мадаминовнинг чемпионлик партияси»: Украинага қарши беллашувда биринчи уч тахтада муросасиз дуранглар қайд этилаётган паллада 4-тахтада Муҳиддин Мадаминовнинг қора доналарда Роман Дегтиаров устидан қозонган ғалабаси жамоанинг захира кучи ва барча тахталар тенг кучли эканини яна бир бор исботлади;

  • Ченнаи, Будапешт ва Самарқанд трилогияси: Сўнгги учта Олимпиадада иккита олтин (2022, 2026) ва битта бронза (2024) олиниши дунё шахматида Ўзбекистон даври бошланганини расман тасдиқлайди; бундай юқори барқарорликни замонавий шахматда ҳеч қайси терма намойиш эта олмаган эди;

  • Ёшлар мактабининг мислсиз захираси: Ўзбекистоннинг 2- ва 3-таркибларининг ҳам Хитой, Андорра ва ЖАР термалари билан мардонавор курашиши мамлакатда интеллектуал авлоднинг пойдевори мустаҳкамлигини кўрсатади.

Сизнингча, Самарқанддаги 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида Нодирбек Абдусатторов, Жавоҳир Синдаров ёки Муҳиддин Мадаминов — қайси гроссмейстеримиз жамоа ғалабасига энг катта ҳисса қўшди? Юртимиз шахматчиларининг 4 йил ичида иккинчи бор жаҳон тожини кийиши ҳақидаги самимий табрик ва фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда миллий ғуруримиз бўлган ушбу тарихий мақолани барча шахмат ихлосмандлари билан фаол баҳам кўринг!

46-Бутунжаҳон шахмат ОлимпиадасиСамарқандЎзбекистон эркаклар миллий терма жамоасиМадаминов
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Самарқандда тарихий ғалаба: Ўзбекистон 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси чемпиони бўлдиСамарқандда тарихий ғалаба: Ўзбекистон 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси чемпиони бўлдиБугун 16:16Ўзбекистон эркак шахматчилар жамоалари Самарқандда тенгсиз: 9-турнинг тўлиқ натижалариЎзбекистон эркак шахматчилар жамоалари Самарқандда тенгсиз: 9-турнинг тўлиқ натижалари25 сентябр 21:51Олимпиадада илк мағлубият: Ўзбекистон 8-турда Германияга ютқазиб қўйдиОлимпиадада илк мағлубият: Ўзбекистон 8-турда Германияга ютқазиб қўйди24 сентябр 21:2146-Олимпиаданинг 7-тури тўлиқ натижалари: Ўзбекистон терма жамоаларининг тарихий куни46-Олимпиаданинг 7-тури тўлиқ натижалари: Ўзбекистон терма жамоаларининг тарихий куни23 сентябр 22:59«Самарқандда тарихий 4:0 ва триумф»: Ўзбек гроссмейстерлари Венгрияни тор-мор этди!«Самарқандда тарихий 4:0 ва триумф»: Ўзбек гроссмейстерлари Венгрияни тор-мор этди!20 сентябр 22:49Нодирбек Абдусатторовдан Самарқанддаги шахмат Олимпиадаси ҳақида муҳим баёнот...Нодирбек Абдусатторовдан Самарқанддаги шахмат Олимпиадаси ҳақида муҳим баёнот...19 сентябр 20:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди