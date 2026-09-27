Ўзбекистон 20 очко билан 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси чемпионига айланди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Самарқанд мезбонлик қилган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида Ўзбекистон эркаклар миллий терма жамоаси 20 очко билан чемпионликни қўлга киритди.
- Муҳиддин Мадаминовнинг сўнгги турда Украинага қарши ҳал қилувчи ғалабаси жамоага устунликни тақдим этди.
- Бу Ўзбекистоннинг сўнгги 4 йил ичида иккинчи Олимпиада олтин медалини қўлга киритиши бўлди.
Самарқанд шаҳри мезбонлик қилган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси Ўзбекистон эркаклар миллий терма жамоасининг мислсиз ғалабаси билан тарих саҳифаларига кирди. 11-турнинг ҳал қилувчи баҳсларида асосий рақобатчи Ҳиндистон жамоасининг Венгрия билан 2:2 ҳисобида дуранг ўйнаб, очколари сонини 18 тада тўхтатиши вакилларимиз чемпионлигини муддатидан аввал математик жиҳатдан кафолатлаган эди. Бироқ йигитларимиз чемпионлик руҳида тўхтаб қолмай, кучли Украина терма жамоасини 2,5 : 1,5 ҳисобида мағлуб этди ва умумий очколарини 20 тага етказиб, олтин медалларни мутлақ пешқадам сифатида тантана қилди.
Собиқ жаҳон чемпиони Рустам Қосимжонов мураббийлигидаги бош термамиз турнир давомида Ҳиндистон (2,5:1,5), Хитой (3:1), биринчи рақамли сараланган АҚШ ҳамда Арманистон (3,5:0,5) каби жаҳон грандларини яксон қилиб, 2022 йилги Ченнаи муваффақиятини такрорлади ва сўнгги 4 йил ичида иккинчи бор Олимпиада шоҳсупасининг энг юқори чўққисига кўтарилди.
«20 очко, Украинанинг таслими ва тарихий иккинчи олтин»: Самарқанд триумфининг 5 та асосий нуқтаси
Олимпиаданинг сўнгги 11-тури ва Ўзбекистон жамоаларининг кўрсатган натижаларидан энг муҳим расмий кўрсаткичлар:
20 очко билан мутлақ чемпионлик: Ўзбекистон эркаклар бош жамоаси Украинани 2,5 : 1,5 ҳисобида енгиб, турнирни 20 очко билан 1-ўринда якунлади;
Мадаминовнинг ҳал қилувчи ғалабаси: Бошқа уч тахтада дуранг қайд этилган бир паллада, Муҳиддин Мадаминов Роман Дегтиаровни 1:0 ҳисобида таслим этиб, баҳс тақдирини ҳал қилди;
Ҳиндистон 18 очкода тўхтади: Таъқибчи Ҳиндистоннинг Венгрия билан 2:2 ҳисобидаги дуранги чемпионлик масаласини муддатидан аввал Ўзбекистон фойдасига ҳал этди;
Ўзбекистон-3 жамоаларининг ёрқин иштироки: Ўзбекистон-3 эркаклар жамоаси Андоррани (2,5:1,5), аёллар тоифасидаги Ўзбекистон-3 эса ЖАРни (3,5:0,5) йирик ҳисобда мағлуб этди;
Аёллар термасининг қийин баҳси: Аёллар бош терма жамоаси кучли Арманистонга 1:3 ҳисобида имкониятни бой берди.
46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси: 11-турдаги барча тахталар натижалари (Тўлиқ тасниф)
Самарқанддаги ҳал қилувчи сўнгги турда Ўзбекистон терма жамоалари қайд этган шахсий ва жамоавий баҳслар жадвали:
Терма жамоалар ва тоифалар
1-тахта
2-тахта
3-тахта
4-тахта
Якуний ҳисоб
Ўзбекистон — Украина (Эркаклар)
Н.Абдусатторов — И.Коваленко (0,5 : 0,5)
В.Иванчук — Ж.Синдаров (0,5 : 0,5)
Н.Якуббоев — И.Самуненков (0,5 : 0,5)
Р.Дегтиаров — М.Мадаминов (0 : 1)
2,5 : 1,5 (Олтин!)
Хитой — Ўзбекистон-2 (Эркаклар)
Динг Лиженг — Ж.Ваҳидов (0,5 : 0,5)
А.Абдисалимов — Вей Йи (0 : 1)
Ю Янгйи — М.Суяров (1 : 0)
Ҳ.Бегмуратов — Ху Хиангю (0,5 : 0,5)
3 : 1
Андорра — Ўзбекистон-3 (Эркаклар)
О.Агуадо — С.Сайдалиев (0,5 : 0,5)
А.Раҳматуллаев — С.Веганзосес (1 : 0)
Д.Анадон — М.Абдураҳмонов (0 : 1)
А.Омонов — Э.Гиу (0 : 1)
1,5 : 2,5
Арманистон — Ўзбекистон (Аёллар)
Л.Мкртчян — А.Ҳамдамова (1 : 0)
Г.Тоҳиржонова — М.Мкртчян (0 : 1)
Э.Данелиян — У.Омонова (0,5 : 0,5)
Г.Каримова — С.Габоян (0,5 : 0,5)
3 : 1
Ўзбекистон-2 — Исроил (Аёллар)
Н.Якуббоева — М.Ефроимски (0 : 1)
Н.Ориан — М.Маликова (0,5 : 0,5)
М.Ҳалилова — О.Гутмакер (баҳс бормоқда)
В.Черняк — А.Салимова (0,5 : 0,5)
1 : 2 (LIVE)
Ўзбекистон-3 — ЖАР (Аёллар)
З.Актамова — Ш.Баденхорст (0,5 : 0,5)
А.Соломонс — М.Бобомуродова (0 : 1)
Б.Шокиржонова — Х.Нел (1 : 0)
С.Масанго — О.Шаҳзодова (0 : 1)
3,5 : 0,5
Шахмат экспертизаси: Нега Ўзбекистоннинг 20 очколик ғалабаси бетакрор ҳодиса?
Халқаро гроссмейстерлар, шахмат назариётчилари ва етакчи шарҳловчиларнинг хулосалари:
«Мадаминовнинг чемпионлик партияси»: Украинага қарши беллашувда биринчи уч тахтада муросасиз дуранглар қайд этилаётган паллада 4-тахтада Муҳиддин Мадаминовнинг қора доналарда Роман Дегтиаров устидан қозонган ғалабаси жамоанинг захира кучи ва барча тахталар тенг кучли эканини яна бир бор исботлади;
Ченнаи, Будапешт ва Самарқанд трилогияси: Сўнгги учта Олимпиадада иккита олтин (2022, 2026) ва битта бронза (2024) олиниши дунё шахматида Ўзбекистон даври бошланганини расман тасдиқлайди; бундай юқори барқарорликни замонавий шахматда ҳеч қайси терма намойиш эта олмаган эди;
Ёшлар мактабининг мислсиз захираси: Ўзбекистоннинг 2- ва 3-таркибларининг ҳам Хитой, Андорра ва ЖАР термалари билан мардонавор курашиши мамлакатда интеллектуал авлоднинг пойдевори мустаҳкамлигини кўрсатади.
Сизнингча, Самарқанддаги 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида Нодирбек Абдусатторов, Жавоҳир Синдаров ёки Муҳиддин Мадаминов — қайси гроссмейстеримиз жамоа ғалабасига энг катта ҳисса қўшди? Юртимиз шахматчиларининг 4 йил ичида иккинчи бор жаҳон тожини кийиши ҳақидаги самимий табрик ва фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда миллий ғуруримиз бўлган ушбу тарихий мақолани барча шахмат ихлосмандлари билан фаол баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…