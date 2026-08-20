Болоня Италия футболи фахрийсини ўз сафига қўшиб олиши мумкин

·0·Спорт
Болоня Италия футболи фахрийсини ўз сафига қўшиб олиши мумкин

Италиянинг «Болоня» клуби ўз ҳимоя чизиғини тажрибали футболчи билан кучайтириш вариантларини кўриб чиқмоқда. Корриере делло Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, жамоа раҳбарияти эркин агент мақомига эга бўлиб турган тажрибали марказий ҳимоячи Франческо Ачербини трансфер қилиш имкониятини ўрганмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирда 38 ёшни қаршилаган италиялик ҳимоячининг «Интер» клубидаги фаолияти якунига етганидан сўнг, у трансфер бозорида энг кўп муҳокама қилинаётган эркин агентлардан бирига айланди. «Болоня» спорт директори Жованни Сартори ҳамда клуб расмийси Марко Ди Ваио жамоанинг мудофаа қўрғонини янада мустаҳкамлаш мақсадида ушбу футболчи номзодини жиддий равишда кўриб чиқишмоқда.

Тажриба ва етакчилик омили

Футбол оламида ўзининг узоқ йиллик фаолияти ва профессионал ёндашуви билан танилган Ачерби «Болоня» каби амбицияли жамоа кийиниш хонасига ҳам, майдондаги ўйинга ҳам катта тажриба ва етакчилик фазилатларини олиб кира олади. Италия футболи ва Европанинг энг юқори даражадаги мусобақаларида тўп сурган ҳимоячининг билимлари ёш ўйинчилар учун жуда фойдали бўлиши кутилмоқда.

Шунга қарамай, Кастельдеболе қароргоҳида мутасаддилар бу масалага эҳтиёткорона ёндашишни афзал кўришмоқда. Ҳар қандай расмий таклифни билдиришдан олдин, клуб раҳбарияти шартноманинг барча жиҳатларини, энг аввало, футболчининг ёшини чуқур таҳлил қилиб чиқмоқчи.

Молиявий жиҳатлар ва трансфер шартлари

Goal.com хабар қилишича, ушбу потенциал трансфер молиявий нуқтаи назардан клуб учун жуда қулай шартларни тақдим этиши мумкин. Ачерби эркин агент бўлгани боис, уни ўз сафига қўшиб олиш учун трансфер суммасини тўлаш талаб этилмайди, бу эса клуб бюджети учун катта ижобий жиҳатдир.

Шунга қарамай, асосий масала футболчининг маоши ҳамда унинг жисмоний ҳолати билан боғлиқ. Мутахассислар тажрибали ҳимоячи келгусида кафолатлай оладиган ўйин даражасини аниқлаш учун чуқур техник ва жисмоний тест синовларидан ўтказишни режалаштирган. Агар барча текширувлар ижобий натижа берса, трансфер яқин вақт ичида амалга ошиши мумкин.

БолоняФранческо АчербиИнтерСерия АТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Каталонияга қайтиш: «Барселона» Жоау Канселу билан 3 йиллик шартнома имзоладиКаталонияга қайтиш: «Барселона» Жоау Канселу билан 3 йиллик шартнома имзоладиБугун, 19:34Жоãо Канцело Барселона сафида Чемпионлар лигасини ютишни мақсад қилдиЖоãо Канцело Барселона сафида Чемпионлар лигасини ютишни мақсад қилдиБугун, 18:54Геноа ҳужум чизиғини кучайтириш учун янги номларни кўриб чиқмоқдаГеноа ҳужум чизиғини кучайтириш учун янги номларни кўриб чиқмоқдаБугун, 18:12Жо Коул Челси белгилаган нархни кескин танқид қилдиЖо Коул Челси белгилаган нархни кескин танқид қилдиБугун, 17:54Энзо Фернандес Родри ўрнига муносиб номзодмиЭнзо Фернандес Родри ўрнига муносиб номзодмиБугун, 17:37Хавьер Мендес Майкл Моралеснинг 23 кг вазн ташлаганига ҳайрон қолди...Хавьер Мендес Майкл Моралеснинг 23 кг вазн ташлаганига ҳайрон қолди...Бугун, 17:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)