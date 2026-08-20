Болоня Италия футболи фахрийсини ўз сафига қўшиб олиши мумкин
Италиянинг «Болоня» клуби ўз ҳимоя чизиғини тажрибали футболчи билан кучайтириш вариантларини кўриб чиқмоқда. Корриере делло Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, жамоа раҳбарияти эркин агент мақомига эга бўлиб турган тажрибали марказий ҳимоячи Франческо Ачербини трансфер қилиш имкониятини ўрганмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирда 38 ёшни қаршилаган италиялик ҳимоячининг «Интер» клубидаги фаолияти якунига етганидан сўнг, у трансфер бозорида энг кўп муҳокама қилинаётган эркин агентлардан бирига айланди. «Болоня» спорт директори Жованни Сартори ҳамда клуб расмийси Марко Ди Ваио жамоанинг мудофаа қўрғонини янада мустаҳкамлаш мақсадида ушбу футболчи номзодини жиддий равишда кўриб чиқишмоқда.
Тажриба ва етакчилик омилиФутбол оламида ўзининг узоқ йиллик фаолияти ва профессионал ёндашуви билан танилган Ачерби «Болоня» каби амбицияли жамоа кийиниш хонасига ҳам, майдондаги ўйинга ҳам катта тажриба ва етакчилик фазилатларини олиб кира олади. Италия футболи ва Европанинг энг юқори даражадаги мусобақаларида тўп сурган ҳимоячининг билимлари ёш ўйинчилар учун жуда фойдали бўлиши кутилмоқда.
Шунга қарамай, Кастельдеболе қароргоҳида мутасаддилар бу масалага эҳтиёткорона ёндашишни афзал кўришмоқда. Ҳар қандай расмий таклифни билдиришдан олдин, клуб раҳбарияти шартноманинг барча жиҳатларини, энг аввало, футболчининг ёшини чуқур таҳлил қилиб чиқмоқчи.
Молиявий жиҳатлар ва трансфер шартлариGoal.com хабар қилишича, ушбу потенциал трансфер молиявий нуқтаи назардан клуб учун жуда қулай шартларни тақдим этиши мумкин. Ачерби эркин агент бўлгани боис, уни ўз сафига қўшиб олиш учун трансфер суммасини тўлаш талаб этилмайди, бу эса клуб бюджети учун катта ижобий жиҳатдир.
Шунга қарамай, асосий масала футболчининг маоши ҳамда унинг жисмоний ҳолати билан боғлиқ. Мутахассислар тажрибали ҳимоячи келгусида кафолатлай оладиган ўйин даражасини аниқлаш учун чуқур техник ва жисмоний тест синовларидан ўтказишни режалаштирган. Агар барча текширувлар ижобий натижа берса, трансфер яқин вақт ичида амалга ошиши мумкин.
…