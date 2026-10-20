“МЮ” лагерида кутилмаган муаммо: Клубда «Комо»га қарши ўйин олдидан 8 нафар йўқотиш

·23·Спорт
“МЮ” лагерида кутилмаган муаммо: Клубда «Комо»га қарши ўйин олдидан 8 нафар йўқотиш
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Манчестер Юнайтед» жамоаси Европа Чемпионлар лигаси доирасидаги «Комо»га қарши сафар учрашуви олдидан саккиз нафар асосий таркиб футболчисидан айрилди.
  • Маркус Рэшфорд ва Лисандро Мартинес сон қисмидаги жароҳатлар туфайли машғулотларда қатнаша олмади, Лени Ёро эса дисквалификация сабабли майдонга туша олмайди.
  • Шунингдек, Кобби Майну, Люк Шоу, Эйден Хевен, Бенжамин Шешко ва Патрик Доргу ҳам жамоа билан умумий гуруҳда шуғулланмаяпти.

Европа Чемпионлар лигасининг навбатдаги ҳал қилувчи баҳслари арафасида «Манчестер Юнайтед» таркибида жиддий муаммо юзага келди. Италиянинг «Комо» жамоасига қарши сафар учрашуви олдидан ташкил этилган расмий машғулотларда манкунианликларнинг бир йўла саккиз нафар асосий таркиб футболчиси кўринмади.

Британиянинг нуфузли Mirror нашри хабарига кўра, йўқотишлар орасида жамоанинг асосий юлдузлари Маркус Рэшфорд ва ҳимоя чизиғи устуни Лисандро Мартинес борлиги мураббийлар штаби ҳамда мухлисларни жиддий ташвишга солмоқда.

Етакчилар сафдан чиқди: Рэшфорд ва Мартинесга нима бўлди?

Машғулотларни ўтказиб юборган жамоа етакчиларининг ҳолати бўйича қуйидаги тафсилотлар маълум:

  • Лисандро Мартинес: Аргентиналик ҳимоячи «Лидс»га қарши оғир баҳсда сон қисмидан жароҳат олган ва у ҳозиргача тикланишга улгурмаган;

  • Маркус Рэшфорд: «МЮ» ҳужум чизиғи етакчисида ҳам худди шу соҳада — сон мушакларида оғриқ пайдо бўлган ва хавфга йўл қўймаслик учун у машғулотлардан четлатилган.

Дисквалификация ва «лазарет»даги қолган ўйинчилар

«Олд Траффорд» вакилларининг сафи яна қатор муҳим футболчилар ҳисобига сийраклашган:

  • Лени Йоро алоҳида дастурда: «Атлетико»га қарши аввалги ўйинда қизил карточка олиб четлатилгани боис франциялик ёш ҳимоячи «Комо»га қарши учрашувни барибир ўтказиб юборади, шу сабаб у ҳозирча якка тартибда шуғулланмоқда;

  • Майну, Шоу ва Хевен йўқ: Жамоанинг яна уч нафар аъзоси — Кобби Майну, Люк Шоу ва Эйден Хевен ҳам умумий гуруҳ машғулотларида иштирок этмади;

  • Шешко ва Доргу тикланмоқда: Ҳужумчи Бенжамин Шешко оёқ қовурғаси жароҳатидан, Патрик Доргу эса терма жамоа сафида тиз орти пайларидан олган шикастидан кейин реабилитация жараёнини ўтамоқда.

Якуний қарор қачон қабул қилинади?

Манчестерликлар бош мураббийи ва тиббий штаби қайси футболчилар жамоа билан бирга Италияга сафарга чиқиши ҳамда майдонга тушишга тайёр экани бўйича якуний хулосани самолётга чиқиш арафасида, қўшимча тиббий кўрикдан сўнг эълон қилади.

Чемпионлар лигасидаги масъулиятли ўйин олдидан таркибдаги бу қадар йирик йўқотишлар «Манчестер Юнайтед»нинг Италия сафаридаги тактикаси ва ўйин режасини бутунлай ўзгартириши мумкин.

Манчестер ЮнайтедЧемпионлар лигиМаркус РэшфордЛисандро Мартинес
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лисандро Мартинес Лионель Мессининг видолашув ўйинига тайёрлигини айтдиЛисандро Мартинес Лионель Мессининг видолашув ўйинига тайёрлигини айтди23 сентябр 09:50Лисандро Мартинес Эрлинг Холандга қарши дерби олдидан ўз фикрларини билдирдиЛисандро Мартинес Эрлинг Холандга қарши дерби олдидан ўз фикрларини билдирди13 сентябр 00:19Энцо Мареска «ПСЖ»дан учралган 2:4 ҳисобидаги мағлубият сабабини очиқ тан олдиЭнцо Мареска «ПСЖ»дан учралган 2:4 ҳисобидаги мағлубият сабабини очиқ тан олди17 октябр 15:46«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди15 октябр 11:59Луис Энрике «Манчестер Сити»нинг 115 та айблови ва бугунги суперўйин ҳақида гапирдиЛуис Энрике «Манчестер Сити»нинг 115 та айблови ва бугунги суперўйин ҳақида гапирди14 октябр 17:52Моуриньодан кутилмаган қарор: У Чемпионлар Лигасида Винисиусга ишонч билдирмоқдаМоуриньодан кутилмаган қарор: У Чемпионлар Лигасида Винисиусга ишонч билдирмоқда14 октябр 10:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди