“МЮ” лагерида кутилмаган муаммо: Клубда «Комо»га қарши ўйин олдидан 8 нафар йўқотиш
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Манчестер Юнайтед» жамоаси Европа Чемпионлар лигаси доирасидаги «Комо»га қарши сафар учрашуви олдидан саккиз нафар асосий таркиб футболчисидан айрилди.
- Маркус Рэшфорд ва Лисандро Мартинес сон қисмидаги жароҳатлар туфайли машғулотларда қатнаша олмади, Лени Ёро эса дисквалификация сабабли майдонга туша олмайди.
- Шунингдек, Кобби Майну, Люк Шоу, Эйден Хевен, Бенжамин Шешко ва Патрик Доргу ҳам жамоа билан умумий гуруҳда шуғулланмаяпти.
Европа Чемпионлар лигасининг навбатдаги ҳал қилувчи баҳслари арафасида «Манчестер Юнайтед» таркибида жиддий муаммо юзага келди. Италиянинг «Комо» жамоасига қарши сафар учрашуви олдидан ташкил этилган расмий машғулотларда манкунианликларнинг бир йўла саккиз нафар асосий таркиб футболчиси кўринмади.
Британиянинг нуфузли Mirror нашри хабарига кўра, йўқотишлар орасида жамоанинг асосий юлдузлари Маркус Рэшфорд ва ҳимоя чизиғи устуни Лисандро Мартинес борлиги мураббийлар штаби ҳамда мухлисларни жиддий ташвишга солмоқда.
Етакчилар сафдан чиқди: Рэшфорд ва Мартинесга нима бўлди?
Машғулотларни ўтказиб юборган жамоа етакчиларининг ҳолати бўйича қуйидаги тафсилотлар маълум:
Лисандро Мартинес: Аргентиналик ҳимоячи «Лидс»га қарши оғир баҳсда сон қисмидан жароҳат олган ва у ҳозиргача тикланишга улгурмаган;
Маркус Рэшфорд: «МЮ» ҳужум чизиғи етакчисида ҳам худди шу соҳада — сон мушакларида оғриқ пайдо бўлган ва хавфга йўл қўймаслик учун у машғулотлардан четлатилган.
Дисквалификация ва «лазарет»даги қолган ўйинчилар
«Олд Траффорд» вакилларининг сафи яна қатор муҳим футболчилар ҳисобига сийраклашган:
Лени Йоро алоҳида дастурда: «Атлетико»га қарши аввалги ўйинда қизил карточка олиб четлатилгани боис франциялик ёш ҳимоячи «Комо»га қарши учрашувни барибир ўтказиб юборади, шу сабаб у ҳозирча якка тартибда шуғулланмоқда;
Майну, Шоу ва Хевен йўқ: Жамоанинг яна уч нафар аъзоси — Кобби Майну, Люк Шоу ва Эйден Хевен ҳам умумий гуруҳ машғулотларида иштирок этмади;
Шешко ва Доргу тикланмоқда: Ҳужумчи Бенжамин Шешко оёқ қовурғаси жароҳатидан, Патрик Доргу эса терма жамоа сафида тиз орти пайларидан олган шикастидан кейин реабилитация жараёнини ўтамоқда.
Якуний қарор қачон қабул қилинади?
Манчестерликлар бош мураббийи ва тиббий штаби қайси футболчилар жамоа билан бирга Италияга сафарга чиқиши ҳамда майдонга тушишга тайёр экани бўйича якуний хулосани самолётга чиқиш арафасида, қўшимча тиббий кўрикдан сўнг эълон қилади.
Чемпионлар лигасидаги масъулиятли ўйин олдидан таркибдаги бу қадар йирик йўқотишлар «Манчестер Юнайтед»нинг Италия сафаридаги тактикаси ва ўйин режасини бутунлай ўзгартириши мумкин.
Изоҳлар 0
…