Лука Модрич «Милан»даги фаолияти ва спортдаги ноёб узоқ умр кўриш сирини ошкор қилди

·41·Спорт
Лука Модрич «Милан»даги фаолияти ва спортдаги ноёб узоқ умр кўриш сирини ошкор қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Лука Модрич 41 ёшда бўлишига қарамай, юқори савияда футбол ўйнашда давом этмоқда ва ўзининг узоқ фаолияти сири ҳақида гапириб берди.
  • Унинг таъкидлашича, спортдаги муваффақиятнинг асосий омили — бу тўймас ғалаба туйғуси ва ўз ишига бўлган чексиз муҳаббатдир.
  • Модрич куннинг деярли 24 соатини футболга бағишлашини ва рақобатдан завқланишини айтиб ўтди.

Жаҳон футболининг тирик афсонаси, «Олтин тўп» соҳиби Лука Модрич 41 ёшни қарши олган бўлса-да, Европанинг энг кучли лигаларидан бирида юқори савияда тўп суришда давом этмоқда. Мадриднинг «Реал» клубидаги шонли йиллардан сўнг фаолиятини Италиянинг гранди «Милан» сафида давом эттираётган хорватиялик яримҳимоячи бундай узоқ ва сермаҳсул фаолиятнинг туб моҳияти билан ўртоқлашди.

Pianetamilan.it нашрига берган интервьюсида тажрибали плеймейкер уни ҳар куни машғулотларга ва янги ғалабаларга ундаб турган ички куч ҳақида очиқ-ойдин гапириб берди.

Модричнинг иқрори: «Ғалаба таъми ва ўз ишига 24 соатлик муҳаббат»

Модричнинг таъкидлашича, спортдаги чидамлилик ва барқарорлик ортида қандайдир сеҳрли ресепт эмас, балки чексиз иштиёқ ётади:

  • Тўймас ғалаба туйғуси: «Мен доим айтаман: бир марта ғалаба таъмини тотиб кўрсанг, яна ўша туйғуни бошдан кечиргинг келаверади. Айнан шу нарса мени олдинга ундайди», — дейди Модрич;

  • Сеҳрли сир йўқлиги: «Мендан кўпинча бунинг сири нимада деб сўрашади, лекин ҳеч қандай сир йўқ. Менимча, энг муҳими — қилаётган ишингни севиш ва бор кучингни сарфлашдир»;

  • Футбол билан нафас олиш: Хорватиялик юлдуз куннинг деярли 24 соатини ўз касби — футболга бағишлашини таъкидлади: «Мен деярли 24 соат давомида ўз ишим билан яшайман. Бу менга яна ғалаба қозонишга интилиш ва курашни давом эттириш кучини беради».

Туғма рақобатбардошлик: Ёш шунчаки рақамми?

Кўплаб тенгқурлари аллақачон бутсаларини михга илган ёки мураббийликка ўтган бир пайтда, Модрич Италия А Сериясида асосий таркиб учун шиддатли кураш олиб бормоқда:

  • Рақобатдан завқланиш: «Чунки мен жуда қизиқувчан одамман ва ҳар доим бошқалар билан рақобатлашишни ёқтираман», — дея қўшимча қилди у;

  • «Милан» сафидаги янги саҳифа: Мадридда эришилган 6 та Чемпионлар лигаси бош соврини ва ўнлаб титуллардан сўнг, Лука «россонери»лар таркибида ҳам нафақат тажрибали устоз, балки майдонда ҳаракатлантирувчи куч бўлиб қолмоқда.

Лука Модричнинг спортга бўлган бундай фидокорона муносабати замонавий спорт оламида ёш чекловлари шунчаки психологик тўсиқ эканини яна бир бор исботламоқда.

Лука МодричРеал МадридAC МиланЧемпионлар лиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мбаппега «Олтин бутса» топширилди, Моуринью танқидчиларга жавоб қайтардиМбаппега «Олтин бутса» топширилди, Моуринью танқидчиларга жавоб қайтарди9 сентябр 20:51Моуринью «Интер» устидан қозонилган ғалабадан нега норози бўлди?Моуринью «Интер» устидан қозонилган ғалабадан нега норози бўлди?9 сентябр 08:21Мбаппе: «Реал Мадрид билан Чемпионлар лигасини ютишни истайман»Мбаппе: «Реал Мадрид билан Чемпионлар лигасини ютишни истайман»9 сентябр 08:17City Xtra бонг урмоқда: «Манчестер Сити»да Ҳусановнинг келажаги нега хавф остида қолди?City Xtra бонг урмоқда: «Манчестер Сити»да Ҳусановнинг келажаги нега хавф остида қолди?5 октябр 07:42«Унга ҳурмат ила бош эгамиз»: Зидан миллий жамоадан кетган Роналду ҳақида гапирди«Унга ҳурмат ила бош эгамиз»: Зидан миллий жамоадан кетган Роналду ҳақида гапирди4 октябр 21:56“Манчестер Сити” молиявий жиноятларда айбдор деб топилди: Ҳар йили 25 очко олиб ташланадими?“Манчестер Сити” молиявий жиноятларда айбдор деб топилди: Ҳар йили 25 очко олиб ташланадими?29 сентябр 20:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди