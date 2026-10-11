Лука Модрич «Милан»даги фаолияти ва спортдаги ноёб узоқ умр кўриш сирини ошкор қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Лука Модрич 41 ёшда бўлишига қарамай, юқори савияда футбол ўйнашда давом этмоқда ва ўзининг узоқ фаолияти сири ҳақида гапириб берди.
- Унинг таъкидлашича, спортдаги муваффақиятнинг асосий омили — бу тўймас ғалаба туйғуси ва ўз ишига бўлган чексиз муҳаббатдир.
- Модрич куннинг деярли 24 соатини футболга бағишлашини ва рақобатдан завқланишини айтиб ўтди.
Жаҳон футболининг тирик афсонаси, «Олтин тўп» соҳиби Лука Модрич 41 ёшни қарши олган бўлса-да, Европанинг энг кучли лигаларидан бирида юқори савияда тўп суришда давом этмоқда. Мадриднинг «Реал» клубидаги шонли йиллардан сўнг фаолиятини Италиянинг гранди «Милан» сафида давом эттираётган хорватиялик яримҳимоячи бундай узоқ ва сермаҳсул фаолиятнинг туб моҳияти билан ўртоқлашди.
Pianetamilan.it нашрига берган интервьюсида тажрибали плеймейкер уни ҳар куни машғулотларга ва янги ғалабаларга ундаб турган ички куч ҳақида очиқ-ойдин гапириб берди.
Модричнинг иқрори: «Ғалаба таъми ва ўз ишига 24 соатлик муҳаббат»
Модричнинг таъкидлашича, спортдаги чидамлилик ва барқарорлик ортида қандайдир сеҳрли ресепт эмас, балки чексиз иштиёқ ётади:
Тўймас ғалаба туйғуси: «Мен доим айтаман: бир марта ғалаба таъмини тотиб кўрсанг, яна ўша туйғуни бошдан кечиргинг келаверади. Айнан шу нарса мени олдинга ундайди», — дейди Модрич;
Сеҳрли сир йўқлиги: «Мендан кўпинча бунинг сири нимада деб сўрашади, лекин ҳеч қандай сир йўқ. Менимча, энг муҳими — қилаётган ишингни севиш ва бор кучингни сарфлашдир»;
Футбол билан нафас олиш: Хорватиялик юлдуз куннинг деярли 24 соатини ўз касби — футболга бағишлашини таъкидлади: «Мен деярли 24 соат давомида ўз ишим билан яшайман. Бу менга яна ғалаба қозонишга интилиш ва курашни давом эттириш кучини беради».
Туғма рақобатбардошлик: Ёш шунчаки рақамми?
Кўплаб тенгқурлари аллақачон бутсаларини михга илган ёки мураббийликка ўтган бир пайтда, Модрич Италия А Сериясида асосий таркиб учун шиддатли кураш олиб бормоқда:
Рақобатдан завқланиш: «Чунки мен жуда қизиқувчан одамман ва ҳар доим бошқалар билан рақобатлашишни ёқтираман», — дея қўшимча қилди у;
«Милан» сафидаги янги саҳифа: Мадридда эришилган 6 та Чемпионлар лигаси бош соврини ва ўнлаб титуллардан сўнг, Лука «россонери»лар таркибида ҳам нафақат тажрибали устоз, балки майдонда ҳаракатлантирувчи куч бўлиб қолмоқда.
Лука Модричнинг спортга бўлган бундай фидокорона муносабати замонавий спорт оламида ёш чекловлари шунчаки психологик тўсиқ эканини яна бир бор исботламоқда.
Изоҳлар 0
…