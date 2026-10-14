Моуриньодан кутилмаган қарор: У Чемпионлар Лигасида Винисиусга ишонч билдирмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Жозе Моуринью Чемпионлар Лигаси доирасида "Рома"га қарши ўйин учун Винисиус Жуниорни асосий таркибга қайтаришни режалаштирмоқда.
- Ла Лигада "Вилярреал"га қарши ўйинда майдондан четлатилганига қарамай, Винисиуснинг ушбу турнирдаги иштироки чекланмайди.
- Бу Винисиус учун ўз формасини тиклаш ва хатоларини тузатиш учун муҳим имконият бўлиб, "Реал Мадрид" учун "Рома"га қарши ўйин турнирдаги асосий синовлардан бири ҳисобланади.
Мадриднинг «Реал» клуби етакчиси Винисиус Жуниор УЕФА Чемпионлар Лигаси умумий босқичи доирасида Италиянинг «Рома» жамоасига қарши кечадиган муҳим тўқнашувда асосий таркибга қайтиши кутилмоқда. Испаниянинг нуфузли Marca нашри берган хабарга кўра, бош мураббий Жозе Моуриньо бразилиялик юлдузни илк дақиқалардан майдонга туширишни режалаштирган.
Ички биринчиликдаги муваффақиятсизлик ва четлатишдан сўнг, 26 ёшли вингернинг Европа майдонидаги қайта сафга қўшилиши мухлислар ва мутахассислар диққат марказида бўлиб турибди.
«Вильярреал» билан баҳсдаги муваффақиятсизлик ва кутилаётган дисквалификация
Винисиуснинг Испания Ла Лигасидаги сўнгги учрашуви анча драматик кечди:
Захирадан майдонга: «Вильярреал»га қарши кечган баҳсни (1:0) ҳужумчи захира ўриндиғида бошлади ва фақат иккинчи бўлим бошида захирадан ўйинга қўшилди;
Тезкор четлатиш: Бироқ бразилиялик футболчи майдонда узоқ қола олмади — орадан кўп ўтмай ҳакам томонидан майдондан четлатилди ва қизил карточка олди;
Ла Лигадаги жазо: Қайд этилишича, ушбу четлатиш сабабли Винисиус Ла Лиганинг навбатдаги 2–3 та турини дисквалификация туфайли ўтказиб юбориши эҳтимол қилинмоқда. Аммо бу жазо ички чемпионат учун амал қилгани боис, унинг Чемпионлар Лигасида тўп суришига тўсқинлик қилмайди.
Моуриньо танлови: Ян Диоманде ўрнига Винисиус
Жозе Моуриньо собиқ жамоаси «Рома»га қарши баҳсда ҳужум чизиғини кучайтириш учун асосий эътиборни айнан Винисиусга қаратмоқда:
Ғалаба голи муаллифи захирага олинади: «Вильярреал» дарвозасига ягона ғалаба тўпини киритган Ян Диоманде ушбу баҳсни захирада бошлаши, унинг ўрнини эса Винисиус эгаллаши кутилмоқда;
Юқори мотивация: Ички чемпионатда бир нечта ўйинга сафдан чиқиш арафасида турган Винисиус учун Чемпионлар Лигасидаги мазкур баҳс ўз формасини сақлаб қолиш ва хатоларини ювиш учун улкан имконият ҳисобланади.
Жозе Моуриньо қўл остида ўз олдига максимал мақсадларни қўйган Мадрид клуби учун «Рома»га қарши тўқнашув турнирдаги энг муҳим синовлардан бири бўлиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…