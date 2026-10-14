Моуриньодан кутилмаган қарор: У Чемпионлар Лигасида Винисиусга ишонч билдирмоқда

·3·Спорт
Моуриньодан кутилмаган қарор: У Чемпионлар Лигасида Винисиусга ишонч билдирмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Жозе Моуринью Чемпионлар Лигаси доирасида "Рома"га қарши ўйин учун Винисиус Жуниорни асосий таркибга қайтаришни режалаштирмоқда.
  • Ла Лигада "Вилярреал"га қарши ўйинда майдондан четлатилганига қарамай, Винисиуснинг ушбу турнирдаги иштироки чекланмайди.
  • Бу Винисиус учун ўз формасини тиклаш ва хатоларини тузатиш учун муҳим имконият бўлиб, "Реал Мадрид" учун "Рома"га қарши ўйин турнирдаги асосий синовлардан бири ҳисобланади.

Мадриднинг «Реал» клуби етакчиси Винисиус Жуниор УЕФА Чемпионлар Лигаси умумий босқичи доирасида Италиянинг «Рома» жамоасига қарши кечадиган муҳим тўқнашувда асосий таркибга қайтиши кутилмоқда. Испаниянинг нуфузли Marca нашри берган хабарга кўра, бош мураббий Жозе Моуриньо бразилиялик юлдузни илк дақиқалардан майдонга туширишни режалаштирган.

Ички биринчиликдаги муваффақиятсизлик ва четлатишдан сўнг, 26 ёшли вингернинг Европа майдонидаги қайта сафга қўшилиши мухлислар ва мутахассислар диққат марказида бўлиб турибди.

«Вильярреал» билан баҳсдаги муваффақиятсизлик ва кутилаётган дисквалификация

Винисиуснинг Испания Ла Лигасидаги сўнгги учрашуви анча драматик кечди:

  • Захирадан майдонга: «Вильярреал»га қарши кечган баҳсни (1:0) ҳужумчи захира ўриндиғида бошлади ва фақат иккинчи бўлим бошида захирадан ўйинга қўшилди;

  • Тезкор четлатиш: Бироқ бразилиялик футболчи майдонда узоқ қола олмади — орадан кўп ўтмай ҳакам томонидан майдондан четлатилди ва қизил карточка олди;

  • Ла Лигадаги жазо: Қайд этилишича, ушбу четлатиш сабабли Винисиус Ла Лиганинг навбатдаги 2–3 та турини дисквалификация туфайли ўтказиб юбориши эҳтимол қилинмоқда. Аммо бу жазо ички чемпионат учун амал қилгани боис, унинг Чемпионлар Лигасида тўп суришига тўсқинлик қилмайди.

Моуриньо танлови: Ян Диоманде ўрнига Винисиус

Жозе Моуриньо собиқ жамоаси «Рома»га қарши баҳсда ҳужум чизиғини кучайтириш учун асосий эътиборни айнан Винисиусга қаратмоқда:

  • Ғалаба голи муаллифи захирага олинади: «Вильярреал» дарвозасига ягона ғалаба тўпини киритган Ян Диоманде ушбу баҳсни захирада бошлаши, унинг ўрнини эса Винисиус эгаллаши кутилмоқда;

  • Юқори мотивация: Ички чемпионатда бир нечта ўйинга сафдан чиқиш арафасида турган Винисиус учун Чемпионлар Лигасидаги мазкур баҳс ўз формасини сақлаб қолиш ва хатоларини ювиш учун улкан имконият ҳисобланади.

Жозе Моуриньо қўл остида ўз олдига максимал мақсадларни қўйган Мадрид клуби учун «Рома»га қарши тўқнашув турнирдаги энг муҳим синовлардан бири бўлиши кутилмоқда.

Винисиус ЖуниорМадридРомаЧемпионлар Лиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуринью «Интер» устидан қозонилган ғалаба сирини ошкор қилдиЖозе Моуринью «Интер» устидан қозонилган ғалаба сирини ошкор қилди9 сентябр 10:10Мбаппе: «Реал Мадрид билан Чемпионлар лигасини ютишни истайман»Мбаппе: «Реал Мадрид билан Чемпионлар лигасини ютишни истайман»9 сентябр 08:17Лука Модрич «Милан»даги фаолияти ва спортдаги ноёб узоқ умр кўриш сирини ошкор қилдиЛука Модрич «Милан»даги фаолияти ва спортдаги ноёб узоқ умр кўриш сирини ошкор қилди11 октябр 14:51City Xtra бонг урмоқда: «Манчестер Сити»да Ҳусановнинг келажаги нега хавф остида қолди?City Xtra бонг урмоқда: «Манчестер Сити»да Ҳусановнинг келажаги нега хавф остида қолди?5 октябр 07:42«Унга ҳурмат ила бош эгамиз»: Зидан миллий жамоадан кетган Роналду ҳақида гапирди«Унга ҳурмат ила бош эгамиз»: Зидан миллий жамоадан кетган Роналду ҳақида гапирди4 октябр 21:56“Манчестер Сити” молиявий жиноятларда айбдор деб топилди: Ҳар йили 25 очко олиб ташланадими?“Манчестер Сити” молиявий жиноятларда айбдор деб топилди: Ҳар йили 25 очко олиб ташланадими?29 сентябр 20:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди