Ўзбекистон — Россия 2:3: Николай Комличенко Ўзбекистонга қарши ўйиндан кейин нима деди?

1 дақиқа ўқиш96
Ўзбекистон — Россия 2:3: Николай Комличенко Ўзбекистонга қарши ўйиндан кейин нима деди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тошкентдаги «Пахтакор» стадионида ўтган ўртоқлик учрашувида Россия терма жамоаси Ўзбекистон устидан 3:2 ҳисобида иродали ғалабага эришди.
  • Захирадан майдонга тушиб, дубл қайд этган Николай Комличенко жамоасига ғалаба келтирганидан мамнунлигини билдириб, ўйинни чуқур таҳлил қилиш зарурлигини таъкидлади.
  • Россиялик футболчилар эндиликда 17 ноябр куни Краснодар шаҳрида Венесуелага қарши ўтказиладиган навбатдаги ўйинга тайёргарликни бошлашди.

Тошкентдаги «Пахтакор» стадионида Ўзбекистон ва Россия миллий жамоалари ўртасида кечган ўртоқлик учрашуви ақл бовар қилмайдиган драма ва меҳмонларнинг 3:2 ҳисобидаги иродали ғалабаси билан якунланди.

Учрашувда захирадан майдонга тушиб, рақиб дарвозасини икки бор ишғол қилган ва жамоасига ғалаба келтирган Россия терма жамоаси ҳужумчиси Николай Комличенко баҳсдан кейинги таассуротлари билан ўртоқлашди.

«Жамоага максимал ёрдам бериш насиб қилди»

Журналист Александр Ершовга берган интервьюсида ҳужумчи учрашувдаги ижобий ҳиссиётларни таъкидлаб ўтди, шу билан бирга ўйинни чуқур таҳлил қилиш зарурлигини алоҳида қайд этди.

«Мендаги ҳис-туйғулар кўпроқ ижобий. Чунки захирадан майдонга тушиб, жамоага максимал даражада ёрдам бериш ва кутилган натижага эришиш насиб қилди. Энди яхши кайфиятда навбатдаги ўйин учун Краснодарга йўл оламиз. Ғалаба қозонганингда, кейинги учрашувга тайёргарлик кўриш ҳам осонроқ бўлади. Ғалаба билан барчани табриклайман. Аммо ўйлайманки, бу ўйинни анча жиддий таҳлил қиламиз», — деди Комличенко.

Учрашувнинг асосий жиҳатлари

Маълумотлар ва тафсилотлар

Қаҳрамонлик

Николай Комличенко захирадан тушиб дубль қайд этди

Якуний ҳисоб

Ўзбекистон — Россия 2:3 (иродали ғалаба)

Кейинги режалар

17 ноябрь куни Краснодар шаҳрида Венесуэлага қарши ўйин

Мураббий ва жамоа хулосаси

Ўйинни чуқур таҳлил қилиб, хатолар устида ишлаш мақсад қилинган

Навбатдаги синов — Венесуэла билан ўйин

Тошкентдаги муросасиз тўқнашувдан сўнг россиялик футболчилар ўз қароргоҳига қайтиб, кейинги тайёргарлик босқичига киришдилар. Россия терма жамоасининг навбатдаги ўртоқлик учрашуви 17 ноябрь куни Краснодар шаҳрида Венесуэла терма жамоасига қарши ўтказилади.

Сизнингча, Николай Комличенконинг захирадан фаол қўшилиб, жамоага ғалаба келтиргани унинг келажакдаги ўйинларда асосий таркибдан жой олишини таъминлай оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари