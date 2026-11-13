Ўзбекистон — Россия 2:3: Николай Комличенко Ўзбекистонга қарши ўйиндан кейин нима деди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тошкентдаги «Пахтакор» стадионида ўтган ўртоқлик учрашувида Россия терма жамоаси Ўзбекистон устидан 3:2 ҳисобида иродали ғалабага эришди.
- Захирадан майдонга тушиб, дубл қайд этган Николай Комличенко жамоасига ғалаба келтирганидан мамнунлигини билдириб, ўйинни чуқур таҳлил қилиш зарурлигини таъкидлади.
- Россиялик футболчилар эндиликда 17 ноябр куни Краснодар шаҳрида Венесуелага қарши ўтказиладиган навбатдаги ўйинга тайёргарликни бошлашди.
Тошкентдаги «Пахтакор» стадионида Ўзбекистон ва Россия миллий жамоалари ўртасида кечган ўртоқлик учрашуви ақл бовар қилмайдиган драма ва меҳмонларнинг 3:2 ҳисобидаги иродали ғалабаси билан якунланди.
Учрашувда захирадан майдонга тушиб, рақиб дарвозасини икки бор ишғол қилган ва жамоасига ғалаба келтирган Россия терма жамоаси ҳужумчиси Николай Комличенко баҳсдан кейинги таассуротлари билан ўртоқлашди.
«Жамоага максимал ёрдам бериш насиб қилди»
Журналист Александр Ершовга берган интервьюсида ҳужумчи учрашувдаги ижобий ҳиссиётларни таъкидлаб ўтди, шу билан бирга ўйинни чуқур таҳлил қилиш зарурлигини алоҳида қайд этди.
«Мендаги ҳис-туйғулар кўпроқ ижобий. Чунки захирадан майдонга тушиб, жамоага максимал даражада ёрдам бериш ва кутилган натижага эришиш насиб қилди. Энди яхши кайфиятда навбатдаги ўйин учун Краснодарга йўл оламиз. Ғалаба қозонганингда, кейинги учрашувга тайёргарлик кўриш ҳам осонроқ бўлади. Ғалаба билан барчани табриклайман. Аммо ўйлайманки, бу ўйинни анча жиддий таҳлил қиламиз», — деди Комличенко.
Учрашувнинг асосий жиҳатлари
Маълумотлар ва тафсилотлар
Қаҳрамонлик
Николай Комличенко захирадан тушиб дубль қайд этди
Якуний ҳисоб
Ўзбекистон — Россия 2:3 (иродали ғалаба)
Кейинги режалар
17 ноябрь куни Краснодар шаҳрида Венесуэлага қарши ўйин
Мураббий ва жамоа хулосаси
Ўйинни чуқур таҳлил қилиб, хатолар устида ишлаш мақсад қилинган
Навбатдаги синов — Венесуэла билан ўйин
Тошкентдаги муросасиз тўқнашувдан сўнг россиялик футболчилар ўз қароргоҳига қайтиб, кейинги тайёргарлик босқичига киришдилар. Россия терма жамоасининг навбатдаги ўртоқлик учрашуви 17 ноябрь куни Краснодар шаҳрида Венесуэла терма жамоасига қарши ўтказилади.
Сизнингча, Николай Комличенконинг захирадан фаол қўшилиб, жамоага ғалаба келтиргани унинг келажакдаги ўйинларда асосий таркибдан жой олишини таъминлай оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…