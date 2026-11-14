Футболчининг ўлимига сабаб бўлган дарвозабон 12 ўйинга дисквалификация қилинди

1 дақиқа ўқиш52
Футболчининг ўлимига сабаб бўлган дарвозабон 12 ўйинга дисквалификация қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Андорра» клуби дарвозабони Хесус Овоно рақиб футболчи Хесус де Мигелнинг ўлимига сабаб бўлган қўпол ҳаракати учун 12 ўйинга дисквалификация қилинди.
  • 2 ноябр куни бўлиб ўтган Сегунда учрашувида дарвозабон рақиб яримҳимоячисининг кўкрак қисмига оёғи билан қаттиқ зарба берган.
  • 30 ёшли Хесус де Мигел олган оғир тан жароҳатлари туфайли шифохонада вафот этган.

Испания футболида мисл кўрилмаган ва ўта аянчли фожиа содир бўлди. «Андорра» клуби дарвозабони Хесус Овонога нисбатан спорт интизоми бўйича қатъий жазо чораси қўлланди. Унинг майдондаги қўпол ҳаракати оқибатида «Тенерифе» яримҳимоячиси Хесус де Мигель ҳаётдан кўз юмган эди.

Интизом қўмитасининг кескин қарори

Қироллик Испания футбол федерацияси ҳузуридаги интизом қўмитаси бўлиб ўтган воқеани чуқур ўрганиб чиқиб, Хесус Овонони 12 ўйинга дисквалификация қилиш ҳақида қарор қабул қилди. Мутахассисларнинг таъкидлашича, бу – амалдаги регламентда кўзда тутилган энг оғир жазолардан бири ҳисобланади.

Воқеа ва жазо тафсилотлари

Кўрсаткичлар

Сана

2 ноябрь куни (Сегунда учрашуви)

Иштирокчилар

Хесус Овоно («Андорра») ва Хесус де Мигель («Тенерифе»)

Қўлланилган жазо

12 ўйинга дисквалификация

Фожиа натижаси

30 ёшли яримҳимоячининг вафоти

Фожиа қандай содир бўлган эди?

Жорий йилнинг 2 ноябрь куни Испания Сегундаси доирасида ўтказилган учрашув вақтида дарвозабон Овоно рақиб футболчи де Мигелнинг кўкрак қисмига оёғи билан қаттиқ зарба берган.

Майдон табиблари футболчини тўғридан-тўғри стадионда реанимация қилиб, уни ҳаётга қайтаришга муваффақ бўлишган. Бироқ зудлик билан шифохонага ётқизилган 30 ёшли яримҳимоячи олган оғир тан жароҳатлари туфайли эртаси куни вафот этган. Бу хабар бутун футбол ҳамжамиятини ларзага келтирди.

Дарвозабоннинг руҳий ҳолати ва мурожаати

Экваториал Гвинея терма жамоаси шарафини ҳам ҳимоя қиладиган Хесус Овоно содир бўлган бу фожиани жуда оғир қабул қилмоқда. Оммавий ахборот воситаларининг ёзишича, «Андорра» дарвозабони руҳий тушкунликка тушиб қолган: у машғулотларга деярли чиқмаяпти, уйидан кам ташқарига чиқмоқда ва оғир стресс туфайли психолог ёрдамига мурожаат қилган.

Аввалроқ Овоно ижтимоий тармоқларда марҳум Хесус де Мигельнинг оиласи ва мухлисларга ўз ҳамдардлигини билдириб, мурожаат қилган эди. Ушбу воқеа спортда хавфсизлик ва ўзаро ҳурмат масалаларини яна бир бор жиддий ўйлаб кўришга мажбур қилмоқда.

Сизнингча, спорт майдонларидаги бу каби ўта хавфли ва қўпол ҳаракатларнинг олдини олиш учун яна қандай қатъий чоралар кўрилиши керак? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари