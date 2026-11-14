Футболчининг ўлимига сабаб бўлган дарвозабон 12 ўйинга дисквалификация қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Андорра» клуби дарвозабони Хесус Овоно рақиб футболчи Хесус де Мигелнинг ўлимига сабаб бўлган қўпол ҳаракати учун 12 ўйинга дисквалификация қилинди.
- 2 ноябр куни бўлиб ўтган Сегунда учрашувида дарвозабон рақиб яримҳимоячисининг кўкрак қисмига оёғи билан қаттиқ зарба берган.
- 30 ёшли Хесус де Мигел олган оғир тан жароҳатлари туфайли шифохонада вафот этган.
Испания футболида мисл кўрилмаган ва ўта аянчли фожиа содир бўлди. «Андорра» клуби дарвозабони Хесус Овонога нисбатан спорт интизоми бўйича қатъий жазо чораси қўлланди. Унинг майдондаги қўпол ҳаракати оқибатида «Тенерифе» яримҳимоячиси Хесус де Мигель ҳаётдан кўз юмган эди.
Интизом қўмитасининг кескин қарори
Қироллик Испания футбол федерацияси ҳузуридаги интизом қўмитаси бўлиб ўтган воқеани чуқур ўрганиб чиқиб, Хесус Овонони 12 ўйинга дисквалификация қилиш ҳақида қарор қабул қилди. Мутахассисларнинг таъкидлашича, бу – амалдаги регламентда кўзда тутилган энг оғир жазолардан бири ҳисобланади.
Воқеа ва жазо тафсилотлари
Кўрсаткичлар
Сана
2 ноябрь куни (Сегунда учрашуви)
Иштирокчилар
Хесус Овоно («Андорра») ва Хесус де Мигель («Тенерифе»)
Қўлланилган жазо
12 ўйинга дисквалификация
Фожиа натижаси
30 ёшли яримҳимоячининг вафоти
Фожиа қандай содир бўлган эди?
Жорий йилнинг 2 ноябрь куни Испания Сегундаси доирасида ўтказилган учрашув вақтида дарвозабон Овоно рақиб футболчи де Мигелнинг кўкрак қисмига оёғи билан қаттиқ зарба берган.
Майдон табиблари футболчини тўғридан-тўғри стадионда реанимация қилиб, уни ҳаётга қайтаришга муваффақ бўлишган. Бироқ зудлик билан шифохонага ётқизилган 30 ёшли яримҳимоячи олган оғир тан жароҳатлари туфайли эртаси куни вафот этган. Бу хабар бутун футбол ҳамжамиятини ларзага келтирди.
Дарвозабоннинг руҳий ҳолати ва мурожаати
Экваториал Гвинея терма жамоаси шарафини ҳам ҳимоя қиладиган Хесус Овоно содир бўлган бу фожиани жуда оғир қабул қилмоқда. Оммавий ахборот воситаларининг ёзишича, «Андорра» дарвозабони руҳий тушкунликка тушиб қолган: у машғулотларга деярли чиқмаяпти, уйидан кам ташқарига чиқмоқда ва оғир стресс туфайли психолог ёрдамига мурожаат қилган.
Аввалроқ Овоно ижтимоий тармоқларда марҳум Хесус де Мигельнинг оиласи ва мухлисларга ўз ҳамдардлигини билдириб, мурожаат қилган эди. Ушбу воқеа спортда хавфсизлик ва ўзаро ҳурмат масалаларини яна бир бор жиддий ўйлаб кўришга мажбур қилмоқда.
Сизнингча, спорт майдонларидаги бу каби ўта хавфли ва қўпол ҳаракатларнинг олдини олиш учун яна қандай қатъий чоралар кўрилиши керак? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…