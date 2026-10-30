Максим Глушенков терма жамоадан бош тортди: Ўзбекистон билан баҳсда майдонга тушмайди

·0·Спорт
Максим Глушенков терма жамоадан бош тортди: Ўзбекистон билан баҳсда майдонга тушмайди

Россия Премьер-лигасининг жорий мавсумдаги энг ёрқин юлдузи ва бош тўпурари, Санкт-Петербургнинг «Зенит» клуби ҳужумчиси Максим Глушенков миллий терма жамоанинг ноябрь ойидаги йиғинларида қатнашишдан бош тортди.

2026 йилда Россия миллий терма жамоаси сафида 6 та баҳсда қатнашиб, Намибияга қарши учрашувда битта гол муаллифи бўлган иқтидорли форвард бош мураббий Валерий Карпинга шахсан мурожаат қилиб, уни бўлажак йиғинлар қайдномасига киритмасликни сўраган. Бу демарш футбол жамоатчилиги орасида қизғин баҳсларга йўл очди.

Бубновнинг кескин реакцияси: «Жамоа — бош мураббийнинг мулки эмас»

СССР миллий терма жамоасининг собиқ афсонавий ҳимоячиси Александр Бубнов «Коммент.Шоу» дастуридаги чиқишида футболчининг қарорини ҳимоя қилиб, қуйидаги муҳим жиҳатларни таъкидлади:

  • Мураббий омили: «Миллий терма жамоа қандай бўлишидан қатъи назар, у бош мураббийнинг жамоаси ҳисобланади. Бошқа мураббий келса, жамоа ҳам бутунлай ўзгаради. Мен бундай ҳолатларга шахсан дуч келганман», — дея таъкидлади Бубнов;

  • Мажбурлаш ҳуқуқи йўқлиги: Экспертнинг қайд этишича, ҳар қандай футболчи, ҳатто жаҳон миқёсидаги суперюлдуз бўлса ҳам, терма жамоадаги фаолиятини тўхтатиш ёки танаффус олиш ҳуқуқига эга ва ҳеч ким уни мажбурлашга ҳақли эмас;

  • Келажакдаги эҳтимолий қайтиш: Агар кейинчалик терма жамоага бошқа мураббий келса, футболчи билан суҳбатлашиб, уни қайтишга кўндириши мумкинлиги билдирилди.

Тошкент ва Краснодардаги бўлажак синовлар

Валерий Карпин бошчилигидаги Россия миллий терма жамоаси ноябрь ойидаги ФИФА кунлари доирасида иккита муҳим ўртоқлик учрашувини ўтказишга тайёргарлик кўрмоқда:

  • Тошкентдаги марказий тўқнашув: Россиялик футболчилар 12 ноябрь куни Тошкент шаҳрида Ўзбекистон миллий терма жамоасига қарши майдонга тушади;

  • Венесуэлага қарши баҳс: Иккинчи халқаро ўйин эса 17 ноябрь куни Краснодардаги замонавий аренада Венесуэла терма жамоаси билан бўлиб ўтади;

  • Глушенковсиз ҳужум чизиғи: РПЛнинг энг хавфли ҳужумчисисиз ўтадиган ушбу баҳсларда Карпин таркибни қайта шакллантириш ва бошқа форвардларга имконият беришга мажбур бўлади.

Глушенковнинг мазкур қарори Ўзбекистон миллий терма жамоаси учун жиддий рақибга қарши Тошкентда кечадиган синов олдидан муҳим тактик ўзгаришларни келтириб чиқариши шубҳасиз.

Максим ГлушенковВалерий КарпинЗенитРоссия миллий терма жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Карпиндан кутилган рўйхат: Россиянинг Тошкентдаги ўйини учун 36 нафар футболчи танландиКарпиндан кутилган рўйхат: Россиянинг Тошкентдаги ўйини учун 36 нафар футболчи танланди27 октябр 21:51“Кучли томонларини ўрганамиз”: Карпин Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан фикр билдирди“Кучли томонларини ўрганамиз”: Карпин Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан фикр билдирди23 октябр 09:27“Улар мундиал иштирокчиси”: Денис Попов Ўзбекистон терма жамоасининг кучини баҳолади“Улар мундиал иштирокчиси”: Денис Попов Ўзбекистон терма жамоасининг кучини баҳолади23 октябр 17:34Катта футбол кутилмоқда: Россия терма жамоаси ноябрда Ўзбекистонга сафар қиладими?Катта футбол кутилмоқда: Россия терма жамоаси ноябрда Ўзбекистонга сафар қиладими?13 октябр 07:09«Нефтчи» «Газпром Арена»да синовдан ўтди: баҳс қандай кечди?«Нефтчи» «Газпром Арена»да синовдан ўтди: баҳс қандай кечди?9 июл 00:22Жавоҳир Синдаров Прагнанандҳадан реванш олиб, чемпионлик пойгасини давом эттирмоқдаЖавоҳир Синдаров Прагнанандҳадан реванш олиб, чемпионлик пойгасини давом эттирмоқдаБугун 00:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди