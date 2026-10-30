Максим Глушенков терма жамоадан бош тортди: Ўзбекистон билан баҳсда майдонга тушмайди
Россия Премьер-лигасининг жорий мавсумдаги энг ёрқин юлдузи ва бош тўпурари, Санкт-Петербургнинг «Зенит» клуби ҳужумчиси Максим Глушенков миллий терма жамоанинг ноябрь ойидаги йиғинларида қатнашишдан бош тортди.
2026 йилда Россия миллий терма жамоаси сафида 6 та баҳсда қатнашиб, Намибияга қарши учрашувда битта гол муаллифи бўлган иқтидорли форвард бош мураббий Валерий Карпинга шахсан мурожаат қилиб, уни бўлажак йиғинлар қайдномасига киритмасликни сўраган. Бу демарш футбол жамоатчилиги орасида қизғин баҳсларга йўл очди.
Бубновнинг кескин реакцияси: «Жамоа — бош мураббийнинг мулки эмас»
СССР миллий терма жамоасининг собиқ афсонавий ҳимоячиси Александр Бубнов «Коммент.Шоу» дастуридаги чиқишида футболчининг қарорини ҳимоя қилиб, қуйидаги муҳим жиҳатларни таъкидлади:
Мураббий омили: «Миллий терма жамоа қандай бўлишидан қатъи назар, у бош мураббийнинг жамоаси ҳисобланади. Бошқа мураббий келса, жамоа ҳам бутунлай ўзгаради. Мен бундай ҳолатларга шахсан дуч келганман», — дея таъкидлади Бубнов;
Мажбурлаш ҳуқуқи йўқлиги: Экспертнинг қайд этишича, ҳар қандай футболчи, ҳатто жаҳон миқёсидаги суперюлдуз бўлса ҳам, терма жамоадаги фаолиятини тўхтатиш ёки танаффус олиш ҳуқуқига эга ва ҳеч ким уни мажбурлашга ҳақли эмас;
Келажакдаги эҳтимолий қайтиш: Агар кейинчалик терма жамоага бошқа мураббий келса, футболчи билан суҳбатлашиб, уни қайтишга кўндириши мумкинлиги билдирилди.
Тошкент ва Краснодардаги бўлажак синовлар
Валерий Карпин бошчилигидаги Россия миллий терма жамоаси ноябрь ойидаги ФИФА кунлари доирасида иккита муҳим ўртоқлик учрашувини ўтказишга тайёргарлик кўрмоқда:
Тошкентдаги марказий тўқнашув: Россиялик футболчилар 12 ноябрь куни Тошкент шаҳрида Ўзбекистон миллий терма жамоасига қарши майдонга тушади;
Венесуэлага қарши баҳс: Иккинчи халқаро ўйин эса 17 ноябрь куни Краснодардаги замонавий аренада Венесуэла терма жамоаси билан бўлиб ўтади;
Глушенковсиз ҳужум чизиғи: РПЛнинг энг хавфли ҳужумчисисиз ўтадиган ушбу баҳсларда Карпин таркибни қайта шакллантириш ва бошқа форвардларга имконият беришга мажбур бўлади.
Глушенковнинг мазкур қарори Ўзбекистон миллий терма жамоаси учун жиддий рақибга қарши Тошкентда кечадиган синов олдидан муҳим тактик ўзгаришларни келтириб чиқариши шубҳасиз.
Изоҳлар 0
…