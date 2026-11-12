Карпин Ўзбекистон терма жамоасининг кучайганини тан олди ва Каннаварога жавоб қайтарди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Россия миллий жамоаси бош мураббийи Валерий Карпин Ўзбекистон терма жамоаси 2022 йилга нисбатан анча кучайганини ва жамоа тактик интизом борасида катта ўсишга эришганини таъкидлади.
- Россиялик ҳужумчи Константин Тюкавин эса «Манчестер Сити» ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусановга қарши ўйнаш имкониятидан маҳрум бўлганидан афсусдалигини билдирди.
- Шунингдек, Карпин Элдор Шомуродовнинг Италиядаги фаолиятини юқори баҳолаб, унинг салоҳиятини эътироф этди.
Россия миллий жамоаси бош мураббийи Валерий Карпин Ўзбекистон билан ўйин олдидан ўтказилган матбуот анжуманида рақибнинг ҳозирги савияси, Абдуқодир Ҳусанов ва Элдор Шомуродов ҳақида гапирди. Россиялик мутахассиснинг эътирофича, Ўзбекистон терма жамоаси 2022 йилга нисбатан анча кучайган ва интизомли жамоага айланган. Ҳужумчи Константин Тюкавин эса «Манчестер Сити» ҳимоячиси Ҳусановга қарши ўйнаш имкониятидан маҳрум бўлганидан афсусда эканини яширмади.
Ўзбекистон ва Россия миллий жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви олдидан рақиб жамоа вакиллари иштирокида матбуот анжумани ташкил этилди. Унда Россия терма жамоаси бош мураббийи Валерий Карпин ва ҳужумчи Константин Тюкавин журналистларнинг саволларига жавоб беришди.
Анжуман давомида Ўзбекистоннинг сўнгги йиллардаги ўсиши, жамоанинг кучли жиҳатлари, Абдуқодир Ҳусановнинг ўйинда иштирок этмаслиги, Элдор Шомуродовнинг Италиядаги фаолияти ва ҳатто Фабио Каннаваронинг Карпин ҳақидаги фикрлари ҳам муҳокама қилинди.
«Ўзбекистон 2022 йилга нисбатан анча кучайган»
Матбуот анжуманида Карпинга Ўзбекистон миллий жамоасини Словения терма жамоаси билан таққослайдими, деган савол берилди. Журналист 2022 йилда Россия Ўзбекистон билан ўйнашидан олдин мамлакатимиз терма жамоаси ҳали жаҳон чемпионатида иштирок этмаганини, кейин эса мундиалга йўлланма олганини эслатди.
Карпин рақибнинг ҳозирги ҳолатини аниқ баҳолаш учун унинг сўнгги ўйинларини кузатмаганини айтди. Бироқ Ўзбекистоннинг ўсишини эътироф этди.
«Эҳтимол, биз уларни анчадан бери кўрмаганмиз. Мен уларнинг ҳозирги ўйинларини кузатмадим, шунинг учун Словения билан таққослай олмайман. Ўшанда, 2021 йилда Словакия ва Словения билан ўйнаган эдик. Ҳозир эса улар билан анчадан бери тўқнаш келмадик.
Шу боис айни пайтда қайси ҳолатда эканликларини билмайман. Аммо менимча, Ўзбекистон 2022 йилга нисбатан анча кучайган. Эҳтимол, ҳозир улар ўша пайтдагидан ҳам кучлироқдир», — деди Россия терма жамоаси устози.
Карпин Ўзбекистоннинг энг кучли жиҳатини айтди
Россиялик мутахассисдан Ўзбекистон миллий жамоасининг қайси жиҳатларини алоҳида ажратиб кўрсатиши ва уларга қарши қандай тактика қўллаши сўралди.
Карпин бу саволга қисқа, аммо эътиборга молик жавоб берди. Унинг фикрича, Ўзбекистон терма жамоасидаги энг катта ўзгариш — тактик интизомнинг ошгани.
«Бу жиҳатлардан қандай фойдаланишимизни эртага ўйинда кўрасизлар. Менимча, 2022 йилга нисбатан энг катта фарқ — бугунги Ўзбекистон миллий жамоаси анча интизомли жамоага айланган. Буни шундай таърифлаган бўлардим», — деди Карпин.
Бу эътироф айниқса аҳамиятли. Чунки рақиб мураббийи Ўзбекистоннинг нафақат натижалари, балки жамоавий ўйин ва тактик интизом борасида ҳам ўсишга эришганини таъкидламоқда.
Тюкавин Ҳусановга қарши ўйнашни истаган экан
Матбуот анжуманида Россия ҳужумчиси Константин Тюкавинга ҳам Абдуқодир Ҳусановнинг бўлажак учрашувда иштирок этмаслиги ҳақида савол берилди.
«Манчестер Сити» ҳимоячисига қарши ўйнаш имкониятидан маҳрум бўлгани унда афсус уйғотдими?
Тюкавин бундай кучли футболчига қарши майдонга тушишни истаганини яширмади.
«Йўқ, хафа бўлдим деб айтолмайман. Лекин, албатта, шундай кучли ҳимоячига қарши ўйнашни, ўз имкониятларимни ва унинг салоҳиятини синаб кўришни истагандим. Аммо тушунишимча, у эртанги ўйинда иштирок этмайди, шундайми? Афсус», — деди Россия ҳужумчиси.
Шундай қилиб, Россия вакили Ҳусановнинг ҳозирги савиясини юқори баҳолашини очиқ кўрсатди. Ўзбекистонлик ҳимоячининг Англиянинг етакчи клубларидан биридаги фаолияти хорижлик футболчилар эътиборини ҳам тортаётгани ушбу жавобда яна бир бор намоён бўлди.
Карпин Элдор Шомуродовнинг ўйини ҳақида нима деди?
Журналистлар Россия терма жамоаси устозидан Элдор Шомуродовнинг Италиядаги фаолияти ва ҳозирги ўйин савияси ҳақида ҳам сўрашди.
Карпин ҳужумчини аввалдан танишини, бироқ унинг бугунги ҳолатига баҳо бериш учун биргаликда машғулот ўтказиш кераклигини таъкидлади. Шу билан бирга, Шомуродовнинг сўнгги йиллардаги ўсишини эътироф этди.
«Унинг ҳозирги даражаси энг юқорисими ёки йўқми, бу борада аниқ фикр билдиришим қийин. Мен ҳам уни сизлар каби ташқаридан кузатяпман. Буни баҳолаш учун у билан кўпроқ вақт бирга ўтказишимиз, ҳеч бўлмаганда машғулотларда бирга ишлашимиз керак.
У ҳозир кўрсатаётган ўйинига келсак, ўз салоҳиятини намоён қилди. Буни у “Ростов”даёқ кўрсатган эди. Шу билан бирга, Италияда ҳам яхши футбол мактабини ўтади. Шунинг учун ҳозир намойиш этаётган ўйини, биринчи навбатда, юқори савиядан далолат беради. Энг муҳими, у шу даражани камида сақлаб қолиши керак», — деди Карпин.
Каннаваро Карпинни эслай олмагани мураббийга таъсир қилдими?
Матбуот анжуманининг энг қизиқарли лаҳзаларидан бири Фабио Каннаваро билан боғлиқ бўлди.
Аввалроқ Ўзбекистон миллий жамоаси бош мураббийидан Карпин ҳақида сўралганида, у россиялик мутахассиснинг исмини айтмаган, аммо унинг яхши футболчи бўлганини ва ҳозир ҳам яхши мураббий бўлишига умид қилишини билдирган эди.
Шундан келиб чиқиб, журналист Карпиндан Каннаваро уни исм-фамилияси билан эслай олмагани қандай таъсир қилганини сўради.
Россиялик мутахассис эса бу ҳолатга хотиржам муносабат билдирди:
«Эслай олмаган бўлса, эслай олмабди. Ҳечқиси йўқ», — деди Карпин.
Дўппи, тактик схема ва Антон Миранчук ҳақидаги ҳазил
Матбуот анжуманида миллий маданиятимизга оид самимий лаҳзалар ҳам бўлди. Журналистлардан бири Карпинга дўппи совға қилди ва уни кийиб кўришни таклиф этди. Шунингдек, мутахассисга аввал тарқалган видеода аёл киши тактик схемани чизиб бергани ҳақида ҳазиломуз савол йўлланди.
Карпин дўппини кийиб кўришга рози бўлди ва видеодаги тактикани ҳам қўллашини ҳазил билан айтди.
«Демак, роликдаги тактика ҳақида гап кетяптими? Дўппини албатта кийиб кўришим мумкин. Тактикани ҳам қўллаймиз. Айни пайтда бизга етишмаётган тактикани назарда тутаётган бўлсангиз керак... Кейин эса... Антон Миранчук йўқ. Қолганига келсак, тактикани қўллаймиз. Кейин жавобини кўрасиз», — деди у.
Россия мураббийи нимани кутмоқда?
Карпиннинг айтишича, Россия миллий жамоаси ҳар бир учрашувга юқори умид билан майдонга тушади. У машғулотларда ишланган жиҳатлар футболчилар ҳаракатида ҳам акс этишини ва жамоа сифатида шаклланганлик кўринишини истайди.
Константин Тюкавин ҳам асосий мақсад яхши футбол намойиш этиш эканини таъкидлади.
«Бизнинг кутилмаларимиз ҳамиша бир хил: майдонга чиқиб, ўз вазифамизни бажариш, машғулотларда ўрганаётганларимизни ва мураббийлар штаби бизга ўргатаётган жиҳатларни кўрсатиш. Энг муҳими, яхши футбол намойиш этиш», — деди ҳужумчи.
Ўзбекистон — Россия учрашуви
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон ва Россия миллий жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви 12 ноябрь куни Тошкентдаги «Пахтакор» стадионида бўлиб ўтади. Баҳс Тошкент вақти билан соат 20:00 да бошланади.
Матбуот анжуманидаги фикрлардан кўриниб турибдики, Россия вакиллари Ўзбекистонни аввалги йиллардаги жамоа сифатида қабул қилмаяпти. Карпиннинг тактик интизом ҳақидаги эътирофи ва Тюкавиннинг Ҳусановга қарши ўйнаш истаги бўлажак баҳсга бўлган қизиқишни янада оширмоқда.
Энди бу гапларнинг майдондаги ифодаси қандай бўлишини учрашувнинг ўзи кўрсатади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…