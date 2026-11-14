Диёра Келдиёрова Загреб Гран-присида бронза медалини қўлга киритди

1 дақиқа ўқиш8
Диёра Келдиёрова Загреб Гран-присида бронза медалини қўлга киритди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Париж-2024 Олимпиадаси чемпиони Диёра Келдиёрова Хорватияда ўтказилган Загреб Гран-приси мусобақасида бронза медалига сазовор бўлди. -52 кг вазн тоифасида иштирок этган ўзбекистонлик дзюдочи яримфиналда венгриялик рақибасига имкониятни бой бериб қўйди.
  • Шунга қарамай, учинчи ўрин учун кечган баҳсда франсиялик рақибасини мағлуб этган спортчи делегациямиз ҳисобига навбатдаги медални қўшиб қўйди.

Дзюдо бўйича Ўзбекистон миллий жамоасининг аъзоси, Париж-2024 Олимпиадаси чемпиони Диёра Келдиёрова Хорватияда бўлиб ўтаётган нуфузли Загреб Гран-приси мусобақасида навбатдаги юқори натижани қайд этди.

Муросасиз кечган баҳслар ва яримфинал сари йўл

Нуфузли турнирда -52 кг вазн тоифасида юртимиз шарафини ҳимоя қилган маҳоратли спортчимиз мусобақа давомида юқори тайёргарлик ва кучли ирода намойиш этди. У дастлабки босқичларда рақибларини мағлуб этиб, яримфиналга қадар муваффақиятли етиб борди.

Бироқ финал йўлланмаси учун кечган кескин ва муросасиз баҳсда у венгриялик рақибасига имкониятни бой бериб қўйди.

Мусобақа босқичлари

Натижалар ва тафсилотлар

Вазн тоифаси

-52 кг (аёллар арасида)

Мусобақа номи

Загреб Гран-приси (Хорватия)

Асосий натижа

Бронза медали (учинчи ўрин)

Ҳал қилувчи баҳс

Франция вакиласи устидан ғалаба қозонилди

Франциялик рақиба устидан ишончли ғалаба

Олтин медаль учун курашиш имкониятини бой берганига қарамай, Диёра Келдиёрова ўз руҳини тушириб юбормади. Бронза медали учун кечган ҳал қилувчи беллашувда у Франция вакиласига қарши татамига чиқди. Ўта шиддатли кечган жанг давомида ўз маҳоратини кўрсатган олимпиада чемпиони рақибасини мағлубиятга учратди ва мусобақанинг учинчи ўринини эгаллади.

Шу тариқа, Диёра Келдиёрова Хорватиядаги Загреб Гран-присини фахрли бронза медали билан якунлаб, Ўзбекистон спорт делегацияси ҳисобига яна бир қимматли медални қўшиб қўйди.

Сизнингча, Диёра Келдиёрованинг келгуси халқаро мусобақалардаги имкониятлари қандай ва у яна қандай юқори чўққиларни забт эта олади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари