Диёра Келдиёрова Загреб Гран-присида бронза медалини қўлга киритди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Париж-2024 Олимпиадаси чемпиони Диёра Келдиёрова Хорватияда ўтказилган Загреб Гран-приси мусобақасида бронза медалига сазовор бўлди. -52 кг вазн тоифасида иштирок этган ўзбекистонлик дзюдочи яримфиналда венгриялик рақибасига имкониятни бой бериб қўйди.
- Шунга қарамай, учинчи ўрин учун кечган баҳсда франсиялик рақибасини мағлуб этган спортчи делегациямиз ҳисобига навбатдаги медални қўшиб қўйди.
Дзюдо бўйича Ўзбекистон миллий жамоасининг аъзоси, Париж-2024 Олимпиадаси чемпиони Диёра Келдиёрова Хорватияда бўлиб ўтаётган нуфузли Загреб Гран-приси мусобақасида навбатдаги юқори натижани қайд этди.
Муросасиз кечган баҳслар ва яримфинал сари йўл
Нуфузли турнирда -52 кг вазн тоифасида юртимиз шарафини ҳимоя қилган маҳоратли спортчимиз мусобақа давомида юқори тайёргарлик ва кучли ирода намойиш этди. У дастлабки босқичларда рақибларини мағлуб этиб, яримфиналга қадар муваффақиятли етиб борди.
Бироқ финал йўлланмаси учун кечган кескин ва муросасиз баҳсда у венгриялик рақибасига имкониятни бой бериб қўйди.
Мусобақа босқичлари
Натижалар ва тафсилотлар
Вазн тоифаси
-52 кг (аёллар арасида)
Мусобақа номи
Загреб Гран-приси (Хорватия)
Асосий натижа
Бронза медали (учинчи ўрин)
Ҳал қилувчи баҳс
Франция вакиласи устидан ғалаба қозонилди
Франциялик рақиба устидан ишончли ғалаба
Олтин медаль учун курашиш имкониятини бой берганига қарамай, Диёра Келдиёрова ўз руҳини тушириб юбормади. Бронза медали учун кечган ҳал қилувчи беллашувда у Франция вакиласига қарши татамига чиқди. Ўта шиддатли кечган жанг давомида ўз маҳоратини кўрсатган олимпиада чемпиони рақибасини мағлубиятга учратди ва мусобақанинг учинчи ўринини эгаллади.
Шу тариқа, Диёра Келдиёрова Хорватиядаги Загреб Гран-присини фахрли бронза медали билан якунлаб, Ўзбекистон спорт делегацияси ҳисобига яна бир қимматли медални қўшиб қўйди.
Сизнингча, Диёра Келдиёрованинг келгуси халқаро мусобақалардаги имкониятлари қандай ва у яна қандай юқори чўққиларни забт эта олади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…