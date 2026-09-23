Мераб Двалишвилидан шов-шувли баёнот: Топурия - Гэтжи реванши учун кутилмаган қурбонлик
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- UFC чемпиони Мераб Двалишвили агар Арман Сарукян Илия Топурияга ютқазса, ўз чемпионлик камарини Сарукянга совға қилишга тайёрлигини маълум қилди.
- Бу таклиф Двалишвилининг фикрича, енгил вазндаги вазиятни ҳал қилиш ва Илия Топуриянинг Жастин Гетжи билан реванш жангини ташкил этишга йўл очади.
- Мераб Топуриянинг ярим енгил вазндан кўтарилиб, Чарлз Оливейрани нокаут қилгани ва Гетжи билан жанг ўтказганини юқори баҳолайди.
Дунёнинг энг нуфузли аралаш жанг санъатлари промоушени ҳисобланган UFC оламида мухлисларни ҳам ҳайратга солган, ҳам қизғин баҳс-мунозараларга сабаб бўлган мисли кўрилмаган воқелик юз берди. Енггил вазн тоифасидаги чемпион Мераб Двалишвили машҳур стример «Nion» эфирида чиқиш қилиб, агар ММА юлдузи Арман Царукян собиқ чемпион Илия Топурияга қарши бўлажак эҳтимолий жангида имкониятни бой бериб қўйса, ўзининг UFC чемпионлик камарларидан бирини «Бэтмен» лақабли Царукянга шунчаки совға қилишга тайёр эканини билдирди.
Двалишвилининг таъкидлашича, бундай кутилмаган қадам енгил вазндаги тугунни ечиш ва Илия Топуриянинг Жастин Гэтжи билан муросасиз реванш жангини ташкил этишга йўл очиш учун керак.
Мераб ўз сўзларида шундай дейди: «Менда бир жуфт камар бор. Улардан бирини Арманга бериб: "Мана, энди сенинг титулинг бор, энди Илиянинг Гэтжи билан реваншини ташкил қилишсин", дейман. Жастин Илияга реванш бериши шарт! Чунки Топурия ярим енгил вазнда чемпион бўлди, камарини ҳимоя қилиб енгил вазнга чиқди, Чарльз Оливейрани даҳшатли нокаутга учратди, сўнгра Гэтжи билан қонли тўқнашув ўтказди. Шундай жанглардан кейин ҳам реванш берилмайдими? Арман жуда кучли жангчи ва мен уни ҳурмат қилганим учун камаримни унга шунчаки бериб юборишга розиман».
Эслатиб ўтамиз, «UFC 331» рақамли йирик турнирида Арман Царукян бразилиялик хавфли даъвогар Маурисио Руффини 1-раунднинг ўзидаёқ нокаутга учратиб, вазннинг биринчи рақамли даъвогари мақомини мустаҳкамлаб олган эди.
Хўш, Двалишвилининг бу шов-шувли таклифи шунчаки дўстона троллингми ёки дивизионни ларзага солувчи ҳақиқий чақириқ, Дана Уайт бу реванш ва камар савдосига қандай муносабат билдиради ҳамда Топурия Царукян тўсиғидан ўта оладими?
«Камар совғаси, Гэтжи билан реванш ва Руффининг нокаути»: Баёнотнинг 5 та асосий нуқтаси
Мераб Двалишвилининг жонли эфирдаги чиқишидан энг шов-шувли жиҳатлар:
Царукянга камар совғаси: Мераб агар Арман Топурияга ютқазиб қўйса, ўз коллекциясидаги ҳақиқий UFC чемпионлик камаридан бирини Царукянга бериб юборишини айтди;
Топурия ва Гэтжи реванши талаби: Двалишвили Жастин Гэтжи Илия Топурияга қарши реванш жангига рози бўлиши шарт деб ҳисоблайди;
Илиянинг енгил вазндаги юриши: Мераб Топуриянинг ярим енгил вазндан кўтарилиб, собиқ чемпион Чарльз Оливейрани нокаут қилгани ва Гэтжи билан тўқнашганини юқори баҳолади;
«Бэтмен»га чексиз ҳурмат: Грузиялик чемпион Царукяннинг салоҳияти ва маҳоратини тан олиб, унга чемпион мақоми ярашишини таъкидлади;
Царукяннинг «UFC 331»даги ғалабаси: Арман сўнгги жангида Маурисио Руффини 1-раунддаёқ ухлатиб қўйиб, камарга асосий даъвогар эканини исботлаган.
UFC енгил вазн интригаси: Қаҳрамонлар, титуллар ва кўрсаткичлар таққоси
Дивизиондаги асосий юлдузларнинг жорий ҳолати ва ўзаро боғлиқлик таҳлили:
Жангчи исми ва тахаллуси
Вазн тоифаси ва мақоми
Сўнгги муҳим натижаси ва жанглари
Мераб Двалишвилининг унга муносабати
Мераб Двалишвили («The Machine»)
UFC чемпиони (бир нечта камар эгаси)
Дивизионда мутлақ ҳукмронлик
Шов-шувли ташаббускор: ўз камарини беришга тайёр
Арман Царукян («Бэтмен»)
Енгил вазн 1-рақамли даъвогари
UFC 331 турнирида 1-раундда Руффини нокаут қилди
Двалишвилининг яқин дўсти ва қаттиқ ҳурмат қиладиган жангчиси
Илия Топурия («Эл Матадор»)
Икки вазн собиқ чемпиони / юлдуз
Оливейрани нокаут қилди, Гэтжи билан жанг ўтказди
Мерабнинг ҳамюрти: Гэтжи билан реваншга муносиб деб кўрилмоқда
Жастин Гэтжи («The Highlight»)
Топ даъвогар ва BMF камари эгаси
Топурия билан тўқнашув иштирокчиси
Двалишвили фикрича, Топурияга зудлик билан реванш бериши шарт
ММА ва матчмейкинг экспертизаси: Нега Мерабнинг бу баёноти промоушенни ларзага солди?
Жанг санъатлари шарҳловчилари ва ММА таҳлилчиларининг хулосалари:
Дана Уайт ва UFC қонун-қоидаларига мажозий исён: Расман UFC камарини бировга бериб юбориш жангчини расмий титулдан маҳрум қилмайди, чунки чемпионлик ҳуқуқи қоғозда ва рейтингларда қолади; бироқ Мерабнинг бундай рамзий баёноти ташкилотнинг матчмейкерларига ва айниқса вақтни чўзаётган Жастин Гэтжига очиқ босим ўтказиш ҳисобланади;
Царукяннинг психологик хавфсизлиги: Арман Руффини 1-раундда йўқ қилганидан кейин вазнда мутлақ етакчи эканини кўрсатди; Мерабнинг бу ҳазили Царукян ва Топурия ўртасидаги эҳтимолий катта супержанг олдидан Арманни руҳий босимдан халос этиш ва ОАВ эътиборини унга қаратиш учун қилинган пухта PR юришдир;
Топурия ва Гэтжи реваншининг коммерциявий кучи: Топурия Оливейрани нокаутга учратиб катта шов-шув кўтарган ва Гэтжи билан жанги трансляциялар сотуви (PPV) бўйича рекордларни янгилаган; Мераб икки грузин жангчиси сифатида Топуриянинг яна энг катта пуллик жангларга (Гэтжи билан реваншга) қайтишини очиқ қўллаб-қувватламоқда;
Енгил вазндаги «тахтлар ўйини»: Царукян, Топурия ва Гэтжи учбурчаги айни пайтда Ислом Махачевдан кейинги даврдаги энг чигал ва энг томошабоп нуқта ҳисобланади; Мерабнинг аралашуви бу интригани жаҳон трендларининг энг юқорисига олиб чиқди.
Мераб Двалишвилининг биргина интервьюси UFC элитасини жунбушга келтириб, кузги супержанглар учун мислсиз қизиқиш тўлқинини пайдо қилди.
Сизнингча, агар Арман Царукян ва Илия Топурия тўқнаш келса, бу жангда ким ғалаба қозонади? Жастин Гэтжи ҳақиқатан ҳам Топурияга зудлик билан реванш бериши шартми? Мераб Двалишвилининг чемпионлик камарини Царукянга бермоқчи бўлганига қандай қарайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ММА оламидаги ушбу оловли хабарни барча жанг ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…