Мераб Двалишвилидан шов-шувли баёнот: Топурия - Гэтжи реванши учун кутилмаган қурбонлик

·22·Спорт
Мераб Двалишвилидан шов-шувли баёнот: Топурия - Гэтжи реванши учун кутилмаган қурбонлик
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • UFC чемпиони Мераб Двалишвили агар Арман Сарукян Илия Топурияга ютқазса, ўз чемпионлик камарини Сарукянга совға қилишга тайёрлигини маълум қилди.
  • Бу таклиф Двалишвилининг фикрича, енгил вазндаги вазиятни ҳал қилиш ва Илия Топуриянинг Жастин Гетжи билан реванш жангини ташкил этишга йўл очади.
  • Мераб Топуриянинг ярим енгил вазндан кўтарилиб, Чарлз Оливейрани нокаут қилгани ва Гетжи билан жанг ўтказганини юқори баҳолайди.

Дунёнинг энг нуфузли аралаш жанг санъатлари промоушени ҳисобланган UFC оламида мухлисларни ҳам ҳайратга солган, ҳам қизғин баҳс-мунозараларга сабаб бўлган мисли кўрилмаган воқелик юз берди. Енггил вазн тоифасидаги чемпион Мераб Двалишвили машҳур стример «Nion» эфирида чиқиш қилиб, агар ММА юлдузи Арман Царукян собиқ чемпион Илия Топурияга қарши бўлажак эҳтимолий жангида имкониятни бой бериб қўйса, ўзининг UFC чемпионлик камарларидан бирини «Бэтмен» лақабли Царукянга шунчаки совға қилишга тайёр эканини билдирди.

Двалишвилининг таъкидлашича, бундай кутилмаган қадам енгил вазндаги тугунни ечиш ва Илия Топуриянинг Жастин Гэтжи билан муросасиз реванш жангини ташкил этишга йўл очиш учун керак.

Мераб ўз сўзларида шундай дейди: «Менда бир жуфт камар бор. Улардан бирини Арманга бериб: "Мана, энди сенинг титулинг бор, энди Илиянинг Гэтжи билан реваншини ташкил қилишсин", дейман. Жастин Илияга реванш бериши шарт! Чунки Топурия ярим енгил вазнда чемпион бўлди, камарини ҳимоя қилиб енгил вазнга чиқди, Чарльз Оливейрани даҳшатли нокаутга учратди, сўнгра Гэтжи билан қонли тўқнашув ўтказди. Шундай жанглардан кейин ҳам реванш берилмайдими? Арман жуда кучли жангчи ва мен уни ҳурмат қилганим учун камаримни унга шунчаки бериб юборишга розиман».

Эслатиб ўтамиз, «UFC 331» рақамли йирик турнирида Арман Царукян бразилиялик хавфли даъвогар Маурисио Руффини 1-раунднинг ўзидаёқ нокаутга учратиб, вазннинг биринчи рақамли даъвогари мақомини мустаҳкамлаб олган эди.

Хўш, Двалишвилининг бу шов-шувли таклифи шунчаки дўстона троллингми ёки дивизионни ларзага солувчи ҳақиқий чақириқ, Дана Уайт бу реванш ва камар савдосига қандай муносабат билдиради ҳамда Топурия Царукян тўсиғидан ўта оладими?

«Камар совғаси, Гэтжи билан реванш ва Руффининг нокаути»: Баёнотнинг 5 та асосий нуқтаси

Мераб Двалишвилининг жонли эфирдаги чиқишидан энг шов-шувли жиҳатлар:

  • Царукянга камар совғаси: Мераб агар Арман Топурияга ютқазиб қўйса, ўз коллекциясидаги ҳақиқий UFC чемпионлик камаридан бирини Царукянга бериб юборишини айтди;

  • Топурия ва Гэтжи реванши талаби: Двалишвили Жастин Гэтжи Илия Топурияга қарши реванш жангига рози бўлиши шарт деб ҳисоблайди;

  • Илиянинг енгил вазндаги юриши: Мераб Топуриянинг ярим енгил вазндан кўтарилиб, собиқ чемпион Чарльз Оливейрани нокаут қилгани ва Гэтжи билан тўқнашганини юқори баҳолади;

  • «Бэтмен»га чексиз ҳурмат: Грузиялик чемпион Царукяннинг салоҳияти ва маҳоратини тан олиб, унга чемпион мақоми ярашишини таъкидлади;

  • Царукяннинг «UFC 331»даги ғалабаси: Арман сўнгги жангида Маурисио Руффини 1-раунддаёқ ухлатиб қўйиб, камарга асосий даъвогар эканини исботлаган.

UFC енгил вазн интригаси: Қаҳрамонлар, титуллар ва кўрсаткичлар таққоси

Дивизиондаги асосий юлдузларнинг жорий ҳолати ва ўзаро боғлиқлик таҳлили:

Жангчи исми ва тахаллуси

Вазн тоифаси ва мақоми

Сўнгги муҳим натижаси ва жанглари

Мераб Двалишвилининг унга муносабати

Мераб Двалишвили («The Machine»)

UFC чемпиони (бир нечта камар эгаси)

Дивизионда мутлақ ҳукмронлик

Шов-шувли ташаббускор: ўз камарини беришга тайёр

Арман Царукян («Бэтмен»)

Енгил вазн 1-рақамли даъвогари

UFC 331 турнирида 1-раундда Руффини нокаут қилди

Двалишвилининг яқин дўсти ва қаттиқ ҳурмат қиладиган жангчиси

Илия Топурия («Эл Матадор»)

Икки вазн собиқ чемпиони / юлдуз

Оливейрани нокаут қилди, Гэтжи билан жанг ўтказди

Мерабнинг ҳамюрти: Гэтжи билан реваншга муносиб деб кўрилмоқда

Жастин Гэтжи («The Highlight»)

Топ даъвогар ва BMF камари эгаси

Топурия билан тўқнашув иштирокчиси

Двалишвили фикрича, Топурияга зудлик билан реванш бериши шарт

ММА ва матчмейкинг экспертизаси: Нега Мерабнинг бу баёноти промоушенни ларзага солди?

Жанг санъатлари шарҳловчилари ва ММА таҳлилчиларининг хулосалари:

  • Дана Уайт ва UFC қонун-қоидаларига мажозий исён: Расман UFC камарини бировга бериб юбориш жангчини расмий титулдан маҳрум қилмайди, чунки чемпионлик ҳуқуқи қоғозда ва рейтингларда қолади; бироқ Мерабнинг бундай рамзий баёноти ташкилотнинг матчмейкерларига ва айниқса вақтни чўзаётган Жастин Гэтжига очиқ босим ўтказиш ҳисобланади;

  • Царукяннинг психологик хавфсизлиги: Арман Руффини 1-раундда йўқ қилганидан кейин вазнда мутлақ етакчи эканини кўрсатди; Мерабнинг бу ҳазили Царукян ва Топурия ўртасидаги эҳтимолий катта супержанг олдидан Арманни руҳий босимдан халос этиш ва ОАВ эътиборини унга қаратиш учун қилинган пухта PR юришдир;

  • Топурия ва Гэтжи реваншининг коммерциявий кучи: Топурия Оливейрани нокаутга учратиб катта шов-шув кўтарган ва Гэтжи билан жанги трансляциялар сотуви (PPV) бўйича рекордларни янгилаган; Мераб икки грузин жангчиси сифатида Топуриянинг яна энг катта пуллик жангларга (Гэтжи билан реваншга) қайтишини очиқ қўллаб-қувватламоқда;

  • Енгил вазндаги «тахтлар ўйини»: Царукян, Топурия ва Гэтжи учбурчаги айни пайтда Ислом Махачевдан кейинги даврдаги энг чигал ва энг томошабоп нуқта ҳисобланади; Мерабнинг аралашуви бу интригани жаҳон трендларининг энг юқорисига олиб чиқди.

Мераб Двалишвилининг биргина интервьюси UFC элитасини жунбушга келтириб, кузги супержанглар учун мислсиз қизиқиш тўлқинини пайдо қилди.

Сизнингча, агар Арман Царукян ва Илия Топурия тўқнаш келса, бу жангда ким ғалаба қозонади? Жастин Гэтжи ҳақиқатан ҳам Топурияга зудлик билан реванш бериши шартми? Мераб Двалишвилининг чемпионлик камарини Царукянга бермоқчи бўлганига қандай қарайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ММА оламидаги ушбу оловли хабарни барча жанг ихлосмандлари билан баҳам кўринг!

Мераб ДвалишвилиАрман ЦарукянИлия ТопурияУФС 331
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реваншга лойиқ эмас: Арман Царукян Илия Топуриянинг даъволарини кескин танқид қилдиРеваншга лойиқ эмас: Арман Царукян Илия Топуриянинг даъволарини кескин танқид қилди18 сентябр 16:30Арман Царукян UFC 331даги нокаутдан сўнг октагонга қайтиш муддатини эълон қилдиАрман Царукян UFC 331даги нокаутдан сўнг октагонга қайтиш муддатини эълон қилдиКеча 06:10«У қўрқяпти ва 15 миллион сўраяпти»: Арман Царукян Жастин Гэйжини очиқ жангга чорлади«У қўрқяпти ва 15 миллион сўраяпти»: Арман Царукян Жастин Гэйжини очиқ жангга чорлади21 сентябр 19:20Октагонда миллионлар жанги: UFC 331 жангчиларининг расмий гонорарлари эълон қилинди!Октагонда миллионлар жанги: UFC 331 жангчиларининг расмий гонорарлари эълон қилинди!21 сентябр 08:27UFC 331: Царукяндан даҳшатли нокаут ва 1-раунддаги чақмоқдек ғалаба!UFC 331: Царукяндан даҳшатли нокаут ва 1-раунддаги чақмоқдек ғалаба!20 сентябр 09:11UFC 331 олдидан даҳшатли кескинлик!: Арман Царукян ва Маурисио Руффи юзма-юз келдиUFC 331 олдидан даҳшатли кескинлик!: Арман Царукян ва Маурисио Руффи юзма-юз келди19 сентябр 11:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди