Мераб Двалишвили Абу-Дабида Марлон Мораесни яна бир бор мағлуб этди (видео)

1 дақиқа ўқиш9
Мераб Двалишвили Абу-Дабида Марлон Мораесни яна бир бор мағлуб этди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 2026 йил 14 ноябр куни Абу-Дабидаги Этиҳад Аренада ўтказилган Реал Американ Фреестйле лигаси баҳсида Мераб Двалишвили бразилиялик Марлон Мораесни муддатидан олдин мағлуб этди.
  • Грузиялик спортчи жангнинг биринчи раундида, атиги 1 дақиқа 30 сония ичида рақибидан устун келиб, ғалабани расмийлаштирди.
  • Бу спортчилар ўртасидаги иккинчи тўқнашув бўлиб, 2021 йил сентябр ойидаги UFC 266 турнирида ҳам Двалишвили зафар қучган эди.

2026 йил 14 ноябрь куни Абу-Дабидаги маҳобатли Etihad Arena мажмуасида жаҳон спорти эътиборини тортган навбатдаги йирик турнир бўлиб ўтди. Эркин кураш қоидалари асосида ўтказилган Real American Freestyle (RAF) лигасининг муҳим баҳсида машҳур спортчи Мераб Двалишвили бразилиялик тажрибали жангчи Марлон Мораес билан тўқнаш келди.

90 сониялик устунлик ва муддатидан олдинги ғалаба

Ўта шиддатли руҳда кечган беллашувда грузиялик спортчи рақибига ҳеч қандай имконият қолдирмади. Мераб Двалишвили жанг бошланиши биланоқ ташаббусни ўз қўлига олиб, юқори суръат кўрсатди. Натижада у биринчи раунднинг атиги 1-дақиқа 30-сониясидаёқ Марлон Мораесни мағлубиятга учратиб, муддатидан олдинги ғалабани расмийлаштирди.

Эслатиб ўтамиз, бу спортчиларнинг ўзаро иккинчи тўқнашуви эди. Улар илк бор 2021 йил сентябрь ойида UFC 266 турнирида куч синашишган ва ўшанда ҳам Двалишвили техник нокаут билан зафар қучган эди.

Жанг тафсилотлари

Кўрсаткичлар ва маълумотлар

Турнир номи

Real American Freestyle (RAF)

Ўтказилган жой

Etihad Arena, Абу-Даби

Сана

2026 йил 14 ноябрь

Ғолиб

Мераб Двалишвили (биринчи раунд, 1:30 дақиқада)

Можаролардан кейинги рингга қайтиш

Мазкур жанг олдидан спорт жамоатчилигида турли шов-шувлар ва муҳокамалар кўпайган эди. Хусусан, турнирдан бир неча кун олдин Абу-Дабидаги меҳмонхонада Двалишвили ва Усман Нурмагомедов ўртасида келишмовчилик ҳамда жанжал келиб чиққан эди. Шунга қарамай, ҳуқуқий масалалар ҳал қилиниб, 13 ноябрь куни Мераб қўйиб юборилди ва расман RAF мусобақасида иштирок этиш учун рухсат олди.

Қийин вазиятларга қарамай, рингга чиққан Двалишвили ўз маҳоратини яна бир бор исботлаб, мухлисларга ажойиб жамоавий ва спортча иродани намойиш этди.

Сизнингча, Мераб Двалишвилининг бу каби муддатидан олдинги ғалабалари унинг келгуси фаолиятига қандай таъсир кўрсатади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари