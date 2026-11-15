Мераб Двалишвили Абу-Дабида Марлон Мораесни яна бир бор мағлуб этди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 2026 йил 14 ноябр куни Абу-Дабидаги Этиҳад Аренада ўтказилган Реал Американ Фреестйле лигаси баҳсида Мераб Двалишвили бразилиялик Марлон Мораесни муддатидан олдин мағлуб этди.
- Грузиялик спортчи жангнинг биринчи раундида, атиги 1 дақиқа 30 сония ичида рақибидан устун келиб, ғалабани расмийлаштирди.
- Бу спортчилар ўртасидаги иккинчи тўқнашув бўлиб, 2021 йил сентябр ойидаги UFC 266 турнирида ҳам Двалишвили зафар қучган эди.
2026 йил 14 ноябрь куни Абу-Дабидаги маҳобатли Etihad Arena мажмуасида жаҳон спорти эътиборини тортган навбатдаги йирик турнир бўлиб ўтди. Эркин кураш қоидалари асосида ўтказилган Real American Freestyle (RAF) лигасининг муҳим баҳсида машҳур спортчи Мераб Двалишвили бразилиялик тажрибали жангчи Марлон Мораес билан тўқнаш келди.
90 сониялик устунлик ва муддатидан олдинги ғалаба
Ўта шиддатли руҳда кечган беллашувда грузиялик спортчи рақибига ҳеч қандай имконият қолдирмади. Мераб Двалишвили жанг бошланиши биланоқ ташаббусни ўз қўлига олиб, юқори суръат кўрсатди. Натижада у биринчи раунднинг атиги 1-дақиқа 30-сониясидаёқ Марлон Мораесни мағлубиятга учратиб, муддатидан олдинги ғалабани расмийлаштирди.
Эслатиб ўтамиз, бу спортчиларнинг ўзаро иккинчи тўқнашуви эди. Улар илк бор 2021 йил сентябрь ойида UFC 266 турнирида куч синашишган ва ўшанда ҳам Двалишвили техник нокаут билан зафар қучган эди.
Жанг тафсилотлари
Кўрсаткичлар ва маълумотлар
Турнир номи
Real American Freestyle (RAF)
Ўтказилган жой
Etihad Arena, Абу-Даби
Сана
2026 йил 14 ноябрь
Ғолиб
Мераб Двалишвили (биринчи раунд, 1:30 дақиқада)
Можаролардан кейинги рингга қайтиш
Мазкур жанг олдидан спорт жамоатчилигида турли шов-шувлар ва муҳокамалар кўпайган эди. Хусусан, турнирдан бир неча кун олдин Абу-Дабидаги меҳмонхонада Двалишвили ва Усман Нурмагомедов ўртасида келишмовчилик ҳамда жанжал келиб чиққан эди. Шунга қарамай, ҳуқуқий масалалар ҳал қилиниб, 13 ноябрь куни Мераб қўйиб юборилди ва расман RAF мусобақасида иштирок этиш учун рухсат олди.
Қийин вазиятларга қарамай, рингга чиққан Двалишвили ўз маҳоратини яна бир бор исботлаб, мухлисларга ажойиб жамоавий ва спортча иродани намойиш этди.
Сизнингча, Мераб Двалишвилининг бу каби муддатидан олдинги ғалабалари унинг келгуси фаолиятига қандай таъсир кўрсатади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…