Алекс Перрейра барча оғир вазндаги жангчиларга мурожаат қилди...

·20·Спорт
Алекс Перрейра барча оғир вазндаги жангчиларга мурожаат қилди...

Аралаш жанг санъатлари (ММА) оламининг айни пайтдаги энг ёрқин ва даҳшатли юлдузларидан бири, бразилиялик UFC жангчиси Алекс Перрейра атрофидаги ҳаяжонли воқеалар ривожи қизғин палласига кирди. Ўзининг кучли зарбалари билан танилган «Поатан» лақабли спортчи навбатдаги оламшумул режаларини оммага ошкор қилди. У яқинлашиб келаётган «UFC Freedom 250» турнири доирасида франциялик маҳоратли жангчи Сирил Ганга қарши кечадиган ўта муҳим жангда зафар қучса, узоқ танаффус қилмасдан, имкон қадар тез фурсатда яна октагонга қайтишга ваъда берди.

Дунёга машҳур спорт журналисти Ариэль Хельванининг машҳур дастурига берган эксклюзив интервьюсида Бразилия вакили ўз вазнидаги барча рақобатчиларига жиддий ва таҳдидли тарзда мурожаат йўллади:

«Оғир вазн тоифасидаги барча йигитларга айтар сўзим: машғулотларни ҳозироқ, худди бугундан бошланг! Чунки яқин кунларда Сирил Ган билан боғлиқ ҳисоб-китобим тўлиқ якунланиши биланоқ, агар соғлиғим жойида бўлса, жанг оқшомидан сўнг зудлик билан менга янги рақиб топиб беришлари учун UFC раҳбариятига жиддий босим ўтказишни бошлайман. Менинг тўхтаб туришга вақтим йўқ», — дея ўз мақсадлари қатъий эканлигини билдирди Перрейра.

Эслатиб ўтиш жоизки, бундан сал аввалроқ «Поатан» ушбу дивизионнинг айни пайтдаги амалдаги ва вақтинчалик чемпиони, британиялик хавфли жангчи Том Аспиналлга қарши кечадиган чемпионлик тўқнашувини узоқ вақт давомида кутиб ўтириш ниятида эмаслигини, унгача бўш ўтирмай бошқа жангчиларни ҳам «забт этишга» тайёрлигини очиқ айтган эди. Кўрамиз, оғир вазнда ҳақиқий тўфон кўтаришни мақсад қилган Алекс Перрейра дастлаб Сирил Ган тўсиғидан қандай ўтар экан. Жанг жуда шиддатли кечиши шубҳасиз!

Алекс Перрейра ва Сирил Ган ўртасидаги тарихий жанг тафсилотлари, UFC турнирларининг энг сўнгги натижалари ва спорт оламига оид энг қайноқ, эксклюзив ҳамда шов-шувли мақолаларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Алекс ПерейраUFCСириль ГанАриэль ХелваниТом Аспиннелл
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Льюис очиқ осмон остидаги жанг олдидан қамалганини ҳазил билан эсладиЛьюис очиқ осмон остидаги жанг олдидан қамалганини ҳазил билан эсладиБугун, 12:48Илия Топурия Жастин Гэтжини илк дақиқалардаёқ нокаут қилишга ваъда бердиИлия Топурия Жастин Гэтжини илк дақиқалардаёқ нокаут қилишга ваъда бердиБугун, 12:41Кйле Валкер нима учун Жуд Беллингем асосий таркибда тушиши кераклигини айтдиКйле Валкер нима учун Жуд Беллингем асосий таркибда тушиши кераклигини айтдиБугун, 12:13Алпҳонсо Давиес: Канада футболи афсонаси ЖЧ-2026 олдидан жароҳат билан курашмоқдаАлпҳонсо Давиес: Канада футболи афсонаси ЖЧ-2026 олдидан жароҳат билан курашмоқдаБугун, 12:12ФИФА клубларга бериладиган компенсациялар миқдорини расман эълон қилдиФИФА клубларга бериладиган компенсациялар миқдорини расман эълон қилдиБугун, 12:07Инфантино ЖЧ-2026 иштирокчилари билан боғлиқ муаммолар ҳақида гапирдиИнфантино ЖЧ-2026 иштирокчилари билан боғлиқ муаммолар ҳақида гапирдиБугун, 11:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...