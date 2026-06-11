Алекс Перрейра барча оғир вазндаги жангчиларга мурожаат қилди...
Аралаш жанг санъатлари (ММА) оламининг айни пайтдаги энг ёрқин ва даҳшатли юлдузларидан бири, бразилиялик UFC жангчиси Алекс Перрейра атрофидаги ҳаяжонли воқеалар ривожи қизғин палласига кирди. Ўзининг кучли зарбалари билан танилган «Поатан» лақабли спортчи навбатдаги оламшумул режаларини оммага ошкор қилди. У яқинлашиб келаётган «UFC Freedom 250» турнири доирасида франциялик маҳоратли жангчи Сирил Ганга қарши кечадиган ўта муҳим жангда зафар қучса, узоқ танаффус қилмасдан, имкон қадар тез фурсатда яна октагонга қайтишга ваъда берди.
Дунёга машҳур спорт журналисти Ариэль Хельванининг машҳур дастурига берган эксклюзив интервьюсида Бразилия вакили ўз вазнидаги барча рақобатчиларига жиддий ва таҳдидли тарзда мурожаат йўллади:
«Оғир вазн тоифасидаги барча йигитларга айтар сўзим: машғулотларни ҳозироқ, худди бугундан бошланг! Чунки яқин кунларда Сирил Ган билан боғлиқ ҳисоб-китобим тўлиқ якунланиши биланоқ, агар соғлиғим жойида бўлса, жанг оқшомидан сўнг зудлик билан менга янги рақиб топиб беришлари учун UFC раҳбариятига жиддий босим ўтказишни бошлайман. Менинг тўхтаб туришга вақтим йўқ», — дея ўз мақсадлари қатъий эканлигини билдирди Перрейра.
Эслатиб ўтиш жоизки, бундан сал аввалроқ «Поатан» ушбу дивизионнинг айни пайтдаги амалдаги ва вақтинчалик чемпиони, британиялик хавфли жангчи Том Аспиналлга қарши кечадиган чемпионлик тўқнашувини узоқ вақт давомида кутиб ўтириш ниятида эмаслигини, унгача бўш ўтирмай бошқа жангчиларни ҳам «забт этишга» тайёрлигини очиқ айтган эди. Кўрамиз, оғир вазнда ҳақиқий тўфон кўтаришни мақсад қилган Алекс Перрейра дастлаб Сирил Ган тўсиғидан қандай ўтар экан. Жанг жуда шиддатли кечиши шубҳасиз!
Алекс Перрейра ва Сирил Ган ўртасидаги тарихий жанг тафсилотлари, UFC турнирларининг энг сўнгги натижалари ва спорт оламига оид энг қайноқ, эксклюзив ҳамда шов-шувли мақолаларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…