Тошкентдаги катта тадбирда Ислам Махачев самбо бўйича янги мақсадини эълон қилди

2 дақиқа ўқиш0
Тошкентдаги катта тадбирда Ислам Махачев самбо бўйича янги мақсадини эълон қилди

Икки вазн тоифасида амалдаги UFC чемпиони, аралаш жанг санъати юлдузи Ислам Махачев Ўзбекистон пойтахти Тошкент шаҳрида ўтказилган самбо бўйича жаҳон чемпионатида ўзига тақдим этилган махсус ишончнома юзасидан муносабат билдирди. Доғистонлик машҳур жангчи ушбу миссияни катта масъулият билан қабул қилганини таъкидлаб, спортнинг мазкур турини янги босқичга олиб чиқишга ваъда берди.

«Бутун дунёда самбони ривожлантирамиз»

Махачев ўзининг ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифасида Тошкентдаги нуфузли мусобақада топширилган мақомни намойиш этиб, қисқа ва қатъий мурожаат қолдирди:

«Бутун дунёда самбони ривожлантирамиз».

Самбо Ислам Махачевнинг профессионал фаолиятида муҳим пойдевор ҳисобланади. Спортчи ММА оламига қадам қўйишдан аввал айнан жанговар самбо бўйича Россия ва жаҳон чемпиони унвонларига сазовор бўлган. Унинг партердаги ноёб маҳорати ва октагондаги устунлиги айнан шу мактаб сабоқлари билан чамбарчас боғлиқ.

Кўрсаткич / Босқич

Ислам Махачевнинг фаолияти ва эришган натижалари

Ёши ва ватани

35 ёш, Доғистон (Россия)

Базавий спорт тури

Жанговар самбо бўйича Россия ва жаҳон чемпиони

ММАдаги фаолияти

2010 йилдан буён профессионал жангларда қатнашади

UFC`даги дебюти

2015 йил

Биринчи чемпионлик камари

2022 йил — енгил вазн тоифасида (70 кг гача) чемпион бўлди

Камар ҳимоялари

Енгил вазнда ўз титулини 4 марта муваффақиятли ҳимоя қилган

Иккинчи чемпионлик камари

2025 йил — ярим ўрта вазн тоифасида чемпионликни қўлга киритди

Янги миссияси

Тошкентда самбони халқаро миқёсда ривожлантириш бўйича ишончнома олди

«Самбо нафақат яккакураш тури, балки интизом ва қатъият мактабидир. Махачевнинг бу жараёнга элчи сифатида кириши самбонинг глобал нуфузини сезиларли даражада оширади».

Октагон қиролининг глобал самбо элчилиги

Бугунги кунда UFC рейтингининг энг юқори поғоналарида бораётган ва икки вазнда камарга эга бўлган Махачевнинг самбо тарғиботига қўшилиши спорт оламида муҳим воқеа сифатида баҳоланмоқда. Тошкент мезбонлик қилган дунё биринчилиги эса ташкилий жиҳатдан ҳам, қамрови бўйича ҳам тарихий турнирлардан бири бўлди.

Мутахассислар фикрича, Махачев каби миллионлаб ёшлар ҳавас қиладиган суперюлдузнинг қўллаб-қувватлаши самбони Олимпия ўйинлари дастурига киритиш бўйича олиб борилаётган халқаро ҳаракатларга кучли туртки беради.

Сизнингча, Ислам Махачев сингари UFC юлдузларининг фаоллиги самбо спортини бутун дунёда янада оммалаштириш ва уни Олимпиадага олиб чиқиш учун етарли бўладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари