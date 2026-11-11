Тошкентдаги катта тадбирда Ислам Махачев самбо бўйича янги мақсадини эълон қилди
Икки вазн тоифасида амалдаги UFC чемпиони, аралаш жанг санъати юлдузи Ислам Махачев Ўзбекистон пойтахти Тошкент шаҳрида ўтказилган самбо бўйича жаҳон чемпионатида ўзига тақдим этилган махсус ишончнома юзасидан муносабат билдирди. Доғистонлик машҳур жангчи ушбу миссияни катта масъулият билан қабул қилганини таъкидлаб, спортнинг мазкур турини янги босқичга олиб чиқишга ваъда берди.
«Бутун дунёда самбони ривожлантирамиз»
Махачев ўзининг ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифасида Тошкентдаги нуфузли мусобақада топширилган мақомни намойиш этиб, қисқа ва қатъий мурожаат қолдирди:
«Бутун дунёда самбони ривожлантирамиз».
Самбо Ислам Махачевнинг профессионал фаолиятида муҳим пойдевор ҳисобланади. Спортчи ММА оламига қадам қўйишдан аввал айнан жанговар самбо бўйича Россия ва жаҳон чемпиони унвонларига сазовор бўлган. Унинг партердаги ноёб маҳорати ва октагондаги устунлиги айнан шу мактаб сабоқлари билан чамбарчас боғлиқ.
Кўрсаткич / Босқич
Ислам Махачевнинг фаолияти ва эришган натижалари
Ёши ва ватани
35 ёш, Доғистон (Россия)
Базавий спорт тури
Жанговар самбо бўйича Россия ва жаҳон чемпиони
ММАдаги фаолияти
2010 йилдан буён профессионал жангларда қатнашади
UFC`даги дебюти
2015 йил
Биринчи чемпионлик камари
2022 йил — енгил вазн тоифасида (70 кг гача) чемпион бўлди
Камар ҳимоялари
Енгил вазнда ўз титулини 4 марта муваффақиятли ҳимоя қилган
Иккинчи чемпионлик камари
2025 йил — ярим ўрта вазн тоифасида чемпионликни қўлга киритди
Янги миссияси
Тошкентда самбони халқаро миқёсда ривожлантириш бўйича ишончнома олди
«Самбо нафақат яккакураш тури, балки интизом ва қатъият мактабидир. Махачевнинг бу жараёнга элчи сифатида кириши самбонинг глобал нуфузини сезиларли даражада оширади».
Октагон қиролининг глобал самбо элчилиги
Бугунги кунда UFC рейтингининг энг юқори поғоналарида бораётган ва икки вазнда камарга эга бўлган Махачевнинг самбо тарғиботига қўшилиши спорт оламида муҳим воқеа сифатида баҳоланмоқда. Тошкент мезбонлик қилган дунё биринчилиги эса ташкилий жиҳатдан ҳам, қамрови бўйича ҳам тарихий турнирлардан бири бўлди.
Мутахассислар фикрича, Махачев каби миллионлаб ёшлар ҳавас қиладиган суперюлдузнинг қўллаб-қувватлаши самбони Олимпия ўйинлари дастурига киритиш бўйича олиб борилаётган халқаро ҳаракатларга кучли туртки беради.
Сизнингча, Ислам Махачев сингари UFC юлдузларининг фаоллиги самбо спортини бутун дунёда янада оммалаштириш ва уни Олимпиадага олиб чиқиш учун етарли бўладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…