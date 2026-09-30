“Ислом енгилмас эмас!”: Бразилиялик нокаутчи Карлос Пратес Махачевни очиқ жангга чорлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Бразилиялик жангчи Карлос Пратес, Ислам Махачевнинг "енгилмаслик" мифини рад этиб, уни ҳаётидаги энг оғир жангга чорлади.
- Пратес, Махачевнинг Иен Герри билан жангини таҳлил қилиб, чемпионда ҳам заиф нуқталар борлигини айтди.
- У ўзининг кураш ҳимоясини ноқулай позициялардан машқ қилиб, октагонда сенсация кўрсатишга тайёрлигини билдирди.
- Пратеснинг бу дадил чақируви ММА оламида янги муҳокамалар тўлқинини бошлаб берди.
UFC ярименгил ва яримўрта вазн тоифасида ўзининг даҳшатли нокаутлари билан қисқа фурсатда катта шов-шув кўтарган бразилиялик яккакураш устаси Карлос Пратес ташкилотнинг энг кучли чемпионларидан бири Ислам Махачевга қарши баҳсга тўлиқ тайёр эканини эълон қилди.
Машҳур «Podcast Connect Cast» лойиҳасига берган интервьюсида Пратес Махачевнинг яқинда Иэн Гэрри билан ўтказган тўқнашувини таҳлил қилар экан, доғистонлик жангчи атрофидаги «енгилмаслик» мифини кескин рад этди: «Махачев – Гэрри жангига қараб, Ислом ҳамма ўйлаганидек енгиб бўлмас рақиб эмаслигини кўрдим. Албатта, у жуда кучли, икки карра чемпион... Лекин мен тушунмайман: нега ҳамма уни енгиб бўлмайди деб гапиряпти? Гўёки Махачев сени партерга йиқитса, бошингни кўтаролмайсан, дейишади. Қандай қилиб туролмайман? Мен Исломга ҳаётидаги энг оғир тўқнашувни бераман», дея дадил баёнот берди.
Бразилиялик страйкер ўз лагерида кураш ҳимоясини айнан ютқазилган ва ноқулай позициялардан бошлаш орқали сайқаллаётганини таъкидлаб, октагонда сенсация кўрсатишга шайлигини билдирди.
«Енгилмас мифнинг инкори, партер сирлари ва дадил чақирув»: 5 та асосий нуқта
Карлос Пратеснинг Ислам Махачевга ташлаган «вызов»и бўйича энг муҳим фактлар:
«Ислом енгилмас эмас»: Пратес Махачев ва Гэрри жангини синчковлик билан кузатиб, чемпионда ҳам заиф нуқталар борлигини очиқлади;
Партер қўрқувини рад этиш: Бразилиялик жангчи Ислом билан тўқнашувда ерга тушишдан чўчимаслигини ва партердан бемалол туриб кета олишини айтди;
Махсус кураш машғулотлари: Карлос машғулот лагерида доимо ўзини ноқулай ва ютқазилган позицияларга қўйиб, ҳимояланишни машқ қилаётганини таъкидлади;
«Ҳаётидаги энг оғир жанг» ваъдаси: Пратес агар ушбу тўқнашув ташкил этилса, Махачев фаолиятидаги энг хавфли ва машаққатли синовга дуч келишини билдирди;
«Podcast Connect Cast»даги очиқ интервью: Ушбу баёнотлар подкаст эфирида жаранг сочди ва ММА оламида янги муҳокамалар тўлқинини бошлаб берди.
Карлос Пратес ва Ислам Махачев тўқнашувининг эҳтимолий таҳлили таснифи
Икки жангчининг услублари, устун томонлари ва октагондаги кўрсаткичлари қиёси:
Таҳлил мезонлари ва кўрсаткичлар
Карлос Пратес (Даъвогар / Нокаутчи)
Ислам Махачев (Амалдаги чемпион)
Жанг услуби ва мактаби
Муай-тай, кикбоксинг, агрессив бразилиялик страйкер
Самбо, эркин кураш ва мувозанатли грэпплинг
Асосий хавф манбаи
Даҳшатли чап қўл зарбаси, тизза ва оғир нокаут кучи
Тейкдаунлар, партерда назорат ва бўғиш усуллари
Рақибнинг заиф томони ҳақида
«Махачев — Гэрри жанги уни енгиш мумкинлигини кўрсатди»
Тезкор зарба эгаларига қарши масофа сақлаш зарурати
Партер ва кураш тайёргарлиги
«Машғулотларни ютқазилган ноқулай позициядан бошлайман»
Дунёдаги энг бенуқсон юқори позициядаги назорат
Октагондаги психология
Қўрқувсиз ҳужум, босим ўтказиш ва рискка бориш
Совуққон тажриба, чемпионлик интизоми ва сабр
Эҳтимолий жанг сценарийси
Масофада ушлаб тик туришда тезкор нокаут қилиш
Рақибни тўрга тақаб, ерга қулатиш ва ҳолдан тойдириш
ММА ва тактик спорт экспертизаси: Пратес ҳақиқатан ҳам Махачевга хавф туғдира оладими?
Аралаш жанг санъати экспертларининг хулосалари:
«Нокаутчи мушти ва кутилмаганлик омили»: Карлос Пратес айни пайтда дивизиондаги энг хавфли тоза страйкерлардан бири саналади; унинг зарба кучи ва ҳаракат траекториясини олдиндан тахмин қилиш жуда қийин; агар у тик турган ҳолатда чемпионни тўхтовсиз нишонга ола олса, Махачев учун жиддий хавф туғдира олади;
Дағистона курашига қарши ҳимоя муаммоси: Тарихда кўплаб зарба эгалари (Оливейра, Порье, Волкановски) Махачевнинг партеридан чиқиб кетишга ваъда беришган, аммо октагонда буни амалга ошириш жуда мураккаб бўлиб чиққан; Пратеснинг «партердан бемалол тураман» деган ишончи жанг вақтида оғир жисмоний чарчоққа ва чемпионнинг бўғиш усулига дучор бўлиши мумкин;
Жангчининг медиа дадиллиги ва UFC режалари: Бу каби дадил чақирувлар Дана Уайт ва матчмейкерлар учун жуда ёқади; Пратес ўзига бўлган эътиборни кескин оширмоқда ва агар яна бир нечта ёрқин ғалабани қўлга киритса, уни чемпионлик камари учун курашда кўриш мутлақо ҳақиқатга айланиши мумкин.
Сизнингча, Карлос Пратеснинг Махачев партери ҳақидаги дадил гаплари шунчаки ўзига ишонч ва PR ҳаракатими ёки у ростдан ҳам чемпионнинг курашини қайтара оладими? Агар Ислам ва Карлос ўртасидаги жанг ташкил этилса, тўқнашув қайси раундда ва қандай якун топар эди? Ўз тахминларингиз ва фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва UFC мухлислари учун мўлжалланган ушбу шов-шувли таҳлилни дўстларингиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…