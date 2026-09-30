Ўзбекистон U17 Португалия синовидан ўта олмади: Иккинчи бўлимдаги 2 гол ва мағлубият
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон U17 терма жамоаси Португалияда ўтказилган халқаро ўртоқлик учрашувида мезбонларга 2:0 ҳисобида ютқазди.
- Биринчи бўлимда ҳисоб очилмаган бўлса-да, иккинчи бўлимда португалияликлар 64 ва 77-дақиқаларда гол уриб, ғалабани таъминлади.
- Ушбу ўйин ёшларимиз учун жаҳон чемпионати ва Осиё кубоги саралаш баҳсларига тайёргарлик вазифасини ўтаган бўлиб, мураббийлар штаби таркибни синовдан ўтказиш ва камчиликларни аниқлаш имкониятига эга бўлди.
Ўзбекистон ўсмирлар терма жамоаси (U17) Европанинг энг илғор футбол мактабларидан бири ҳисобланган Португалияда маҳаллий тенгдошларига қарши халқаро ўртоқлик учрашувида майдонга тушди. Жаҳон чемпионати ва Осиё кубоги саралаш баҳсларига қизғин ҳозирлик кўраётган ёш вакилларимиз учун жиддий имтиҳон вазифасини ўтаган мазкур беллашув мезбонларнинг 2:0 ҳисобидаги ғалабаси билан якун топди.
Биринчи бўлимда ҳар икки жамоа тенг кураш олиб бориб, ҳисобни очиш учун қулай вазиятлар яратди, бироқ дарвозалар дахлсизлиги сақланиб қолди. Аммо учрашувнинг иккинчи бўлимида португалиялик ёш иқтидорлар босимни кескин ошириб, ўз имкониятларидан максимал фойдаланишди: 64-дақиқада ҳисоб очилган бўлса, 77-дақиқада орадаги фарқ иккитага етказилди. Ўйин сўнгида ҳамюртларимизнинг жавоб тўпини киритиш бўйича кўрсатган барча ҳаракатлари зое кетди.
«Европадаги оғир имтиҳон, 0:0 ҳисобли биринчи бўлим ва 13 дақиқалик бўшлиқ»: 5 та асосий нуқта
Португалия ва Ўзбекистон U17 жамоалари баҳси бўйича энг муҳим расмий далиллар:
Европадаги синов баҳси: Ўзбекистон U17 терма жамоаси Португалияда мезбон ўсмирларга қарши расмий халқаро ўртоқлик ўйинини ўтказди;
Биринчи бўлимдаги мустаҳкам ҳимоя: Учрашувнинг дастлабки 45 дақиқалигида вакилларимиз ташаббусни бой бермай, ҳисобни 0:0 кўринишида сақлаб қолишга муваффақ бўлди;
Иккинчи бўлимдаги иккита гол: Мезбонлар 64-дақиқада биринчи голни урган бўлса, орадан 13 дақиқа ўтиб (77-дақиқада) ғалабани мустаҳкамлади;
Жавоб ҳужумлари самарасиз қолди: Иккинчи тўпдан сўнг мураббийлар штаби захира кучларини майдонга ташлаганига қарамай, ҳисобни қисқартиришнинг иложи бўлмади;
Кенг қамровли таркиб ротацияси: Бош мураббий мазкур ўйинда 18 нафар футболчи имкониятларини синовдан ўтказиб, халқаро даражадаги камчиликларни аниқлади.
Португалия U17 ва Ўзбекистон U17 ўртоқлик баҳсининг тўлиқ тафсилоти ва протоколи
Учрашувнинг техник параметрлари, голлар хронологияси ва таркиблар кўриниши таснифи:
Мусобақа ва кўрсаткич мезонлари
Португалия U17 терма жамоаси
Ўзбекистон U17 терма жамоаси
Якуний ҳисоб
2 : 0 (ғалаба)
0 : 2 (мағлубият)
Биринчи бўлим натижаси
0 : 0 (кучлар тенглиги)
0 : 0 (дарвоза дахлсиз сақланди)
Киритилган голлар вақти
64-дақиқа (1:0) ва 77-дақиқа (2:0)
Гол уриш имкониятларидан фойдаланилмади
Асосий таркиб
Мезбонларнинг танланган кучли таркиби
О. Шомуродов, М. Анваров (с), М. Абдисолиев, А. Раҳимов, А. Абдунабиев, И. Равшанов, М. Маматов, М. Муродов, С. Садиржонов, А. Равшанбеков, А. Алиев
Майдонга тушган захира кучлари
Тактик ва кучли ўзгаришлар
Э. Олимов, Н. Ўктамов, Ж. Ўктамбоев, Д. Мирзабеков, М. Орифхонов, Ҳ. Тоҳиров, Л. Абдураимов
Учрашувнинг асосий хулосаси
Тезкор қарор қабул қилиш ва ҳужумларни якунлаш устунлиги
Жисмоний барқарорлик ва концентрацияни 90 дақиқа сақлаш зарурати
Тактик ва скаутинг экспертизаси: Нега бундай мағлубият ёшлар учун фойдали?
Ёшлар футболи мутахассислари, тактик таҳлилчилар ва скаутларнинг хулосалари:
«Кучли рақиб билан тўқнашиш сабоғи»: Ўсмирлар футболида фақат заиф ёки минтақавий жамоалар устидан қозонилган ғалабалар билан ўсиб бўлмайди; Криштиану Роналду ва Бернарду Силваларни тарбиялаган Португалия футболи мактабига қарши сафарда ўйнаш — футболчиларимизга замонавий Европа футболи тезлиги, прессинг остида қарор қабул қилиш ва майдонни кўриш маданиятини амалда ҳис этиш имконини берди;
60-дақиқадан кейинги синиш синдроми: Вакилларимиз биринчи бўлимда рақибга муносиб қаршилик кўрсатган бўлса-да, 64 ва 77-дақиқаларда кетма-кет тўплар ўтказиб юборилиши жисмоний тайёргарлик ва диққатни 90 дақиқа давомида бир хил даражада ушлаб туришда муаммолар борлигини кўрсатди; бу халқаро турнирларга қадар тузатилиши лозим бўлган энг муҳим нуқтадир;
Келажак учун пойдевор: Бу учрашув натижаси турнир жадвалига таъсир қилмайдиган ўртоқлик мақомига эга; энг асосийси — мураббийлар штаби захирадан тушган етти нафар футболчининг (Олимов, Ўктамов, Тоҳиров ва бошқалар) халқаро даражадаги ҳақиқий салоҳиятини баҳолаб, бўлажак расмий саралаш ўйинлари учун оптимал таркибни танлаб олиш учун қимматли маълумотларга эга бўлди.
Сизнингча, ёш футболчиларимизнинг Европа грандларига қарши сафар баҳсларида тажриба орттириши уларнинг келажакда миллий терма жамоа сафида ёрқин ўйнашига қанчалик туртки беради? Ўзбекистон U17 термасида кўпроқ қайси жиҳатларни — ҳимоявий интизомними ёки ҳужумни якунлаш маҳоратини кучайтириш керак деб ҳисоблайсиз? Ўз шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек ёшлари футболига оид ушбу профессионал таҳлилни барча мухлислар билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…