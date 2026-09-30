Бриан Ример: Криштиану Роналду нафақага чиқса, Португалияда муаммо бошланади

·43·Спорт
Бриан Ример: Криштиану Роналду нафақага чиқса, Португалияда муаммо бошланади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Дания терма жамоаси бош мураббийи Браян Римернинг фикрича, Криштиану Роналду нафақага чиққанидан кейин Португалия терма жамоасида иерархик муаммолар юзага келиши мумкин.
  • Ример Роналдунинг жамоага таъсирини паст баҳолашади ва унинг жамоани мустаҳкам ушлаб турганини таъкидлайди.
  • Португалияликлар сардорининг сўнгги машғулотлардаги иштироки чекланган бўлса-да, Португалия футбол федерацияси унинг расмий жароҳати йўқлигини маълум қилди.

Дания терма жамоаси бош мураббийи Браян Ример Португалия терма жамоасининг келажаги ва фахрий ҳужумчи Криштиану Роналду ҳақида муҳим фикрларни билдириб ўтди. Унинг фикрича, юлдуз ҳужумчининг терма жамоадаги фаолиятини якунлаши жамоада жиддий иерархик инқирозни келтириб чиқариши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Миллатлар лигаси доирасида Данияга қарши баҳсга тайёргарлик кўраётган Португалия терма жамоасида асосий эътибор яна Криштиану Роналдуга қаратилмоқда. Ҳозирда Ал-Наср клуби шарафини ҳимоя қилаётган афсонавий футболчи ёшига қарамамай, ўз мамлакати бош жамоасининг марказий фигураслигича қолмоқда.

Роналду ва терма жамоадаги иерархия масаласи

Goal.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, Браян Ример футболчининг танқид қилинишини асоссиз деб билиб, унинг жамоадаги ўрни беқиёс эканини таъкидлади. Дания устози TV2 телеканалига берган интервюсида футболчининг майдондаги фойдасидан ташқари, кийиниш хонасидаги мавқеи ҳам муҳимлигини алоҳида қайд этди.

«Одамлар унинг жамоага таъсирини кўпинча паст баҳолашади, деб ўйлайман. Ишончим комилки, у терма жамоадаги фаолиятини тўхтатган куни иерархия масаласида катта муаммо юзага келади. Ўйлайманки, у жамоани жуда мустаҳкам ип билан ушлаб турибди», — деди Ример.

Ҳимоячилар фикри ва жисмоний ҳолат

Даниялиқ ҳимоячи Ёаким Меле ҳам тажрибали ҳужумчига қарши ўйнаш қийинлигини эътироф этди. Меле Ронахунинг ўйин услуби Гонсалу Ramушдан фарқ қилишини, у бироз статикроқ бўлса-да, ўзининг ажойиб тўпурарлик маҳорати билан исталган дақиқада рақибни жазолай олишини таъкидлади.

А Бола нашрининг хабар қилишича, португалияликлар сардорининг сўнгги машғулотлардаги иштироки бироз чекланган. Норвеқияга қарши ўйинда захирада қолган ҳужумчи жисмоний ҳолатини тиклаш учун махсус индивидуал дастур асосида шуғулланмоқда.

Шунга қарамай, Португалия футбол федерацияси футболчида расмий жароҳат йўқлигини маълум қилди. Данияликлар эса бўлажак ўйин олдидан тажрибали рақибнинг ҳар бир ҳаракатига алоҳида эътибор қаратмоқда.

Криштиану РоналдуБраян РимерПортугалияДанияМиллатлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гонсалу Ramуш Криштиану Роналду ўрнида майдонга тушиб, Португалияга ғалаба келтирдиГонсалу Ramуш Криштиану Роналду ўрнида майдонга тушиб, Португалияга ғалаба келтирди28 сентябр 09:53Криштиану Роналду 18 йилда илк бор захирада қолди ва мухлисларни ранжитдиКриштиану Роналду 18 йилда илк бор захирада қолди ва мухлисларни ранжитди28 сентябр 09:19Криштиану Роналду ва Эрлинг Холанд UEFA Миллатлар лигасида тўқнаш келадиКриштиану Роналду ва Эрлинг Холанд UEFA Миллатлар лигасида тўқнаш келади27 сентябр 18:36Хорхе Жезус Криштиану Роналдуни нима учун алмаштирганини тушунтирдиХорхе Жезус Криштиану Роналдуни нима учун алмаштирганини тушунтирди25 сентябр 13:52Криштиану Роналду голидан маҳрум бўлган ўйинда Португалия Уелсни мағлуб этдиКриштиану Роналду голидан маҳрум бўлган ўйинда Португалия Уелсни мағлуб этди25 сентябр 02:18Крейг Беллами Криштиану Роналду ҳақида: Мингта гол — бу шунчаки ақраздаКрейг Беллами Криштиану Роналду ҳақида: Мингта гол — бу шунчаки ақразда24 сентябр 10:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди