Бриан Ример: Криштиану Роналду нафақага чиқса, Португалияда муаммо бошланади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Дания терма жамоаси бош мураббийи Браян Римернинг фикрича, Криштиану Роналду нафақага чиққанидан кейин Португалия терма жамоасида иерархик муаммолар юзага келиши мумкин.
- Ример Роналдунинг жамоага таъсирини паст баҳолашади ва унинг жамоани мустаҳкам ушлаб турганини таъкидлайди.
- Португалияликлар сардорининг сўнгги машғулотлардаги иштироки чекланган бўлса-да, Португалия футбол федерацияси унинг расмий жароҳати йўқлигини маълум қилди.
Дания терма жамоаси бош мураббийи Браян Ример Португалия терма жамоасининг келажаги ва фахрий ҳужумчи Криштиану Роналду ҳақида муҳим фикрларни билдириб ўтди. Унинг фикрича, юлдуз ҳужумчининг терма жамоадаги фаолиятини якунлаши жамоада жиддий иерархик инқирозни келтириб чиқариши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Миллатлар лигаси доирасида Данияга қарши баҳсга тайёргарлик кўраётган Португалия терма жамоасида асосий эътибор яна Криштиану Роналдуга қаратилмоқда. Ҳозирда Ал-Наср клуби шарафини ҳимоя қилаётган афсонавий футболчи ёшига қарамамай, ўз мамлакати бош жамоасининг марказий фигураслигича қолмоқда.
Роналду ва терма жамоадаги иерархия масаласиGoal.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, Браян Ример футболчининг танқид қилинишини асоссиз деб билиб, унинг жамоадаги ўрни беқиёс эканини таъкидлади. Дания устози TV2 телеканалига берган интервюсида футболчининг майдондаги фойдасидан ташқари, кийиниш хонасидаги мавқеи ҳам муҳимлигини алоҳида қайд этди.
«Одамлар унинг жамоага таъсирини кўпинча паст баҳолашади, деб ўйлайман. Ишончим комилки, у терма жамоадаги фаолиятини тўхтатган куни иерархия масаласида катта муаммо юзага келади. Ўйлайманки, у жамоани жуда мустаҳкам ип билан ушлаб турибди», — деди Ример.
Ҳимоячилар фикри ва жисмоний ҳолатДаниялиқ ҳимоячи Ёаким Меле ҳам тажрибали ҳужумчига қарши ўйнаш қийинлигини эътироф этди. Меле Ронахунинг ўйин услуби Гонсалу Ramушдан фарқ қилишини, у бироз статикроқ бўлса-да, ўзининг ажойиб тўпурарлик маҳорати билан исталган дақиқада рақибни жазолай олишини таъкидлади.
А Бола нашрининг хабар қилишича, португалияликлар сардорининг сўнгги машғулотлардаги иштироки бироз чекланган. Норвеқияга қарши ўйинда захирада қолган ҳужумчи жисмоний ҳолатини тиклаш учун махсус индивидуал дастур асосида шуғулланмоқда.
Шунга қарамай, Португалия футбол федерацияси футболчида расмий жароҳат йўқлигини маълум қилди. Данияликлар эса бўлажак ўйин олдидан тажрибали рақибнинг ҳар бир ҳаракатига алоҳида эътибор қаратмоқда.
Изоҳлар 0
…