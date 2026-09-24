Олимпиадада илк мағлубият: Ўзбекистон 8-турда Германияга ютқазиб қўйди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистоннинг 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасидаги эркаклар асосий терма жамоаси 8-турда Германияга 1,5:2,5 ҳисобида мағлуб бўлиб, турнирдаги илк ютқазишини қайд этди.
- Шу билан бирга, Афруза Ҳамдамова бошчилигидаги Ўзбекистон аёллар терма жамоаси Нидерландияни 3:1 ҳисобида мағлуб этди ва Ўзбекистон-2 эркаклар жамоаси Англияни 2,5:1,5 ҳисобида доғда қолдириб, турнинг сенсацияларидан бирига айланди.
Самарқанд шаҳри мезбонлик қилаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасининг 8-тури турнир мухлислари ва экспертлари учун мислсиз ҳаяжон ва кутилмаган драмаларни тақдим этди. Мусобақанинг дастлабки 7 та турида 100 фоизлик мутлақ кўрсаткич қайд этиб, яккапешқадамликни мустаҳкам ушлаб келган Ўзбекистон асосий эркаклар терма жамоаси ушбу Олимпиададаги илк мағлубиятини тан олишга мажбур бўлди.
Германия термасига қарши кечган ўта оғир беллашувда Жавоҳир Синдаровнинг Маттиас Блуебаум устидан қозонган ёрқин ғалабасига қарамай, ака-ука Фредрик ва Расмус Сванеларнинг ғалабаси меҳмонларга 2,5 : 1,5 ҳисобидаги ғалабани тақдим этди; Нодирбек Абдусатторовнинг 1-тахтадаги Винцент Кеймер билан дуранги эса умумий тарози палласини қутқариб қола олмади.
Бироқ бу турда ўзбек шахмати мухлисларига улкан қувонч бағишлаган қаҳрамонлар ҳам етарлича топилди: Афруза Ҳамдамова етакчилигидаги Ўзбекистон аёллар асосий терма жамоаси кучли Нидерландия термасини 3:1 ҳисобида мағлуб этди, ёшлардан иборат Ўзбекистон-2 эркаклар жамоаси эса номдор гроссмейстерлардан ташкил топган Англия термасини 2,5 : 1,5 ҳисобида доғда қолдириб, турнинг бош сенсацияларидан бирига имзо чекди!
Хўш, 7 турлик бенуқсон юришдан кейин Германия билан баҳсда нима хато кетди, Синдаров ва Ҳамдамованинг ёрқин ўйинлари термаларимизга қандай умид бағишламоқда ва Олимпиаданинг ҳал қилувчи сўнгги уч тури олдидан медаллар учун имкониятларимиз қандай баҳоланмоқда?
«Илк мағлубият, қизлар триумфи ва Англиянинг мағлубияти»: 8-турнинг 5 та асосий нуқтаси
Самарқанддаги 46-Олимпиаданинг 8-туридан энг муҳим воқеалар ва натижалар:
Биринчи мағлубият ва танаффус: 7 турлик мутлақ ғалабали сериядан кейин Ўзбекистон бош жамоаси Германияга минимал 1,5 : 2,5 ҳисобида имкониятни бой берди;
Жавоҳир Синдаровдан ёрқин мастер-класс: 2-тахтада кучли гроссмейстер Маттиас Блуебаумни таслим этган Синдаров шахсий рейтингини янада ошириб, мусобақадаги энг ишончли ўйинчилардан бири бўлиб қолмоқда;
Афруза Ҳамдамова бошчилигидаги аёллар зафари: Қизларимиз Нидерландия термасини 3:1 ҳисобида таслим этиб, шоҳсупа сари муҳим қадамни ташлади;
Ўзбекистон-2 дан «Англия сенсацияси»: Майкл Адамсдек тажрибали гигантларга эга Англия жамоаси Ҳумоюн Бегмуратовнинг ғалабаси эвазига вакилларимиз томонидан таслим этилди (2,5 : 1,5);
Медаллар учун интрига энг юқори чўққида: 8-турдан сўнг пешқадамлик учун кураш янада қизғин паллага кирди ва қолган 3 тур чемпионлик тақдирини аниқлаб беради.
Самарқанд-2026: 8-турнинг барча тахталар бўйича батафсил натижалари реестри
Эркаклар ва аёллар ўртасидаги барча терма жамоаларимизнинг тўлиқ протокол кўрсаткичлари:
Эркаклар жамоалари баҳслари
Мусобақа жуфтлиги
Тахталар ва рақиблар тўқнашуви
Натижа
Партиянинг умумий аҳамияти
Германия – Ўзбекистон-1
(Якуний: 2,5 : 1,5)
Винцент Кеймер — Нодирбек Абдусатторов
0,5 : 0,5
1-тахтада оғир ва кескин гроссмейстерлар дуранги
Жавоҳир Синдаров — Маттиас Блуебаум
1 : 0
Синдаровнинг позицион ҳужуми ва мукаммал ғалабаси
Фредрик Сване — Нодирбек Якуббоев
1 : 0
Рақибнинг фаол ўйини ва тактик устунлиги
Шамсиддин Воҳидов — Расмус Сване
0 : 1
Вақт танқислигидаги кескинлик ва очко йўқотилиши
Англия – Ўзбекистон-2
(Якуний: 1,5 : 2,5)
Майкл Адамс — Жаҳонгир Ваҳидов
0,5 : 0,5
Афсонавий Адамсга қарши мустаҳкам ҳимоя ва дуранг
Абдималик Адисалимов — Маророа Гаваин
0,5 : 0,5
Тенг позициядаги муҳим ярим очко
Лука МакШайн — Муҳаммадзоҳид Суяров
0,5 : 0,5
Фаол курашда қўлга киритилган дуранг
Ҳумоюн Бегмуратов — Даниэль Фернандес
1 : 0
Бегмуратовдан матч тақдирини ҳал қилган олтин ғалаба!
Ўзбекистон-3 – Швейцария
(Якуний: 1 : 3)
Саидакбар Сайдалиев — Себастьян Богнер
0 : 1
Тажрибали швейцариялик етакчининг устунлиги
Баҳром Баҳриллаев — Нико Георгиадис
0,5 : 0,5
2-тахтада кучлар тенглиги
Алмас Раҳматуллаев — Ли Мин Пенг
0 : 1
Рақибнинг мураккаб эндшпилдаги устунлиги
Фабиан Баензигер — Муҳаммадали Абдураҳмонов
0,5 : 0,5
Муросасиз кечган баҳсда жанговар дуранг
Аёллар жамоалари баҳслари
Мусобақа жуфтлиги
Тахталар ва рақиблар тўқнашуви
Натижа
Партиянинг умумий аҳамияти
Нидерландия – Ўзбекистон-1
(Якуний: 1 : 3)
Элин Роеберс — Афруза Ҳамдамова
0 : 1
1-тахтада Афрузадан ақлбовар қилмас маҳоратли ғалаба!
Умида Омонова — Пенг Жаокин
0 : 1
Тажрибали хитойлик-голланд фахрийсининг ютуғи
Мачтелд ван Форест — Нилуфархон Имомқўзиева
0 : 1
Имомқўзиеванинг аниқ комбинацияси ва соф ғалабаси
Гулдона Каримова — Анна-Мажа Казариан
1 : 0
Каримовадан узил-кесил нуқтани қўйган матонатли ўйин
Куба – Ўзбекистон-2
(Якуний: 3 : 1)
Марица Аррибас — Нилуфар Якуббаева
1 : 0
Кубалик етакчининг 1-тахтадаги ғалабаси
Маржона Маликова — Ерисбел Миранда
0,5 : 0,5
Қаттиқ қаршилик ва муносиб дуранг
Яниела Форгас — Мадинабону Ҳалилова
0,5 : 0,5
Барқарор ҳимоя ва ярим очко
Асал Салимова — Инеймиг Эрнандес
0 : 1
Охирги тахтада кубаликларнинг очко олиши
Ямайка – Ўзбекистон (қўшимча)
(Якуний: 1 : 3)
Адани Кларк — Зилола Актамова
0 : 1
Актамованинг ишончли ғалабаси
Мафтуна Бобомуродова — Рачел Миллер
1 : 0
Бобомуродовадан рақибни ожиз қолдирган ҳужум
Кайя Гайл — Шоҳина Аҳмедова
0 : 1
Аҳмедованинг рақиб устидан тўлиқ устунлиги
Барчиной Шокиржонова — Габриэла Ватсон
0 : 1
Ямайка вакилининг ягона очкоси
Шахмат ва турнир экспертизаси: Германияга мағлубиятдан кейин вазият қандай ва олдинда нима кутяпти?
Халқаро шахмат таҳлилчилари ва гроссмейстерларнинг хулосалари:
«Бир мағлубият — фожиа эмас»: Олимпиада каби 11 турлик оғир марафонда ҳатто энг қудратли жамоалар ҳам қоқилади; 2022 йилги Ченнай Олимпиадасида чемпион бўлган вақтимизда ҳам термамиз оғир дурангларни бошдан кечирган эди; Германия бугунги кунда ёш ва ўта кучли авлод (Кеймер, ака-ука Сванелар)га эга бўлиб, улар турнирга катта тайёргарлик билан келган;
Жавоҳир Синдаровнинг чемпионлик формаси: Синдаров бутун мусобақа давомида энг ишончли ўйин кўрсатаётган шахматчи бўлиб турибди; унинг Блуебаумдек номдор ҳимоячини тор-мор этиши унинг руҳий ва тактик жиҳатдан фаолиятининг чўққисида эканини кўрсатади;
Афруза Ҳамдамова феномени: Аёллар терма жамоасида Афрузанинг 1-тахтада кучли Элин Роеберсни мағлуб этиши қизларимизнинг жамоавий руҳини кескин кўтариб юборди; Нидерландиядек Европа гранди устидан қозонилган 3:1 ҳисобидаги ғалаба аёлларимизнинг тарихда илк бор Олимпиада шоҳсупасига кўтарилиши учун улкан имконият яратди;
Ўзбекистон-2 жамоасининг кўрсатган жасорати: Майкл Адамс бошчилигидаги Англия термасини мағлуб этиш — захира таркибимизнинг нақадар кучли эканини ва юртимизда шахмат бўйича иккита тенг кучли Олимпия термаси шаклланганини исботлайди;
Сўнгги 3 тур — олтин финал: Ҳозирда эркаклар жамоамиз мағлубиятдан тўғри хулоса чиқариб, 9-, 10- ва 11-турларда бор кучини ташлаши керак; швейцарияча тизимда асосий рақобатчиларнинг ўзаро очко йўқотиши Ўзбекистонга яна биринчи ўринга қайтиш имконини беради.
Самарқандда кураш давом этмоқда ва чемпионлик учун жанг энди ҳақиқий авжига чиқди!
Сизнингча, Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси Германия билан ўйиндаги кутилмаган мағлубиятдан сўнг қолган 3 та турда барча рақибларини енгиб, Олимпиада бош кубогини ҳимоя қила оладими? Қизларимизнинг Нидерландия устидан қозонган 3:1 ҳисобидаги ғалабасига шахсан қандай баҳо берасиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингиз ва шахматчиларимизга далда сўзларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда юртимиздаги ушбу тарихий Олимпиада таҳлилини барча шахмат ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…