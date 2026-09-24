Олимпиадада илк мағлубият: Ўзбекистон 8-турда Германияга ютқазиб қўйди

·95·Спорт
Олимпиадада илк мағлубият: Ўзбекистон 8-турда Германияга ютқазиб қўйди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистоннинг 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасидаги эркаклар асосий терма жамоаси 8-турда Германияга 1,5:2,5 ҳисобида мағлуб бўлиб, турнирдаги илк ютқазишини қайд этди.
  • Шу билан бирга, Афруза Ҳамдамова бошчилигидаги Ўзбекистон аёллар терма жамоаси Нидерландияни 3:1 ҳисобида мағлуб этди ва Ўзбекистон-2 эркаклар жамоаси Англияни 2,5:1,5 ҳисобида доғда қолдириб, турнинг сенсацияларидан бирига айланди.

Самарқанд шаҳри мезбонлик қилаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасининг 8-тури турнир мухлислари ва экспертлари учун мислсиз ҳаяжон ва кутилмаган драмаларни тақдим этди. Мусобақанинг дастлабки 7 та турида 100 фоизлик мутлақ кўрсаткич қайд этиб, яккапешқадамликни мустаҳкам ушлаб келган Ўзбекистон асосий эркаклар терма жамоаси ушбу Олимпиададаги илк мағлубиятини тан олишга мажбур бўлди.

Германия термасига қарши кечган ўта оғир беллашувда Жавоҳир Синдаровнинг Маттиас Блуебаум устидан қозонган ёрқин ғалабасига қарамай, ака-ука Фредрик ва Расмус Сванеларнинг ғалабаси меҳмонларга 2,5 : 1,5 ҳисобидаги ғалабани тақдим этди; Нодирбек Абдусатторовнинг 1-тахтадаги Винцент Кеймер билан дуранги эса умумий тарози палласини қутқариб қола олмади.

Бироқ бу турда ўзбек шахмати мухлисларига улкан қувонч бағишлаган қаҳрамонлар ҳам етарлича топилди: Афруза Ҳамдамова етакчилигидаги Ўзбекистон аёллар асосий терма жамоаси кучли Нидерландия термасини 3:1 ҳисобида мағлуб этди, ёшлардан иборат Ўзбекистон-2 эркаклар жамоаси эса номдор гроссмейстерлардан ташкил топган Англия термасини 2,5 : 1,5 ҳисобида доғда қолдириб, турнинг бош сенсацияларидан бирига имзо чекди!

Хўш, 7 турлик бенуқсон юришдан кейин Германия билан баҳсда нима хато кетди, Синдаров ва Ҳамдамованинг ёрқин ўйинлари термаларимизга қандай умид бағишламоқда ва Олимпиаданинг ҳал қилувчи сўнгги уч тури олдидан медаллар учун имкониятларимиз қандай баҳоланмоқда?

«Илк мағлубият, қизлар триумфи ва Англиянинг мағлубияти»: 8-турнинг 5 та асосий нуқтаси

Самарқанддаги 46-Олимпиаданинг 8-туридан энг муҳим воқеалар ва натижалар:

  • Биринчи мағлубият ва танаффус: 7 турлик мутлақ ғалабали сериядан кейин Ўзбекистон бош жамоаси Германияга минимал 1,5 : 2,5 ҳисобида имкониятни бой берди;

  • Жавоҳир Синдаровдан ёрқин мастер-класс: 2-тахтада кучли гроссмейстер Маттиас Блуебаумни таслим этган Синдаров шахсий рейтингини янада ошириб, мусобақадаги энг ишончли ўйинчилардан бири бўлиб қолмоқда;

  • Афруза Ҳамдамова бошчилигидаги аёллар зафари: Қизларимиз Нидерландия термасини 3:1 ҳисобида таслим этиб, шоҳсупа сари муҳим қадамни ташлади;

  • Ўзбекистон-2 дан «Англия сенсацияси»: Майкл Адамсдек тажрибали гигантларга эга Англия жамоаси Ҳумоюн Бегмуратовнинг ғалабаси эвазига вакилларимиз томонидан таслим этилди (2,5 : 1,5);

  • Медаллар учун интрига энг юқори чўққида: 8-турдан сўнг пешқадамлик учун кураш янада қизғин паллага кирди ва қолган 3 тур чемпионлик тақдирини аниқлаб беради.

Олимпиадада илк мағлубият: Ўзбекистон 8-турда Германияга ютқазиб қўйди

Самарқанд-2026: 8-турнинг барча тахталар бўйича батафсил натижалари реестри

Эркаклар ва аёллар ўртасидаги барча терма жамоаларимизнинг тўлиқ протокол кўрсаткичлари:

Эркаклар жамоалари баҳслари

Мусобақа жуфтлиги

Тахталар ва рақиблар тўқнашуви

Натижа

Партиянинг умумий аҳамияти

Германия – Ўзбекистон-1

(Якуний: 2,5 : 1,5)

Винцент Кеймер — Нодирбек Абдусатторов

0,5 : 0,5

1-тахтада оғир ва кескин гроссмейстерлар дуранги

Жавоҳир Синдаров — Маттиас Блуебаум

1 : 0

Синдаровнинг позицион ҳужуми ва мукаммал ғалабаси

Фредрик Сване — Нодирбек Якуббоев

1 : 0

Рақибнинг фаол ўйини ва тактик устунлиги

Шамсиддин Воҳидов — Расмус Сване

0 : 1

Вақт танқислигидаги кескинлик ва очко йўқотилиши

Англия – Ўзбекистон-2

(Якуний: 1,5 : 2,5)

Майкл Адамс — Жаҳонгир Ваҳидов

0,5 : 0,5

Афсонавий Адамсга қарши мустаҳкам ҳимоя ва дуранг

Абдималик Адисалимов — Маророа Гаваин

0,5 : 0,5

Тенг позициядаги муҳим ярим очко

Лука МакШайн — Муҳаммадзоҳид Суяров

0,5 : 0,5

Фаол курашда қўлга киритилган дуранг

Ҳумоюн Бегмуратов — Даниэль Фернандес

1 : 0

Бегмуратовдан матч тақдирини ҳал қилган олтин ғалаба!

Ўзбекистон-3 – Швейцария

(Якуний: 1 : 3)

Саидакбар Сайдалиев — Себастьян Богнер

0 : 1

Тажрибали швейцариялик етакчининг устунлиги

Баҳром Баҳриллаев — Нико Георгиадис

0,5 : 0,5

2-тахтада кучлар тенглиги

Алмас Раҳматуллаев — Ли Мин Пенг

0 : 1

Рақибнинг мураккаб эндшпилдаги устунлиги

Фабиан Баензигер — Муҳаммадали Абдураҳмонов

0,5 : 0,5

Муросасиз кечган баҳсда жанговар дуранг

Аёллар жамоалари баҳслари

Мусобақа жуфтлиги

Тахталар ва рақиблар тўқнашуви

Натижа

Партиянинг умумий аҳамияти

Нидерландия – Ўзбекистон-1

(Якуний: 1 : 3)

Элин Роеберс — Афруза Ҳамдамова

0 : 1

1-тахтада Афрузадан ақлбовар қилмас маҳоратли ғалаба!

Умида Омонова — Пенг Жаокин

0 : 1

Тажрибали хитойлик-голланд фахрийсининг ютуғи

Мачтелд ван Форест — Нилуфархон Имомқўзиева

0 : 1

Имомқўзиеванинг аниқ комбинацияси ва соф ғалабаси

Гулдона Каримова — Анна-Мажа Казариан

1 : 0

Каримовадан узил-кесил нуқтани қўйган матонатли ўйин

Куба – Ўзбекистон-2

(Якуний: 3 : 1)

Марица Аррибас — Нилуфар Якуббаева

1 : 0

Кубалик етакчининг 1-тахтадаги ғалабаси

Маржона Маликова — Ерисбел Миранда

0,5 : 0,5

Қаттиқ қаршилик ва муносиб дуранг

Яниела Форгас — Мадинабону Ҳалилова

0,5 : 0,5

Барқарор ҳимоя ва ярим очко

Асал Салимова — Инеймиг Эрнандес

0 : 1

Охирги тахтада кубаликларнинг очко олиши

Ямайка – Ўзбекистон (қўшимча)

(Якуний: 1 : 3)

Адани Кларк — Зилола Актамова

0 : 1

Актамованинг ишончли ғалабаси

Мафтуна Бобомуродова — Рачел Миллер

1 : 0

Бобомуродовадан рақибни ожиз қолдирган ҳужум

Кайя Гайл — Шоҳина Аҳмедова

0 : 1

Аҳмедованинг рақиб устидан тўлиқ устунлиги

Барчиной Шокиржонова — Габриэла Ватсон

0 : 1

Ямайка вакилининг ягона очкоси

Олимпиадада илк мағлубият: Ўзбекистон 8-турда Германияга ютқазиб қўйдиОлимпиадада илк мағлубият: Ўзбекистон 8-турда Германияга ютқазиб қўйди

Шахмат ва турнир экспертизаси: Германияга мағлубиятдан кейин вазият қандай ва олдинда нима кутяпти?

Халқаро шахмат таҳлилчилари ва гроссмейстерларнинг хулосалари:

  • «Бир мағлубият — фожиа эмас»: Олимпиада каби 11 турлик оғир марафонда ҳатто энг қудратли жамоалар ҳам қоқилади; 2022 йилги Ченнай Олимпиадасида чемпион бўлган вақтимизда ҳам термамиз оғир дурангларни бошдан кечирган эди; Германия бугунги кунда ёш ва ўта кучли авлод (Кеймер, ака-ука Сванелар)га эга бўлиб, улар турнирга катта тайёргарлик билан келган;

  • Жавоҳир Синдаровнинг чемпионлик формаси: Синдаров бутун мусобақа давомида энг ишончли ўйин кўрсатаётган шахматчи бўлиб турибди; унинг Блуебаумдек номдор ҳимоячини тор-мор этиши унинг руҳий ва тактик жиҳатдан фаолиятининг чўққисида эканини кўрсатади;

  • Афруза Ҳамдамова феномени: Аёллар терма жамоасида Афрузанинг 1-тахтада кучли Элин Роеберсни мағлуб этиши қизларимизнинг жамоавий руҳини кескин кўтариб юборди; Нидерландиядек Европа гранди устидан қозонилган 3:1 ҳисобидаги ғалаба аёлларимизнинг тарихда илк бор Олимпиада шоҳсупасига кўтарилиши учун улкан имконият яратди;

  • Ўзбекистон-2 жамоасининг кўрсатган жасорати: Майкл Адамс бошчилигидаги Англия термасини мағлуб этиш — захира таркибимизнинг нақадар кучли эканини ва юртимизда шахмат бўйича иккита тенг кучли Олимпия термаси шаклланганини исботлайди;

  • Сўнгги 3 тур — олтин финал: Ҳозирда эркаклар жамоамиз мағлубиятдан тўғри хулоса чиқариб, 9-, 10- ва 11-турларда бор кучини ташлаши керак; швейцарияча тизимда асосий рақобатчиларнинг ўзаро очко йўқотиши Ўзбекистонга яна биринчи ўринга қайтиш имконини беради.

Самарқандда кураш давом этмоқда ва чемпионлик учун жанг энди ҳақиқий авжига чиқди!

Сизнингча, Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси Германия билан ўйиндаги кутилмаган мағлубиятдан сўнг қолган 3 та турда барча рақибларини енгиб, Олимпиада бош кубогини ҳимоя қила оладими? Қизларимизнинг Нидерландия устидан қозонган 3:1 ҳисобидаги ғалабасига шахсан қандай баҳо берасиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингиз ва шахматчиларимизга далда сўзларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда юртимиздаги ушбу тарихий Олимпиада таҳлилини барча шахмат ихлосмандлари билан баҳам кўринг!

46-Бутунжаҳон шахмат ОлимпиадасиСамарқандЖавоҳир СиндаровАфруза Ҳамдамова
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Самарқанддаги 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида 3-тур якунланди: Баҳслар тафсилотиСамарқанддаги 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида 3-тур якунланди: Баҳслар тафсилоти18 сентябр 22:24Ақлбовар қилмас юриш: Синдаров 2- бор фарзинини қурбон қилиб, ФИДЕ экспертларини шокка солди!Ақлбовар қилмас юриш: Синдаров 2- бор фарзинини қурбон қилиб, ФИДЕ экспертларини шокка солди!18 сентябр 14:10Олимпиада олови Самарқанд сари йўл олди: Ананд муқаддас машъалани Синдаровга топширдиОлимпиада олови Самарқанд сари йўл олди: Ананд муқаддас машъалани Синдаровга топширди15 сентябр 07:4946-Олимпиаданинг 7-тури тўлиқ натижалари: Ўзбекистон терма жамоаларининг тарихий куни46-Олимпиаданинг 7-тури тўлиқ натижалари: Ўзбекистон терма жамоаларининг тарихий куниКеча 22:59«Самарқандда тарихий 4:0 ва триумф»: Ўзбек гроссмейстерлари Венгрияни тор-мор этди!«Самарқандда тарихий 4:0 ва триумф»: Ўзбек гроссмейстерлари Венгрияни тор-мор этди!20 сентябр 22:49Нодирбек Абдусатторовдан Самарқанддаги шахмат Олимпиадаси ҳақида муҳим баёнот...Нодирбек Абдусатторовдан Самарқанддаги шахмат Олимпиадаси ҳақида муҳим баёнот...19 сентябр 20:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?