«99,9 фоиз футболчи бахтсиз»: Гаэл Какута очиқ гапирди...

·76·Спорт
«99,9 фоиз футболчи бахтсиз»: Гаэл Какута очиқ гапирди...
Қисқача

Конго Демократик Республикаси терма жамоасида ўйнаган Гаел Какута профессионал футболчиларнинг 90 фоизи, ҳатто 99,9 фоизи бахциз бўлиши мумкинлигини айтди. У футболчилар доимий босим, ишончсизлик, ёлғизлик ва атрофидаги одамларнинг самимийлигига шубҳа билан яшашини таъкидлади. ФИФPRО маълумотларига кўра, фаол футболчиларнинг ҳар уч нафаридан биридан кўпроғида хавотир, тушкунлик, руҳий зўриқиш ёки уйқу бузилиши аломатлари кузатилади.

Катта маош, тўла стадионлар ва миллионлаб мухлислар — профессионал футбол ташқи томондан муваффақиятнинг энг ёрқин кўриниши бўлиб туюлади. Аммо Конго Демократик Республикаси терма жамоасида ўйнаган Гаэл Какута бу манзара ортида босим, ишончсизлик ва оғир ёлғизлик яширинганини айтди.

Унинг «футболчиларнинг 90, ҳатто 99,9 фоизи бахтсиз» деган гапи илмий статистика эмас, балки кўп йиллик фаолияти давомида шаклланган шахсий хулосадир. Шунга қарамай, Какута кўтарган муаммолар халқаро футбол ташкилотлари ўтказган тадқиқотларда ҳам жиддий хавф сифатида қайд этилган.

«Ҳеч ким сен нимани ҳис қилаётганингни сўрамайди»

Какута Capte нашрига берган интервьюсида профессионал футболчининг зиммасидаги юк мухлисларга кўринганидан анча оғир эканини таъкидлади.

«Менингча, футболчиларнинг 90 фоизи, ҳатто 99,9 фоизи ҳам бахтсиз. Уларнинг зиммасида жуда оғир юк ва улкан масъулият бор. Ҳеч ким уларнинг аслида нималарни ҳис қилаётганига қизиқмайди».

Футболчи ҳар бир ўйинда натижа кўрсатиши, мураббий ишончини оқлаши, мухлислар танқидига чидаши ва клубдаги ўрни учун рақобатлашиши керак. Майдондаги битта хато баъзан унинг фаолияти, даромади ва жамоадаги келажагига таъсир қилиши мумкин.

Бундай муҳитда спортчининг ҳиссиётлари иккинчи даражага тушиб қолади. Ундан чарчаган ёки руҳан тушкун инсон эмас, доимо ғалабага тайёр профессионал сифатида кўриниш талаб қилинади.

Бойлик ишончсизликни йўқотмайди

Какута футболчилар учун энг оғир масалалардан бири атрофидаги одамларнинг ҳақиқий мақсадини тушуниш эканини айтди.

«Маълум вақтдан кейин ёнингдаги одамлар кимлигини ҳам тушунмай қоласан. Нима учун улар сен билан эканини билмайсан. Муносабатларинг чиндан ҳам самимийми-йўқми, бунга ҳам ишончинг қолмайди».

Машҳурлик ортидан дўстлар, маслаҳатчилар ва турли манфаатдор шахслар сони кўпайиши мумкин. Аммо футболчи учун улардан ким самимий муносабатда экани, ким эса унинг обрўси ёки молиявий имкониятларидан фойдаланишни исташини англаш қийинлашади.

Натижада спортчи нафақат бегона одамларга, балки энг яқин атрофига ҳам шубҳа билан қарай бошлайди. Какутанинг фикрича, футболчиларнинг катта қисми айнан шу сабаб ҳақиқий ҳиссиётларини яширишга ўрганади.

Майдондаги ниқоб уйда ҳам ечилмайди

Профессионал спортда заифликни кўрсатиш кўпинча рақобатдаги устунликни бой беришдек қабул қилинади. Жароҳатдан қўрқиш, асосий таркибдаги ўринни йўқотиш ёки танқидга учраш ҳақида очиқ гапириш ҳар бир футболчи учун ҳам осон эмас.

Какута бу ҳолатни «ниқобда яшаш» деб таърифлади.

«Футболчиларнинг катта қисми ниқобда яшайди. Улар бу ниқобни уйида, оиласи билан ва дўстлари орасида ҳам ечмайди».

Футболчи ижтимоий тармоқларда табассум қилиши, қиммат автомобилда юриши ва мухлислар олдида ўзини бахтли кўрсатиши мумкин. Бироқ бу унинг тунлари хотиржам ухлаётганини ёки ички босимни енгиб ўтганини англатмайди.

Какута айрим спортчилар уйқу ёки бошқа руҳий қийинчиликларни енгиш учун турли дори воситаларига мурожаат қилишини ҳам айтди. Бу барча футболчиларга тегишли умумий ҳолат эмас, аммо муаммони яшириш баъзиларни хавфли йўлларга бошлаши мумкинлигини кўрсатади.

Тадқиқотлар ҳам хавф жиддийлигини кўрсатмоқда

Какута айтган 99,9 фоизлик рақам тадқиқот натижаси эмас. Бироқ Халқаро профессионал футболчилар уюшмаси — FIFPRO маълумотларига кўра, фаол футболчиларнинг ҳар уч нафаридан биридан кўпроғида хавотир, тушкунлик, руҳий зўриқиш ёки уйқу бузилиши каби аломатлар кузатилади.

Англия Профессионал футболчилар ассоциацияси мингдан зиёд спортчи иштирокида ўтказган сўровда ҳар беш футболчидан бири кучли хавотирни бошдан кечирганини маълум қилган. Эркак футболчиларнинг атиги 38 фоизи, аёлларнинг эса 26 фоизи руҳий ҳолати билан боғлиқ муаммони ўз клубига айтишга тайёр эканини билдирган.

Бошқа PFA тадқиқотида футболчиларнинг 68 фоизи жароҳат олишдан қўрқиш уларнинг руҳий ҳолатига салбий таъсир қилишини айтган. Бу профессионал спортдаги хавотир фақат мағлубият ёки танқид билан эмас, фаолиятнинг бир лаҳзада ўзгариб кетиши мумкинлиги билан ҳам боғлиқлигини кўрсатади.

«Ёлғиз қолиш — ўзинг билан учрашишдир»

Какутанинг энг оғир фикрларидан бири футболчиларнинг ёлғизликдан қочиши ҳақида бўлди.

«Кўпчилик ёлғизликдан қочади. Чунки ёлғизлик билан юзма-юз келиш — ўзинг билан юзма-юз келиш демакдир».

Доимий ўйинлар, машғулотлар, сафарлар ва оммавий тадбирлар инсонга ички муаммолари ҳақида ўйламаслик имконини бериши мумкин. Аммо шовқин тўхтаганда босим, хавотир ва жавобсиз саволлар яна қайтиб келади.

Шу сабаб футболчилар учун мустақил психологик ёрдам тизими муҳим аҳамиятга эга. FIFA ва FIFPRO сўнгги йилларда спортчиларни руҳий муаммоларни яширмасдан, ишончли инсон ёки мутахассис билан суҳбатлашишга чақириб келмоқда. FIFA бу мақсадда футболда руҳий саломатлик ҳақида очиқ мулоқотни рағбатлантирувчи махсус кампанияни ҳам йўлга қўйган.

Какута билган футболнинг кўринмас томони

Гаэл Какута фаолияти давомида «Челси», «Райо Валекано» ва «Ланс» каби клубларда ўйнади. У ёш иқтидор сифатида катта умидлар, ижаралар, клуб алмашинувлари ва доимий рақобат муҳитини ўз бошидан кечирган.

Унинг кескин баёноти барча футболчиларнинг ҳаёти бир хил эканини англатмайди. Аммо катта пул ва машҳурлик инсонни ички оғриқ, ёлғизлик ёки ишончсизликдан автоматик равишда ҳимоя қилмаслигини эслатади.

Мухлис стадионда футболчининг 90 дақиқалик ўйинини кўради. Унинг тунги уйқуси, жароҳатдан қўрқиши, оиласидаги босим ёки атрофидаги одамларга ишона олмаслиги эса кўпинча кадр ортида қолади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

Гаэль КакутаКонго Демократик РеспубликасиКапте
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)