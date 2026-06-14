Қатар терма жамоаси Швейцария билан баҳсда 1 очкога эга бўлди (видео)
Океан ортининг муҳташам яшил майдонларида старт олган футбол бўйича ЖЧ-2026 мусобақасида қизғин ва кутилмаган натижаларга бой ўйинлар серияси давом этмоқда. «B» гуруҳининг 1-туридан ўрин олган навбатдаги учрашувда Осиёнинг кучли вакилларидан бири — Қатар миллий терма жамоаси Европанинг ноқулай ҳамда тажрибали грандларидан бўлмиш Швейцария термасига қарши саф тортди. Учрашув давомида европалик футболчилар яққол тактик ва жисмоний устунликка эга бўлиб, кетма-кет хавфли вазиятларни юзага келтиришган бўлса-да, Хулен Лопетеги шогирдлари ҳақиқий ирода намойиш этишди.
Ўйиннинг сўнгги палласида бор кучи билан олдинга ташланган қатарлик чарм тўп усталари рақиб дарвозасини ишғол қилиб, драматик тарзда мағлубиятдан қутулиб қолишди.
Мундиаллар тарихидаги илк очко ва Лопетеги феномени
Ушбу жанговар дуранг натижаси ўйин тугашини интизорлик билан кутган қатарлик мухлислар учун чинакам тарихий воқеага айланди. Боиси, Қатар миллий жамоаси ўз тарихида илк маротаба Жаҳон чемпионати финал босқичларида расман очко қўлга киритишга муваффақ бўлди.
Айтиш жоизки, АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлик қилаётган мазкур нуфузли турнир Қатар футболи учун тарихдаги иккинчи мундиал ҳисобланади. Бундан аввал, яъни 2022 йилги дунё биринчилигида улар мусобақа ташкилотчиси сифатида саралашсиз, автоматик тарзда йўлланмага эга бўлишган ва гуруҳдаги барча учрашувларда мағлуб бўлишган эди. Бу сафар эса тажрибали мутахассис Хулен Лопетеги қўл остида жамоа янги қиёфа касб этганини кўрсатиб қўйди.
Қуйидаги махсус таҳлилий жадвал орқали «B» гуруҳидаги 1-турдан кейинги умумий ҳолат ва жамоаларнинг бўлажак учрашувлари тақвими билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Гуруҳ ва тур мақоми
Тўқнаш келган жамоалар
Қайд этилган ҳисоб
Гуруҳдаги барча жамоалар очкоси
2-турдаги учрашувлар тақвими
3-турдаги ҳал қилувчи баҳслар
«B» гуруҳи, 1-тур
Қатар — Швейцария
Дуранг
(Сўнгги дақиқалардаги гол)
Ҳаммада 1 очкодан
(Мутлақ тенглик)
• Швейцария — Босния (18 июнь)
• Қатар — Канада (19 июнь)
• Қатар — Босния (24 июнь)
• Швейцария — Канада (24 июнь)
«B» гуруҳи, 1-тур
Канада — Босния
1 : 1
—
—
—
«B» гуруҳида интрига авжида: Квартетда мутлақ тенглик!
Мазкур драматик дуранг баҳсидан сўнг Қатар ва Швейцария терма жамоалари ўз ҳисобларига 1 очкодан ёзиб қўйишди. Қизиғи шундаки, ушбу гуруҳнинг очилиш ўйинида ҳам чемпионат мезбонларидан бири Канада ва Босния ва Ҳерцеговина термалари худди шундай 1:1 ҳисобида очко бўлишишган эди. Натижада, биринчи тур якунларига кўра «B» гуруҳининг барча 4 та вакилида бир хил — 1 очкодан мавжуд бўлиб турибди. Бу эса кейинги босқич йўлланмаси учун кураш янада аёвсиз ва қизиқарли тус олишидан дарак беради.
Олдиндаги қайноқ баҳслар тақвими: Эндиликда Хулен Лопетеги бошқарувидаги Қатар миллий терма жамоаси 2-тур доирасида 19 июнь куни мезбон Канадага қарши саф тортади. Гуруҳ босқичининг сўнгги 3-турида эса 24 июнь куни Босния ва Ҳерцеговина вакиллари билан куч синашади. Швейцария терма жамоаси эса мос равишда дастлаб 18 июнь куни Босния билан, сўнгра 24 июнь санасида Канада термасига қарши яшил майдонда баҳс олиб боради.
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ ва драмаларга бой учрашувлари, Осиё жамоаларининг мундиалдаги тарихий одимлари, учрашувлар таҳлили ва спорт оламига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…