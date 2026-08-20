«Нефтчи»да кутилмаган ўзгариш: Хуан Круз Хилл штабни тарк этди

·27·Спорт
«Нефтчи»да кутилмаган ўзгариш: Хуан Круз Хилл штабни тарк этди
Қисқача

Фарғонанинг «Нефтчи» клуби мураббийлар штабидаги аргентиналик мутахассис Хуан Круз Хилл оилавий сабабларга кўра жамоани тарк этди. Клуб унинг жамоага қўшган ҳиссаси учун миннатдорлик билдирди ва қарорини ҳурмат қилишини маълум қилди. Ҳозирча Хиллнинг ўрнига бошқа мутахассис тайинланиши ёки штабда қандай ўзгаришлар бўлиши ҳақида расмий маълумот берилмаган. Хуан Круз Хиллнинг кейинги фаолияти қаерда давом этиши ҳам номаълум.

Фарғонанинг «Нефтчи» клуби мураббийлар штабида ўзгариш юз берди. Аргентиналик мутахассис Хуан Круз Хилл оилавий сабабларга кўра жамоани тарк этди.

Клуб бу қарорни расман маълум қилар экан, мутахассиснинг «Нефтчи»даги фаолиятига алоҳида тўхталди. Энди асосий савол — унинг кетиши жамоа мураббийлар штабига қандай таъсир кўрсатади?

«Нефтчи» Хиллга миннатдорлик билдирди

Клуб матбуот хизмати Хуан Круз Хиллнинг жамоа фаолиятига қўшган ҳиссасини юқори баҳолади ва унинг қарорини ҳурмат қилишини маълум қилди.

«Хуан Круз Хиллга “Нефтчи”даги фаолияти ва жамоамизга қўшган ҳиссаси учун раҳмат айтамиз. Оилавий сабабларга кўра қабул қилинган ушбу қарорни ҳурмат қиламиз».

Шу билан бирга, клуб аргентиналик мутахассисга кейинги фаолиятида омад ва оиласига мустаҳкам соғлик тилади.

Хиллнинг кетиши жамоа учун нимани англатади?

Мураббийлар штабидаги ҳар қандай ўзгариш жамоанинг кундалик тайёргарлиги ва иш жараёнига таъсир қилиши мумкин. Хуан Круз Хилл «Нефтчи» штабидаги фаолияти давомида жамоага ўз ҳиссасини қўшиб келди.

Ҳозирча унинг ўрнига бошқа мутахассис тайинланиши ёки штабда қандай ўзгаришлар бўлиши ҳақида расмий маълумот берилмаган.

Масала

Маълумот

Мутахассис

Хуан Круз Хилл

Клуб

«Нефтчи»

Қарор

Мураббийлар штабини тарк этди

Сабаб

Оилавий сабаблар

Клуб муносабати

Қарор ҳурмат қилиниши билдирилди

Ўринбосар

Ҳозирча маълум қилинмаган

«Раҳмат, Хуан Круз Хилл!»

«Нефтчи» ўз хабарида мутахассис билан илиқ тарзда хайрлашди.

«Раҳмат, Хуан Круз Хилл!»

Аргентиналик мутахассиснинг кейинги фаолияти қаерда давом этиши ҳозирча номаълум. Шу билан бирга, «Нефтчи» энди мураббийлар штабидаги ушбу ўзгаришдан кейинги режаларини белгилаб олишига тўғри келади.

Сизнингча, Хуан Круз Хиллнинг кетиши «Нефтчи»нинг кейинги ўйинларига таъсир қиладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу хабарни Telegram ҳамда бошқа ижтимоий тармоқларда футбол мухлислари билан улашинг.

НефтчиХуан Крус ХиллФарғонаТелеграм
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хавьер Мендес Майкл Моралеснинг 23 кг вазн ташлаганига ҳайрон қолди...Хавьер Мендес Майкл Моралеснинг 23 кг вазн ташлаганига ҳайрон қолди...Бугун, 17:00Тарихдаги энг қиммат тўқнашув: Наоя Иноуэ ва Жесси Родригес супержангиТарихдаги энг қиммат тўқнашув: Наоя Иноуэ ва Жесси Родригес супержангиБугун, 16:51Жон Жонс Ислам Махачевни GOAT деб аташга қарши чиқдиЖон Жонс Ислам Махачевни GOAT деб аташга қарши чиқдиБугун, 16:46Тайсон Фюри ва Энтони Жошуа жанги учун шартнома имзоланди...Тайсон Фюри ва Энтони Жошуа жанги учун шартнома имзоланди...Бугун, 16:40Месси 922-голини урди, «Интер Майами» ғалабани қўлдан чиқардиМесси 922-голини урди, «Интер Майами» ғалабани қўлдан чиқардиБугун, 16:35Жозе Моуринью «Реал» учун тактик қарорини чиқарди...Жозе Моуринью «Реал» учун тактик қарорини чиқарди...Бугун, 16:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди