«Нефтчи»да кутилмаган ўзгариш: Хуан Круз Хилл штабни тарк этди
Фарғонанинг «Нефтчи» клуби мураббийлар штабидаги аргентиналик мутахассис Хуан Круз Хилл оилавий сабабларга кўра жамоани тарк этди. Клуб унинг жамоага қўшган ҳиссаси учун миннатдорлик билдирди ва қарорини ҳурмат қилишини маълум қилди. Ҳозирча Хиллнинг ўрнига бошқа мутахассис тайинланиши ёки штабда қандай ўзгаришлар бўлиши ҳақида расмий маълумот берилмаган. Хуан Круз Хиллнинг кейинги фаолияти қаерда давом этиши ҳам номаълум.
Фарғонанинг «Нефтчи» клуби мураббийлар штабида ўзгариш юз берди. Аргентиналик мутахассис Хуан Круз Хилл оилавий сабабларга кўра жамоани тарк этди.
Клуб бу қарорни расман маълум қилар экан, мутахассиснинг «Нефтчи»даги фаолиятига алоҳида тўхталди. Энди асосий савол — унинг кетиши жамоа мураббийлар штабига қандай таъсир кўрсатади?
«Нефтчи» Хиллга миннатдорлик билдирди
Клуб матбуот хизмати Хуан Круз Хиллнинг жамоа фаолиятига қўшган ҳиссасини юқори баҳолади ва унинг қарорини ҳурмат қилишини маълум қилди.
«Хуан Круз Хиллга “Нефтчи”даги фаолияти ва жамоамизга қўшган ҳиссаси учун раҳмат айтамиз. Оилавий сабабларга кўра қабул қилинган ушбу қарорни ҳурмат қиламиз».
Шу билан бирга, клуб аргентиналик мутахассисга кейинги фаолиятида омад ва оиласига мустаҳкам соғлик тилади.
Хиллнинг кетиши жамоа учун нимани англатади?
Мураббийлар штабидаги ҳар қандай ўзгариш жамоанинг кундалик тайёргарлиги ва иш жараёнига таъсир қилиши мумкин. Хуан Круз Хилл «Нефтчи» штабидаги фаолияти давомида жамоага ўз ҳиссасини қўшиб келди.
Ҳозирча унинг ўрнига бошқа мутахассис тайинланиши ёки штабда қандай ўзгаришлар бўлиши ҳақида расмий маълумот берилмаган.
Масала
Маълумот
Мутахассис
Хуан Круз Хилл
Клуб
«Нефтчи»
Қарор
Мураббийлар штабини тарк этди
Сабаб
Оилавий сабаблар
Клуб муносабати
Қарор ҳурмат қилиниши билдирилди
Ўринбосар
Ҳозирча маълум қилинмаган
«Раҳмат, Хуан Круз Хилл!»
«Нефтчи» ўз хабарида мутахассис билан илиқ тарзда хайрлашди.
«Раҳмат, Хуан Круз Хилл!»
Аргентиналик мутахассиснинг кейинги фаолияти қаерда давом этиши ҳозирча номаълум. Шу билан бирга, «Нефтчи» энди мураббийлар штабидаги ушбу ўзгаришдан кейинги режаларини белгилаб олишига тўғри келади.
Сизнингча, Хуан Круз Хиллнинг кетиши «Нефтчи»нинг кейинги ўйинларига таъсир қиладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу хабарни Telegram ҳамда бошқа ижтимоий тармоқларда футбол мухлислари билан улашинг.
…