Бектемир Мелиқўзиев чемпион билан жангдаги мисли кўрилмаган ён беришларини ошкор қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Бектемир Мелиқўзиев WBA чемпиони Хайме Мунгия билан жанг қилиш учун тайёргарликсиз, гонорарсиз ва антидопинг назоратисиз ҳам жанг қилишга тайёрлигини билдирди.
- Агар муаммо маблағда бўлса, Мелиқўзиев жангни Ўзбекистонда ўтказишни ва Мунгияга қўшимча ҳақ тўлашни таклиф қилди.
- Мелиқўзиев, шунингдек, WBA чемпионнинг жангдан бош тортишига нисбатан чора кўрмаётганидан норозилигини билдирди.
Супер ўрта вазн тоифасида WBA йўналишининг расмий мажбурий даъвогари Бектемир Мелиқўзиев ҳамда амалдаги жаҳон чемпиони мексикалик Хайме Мунгия ўртасидаги музокаралар атрофидаги вазият ўзининг энг юқори нуқтасига чиқди. Ўзбек боксчиси чемпионлик жангини амалга ошириш йўлида ҳар қандай спортчи учун ақл бовар қилмас шартларга ҳам розилик берганини маълум қилиб, Мунгия ҳамон рингга кўтарилишдан очиқчасига бош тортаётганини фош этди.
Мелиқўзиев ҳатто тўлиқ тайёргарликсиз, гонорарсиз ва антидопинг назоратисиз ҳам жанг қилишга тайёрлигини билдириб, чемпионга агар масала маблағда бўлса, жангни Ўзбекистонда ташкиллаштириб, унга қўшимча ҳақ тўлаш таклифи билан чиқди.
Ҳар қандай шартга розилик: «Тайёргарликсиз ва гонорарсиз бўлса ҳам тайёрман!»
Бектемир Мелиқўзиев Мунгия лагерига жангни қабул қилиши учун қандай бемисл имтиёзлар тақдим этилганини очиқлади:
Мутлақ ён беришлар: «Биз бу жанг амалга ошиши учун барча шартларга рози бўлдик. Мен қисқа муддатда, тўлиқ лагерсиз (тайёргарликсиз), ҳатто WADA тестисиз ва ҳеч қандай гонорарсиз ҳам жанг қилишга тайёр эканимни айтдим», — дея таъкидлади ҳамюртимиз;
Чемпионнинг сукунати: Шунча имтиёз ва хавфларга қарамай, мексикалик чемпион ушбу тўқнашувдан оёқ тортмоқда ва жанг шартномасини имзолашни кечиктирмоқда;
Даъвогарнинг таажжуби: Бектемир мажбурий даъвогар мақомида бўла туриб, рақиб томоннинг бундай ҳаракатлари спорт мардлигига мутлақо тўғри келмаслигини кўрсатди.
«Муаммо пулда бўлса — Ўзбекистонга кел»: Чорлов ва молиявий таклиф
Мексикалик боксчи жамоаси ушбу хавфли ҳимоя жанги учун ташкилотчилардан ҳаддан ташқари катта миқдорда гонорар талаб қилаётгани ҳақидаги хабарларга Мелиқўзиев муросасиз муносабат билдирди:
Жанг майдони — Тошкент: «Агар муаммо пулда бўлса — Ўзбекистонга кел. Жангни шу ерда ўтказамиз, керак бўлса сенга қўшимча пул ҳам берамиз», — дея чемпионни тўғридан-тўғри ўз юртида кутишини маълум қилди;
Камар баҳоси: Бу чақириқ билан ўзбек боксчиси ўзи учун молиявий фойда эмас, балки адолатли спорт рақобати ва жаҳон чемпионлиги камари бирламчи эканини яна бир бор исботлади.
WBA позициясига танқидий савол: Ташкилот нега сукут сақламоқда?
Бектемир Мелиқўзиев Бутунжаҳон бокс ассоциациясининг (WBA) сустлиги ва чемпионнинг масъулиятсизлигига чора кўрмаётганига очиқ норозилик билдирди:
Регламент талаби: Қоидаларга кўра, амалдаги чемпион белгиланган муддат ичида мажбурий даъвогарга қарши камарини ҳимоя қилиши шарт;
Очиқ қолган савол: «Мен WBA мажбурий даъвогариман. Агар чемпион мажбурий жангни ўтказмаса, ассоциация нега унга нисбатан кескин чора кўрмаяпти?» дея ташкилот раҳбарияти олдига қатъий масала қўйди;
Камарни тортиб олиш эҳтимоли: Агар Мунгия рингга чиқишдан бош тортишда давом этса, WBA ташкилоти мексикалик спортчини унвондан маҳрум этиш ёки вақтинчалик чемпионлик жангини эълон қилишга мажбур бўлади.
Ўзбек жангчисининг барча шартларни четга суриб ташлаб қилган бундай жасур чақириғи бутун халқаро бокс жамоатчилиги ва промоутерлик компанияларининг диққат марказига тушди. Энди навбат WBA ва Хайме Мунгиянинг жавобига қолди.
Изоҳлар 0
…