Бектемир Мелиқўзиев чемпион билан жангдаги мисли кўрилмаган ён беришларини ошкор қилди

·9·Спорт
Бектемир Мелиқўзиев чемпион билан жангдаги мисли кўрилмаган ён беришларини ошкор қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Бектемир Мелиқўзиев WBA чемпиони Хайме Мунгия билан жанг қилиш учун тайёргарликсиз, гонорарсиз ва антидопинг назоратисиз ҳам жанг қилишга тайёрлигини билдирди.
  • Агар муаммо маблағда бўлса, Мелиқўзиев жангни Ўзбекистонда ўтказишни ва Мунгияга қўшимча ҳақ тўлашни таклиф қилди.
  • Мелиқўзиев, шунингдек, WBA чемпионнинг жангдан бош тортишига нисбатан чора кўрмаётганидан норозилигини билдирди.

Супер ўрта вазн тоифасида WBA йўналишининг расмий мажбурий даъвогари Бектемир Мелиқўзиев ҳамда амалдаги жаҳон чемпиони мексикалик Хайме Мунгия ўртасидаги музокаралар атрофидаги вазият ўзининг энг юқори нуқтасига чиқди. Ўзбек боксчиси чемпионлик жангини амалга ошириш йўлида ҳар қандай спортчи учун ақл бовар қилмас шартларга ҳам розилик берганини маълум қилиб, Мунгия ҳамон рингга кўтарилишдан очиқчасига бош тортаётганини фош этди.

Мелиқўзиев ҳатто тўлиқ тайёргарликсиз, гонорарсиз ва антидопинг назоратисиз ҳам жанг қилишга тайёрлигини билдириб, чемпионга агар масала маблағда бўлса, жангни Ўзбекистонда ташкиллаштириб, унга қўшимча ҳақ тўлаш таклифи билан чиқди.

Ҳар қандай шартга розилик: «Тайёргарликсиз ва гонорарсиз бўлса ҳам тайёрман!»

Бектемир Мелиқўзиев Мунгия лагерига жангни қабул қилиши учун қандай бемисл имтиёзлар тақдим этилганини очиқлади:

  • Мутлақ ён беришлар: «Биз бу жанг амалга ошиши учун барча шартларга рози бўлдик. Мен қисқа муддатда, тўлиқ лагерсиз (тайёргарликсиз), ҳатто WADA тестисиз ва ҳеч қандай гонорарсиз ҳам жанг қилишга тайёр эканимни айтдим», — дея таъкидлади ҳамюртимиз;

  • Чемпионнинг сукунати: Шунча имтиёз ва хавфларга қарамай, мексикалик чемпион ушбу тўқнашувдан оёқ тортмоқда ва жанг шартномасини имзолашни кечиктирмоқда;

  • Даъвогарнинг таажжуби: Бектемир мажбурий даъвогар мақомида бўла туриб, рақиб томоннинг бундай ҳаракатлари спорт мардлигига мутлақо тўғри келмаслигини кўрсатди.

«Муаммо пулда бўлса — Ўзбекистонга кел»: Чорлов ва молиявий таклиф

Мексикалик боксчи жамоаси ушбу хавфли ҳимоя жанги учун ташкилотчилардан ҳаддан ташқари катта миқдорда гонорар талаб қилаётгани ҳақидаги хабарларга Мелиқўзиев муросасиз муносабат билдирди:

  • Жанг майдони — Тошкент: «Агар муаммо пулда бўлса — Ўзбекистонга кел. Жангни шу ерда ўтказамиз, керак бўлса сенга қўшимча пул ҳам берамиз», — дея чемпионни тўғридан-тўғри ўз юртида кутишини маълум қилди;

  • Камар баҳоси: Бу чақириқ билан ўзбек боксчиси ўзи учун молиявий фойда эмас, балки адолатли спорт рақобати ва жаҳон чемпионлиги камари бирламчи эканини яна бир бор исботлади.

WBA позициясига танқидий савол: Ташкилот нега сукут сақламоқда?

Бектемир Мелиқўзиев Бутунжаҳон бокс ассоциациясининг (WBA) сустлиги ва чемпионнинг масъулиятсизлигига чора кўрмаётганига очиқ норозилик билдирди:

  • Регламент талаби: Қоидаларга кўра, амалдаги чемпион белгиланган муддат ичида мажбурий даъвогарга қарши камарини ҳимоя қилиши шарт;

  • Очиқ қолган савол: «Мен WBA мажбурий даъвогариман. Агар чемпион мажбурий жангни ўтказмаса, ассоциация нега унга нисбатан кескин чора кўрмаяпти?» дея ташкилот раҳбарияти олдига қатъий масала қўйди;

  • Камарни тортиб олиш эҳтимоли: Агар Мунгия рингга чиқишдан бош тортишда давом этса, WBA ташкилоти мексикалик спортчини унвондан маҳрум этиш ёки вақтинчалик чемпионлик жангини эълон қилишга мажбур бўлади.

Ўзбек жангчисининг барча шартларни четга суриб ташлаб қилган бундай жасур чақириғи бутун халқаро бокс жамоатчилиги ва промоутерлик компанияларининг диққат марказига тушди. Энди навбат WBA ва Хайме Мунгиянинг жавобига қолди.

Бектемир МелиқўзиевХайме МунгияWBAТошкент
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бектемир Мелиқўзиев WBA ва Хайме Мунгияни ҳурматсизликда айблаб, очиқ жангга чорладиБектемир Мелиқўзиев WBA ва Хайме Мунгияни ҳурматсизликда айблаб, очиқ жангга чорладиКеча 07:51Бектемир Мелиқўзиев WBA чемпиони Хайме Мунгиянинг пуллик таклифини рад этдиБектемир Мелиқўзиев WBA чемпиони Хайме Мунгиянинг пуллик таклифини рад этдиБугун 21:42Шаҳрам Ғиёсов илк мағлубиятидан кейин мухлисларга мурожаат қилдиШаҳрам Ғиёсов илк мағлубиятидан кейин мухлисларга мурожаат қилди25 май 12:57Буйруқ чиқди»: Бектемир Мелиқўзиев - Хайме Мунгия чемпионлик жанги расман тасдиқландиБуйруқ чиқди»: Бектемир Мелиқўзиев - Хайме Мунгия чемпионлик жанги расман тасдиқланди22 сентябр 15:20 Бектемир Мелиқўзиевга АҚШлик боксчидан чақирув: эски жанг тириладими? Бектемир Мелиқўзиевга АҚШлик боксчидан чақирув: эски жанг тириладими?4 август 13:49Бузилган келишув: Бектемир Мелиқўзиев WBA ва Мунгияга очиқ исён кўтарди!Бузилган келишув: Бектемир Мелиқўзиев WBA ва Мунгияга очиқ исён кўтарди!6 сентябр 16:42
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?