“Валенсия” билан ўйин олдидан хулоса: Жозе Моуринью жамоасидан нимани талаб қилмоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Мадриднинг «Реал» клуби бош мураббийи Жозе Моуриню шогирдларидан ўйинларнинг дастлабки дақиқаларидан бошлаб барқарор ва назоратли ўйин кўрсатишни талаб қилди.
- Мутахассис Santanderдаги каби хатоларни такрорламаслик ва ҳисобни қутқаришга мажбур бўлмаслик учун футболчиларнинг консентрациясини ошириш муҳимлигини таъкидлади.
- «Қироллик клуби» ушбу камчиликларни тузатиш учун 7 ноябр куни сафарда «Валенсия»га қарши майдонга тушади.
Мадриднинг «Реал» клуби бош мураббийи Жозе Моуринью жамоанинг жорий ўйинлари таҳлилига тўхталиб, футболчилар шошилинч равишда қайси жиҳатлар устида ишлаши шарт эканини очиқ маълум қилди.
Marca нашри хабарига кўра, тажрибали мутахассис ўйинларнинг дастлабки дақиқаларида концентрацияни йўқотиш ва кейинчалик оғир камбэкларга уриниш амалиётига чек қўйиш зарурлигини қатъий таъкидлаган.
«Сантандердаги хатолар такрорланмаслиги шарт»
Жозе Моуринью баҳсларни биринчи дақиқалардан назорат қилиш ва ташаббусни рақибга топшириб қўймаслик муҳимлигига урғу берди:
Дастлабки устунлик: «Энг яхши йўл — кейинчалик ҳисобни қутқаришга мажбур бўлмасдан, учрашувни бошиданоқ тўлиқ ўз назоратингга олиш ва устунликка эришишдир», — деди мураббий;
Салбий тажрибадан сабоқ: У ўтган баҳсларни мисол келтириб ўтди: «Масалан, Сантандерда бўлгани каби вазият: танаффусга келиб ҳисоб 0:3 кўринишида эди. Албатта, ҳисобни қисман ёки тўлиқ қутқариб қолиш жамоавий ирода нуқтаи назаридан ижобий ҳолат, лекин бунинг жиддий салбий томони ҳам бор»;
Талаб этилаётган барқарорлик: «Бундай вазиятларда ўз кучингга ишонч, захира ўриндиғидаги кучли футболчилар, жамоанинг жанговар руҳи ва қайси буюк клуб шарафини ҳимоя қилаётганингни англаш жуда муҳим. Бироқ биз ишлашимиз шарт бўлган бошқа томон ҳам бор: учрашувларнинг бошиданоқ янада барқарор ва бенуқсон ўйин намойиш этишга эришишимиз керак».
Олдинда «Месталья»даги оғир синов: «Валенсия»га қарши баҳс
Моуринью шогирдлари учун мазкур камчиликларни тузатиш фурсати жуда тез келмоқда:
Муҳим учрашув санаси: «Қироллик клуби» Ла Лига доирасидаги навбатдаги расмий учрашувини 7 ноябрь куни сафарда «Валенсия»га қарши ўтказади;
Сафардаги босим: «Месталья» стадионида кечадиган шиддатли тўқнашув «Реал»нинг ўйин бошидаги диққат-эътибори ва руҳий тайёргарлиги учун ҳақиқий синов бўлади.
Изоҳлар 0
…