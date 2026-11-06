“Валенсия” билан ўйин олдидан хулоса: Жозе Моуринью жамоасидан нимани талаб қилмоқда?

·3·Спорт
“Валенсия” билан ўйин олдидан хулоса: Жозе Моуринью жамоасидан нимани талаб қилмоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Мадриднинг «Реал» клуби бош мураббийи Жозе Моуриню шогирдларидан ўйинларнинг дастлабки дақиқаларидан бошлаб барқарор ва назоратли ўйин кўрсатишни талаб қилди.
  • Мутахассис Santanderдаги каби хатоларни такрорламаслик ва ҳисобни қутқаришга мажбур бўлмаслик учун футболчиларнинг консентрациясини ошириш муҳимлигини таъкидлади.
  • «Қироллик клуби» ушбу камчиликларни тузатиш учун 7 ноябр куни сафарда «Валенсия»га қарши майдонга тушади.

Мадриднинг «Реал» клуби бош мураббийи Жозе Моуринью жамоанинг жорий ўйинлари таҳлилига тўхталиб, футболчилар шошилинч равишда қайси жиҳатлар устида ишлаши шарт эканини очиқ маълум қилди.

Marca нашри хабарига кўра, тажрибали мутахассис ўйинларнинг дастлабки дақиқаларида концентрацияни йўқотиш ва кейинчалик оғир камбэкларга уриниш амалиётига чек қўйиш зарурлигини қатъий таъкидлаган.

«Сантандердаги хатолар такрорланмаслиги шарт»

Жозе Моуринью баҳсларни биринчи дақиқалардан назорат қилиш ва ташаббусни рақибга топшириб қўймаслик муҳимлигига урғу берди:

  • Дастлабки устунлик: «Энг яхши йўл — кейинчалик ҳисобни қутқаришга мажбур бўлмасдан, учрашувни бошиданоқ тўлиқ ўз назоратингга олиш ва устунликка эришишдир», — деди мураббий;

  • Салбий тажрибадан сабоқ: У ўтган баҳсларни мисол келтириб ўтди: «Масалан, Сантандерда бўлгани каби вазият: танаффусга келиб ҳисоб 0:3 кўринишида эди. Албатта, ҳисобни қисман ёки тўлиқ қутқариб қолиш жамоавий ирода нуқтаи назаридан ижобий ҳолат, лекин бунинг жиддий салбий томони ҳам бор»;

  • Талаб этилаётган барқарорлик: «Бундай вазиятларда ўз кучингга ишонч, захира ўриндиғидаги кучли футболчилар, жамоанинг жанговар руҳи ва қайси буюк клуб шарафини ҳимоя қилаётганингни англаш жуда муҳим. Бироқ биз ишлашимиз шарт бўлган бошқа томон ҳам бор: учрашувларнинг бошиданоқ янада барқарор ва бенуқсон ўйин намойиш этишга эришишимиз керак».

Олдинда «Месталья»даги оғир синов: «Валенсия»га қарши баҳс

Моуринью шогирдлари учун мазкур камчиликларни тузатиш фурсати жуда тез келмоқда:

  • Муҳим учрашув санаси: «Қироллик клуби» Ла Лига доирасидаги навбатдаги расмий учрашувини 7 ноябрь куни сафарда «Валенсия»га қарши ўтказади;

  • Сафардаги босим: «Месталья» стадионида кечадиган шиддатли тўқнашув «Реал»нинг ўйин бошидаги диққат-эътибори ва руҳий тайёргарлиги учун ҳақиқий синов бўлади.

Реал МадридЖозе МоуриньюЛа ЛигаВаленсия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Баск дербисида “Атлетик” ирода кўрсатди, “Валенсия” эса "сенсация" қилдиБаск дербисида “Атлетик” ирода кўрсатди, “Валенсия” эса "сенсация" қилди2 ноябр 07:16Трентми ёки Дюмфрис? “Реал Мадрид”нинг ўнг қанотини ким эгаллайди?Трентми ёки Дюмфрис? “Реал Мадрид”нинг ўнг қанотини ким эгаллайди?10 октябр 13:58Килиан Мбаппе Эль Класико учун сақланмоқдаКилиан Мбаппе Эль Класико учун сақланмоқда2 октябр 11:51Мадриддаги «мутлақ ишонч» формуласи: Мбаппе Моуриньюнинг асосий қуролига айландиМадриддаги «мутлақ ишонч» формуласи: Мбаппе Моуриньюнинг асосий қуролига айланди23 сентябр 19:48Жозе Моуринью захира ўриндиғидаги ҳиссиётлари ва ривожланиш режасини очиқлади!Жозе Моуринью захира ўриндиғидаги ҳиссиётлари ва ривожланиш режасини очиқлади!13 сентябр 17:43Килиан Мбаппе дубл қайд этган ўйинда Реал Мадрид Раё Валеканони йирик ҳисобда таслим этдиКилиан Мбаппе дубл қайд этган ўйинда Реал Мадрид Раё Валеканони йирик ҳисобда таслим этди13 сентябр 03:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози