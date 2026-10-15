Жозе Моуринью «Реал»даги босим ва “асал ойи” ҳақидаги саволга қандай жавоб қайтарди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Жозе Моуриню «Рома»га қарши ўйин олдидан журналистнинг «Реал»даги босим ва «асал ойи» тугагани ҳақидаги саволларига ўзига хос услубда жавоб берди.
- Португалиялик мураббий «Маълумотлар сизга бузиб етказилади» дея журналистнинг хабарларини рад этиб, «фариштадек ором олиб ухлаяпман» деган ибора билан жамоа назорат остида эканини кўрсатди.
- Моуриню муҳим беллашувлар олдидан босимни ўзига қаратиш ва хотиржамликни намойиш этиш маҳоратини яна бир бор намоён этди.
Европа Чемпионлар Лигаси умумий босқичининг 2-туридан ўрин олган «Рома»га қарши муҳим баҳс олдидан Мадриднинг «Реал» клуби бош мураббийи Жозе Моуринью одатдагидек ўзига хос ҳазил ва истеҳзоли чиқиши билан диққат марказига тушди. Жамоа атрофидаги босим ва «инқироз» ҳақида савол бермоқчи бўлган польшалик журналист билан португалиялик мутахассиснинг ўртасида кечган мулоқот матбуот анжуманининг энг ёрқин лаҳзасига айланди.
Моуринью Мадриддаги «омон қолиш режими» ҳақидаги миш-мишларни биргина жумла билан чиппакка чиқарди.
«Маълумотлар сизга бузиб етказилади»: Матбуот анжуманидаги тўлиқ диалог
Анжумандаги қизиқарли савол-жавоб қуйидагича кечди:
Журналист: «Мен Польшаданман, Испаниядан анча олисдаман, аммо эшитаётган хабарларимга қараганда, ҳозирда Мадриднинг “Реал” клуби анча мураккаб аҳволда, ҳамма нарса жуда чигалдек...»
Жозе Моуринью: «Сиз Польшадансиз, у жуда олисда, маълумотлар сизга бузиб етказилади (кулади)».
Журналист: «Ҳозирда “Реал”да омон қолиш режимини ёққандайсиз, гўёки “асал ойи” тугагандай туюлмоқда».
Жозе Моуринью: «Асал ойи?»
Журналист: «Мен демоқчиманки, асал ойи бу…»
Жозе Моуринью: «“Асал ойи” ибораси нимани англатишини жуда яхши биламан, аммо сиз айнан нимани назарда тутяпсиз?»
Журналист: «Энди ҳамма сиздан фақат ғалаба кутмоқда».
Жозе Моуринью: «Асал ойи дегани шуми? (кулади)»
Журналист: «Сиз қандай фикрдасиз?»
Жозе Моуринью: «Бу билан нима демоқчисиз?»
Журналист: «Майли, саволимни соддароқ бераман: муҳим ўйин олдидан ўзингизни қандай ҳис қиляпсиз?»
Жозе Моуринью: «Ҳар доимгидек, ажойиб. Фариштадек ором олиб ухлаяпман!»
«Special One» услуби: Босимни ўз зиммасига олиш маҳорати
Жозе Моуриньюнинг ушбу жавоблари унинг футбол оламидаги "визит картаси"ни яна бир бор намоён этди:
Психологик устунлик: Португалиялик мураббий муҳим беллашувлар олдидан ортиқча босимни шогирдларидан узоқлаштириб, медиа эътиборини фақат ўзига қаратиш бўйича тенгсиз уста ҳисобланади;
Хотиржамлик намойиши: Жамоа натижалари ёки таркибдаги вазият қандай бўлишидан қатъи назар, у ҳеч қандай ваҳима йўқлигини ва жамоа тўлиқ назорат остида эканини «фариштадек ухлаяпман» деган ибораси билан кўрсатиб қўйди;
«Рома»га қарши принципиал тўқнашув: Моуринью учун Рим клуби бегона эмас — у илгари ушбу жамоа бошқарувида фаолият юритган. Шу сабабли «Рома»га қарши бўлажак учрашув унинг учун нафақат турнир очколари, балки шахсий принциплар нуқтаи назаридан ҳам алоҳида аҳамият касб этади.
Мураббийнинг матбуот анжуманидаги хотиржамлиги ва журналист билан баҳсдаги енгил кайфияти мадридликларнинг Рим сафари олдидан руҳий жиҳатдан юқори даражада эканидан дарак бермоқда.
Изоҳлар 0
…