Жозе Моуринью «Реал»даги босим ва “асал ойи” ҳақидаги саволга қандай жавоб қайтарди?

·18·Спорт
Жозе Моуринью «Реал»даги босим ва “асал ойи” ҳақидаги саволга қандай жавоб қайтарди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Жозе Моуриню «Рома»га қарши ўйин олдидан журналистнинг «Реал»даги босим ва «асал ойи» тугагани ҳақидаги саволларига ўзига хос услубда жавоб берди.
  • Португалиялик мураббий «Маълумотлар сизга бузиб етказилади» дея журналистнинг хабарларини рад этиб, «фариштадек ором олиб ухлаяпман» деган ибора билан жамоа назорат остида эканини кўрсатди.
  • Моуриню муҳим беллашувлар олдидан босимни ўзига қаратиш ва хотиржамликни намойиш этиш маҳоратини яна бир бор намоён этди.

Европа Чемпионлар Лигаси умумий босқичининг 2-туридан ўрин олган «Рома»га қарши муҳим баҳс олдидан Мадриднинг «Реал» клуби бош мураббийи Жозе Моуринью одатдагидек ўзига хос ҳазил ва истеҳзоли чиқиши билан диққат марказига тушди. Жамоа атрофидаги босим ва «инқироз» ҳақида савол бермоқчи бўлган польшалик журналист билан португалиялик мутахассиснинг ўртасида кечган мулоқот матбуот анжуманининг энг ёрқин лаҳзасига айланди.

Моуринью Мадриддаги «омон қолиш режими» ҳақидаги миш-мишларни биргина жумла билан чиппакка чиқарди.

«Маълумотлар сизга бузиб етказилади»: Матбуот анжуманидаги тўлиқ диалог

Анжумандаги қизиқарли савол-жавоб қуйидагича кечди:

  • Журналист: «Мен Польшаданман, Испаниядан анча олисдаман, аммо эшитаётган хабарларимга қараганда, ҳозирда Мадриднинг “Реал” клуби анча мураккаб аҳволда, ҳамма нарса жуда чигалдек...»

  • Жозе Моуринью: «Сиз Польшадансиз, у жуда олисда, маълумотлар сизга бузиб етказилади (кулади)».

  • Журналист: «Ҳозирда “Реал”да омон қолиш режимини ёққандайсиз, гўёки “асал ойи” тугагандай туюлмоқда».

  • Жозе Моуринью: «Асал ойи?»

  • Журналист: «Мен демоқчиманки, асал ойи бу…»

  • Жозе Моуринью: «“Асал ойи” ибораси нимани англатишини жуда яхши биламан, аммо сиз айнан нимани назарда тутяпсиз?»

  • Журналист: «Энди ҳамма сиздан фақат ғалаба кутмоқда».

  • Жозе Моуринью: «Асал ойи дегани шуми? (кулади)»

  • Журналист: «Сиз қандай фикрдасиз?»

  • Жозе Моуринью: «Бу билан нима демоқчисиз?»

  • Журналист: «Майли, саволимни соддароқ бераман: муҳим ўйин олдидан ўзингизни қандай ҳис қиляпсиз?»

  • Жозе Моуринью: «Ҳар доимгидек, ажойиб. Фариштадек ором олиб ухлаяпман!»

«Special One» услуби: Босимни ўз зиммасига олиш маҳорати

Жозе Моуриньюнинг ушбу жавоблари унинг футбол оламидаги "визит картаси"ни яна бир бор намоён этди:

  • Психологик устунлик: Португалиялик мураббий муҳим беллашувлар олдидан ортиқча босимни шогирдларидан узоқлаштириб, медиа эътиборини фақат ўзига қаратиш бўйича тенгсиз уста ҳисобланади;

  • Хотиржамлик намойиши: Жамоа натижалари ёки таркибдаги вазият қандай бўлишидан қатъи назар, у ҳеч қандай ваҳима йўқлигини ва жамоа тўлиқ назорат остида эканини «фариштадек ухлаяпман» деган ибораси билан кўрсатиб қўйди;

  • «Рома»га қарши принципиал тўқнашув: Моуринью учун Рим клуби бегона эмас — у илгари ушбу жамоа бошқарувида фаолият юритган. Шу сабабли «Рома»га қарши бўлажак учрашув унинг учун нафақат турнир очколари, балки шахсий принциплар нуқтаи назаридан ҳам алоҳида аҳамият касб этади.

Мураббийнинг матбуот анжуманидаги хотиржамлиги ва журналист билан баҳсдаги енгил кайфияти мадридликларнинг Рим сафари олдидан руҳий жиҳатдан юқори даражада эканидан дарак бермоқда.

Жозе МоуриньюРеал МадридРомаЧемпионлар Лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Олимпико”даги супержанг: “Реал Мадрид”нинг 23 нафарлик таркибида кимлар бор?“Олимпико”даги супержанг: “Реал Мадрид”нинг 23 нафарлик таркибида кимлар бор?13 октябр 22:20Килиан Мбаппе Жосе Мауринёнинг интеллектидан ҳайратда қолганини айтдиКилиан Мбаппе Жосе Мауринёнинг интеллектидан ҳайратда қолганини айтди12 сентябр 15:12Жозе Моуринью Real Betis билан ўйиндаги VAR қарорларини кескин танқид қилдиЖозе Моуринью Real Betis билан ўйиндаги VAR қарорларини кескин танқид қилди7 сентябр 18:13“Сити” ПСЖдан 4 та гол ўтказди, «Реал»дан супер камбэк: ЕЧЛда 2-тур якунлари“Сити” ПСЖдан 4 та гол ўтказди, «Реал»дан супер камбэк: ЕЧЛда 2-тур якунлариБугун 06:44Трентми ёки Дюмфрис? “Реал Мадрид”нинг ўнг қанотини ким эгаллайди?Трентми ёки Дюмфрис? “Реал Мадрид”нинг ўнг қанотини ким эгаллайди?10 октябр 13:58Француз юлдузи нима сабабдан мураббийлар штабининг ғазабига учради?Француз юлдузи нима сабабдан мураббийлар штабининг ғазабига учради?8 октябр 11:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...