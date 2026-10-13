“Олимпико”даги супержанг: “Реал Мадрид”нинг 23 нафарлик таркибида кимлар бор?
Мадриднинг «Реал» клуби УЕФА Чемпионлар Лигаси умумий босқичининг 2-тури доирасида Италия пойтахтида «Рома» меҳмони бўлади. Мазкур муҳим баҳс олдидан «қироллик клуби» бош мураббийи Жозе Моуринью Римга йўл оладиган 23 нафар футболчидан иборат кенгайтирилган қайдномани расман эълон қилди.
Португалиялик мутахассис ўзи бир неча йил бошқарган ва яхши таниш бўлган собиқ жамоасига қарши барча етакчи юлдузларни тўлиқ сафарбар этмоқда.
«Реал Мадрид»нинг «Рома»га қарши тўлиқ қайдномаси
Моуринью бўлажак учрашув учун барча чизиқларда кучли танловни шакллантирган:
Дарвозабонлар: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Серхио Местре;
Ҳимоячилар: Дин Ҳёйсен, Трент Александер-Арнольд, Ибраҳима Конате, Марк Кукурелья, Альваро Каррерас, Антонио Рюдигер, Дензел Думфрис;
Яримҳимоячилар: Жуд Беллингҳэм, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Орельен Чуамени, Бернарду Силва, Арда Гюлер, Тиаго;
Ҳужумчилар: Винисиус Жуниор, Эндрик, Килиан Мбаппе, Карлос Эспи, Браҳим Диас, Ян Диоманде.
Тўқнашув тафсилотлари ва бошланиш вақти
Мусобақа: УЕФА Чемпионлар Лигаси, 2-тур;
Жамоалар: «Рома» — «Реал Мадрид»;
Ўйин майдони: Рим шаҳри, «Стадио Олимпико»;
Сана ва вақт: 14 октябрь куни, Тошкент вақти билан соат 23:59 да старт олади.
Моуриньюнинг Римга қайтиши ва Европанинг икки гранди ўртасидаги тўқнашув ушбу турнинг энг кескин ва диққатга сазовор баҳсларидан бири бўлиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…