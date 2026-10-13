“Олимпико”даги супержанг: “Реал Мадрид”нинг 23 нафарлик таркибида кимлар бор?

·0·Спорт
“Олимпико”даги супержанг: “Реал Мадрид”нинг 23 нафарлик таркибида кимлар бор?

Мадриднинг «Реал» клуби УЕФА Чемпионлар Лигаси умумий босқичининг 2-тури доирасида Италия пойтахтида «Рома» меҳмони бўлади. Мазкур муҳим баҳс олдидан «қироллик клуби» бош мураббийи Жозе Моуринью Римга йўл оладиган 23 нафар футболчидан иборат кенгайтирилган қайдномани расман эълон қилди.

Португалиялик мутахассис ўзи бир неча йил бошқарган ва яхши таниш бўлган собиқ жамоасига қарши барча етакчи юлдузларни тўлиқ сафарбар этмоқда.

«Реал Мадрид»нинг «Рома»га қарши тўлиқ қайдномаси

Моуринью бўлажак учрашув учун барча чизиқларда кучли танловни шакллантирган:

  • Дарвозабонлар: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Серхио Местре;

  • Ҳимоячилар: Дин Ҳёйсен, Трент Александер-Арнольд, Ибраҳима Конате, Марк Кукурелья, Альваро Каррерас, Антонио Рюдигер, Дензел Думфрис;

  • Яримҳимоячилар: Жуд Беллингҳэм, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Орельен Чуамени, Бернарду Силва, Арда Гюлер, Тиаго;

  • Ҳужумчилар: Винисиус Жуниор, Эндрик, Килиан Мбаппе, Карлос Эспи, Браҳим Диас, Ян Диоманде.

Тўқнашув тафсилотлари ва бошланиш вақти

  • Мусобақа: УЕФА Чемпионлар Лигаси, 2-тур;

  • Жамоалар: «Рома» — «Реал Мадрид»;

  • Ўйин майдони: Рим шаҳри, «Стадио Олимпико»;

  • Сана ва вақт: 14 октябрь куни, Тошкент вақти билан соат 23:59 да старт олади.

Моуриньюнинг Римга қайтиши ва Европанинг икки гранди ўртасидаги тўқнашув ушбу турнинг энг кескин ва диққатга сазовор баҳсларидан бири бўлиши кутилмоқда.

Реал МадридРомаУЕФА Чемпионлар ЛигасиЖозе Моуринью
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трентми ёки Дюмфрис? “Реал Мадрид”нинг ўнг қанотини ким эгаллайди?Трентми ёки Дюмфрис? “Реал Мадрид”нинг ўнг қанотини ким эгаллайди?10 октябр 13:58Француз юлдузи нима сабабдан мураббийлар штабининг ғазабига учради?Француз юлдузи нима сабабдан мураббийлар штабининг ғазабига учради?8 октябр 11:09Моуринью Винисиус бўйича қарорини эълон қилди: Юлдуз ҳужумчи таркибдан чиқариладими?Моуринью Винисиус бўйича қарорини эълон қилди: Юлдуз ҳужумчи таркибдан чиқариладими?3 октябр 14:24Килиан Мбаппе Эль Класико учун сақланмоқдаКилиан Мбаппе Эль Класико учун сақланмоқда2 октябр 11:51Ван Дейк “Реал”га ўтадими? Моуринью ва “Милан” 35 ёшли юлдуз учун курашга қўшилди!Ван Дейк “Реал”га ўтадими? Моуринью ва “Милан” 35 ёшли юлдуз учун курашга қўшилди!29 сентябр 07:51Мадриддаги «мутлақ ишонч» формуласи: Мбаппе Моуриньюнинг асосий қуролига айландиМадриддаги «мутлақ ишонч» формуласи: Мбаппе Моуриньюнинг асосий қуролига айланди23 сентябр 19:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди