Трентми ёки Дюмфрис? “Реал Мадрид”нинг ўнг қанотини ким эгаллайди?
Испания Ла Лигасининг 8-тури доирасида Мадриднинг «Реал» клуби ўз майдонида «Вильярреал»ни қабул қилади. Мазкур муҳим учрашув арафасида «қироллик клуби» бош мураббийи Жозе Моуринью таркиб танлашда жиддий тактик масалага дуч келди.
The Touchline инсайдерлик манбаси тарқатган хабарга кўра, португалиялик мутахассис ҳимоянинг ўнг қанотида кимни асосий таркибда майдонга тушириш борасида ҳали бир қарорга келгани йўқ.
Асосий таркиб учун икки юлдуз рақобати
Моуриньюнинг ихтиёрида дунё миқёсидаги икки кучли қанот ҳимоячиси бор ва танлов бевосита ўйин тактикасига боғлиқ бўлади:
Трент Александр-Арнольд: Англиялик юлдуз ўзининг беқиёс узатмалари, стандарт вазиятларни ижро этиш маҳорати ҳамда ҳужумларни ташкил этишдаги фаоллиги билан ажралиб туради. Моуринью тўп назорати ва ҳужумкорликни биринчи ўринга қўйса, Трент асосий вариантга айланади;
Дензел Дюмфрис: Нидерландиялик ҳимоячи эса жисмоний қуввати, юқори тезлиги, мудофаадаги ишончли ҳаракатлари ва қарши ҳужумларда фаол босим уюштира олиши билан машҳур. «Вильярреал»нинг қанот ҳужумларини зарарсизлантириш учун Дюмфрис энг маъқул номзод сифатида қаралмоқда;
Қарор яқин соатларда эълон қилинади: Мураббийлар штаби ўйинга бир неча соат қолганда футболчиларнинг сўнгги машғулотлардаги ҳолатини баҳолаб, якуний таркибни тасдиқлайди.
Ўйин вақти ва турнир аҳамияти
«Сантьяго Бернабеу» стадионида кечадиган мазкур тўқнашув «Реал Мадрид» учун турнир жадвалидаги пешқадамлик курашида ўта муҳим саналади:
Учрашув манзили: «Сантьяго Бернабеу» стадиони, Мадрид;
Бошланиш вақти: Бугун, 10 октябрь куни Тошкент вақти билан соат 23:55;
Рақиб жиддийлиги: «Вильярреал» анъанавий тарзда мадридликларга жиддий қаршилик кўрсатиб келадиган ва қарши ҳужумларда тезкор ҳаракат қиладиган тажрибали жамоа ҳисобланади.
Жозе Моуринью танлаган ўнг қанот тактикаси жамоага навбатдаги 3 очкони келтира оладими — бунга бугун түнги баҳсда жавоб олинади.
Изоҳлар 0
…