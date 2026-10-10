Трентми ёки Дюмфрис? “Реал Мадрид”нинг ўнг қанотини ким эгаллайди?

·1·Спорт
Трентми ёки Дюмфрис? “Реал Мадрид”нинг ўнг қанотини ким эгаллайди?

Испания Ла Лигасининг 8-тури доирасида Мадриднинг «Реал» клуби ўз майдонида «Вильярреал»ни қабул қилади. Мазкур муҳим учрашув арафасида «қироллик клуби» бош мураббийи Жозе Моуринью таркиб танлашда жиддий тактик масалага дуч келди.

The Touchline инсайдерлик манбаси тарқатган хабарга кўра, португалиялик мутахассис ҳимоянинг ўнг қанотида кимни асосий таркибда майдонга тушириш борасида ҳали бир қарорга келгани йўқ.

Асосий таркиб учун икки юлдуз рақобати

Моуриньюнинг ихтиёрида дунё миқёсидаги икки кучли қанот ҳимоячиси бор ва танлов бевосита ўйин тактикасига боғлиқ бўлади:

  • Трент Александр-Арнольд: Англиялик юлдуз ўзининг беқиёс узатмалари, стандарт вазиятларни ижро этиш маҳорати ҳамда ҳужумларни ташкил этишдаги фаоллиги билан ажралиб туради. Моуринью тўп назорати ва ҳужумкорликни биринчи ўринга қўйса, Трент асосий вариантга айланади;

  • Дензел Дюмфрис: Нидерландиялик ҳимоячи эса жисмоний қуввати, юқори тезлиги, мудофаадаги ишончли ҳаракатлари ва қарши ҳужумларда фаол босим уюштира олиши билан машҳур. «Вильярреал»нинг қанот ҳужумларини зарарсизлантириш учун Дюмфрис энг маъқул номзод сифатида қаралмоқда;

  • Қарор яқин соатларда эълон қилинади: Мураббийлар штаби ўйинга бир неча соат қолганда футболчиларнинг сўнгги машғулотлардаги ҳолатини баҳолаб, якуний таркибни тасдиқлайди.

Ўйин вақти ва турнир аҳамияти

«Сантьяго Бернабеу» стадионида кечадиган мазкур тўқнашув «Реал Мадрид» учун турнир жадвалидаги пешқадамлик курашида ўта муҳим саналади:

  • Учрашув манзили: «Сантьяго Бернабеу» стадиони, Мадрид;

  • Бошланиш вақти: Бугун, 10 октябрь куни Тошкент вақти билан соат 23:55;

  • Рақиб жиддийлиги: «Вильярреал» анъанавий тарзда мадридликларга жиддий қаршилик кўрсатиб келадиган ва қарши ҳужумларда тезкор ҳаракат қиладиган тажрибали жамоа ҳисобланади.

Жозе Моуринью танлаган ўнг қанот тактикаси жамоага навбатдаги 3 очкони келтира оладими — бунга бугун түнги баҳсда жавоб олинади.

Реал МадридВильярреалЖозе МоуриньюЛа Лига
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе Эль Класико учун сақланмоқдаКилиан Мбаппе Эль Класико учун сақланмоқда2 октябр 11:51Мадриддаги «мутлақ ишонч» формуласи: Мбаппе Моуриньюнинг асосий қуролига айландиМадриддаги «мутлақ ишонч» формуласи: Мбаппе Моуриньюнинг асосий қуролига айланди23 сентябр 19:48Жозе Моуринью захира ўриндиғидаги ҳиссиётлари ва ривожланиш режасини очиқлади!Жозе Моуринью захира ўриндиғидаги ҳиссиётлари ва ривожланиш режасини очиқлади!13 сентябр 17:43Килиан Мбаппе дубл қайд этган ўйинда Реал Мадрид Раё Валеканони йирик ҳисобда таслим этдиКилиан Мбаппе дубл қайд этган ўйинда Реал Мадрид Раё Валеканони йирик ҳисобда таслим этди13 сентябр 03:54Килиан Мбаппе Жосе Мауринёнинг интеллектидан ҳайратда қолганини айтдиКилиан Мбаппе Жосе Мауринёнинг интеллектидан ҳайратда қолганини айтди12 сентябр 15:12Жозе Моуринью Винисиус ва Мбаппе юлдузларини ҳимоя қилдиЖозе Моуринью Винисиус ва Мбаппе юлдузларини ҳимоя қилди12 сентябр 12:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди