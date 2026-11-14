Шов-шувли натижалар: Миллатлар лигасининг жума кунги ўйинларида нималар содир бўлди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- УЕФА Миллатлар лигасининг 5-тур доирасида ўтказилган жума кунги ўйинлар йирик ҳисоблар ва кутилмаган натижалар билан якунланди.
- Нидерландия терма жамоаси Греция дарвозасига жавобсиз 7 та гол урган бўлса, Исландия сафарда Болгарияни 0:5 ҳисобида мағлуб этди.
- Германия Сербияни 3:1 ҳисобида таслим қилди, Молдова эса Қозоғистон устидан 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди.
Европада УЕФА Миллатлар лигасининг 5-тур учрашувлари қизғин паллага кирди. Жума куни бўлиб ўтган беллашувлар мухлисларга кўплаб голлар, кутилмаган натижалар ва шиддатли курашларга бой лаҳзаларни тақдим этди.
Йирик ғалабалар ва шов-шувли натижалар
Турнинг энг марказий ва йирик ҳисобдаги ўйинларидан бири Нидерландия ва Греция терма жамоалари ўртасида кечди. Ўз майдонида ҳаракат қилган нидерландияликлар рақиб дарвозасига жавобсиз 7 та гол киритиб, ҳақиқий тор-мор келтиришди.
Шунингдек, Исландия терма жамоаси сафарда Болгарияни аяб ўтирмади — 0:5. Ўз навбатида, Андорра Гибралтарни икки гол фарқи билан енгган бўлса, Озарбойжон меҳмонда Лихтенштейнни минимал ҳисобда мағлуб этди. Эстония эса сафарда Люксембургдан устун келди.
Миллатлар лигаси 5-тур жума кунги натижалари
Ҳисоб
Молдова — Қозоғистон
2:1
Нидерландия — Греция
7:0
Сербия — Германия
1:3
Словения — Швейцария
0:0
Шотландия — Шимолий Македония
2:1
Болгария — Исландия
0:5
Люксембург — Эстония
0:1
Словакия — Фарер ороллари
2:2
Андорра — Гибралтар
2:0
Лихтенштейн — Озарбойжон
0:1
Муросасиз ва тенг курашларга бой баҳслар
Кун доирасидаги бошқа қатор ўйинларда ҳам ҳисоблар жуда қизғин кўриниш олди. Хусусан, Германия сафарда Сербияни 3:1 ҳисобида таслим этган бўлса, Молдова ўз уйида Қозоғистонни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, муҳим очколорни қўлга киритди. Словакия ва Фарер ороллари ўртасидаги баҳс эса 2:2 ҳисобидаги жанговар дуранг билан якунланди.
Миллатлар лигасининг навбатдаги учрашувлари жамоалар учун гуруҳдаги жойлашувни ҳал қилувчи босқич бўлиб хизмат қилади.
Сизнингча, жума кунги ўйинлар орасида қайси жамоанинг ғалабаси энг катта сенсация бўлди? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…