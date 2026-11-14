Шов-шувли натижалар: Миллатлар лигасининг жума кунги ўйинларида нималар содир бўлди?

1 дақиқа ўқиш62
Шов-шувли натижалар: Миллатлар лигасининг жума кунги ўйинларида нималар содир бўлди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • УЕФА Миллатлар лигасининг 5-тур доирасида ўтказилган жума кунги ўйинлар йирик ҳисоблар ва кутилмаган натижалар билан якунланди.
  • Нидерландия терма жамоаси Греция дарвозасига жавобсиз 7 та гол урган бўлса, Исландия сафарда Болгарияни 0:5 ҳисобида мағлуб этди.
  • Германия Сербияни 3:1 ҳисобида таслим қилди, Молдова эса Қозоғистон устидан 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди.

Европада УЕФА Миллатлар лигасининг 5-тур учрашувлари қизғин паллага кирди. Жума куни бўлиб ўтган беллашувлар мухлисларга кўплаб голлар, кутилмаган натижалар ва шиддатли курашларга бой лаҳзаларни тақдим этди.

Йирик ғалабалар ва шов-шувли натижалар

Турнинг энг марказий ва йирик ҳисобдаги ўйинларидан бири Нидерландия ва Греция терма жамоалари ўртасида кечди. Ўз майдонида ҳаракат қилган нидерландияликлар рақиб дарвозасига жавобсиз 7 та гол киритиб, ҳақиқий тор-мор келтиришди.

Шунингдек, Исландия терма жамоаси сафарда Болгарияни аяб ўтирмади — 0:5. Ўз навбатида, Андорра Гибралтарни икки гол фарқи билан енгган бўлса, Озарбойжон меҳмонда Лихтенштейнни минимал ҳисобда мағлуб этди. Эстония эса сафарда Люксембургдан устун келди.

Миллатлар лигаси 5-тур жума кунги натижалари

Ҳисоб

Молдова — Қозоғистон

2:1

Нидерландия — Греция

7:0

Сербия — Германия

1:3

Словения — Швейцария

0:0

Шотландия — Шимолий Македония

2:1

Болгария — Исландия

0:5

Люксембург — Эстония

0:1

Словакия — Фарер ороллари

2:2

Андорра — Гибралтар

2:0

Лихтенштейн — Озарбойжон

0:1

Муросасиз ва тенг курашларга бой баҳслар

Кун доирасидаги бошқа қатор ўйинларда ҳам ҳисоблар жуда қизғин кўриниш олди. Хусусан, Германия сафарда Сербияни 3:1 ҳисобида таслим этган бўлса, Молдова ўз уйида Қозоғистонни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, муҳим очколорни қўлга киритди. Словакия ва Фарер ороллари ўртасидаги баҳс эса 2:2 ҳисобидаги жанговар дуранг билан якунланди.

Миллатлар лигасининг навбатдаги учрашувлари жамоалар учун гуруҳдаги жойлашувни ҳал қилувчи босқич бўлиб хизмат қилади.

Сизнингча, жума кунги ўйинлар орасида қайси жамоанинг ғалабаси энг катта сенсация бўлди? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари