Анчелотти Бразилиянинг кейинги таркиби ҳақида қарорини айтди

·26·Спорт
Анчелотти Бразилиянинг кейинги таркиби ҳақида қарорини айтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Карло Анчелотти Ҳиндистон устидан қозонилган 4:0 ҳисобидаги ғалабадан сўнг жамоанинг ҳозирги ҳолати ва келгуси режалар ҳақида гапирди.
  • Унинг таъкидлашича, айрим ёш футболчилар ривожланиш учун кўпроқ ўйин амалиётига муҳтож, хусусан, Эстевао ва Эндрик каби номлар клубларида кам майдонга тушмоқда.

Бразилия миллий жамоаси бош мураббийи Карло Анчелотти Ҳиндистон устидан 4:0 ҳисобидаги йирик ғалабадан кейин жамоанинг ҳозирги ҳолати ва кейинги йиғин учун режалари ҳақида фикр билдирди.

Италиялик мутахассиснинг таъкидлашича, терма жамоадаги айрим ёш футболчилар ўз имкониятларини янада тўлиқ намойиш этиши учун вақт ва ўйин амалиётига муҳтож. Шу билан бирга, Анчелотти кейинги чақирув учун таркиб бўйича анча аниқ тасаввурга эга эканини маълум қилди.

Анчелотти футболчиларидан мамнун

Ҳиндистонга қарши учрашув Бразилиянинг ишончли ғалабаси билан якунланди. 4:0 ҳисобидаги натижадан кейин Анчелотти футболчиларнинг ўсиш имкониятларига ижобий баҳо берди.

«Бу даврни футболчиларимиз янада ўсиши мумкин, деган ишонч билан якунлаяпмиз. Ҳар бир футболчининг ўзига хос хусусиятлари бор ва якунда биз уларнинг ҳаракатларидан мамнунмиз», — деди мураббий.

Анчелоттининг фикрича, терма жамоа доимий босим остида ҳаракат қилса-да, ҳар бир учрашувда мавжуд имкониятлардан максимал даражада фойдаланиш муҳим.

Ёшлар учун асосий муаммо — ўйин амалиёти

Бразилия мураббийи клубларида етарлича майдонга тушмаётган футболчиларга ҳам тўхталиб ўтди.

Унинг таъкидлашича, рақобатбардош халқаро учрашувларда ўйин амалиёти кам футболчилар учун ўзини кўрсатиш анча қийин.

Бу ҳолатни Анчелотти Эстевао ва Эндрик мисолида ҳам қайд этди.

«Клубларида кам ўйин амалиётига эга бўлган футболчилар учун рақобатбардош учрашувларда майдонга тушиш қийинроқ. Бу Эстевао ва Эндрикка ҳам тегишли», — деди Анчелотти.

Терма жамоа таркибида катта ўзгариш бўлмайди

Италиялик мутахассис кейинги йиғин учун таркиб борасида ҳам муҳим сигнал берди.

Анчелоттининг айтишича, Бразилия миллий жамоасида катта ўзгаришлар қилиш режалаштирилмаган. Бироқ у ҳозирги йиғинда иштирок эта олмаган бошқа ёш футболчиларни ҳам синаб кўриш ниятида.

«Кейинги чақирув учун таркиб ҳақида анча аниқ тасаввурга эгаман. Кўп нарсани ўзгартирмаймиз, аммо ушбу миллий жамоа йиғинига тайёр бўлмаган бошқа ёш футболчиларни ҳам кўриб чиқмоқчиман», — деди мураббий.

Бу эса Анчелотти Бразилия терма жамоасида асосий ўзакни сақлаб қолган ҳолда, келажак учун янги номларга ҳам имконият беришни режалаштираётганини англатади.

Бразилия яна Осиёга қайтади

Бразилия терма жамоасининг навбатдаги синовлари ҳам Осиёда ўтади.

Келаси ойда «селесао» ўртоқлик учрашувларида Япония ва Сингапур терма жамоаларига қарши майдонга тушади.

Демак, Анчелотти учун бу баҳслар нафақат натижа, балки жаҳон чемпионати олдидан таркибни яна бир бор текшириб кўриш учун муҳим имконият бўлади.

Карло АнчелоттиБразилия миллий жамоасиҲиндистонСелесао
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Анчелотти Бразилияси 90+5-дақиқада шармандали мағлубиятдан қутулиб қолди!Анчелотти Бразилияси 90+5-дақиқада шармандали мағлубиятдан қутулиб қолди!25 сентябр 17:37Бразилия Австралияга қарши камбэк қилди: 4:2 ҳисобида ғалаба қозондиБразилия Австралияга қарши камбэк қилди: 4:2 ҳисобида ғалаба қозонди29 сентябр 20:04Анчелотти Бразилиядаги танқидларга жавоб берди: “Бу менинг режаларимни ўзгартирмайди”Анчелотти Бразилиядаги танқидларга жавоб берди: “Бу менинг режаларимни ўзгартирмайди”29 сентябр 07:12Анчелотти Бразилиянинг мундиалдаги мағлубиятига нима сабаб бўлганини айтдиАнчелотти Бразилиянинг мундиалдаги мағлубиятига нима сабаб бўлганини айтди30 июл 10:00Анчелотти Италия футболидаги "оғриқли нуқта"ни очди: Келажакни қайси авлод қутқаради?Анчелотти Италия футболидаги "оғриқли нуқта"ни очди: Келажакни қайси авлод қутқаради?15 сентябр 15:38Кутилмаган ташриф: Анчелотти Мадридга қайтиб, Моуринью ва «Реал» юлдузлари билан учрашдиКутилмаган ташриф: Анчелотти Мадридга қайтиб, Моуринью ва «Реал» юлдузлари билан учрашди3 сентябр 21:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди