Анчелотти Бразилиянинг кейинги таркиби ҳақида қарорини айтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Карло Анчелотти Ҳиндистон устидан қозонилган 4:0 ҳисобидаги ғалабадан сўнг жамоанинг ҳозирги ҳолати ва келгуси режалар ҳақида гапирди.
- Унинг таъкидлашича, айрим ёш футболчилар ривожланиш учун кўпроқ ўйин амалиётига муҳтож, хусусан, Эстевао ва Эндрик каби номлар клубларида кам майдонга тушмоқда.
Бразилия миллий жамоаси бош мураббийи Карло Анчелотти Ҳиндистон устидан 4:0 ҳисобидаги йирик ғалабадан кейин жамоанинг ҳозирги ҳолати ва кейинги йиғин учун режалари ҳақида фикр билдирди.
Италиялик мутахассиснинг таъкидлашича, терма жамоадаги айрим ёш футболчилар ўз имкониятларини янада тўлиқ намойиш этиши учун вақт ва ўйин амалиётига муҳтож. Шу билан бирга, Анчелотти кейинги чақирув учун таркиб бўйича анча аниқ тасаввурга эга эканини маълум қилди.
Анчелотти футболчиларидан мамнун
Ҳиндистонга қарши учрашув Бразилиянинг ишончли ғалабаси билан якунланди. 4:0 ҳисобидаги натижадан кейин Анчелотти футболчиларнинг ўсиш имкониятларига ижобий баҳо берди.
«Бу даврни футболчиларимиз янада ўсиши мумкин, деган ишонч билан якунлаяпмиз. Ҳар бир футболчининг ўзига хос хусусиятлари бор ва якунда биз уларнинг ҳаракатларидан мамнунмиз», — деди мураббий.
Анчелоттининг фикрича, терма жамоа доимий босим остида ҳаракат қилса-да, ҳар бир учрашувда мавжуд имкониятлардан максимал даражада фойдаланиш муҳим.
Ёшлар учун асосий муаммо — ўйин амалиёти
Бразилия мураббийи клубларида етарлича майдонга тушмаётган футболчиларга ҳам тўхталиб ўтди.
Унинг таъкидлашича, рақобатбардош халқаро учрашувларда ўйин амалиёти кам футболчилар учун ўзини кўрсатиш анча қийин.
Бу ҳолатни Анчелотти Эстевао ва Эндрик мисолида ҳам қайд этди.
«Клубларида кам ўйин амалиётига эга бўлган футболчилар учун рақобатбардош учрашувларда майдонга тушиш қийинроқ. Бу Эстевао ва Эндрикка ҳам тегишли», — деди Анчелотти.
Терма жамоа таркибида катта ўзгариш бўлмайди
Италиялик мутахассис кейинги йиғин учун таркиб борасида ҳам муҳим сигнал берди.
Анчелоттининг айтишича, Бразилия миллий жамоасида катта ўзгаришлар қилиш режалаштирилмаган. Бироқ у ҳозирги йиғинда иштирок эта олмаган бошқа ёш футболчиларни ҳам синаб кўриш ниятида.
«Кейинги чақирув учун таркиб ҳақида анча аниқ тасаввурга эгаман. Кўп нарсани ўзгартирмаймиз, аммо ушбу миллий жамоа йиғинига тайёр бўлмаган бошқа ёш футболчиларни ҳам кўриб чиқмоқчиман», — деди мураббий.
Бу эса Анчелотти Бразилия терма жамоасида асосий ўзакни сақлаб қолган ҳолда, келажак учун янги номларга ҳам имконият беришни режалаштираётганини англатади.
Бразилия яна Осиёга қайтади
Бразилия терма жамоасининг навбатдаги синовлари ҳам Осиёда ўтади.
Келаси ойда «селесао» ўртоқлик учрашувларида Япония ва Сингапур терма жамоаларига қарши майдонга тушади.
Демак, Анчелотти учун бу баҳслар нафақат натижа, балки жаҳон чемпионати олдидан таркибни яна бир бор текшириб кўриш учун муҳим имконият бўлади.
Изоҳлар 0
…