Анчелотти Бразилиядаги танқидларга жавоб берди: “Бу менинг режаларимни ўзгартирмайди”

·20·Спорт
Анчелотти Бразилиядаги танқидларга жавоб берди: “Бу менинг режаларимни ўзгартирмайди”
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Бразилия терма жамоаси бош мураббийи Карло Анчелотти, Австралияга қарши ўтказилган дастлабки ўртоқлик учрашувидаги 1:1 ҳисобидаги дурангдан сўнг матбуот ва мухлисларнинг танқидларига қарамай, ўз режаларини ўзгартирмаслигини маълум қилди.
  • Унинг таъкидлашича, танқидлар унинг жамоа келажагига бўлган қарашларига таъсир қилмайди, чунки у ўз фаолияти давомида доимо босим остида ишлашга ўрганган.

Бразилия миллий терма жамоаси бош мураббийи Карло Анчелотти жамоа атрофидаги норозиликлар ва матбуотнинг кескин босимига нисбатан ўз муносабатини билдирди. Австралияга қарши ўтказиладиган иккинчи ўртоқлик учрашуви олдидан ташкил этилган матбуот анжуманида италиялик тажрибали мутахассис танқидлар унинг танлаган йўлига заррача таъсир кўрсатмаслигини қатъий таъкидлади.

Маълумки, ушбу икки терма жамоа ўртасидаги дастлабки баҳс 1:1 ҳисобидаги кутилмаган дуранг билан якунланган, «пентакампеонлар» эса фақат 90+5-дақиқада киритилган гол эвазигагина мағлубиятдан қутулиб қолган эди. Ушбу қониқарсиз ўйиндан сўнг маҳаллий ОАВ ва мухлислар томонидан бошланган норозилик тўлқинига қарамай, Анчелотти ўз қарашларига содиқ қолишини ва келажак режаларини ўзгартирмаслигини маълум қилди.

«90+5-дақиқадаги нажот, совуққон Анчелотти ва Австралия синови»: Мураббий баёнотининг 5 та асосий нуқтаси

Бразилия терма жамоаси атрофидаги кескинлик ва Карло Анчелоттининг чиқиши бўйича энг муҳим фактлар:

  • «Танқидлар менинг қарашларимни ўзгартирмайди»: Анчелотти ОАВ ва экспертларнинг эътирозлари жамоа келажаги борасидаги режаларига ҳеч қандай таъсир ўтказмаслигини айтди;

  • Дастлабки ўйиндаги 1:1 ҳисобидаги қийин дуранг: Австралияга қарши кечган биринчи тўқнашувда Бразилия кутилмаганда ғалаба қозона олмади;

  • 90+5-дақиқада бой берилиши мумкин бўлган ўйин: Жанубий Америка гранди фақат қўшиб берилган 5-дақиқадаги сўнгги ҳужум эвазига мағлубиятдан омон қолди;

  • Кўп йиллик тажриба ва босимга кўникиш: Анчелотти ўз фаолияти давомида доимо танқидлар остида ишлаганини ва бу ҳолатга одатий қарай бошлаганини эслатиб ўтди;

  • Австралияга қарши иккинчи жангга ҳозирлик: Терма жамоа биринчи баҳсдаги хатолардан тўғри хулоса чиқарган ҳолда иккинчи учрашувда ғалаба учун майдонга тушади.

Бразилия миллий жамоасининг Австралия билан баҳслардаги кўрсаткичлари таснифи

Жамоанинг дастлабки ўйиндаги ҳолати ва бош мураббий позицияси бўйича таҳлилий жадвал:

Таҳлил мезонлари ва йўналишлар

Қайд этилган ҳолат ва кўрсаткичлар

Рақиб жамоа ва ўйин мақоми

Австралия миллий жамоаси (халқаро ўртоқлик учрашуви)

Биринчи баҳс натижаси

1:1 (жанговар ва қийин дуранг)

Муҳим бурилиш дақиқаси

90+5-дақиқада киритилган нажот голи

Мухлислар ва ОАВ реакцияси

Ўйин сифати ва тактиканинг сустлиги борасидаги кескин танқидлар

Бош мураббийнинг расмий жавоби

«Танқидлар менинг жамоа келажагига бўлган тасаввуримга таъсир қилмайди»

Кейинги мақсад ва вазифа

Иккинчи назорат учрашувида ишончли ғалаба билан ўйин ритмини тиклаш

Футбол ва тактик экспертиза: Нега Анчелотти Бразилияда ҳам ўз услубини ўзгартирмайди?

Халқаро спорт таҳлилчилари ва футбол шарҳловчиларининг хулосалари:

  • «Анчелоттининг машҳур олимпия совуққонлиги»: Карло Анчелотти «Милан», «Челси», ПСЖ ва «Реал Мадрид»даги фаолияти давомида ҳам ҳар қандай оғир вазиятда ваҳимага берилмаслиги билан ном қозонган; Бразилия матбуоти ва мухлислари ҳар бир ўйинда «жога бонито» (чиройли футбол) ва йирик ғалаба талаб қилишига қарамай, у ўйинчиларни шошма-шошарлик ва ҳиссиётлар гирдобидан асраб, тизимли қурилишга урғу бермоқда;

  • Ўртоқлик баҳсларининг асл моҳияти: Австралияга қарши назорат ўйинида 90+5-дақиқагача ҳисобда ортда қолиш натижа нуқтаи назаридан нохуш кўринса-да, бундай учрашувлар янги тактик схемаларни синаб кўриш, захира ўйинчиларини кўрикдан ўтказиш ва экстремал вазиятлардаги иродани текшириш учун энг қулай фурсатдир;

  • Келажак тасаввури ва йирик мусобақалар режаси: Бразилия футбол конфедерацияси Анчелоттини айнан Жаҳон чемпионати каби йирик турнирларда мувозанатли ва прагматик натижа келтириши учун таклиф этган; шу боис мураббий айрим назорат баҳсларидаги қониқарсиз ўйинларга қараб узоқ муддатли стратегик режасидан чекинмоқчи эмас.

Сизнингча, Карло Анчелотти Бразилия терма жамоасига хос бўлган ҳужумкор ва эркин футболни сақлаб қолган ҳолда Европача интизом ва ғалаба қозониш фалсафасини сингдира оладими? Австралия билан кечган 1:1 ҳисобидаги дуранг шунчаки тасодифми ёки жамоада чуқурроқ муаммолар борлигидан дарак берадими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва «пентакампеонлар» лагеридаги энг қайноқ муносабат таҳлилини барча футбол ихлосмандлари билан баҳам кўринг!

Карло АнчелоттиБразилия миллий футбол жамоасиАвстралия миллий футбол жамоаси90+5 минут гол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Анчелотти Италия футболидаги "оғриқли нуқта"ни очди: Келажакни қайси авлод қутқаради?Анчелотти Италия футболидаги "оғриқли нуқта"ни очди: Келажакни қайси авлод қутқаради?15 сентябр 15:38Анчелоттининг сенсацион баёноти: Бразилия терма жамоаси инқирозининг асл сабаблари...Анчелоттининг сенсацион баёноти: Бразилия терма жамоаси инқирозининг асл сабаблари...31 июл 16:37Анчелотти Бразилияси 90+5-дақиқада шармандали мағлубиятдан қутулиб қолди!Анчелотти Бразилияси 90+5-дақиқада шармандали мағлубиятдан қутулиб қолди!25 сентябр 17:37Анчелотти Италия терма жамоасини рад этди: У нима учун Бразилияда қолишни танлади?Анчелотти Италия терма жамоасини рад этди: У нима учун Бразилияда қолишни танлади?31 июл 14:03Кутилмаган ташриф: Анчелотти Мадридга қайтиб, Моуринью ва «Реал» юлдузлари билан учрашдиКутилмаган ташриф: Анчелотти Мадридга қайтиб, Моуринью ва «Реал» юлдузлари билан учрашди3 сентябр 21:02Анчелотти Бразилиянинг мундиалдаги мағлубиятига нима сабаб бўлганини айтдиАнчелотти Бразилиянинг мундиалдаги мағлубиятига нима сабаб бўлганини айтди30 июл 10:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди