Анчелотти Бразилиядаги танқидларга жавоб берди: “Бу менинг режаларимни ўзгартирмайди”
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Бразилия терма жамоаси бош мураббийи Карло Анчелотти, Австралияга қарши ўтказилган дастлабки ўртоқлик учрашувидаги 1:1 ҳисобидаги дурангдан сўнг матбуот ва мухлисларнинг танқидларига қарамай, ўз режаларини ўзгартирмаслигини маълум қилди.
- Унинг таъкидлашича, танқидлар унинг жамоа келажагига бўлган қарашларига таъсир қилмайди, чунки у ўз фаолияти давомида доимо босим остида ишлашга ўрганган.
Бразилия миллий терма жамоаси бош мураббийи Карло Анчелотти жамоа атрофидаги норозиликлар ва матбуотнинг кескин босимига нисбатан ўз муносабатини билдирди. Австралияга қарши ўтказиладиган иккинчи ўртоқлик учрашуви олдидан ташкил этилган матбуот анжуманида италиялик тажрибали мутахассис танқидлар унинг танлаган йўлига заррача таъсир кўрсатмаслигини қатъий таъкидлади.
Маълумки, ушбу икки терма жамоа ўртасидаги дастлабки баҳс 1:1 ҳисобидаги кутилмаган дуранг билан якунланган, «пентакампеонлар» эса фақат 90+5-дақиқада киритилган гол эвазигагина мағлубиятдан қутулиб қолган эди. Ушбу қониқарсиз ўйиндан сўнг маҳаллий ОАВ ва мухлислар томонидан бошланган норозилик тўлқинига қарамай, Анчелотти ўз қарашларига содиқ қолишини ва келажак режаларини ўзгартирмаслигини маълум қилди.
«90+5-дақиқадаги нажот, совуққон Анчелотти ва Австралия синови»: Мураббий баёнотининг 5 та асосий нуқтаси
Бразилия терма жамоаси атрофидаги кескинлик ва Карло Анчелоттининг чиқиши бўйича энг муҳим фактлар:
«Танқидлар менинг қарашларимни ўзгартирмайди»: Анчелотти ОАВ ва экспертларнинг эътирозлари жамоа келажаги борасидаги режаларига ҳеч қандай таъсир ўтказмаслигини айтди;
Дастлабки ўйиндаги 1:1 ҳисобидаги қийин дуранг: Австралияга қарши кечган биринчи тўқнашувда Бразилия кутилмаганда ғалаба қозона олмади;
90+5-дақиқада бой берилиши мумкин бўлган ўйин: Жанубий Америка гранди фақат қўшиб берилган 5-дақиқадаги сўнгги ҳужум эвазига мағлубиятдан омон қолди;
Кўп йиллик тажриба ва босимга кўникиш: Анчелотти ўз фаолияти давомида доимо танқидлар остида ишлаганини ва бу ҳолатга одатий қарай бошлаганини эслатиб ўтди;
Австралияга қарши иккинчи жангга ҳозирлик: Терма жамоа биринчи баҳсдаги хатолардан тўғри хулоса чиқарган ҳолда иккинчи учрашувда ғалаба учун майдонга тушади.
Бразилия миллий жамоасининг Австралия билан баҳслардаги кўрсаткичлари таснифи
Жамоанинг дастлабки ўйиндаги ҳолати ва бош мураббий позицияси бўйича таҳлилий жадвал:
Таҳлил мезонлари ва йўналишлар
Қайд этилган ҳолат ва кўрсаткичлар
Рақиб жамоа ва ўйин мақоми
Австралия миллий жамоаси (халқаро ўртоқлик учрашуви)
Биринчи баҳс натижаси
1:1 (жанговар ва қийин дуранг)
Муҳим бурилиш дақиқаси
90+5-дақиқада киритилган нажот голи
Мухлислар ва ОАВ реакцияси
Ўйин сифати ва тактиканинг сустлиги борасидаги кескин танқидлар
Бош мураббийнинг расмий жавоби
«Танқидлар менинг жамоа келажагига бўлган тасаввуримга таъсир қилмайди»
Кейинги мақсад ва вазифа
Иккинчи назорат учрашувида ишончли ғалаба билан ўйин ритмини тиклаш
Футбол ва тактик экспертиза: Нега Анчелотти Бразилияда ҳам ўз услубини ўзгартирмайди?
Халқаро спорт таҳлилчилари ва футбол шарҳловчиларининг хулосалари:
«Анчелоттининг машҳур олимпия совуққонлиги»: Карло Анчелотти «Милан», «Челси», ПСЖ ва «Реал Мадрид»даги фаолияти давомида ҳам ҳар қандай оғир вазиятда ваҳимага берилмаслиги билан ном қозонган; Бразилия матбуоти ва мухлислари ҳар бир ўйинда «жога бонито» (чиройли футбол) ва йирик ғалаба талаб қилишига қарамай, у ўйинчиларни шошма-шошарлик ва ҳиссиётлар гирдобидан асраб, тизимли қурилишга урғу бермоқда;
Ўртоқлик баҳсларининг асл моҳияти: Австралияга қарши назорат ўйинида 90+5-дақиқагача ҳисобда ортда қолиш натижа нуқтаи назаридан нохуш кўринса-да, бундай учрашувлар янги тактик схемаларни синаб кўриш, захира ўйинчиларини кўрикдан ўтказиш ва экстремал вазиятлардаги иродани текшириш учун энг қулай фурсатдир;
Келажак тасаввури ва йирик мусобақалар режаси: Бразилия футбол конфедерацияси Анчелоттини айнан Жаҳон чемпионати каби йирик турнирларда мувозанатли ва прагматик натижа келтириши учун таклиф этган; шу боис мураббий айрим назорат баҳсларидаги қониқарсиз ўйинларга қараб узоқ муддатли стратегик режасидан чекинмоқчи эмас.
Сизнингча, Карло Анчелотти Бразилия терма жамоасига хос бўлган ҳужумкор ва эркин футболни сақлаб қолган ҳолда Европача интизом ва ғалаба қозониш фалсафасини сингдира оладими? Австралия билан кечган 1:1 ҳисобидаги дуранг шунчаки тасодифми ёки жамоада чуқурроқ муаммолар борлигидан дарак берадими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва «пентакампеонлар» лагеридаги энг қайноқ муносабат таҳлилини барча футбол ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…