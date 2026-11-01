“Башакшеҳир”нинг 7 голли триллерида Шомуродов ва Файзуллаевга неча балл берилди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Туркия Суперлигасининг 10-турида «Истанбул Башакшеҳир» ўз майдонида «Самсунспор» устидан 5:2 ҳисобида ғалаба қозонди.
- Ўйин давомида ўзбекистонлик футболчилар Элдор Шомуродов ва Аббосбек Файзуллаев рақиб дарвозасини ишғол қилиб, жамоа ғалабасига муносиб ҳисса қўшди.
- Флашскоре портали Шомуродовнинг ҳаракатларини 8,1 балл, захирадан майдонга тушган Файзуллаевнинг ўйинини эса 7,5 балл билан баҳолади.
Туркия Суперлигасининг 10-тури доирасида Истанбулда бўлиб ўтган учрашув ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун ҳақиқий байрамга айланди. Ўз майдонида «Самсунспор»ни қабул қилган «Истанбул Башакшеҳир» клуби 5:2 ҳисобида йирик ва ишончли ғалабани қўлга киритди.
Ушбу сермаҳсул баҳсда Ўзбекистон миллий терма жамоасининг икки етакчиси — Элдор Шомуродов ва Аббосбек Файзуллаев рақиб дарвозасини ишғол қилиб, ғалабанинг бош қаҳрамонларидан бирига айланди.
Истанбулда 7 та гол триллери: Ўйин хронологияси
Учрашув дастлабки дақиқалардан бошлаб юқори тезлик ва кескин ҳужумлар остида ўтди:
Шомуродовнинг тезкор голи (10-дақиқа): Ўйиннинг 10-дақиқасидаёқ тажрибали ҳужумчи Элдор Шомуродов ҳисобни очиб, жамоасини олдинга олиб чиқди — 1:0;
Жавоб ва мезбонларнинг кескин юриши: 22-дақиқада Танги Кулибали мувозанатни тиклаган бўлса-да, орадан 3 дақиқа ўтиб Андреас Сков Ольсен (25-дақиқа) ва биринчи бўлим сўнгида Эмин Байрам (41-дақиқа) гол уриб, мезбонларнинг устунлигини 3:1 кўринишига келтирди;
Иккинчи бўлимдаги драма: 75-дақиқада Уссейну Ба тўртинчи тўпни киритди. Меҳмонлардан Элаис Ташшан 84-дақиқада яна гол билан жавоб қайтарди;
Файзуллаевдан нуқта (90+1-дақиқа): 78-дақиқада захирадан баҳсга қўшилган Аббосбек Файзуллаев ҳакам томонидан қўшиб берилган дақиқаларда рақиб тўрини аниқ нишонга олиб, якуний ҳисобни ўрнатди — 5:2.
Flashscore баҳолари: Шомуродов ва Файзуллаев қандай баҳоланди?
Халқаро статистик портал Flashscore учрашув қаҳрамонларининг ўйинини қуйидагича баҳолади:
Элдор Шомуродов — 8,1 балл: Жорий мавсум чемпионатдаги 8-голини нишонлаган терма жамоамиз сардори юқори 8,1 балл билан тақдирланди. Жамоада ундан юқори баллни фақат тўрт футболчи, жумладан 8,9 балл олган ҳимоячи Саба Харебашвили олди;
Аббосбек Файзуллаев — 7,5 балл: 78-дақиқада захирадан тушган ёш иқтидор атиги 15 дақиқа ичида самарали ҳаракат қилиб, рақиб дарвозасини ишғол этди ва портал томонидан муносиб 7,5 баллга лойиқ кўрилди.
Турнир жадвалидаги ҳолат
Ушбу йирик ғалабадан сўнг «Истанбул Башакшеҳир» 10 ўйинда тўплаган очколари сонини 14 тага етказиб, Суперлига жадвалида 10-ўринга кўтарилиб олди. Мағлубиятга учраган «Самсунспор» эса 4 очко билан ҳамон хавфли ҳудудда — 17-поғонада қолмоқда.
Изоҳлар 0
…