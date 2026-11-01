“Башакшеҳир”нинг 7 голли триллерида Шомуродов ва Файзуллаевга неча балл берилди?

·62·Спорт
“Башакшеҳир”нинг 7 голли триллерида Шомуродов ва Файзуллаевга неча балл берилди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Туркия Суперлигасининг 10-турида «Истанбул Башакшеҳир» ўз майдонида «Самсунспор» устидан 5:2 ҳисобида ғалаба қозонди.
  • Ўйин давомида ўзбекистонлик футболчилар Элдор Шомуродов ва Аббосбек Файзуллаев рақиб дарвозасини ишғол қилиб, жамоа ғалабасига муносиб ҳисса қўшди.
  • Флашскоре портали Шомуродовнинг ҳаракатларини 8,1 балл, захирадан майдонга тушган Файзуллаевнинг ўйинини эса 7,5 балл билан баҳолади.

Туркия Суперлигасининг 10-тури доирасида Истанбулда бўлиб ўтган учрашув ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун ҳақиқий байрамга айланди. Ўз майдонида «Самсунспор»ни қабул қилган «Истанбул Башакшеҳир» клуби 5:2 ҳисобида йирик ва ишончли ғалабани қўлга киритди.

Ушбу сермаҳсул баҳсда Ўзбекистон миллий терма жамоасининг икки етакчиси — Элдор Шомуродов ва Аббосбек Файзуллаев рақиб дарвозасини ишғол қилиб, ғалабанинг бош қаҳрамонларидан бирига айланди.

Истанбулда 7 та гол триллери: Ўйин хронологияси

Учрашув дастлабки дақиқалардан бошлаб юқори тезлик ва кескин ҳужумлар остида ўтди:

  • Шомуродовнинг тезкор голи (10-дақиқа): Ўйиннинг 10-дақиқасидаёқ тажрибали ҳужумчи Элдор Шомуродов ҳисобни очиб, жамоасини олдинга олиб чиқди — 1:0;

  • Жавоб ва мезбонларнинг кескин юриши: 22-дақиқада Танги Кулибали мувозанатни тиклаган бўлса-да, орадан 3 дақиқа ўтиб Андреас Сков Ольсен (25-дақиқа) ва биринчи бўлим сўнгида Эмин Байрам (41-дақиқа) гол уриб, мезбонларнинг устунлигини 3:1 кўринишига келтирди;

  • Иккинчи бўлимдаги драма: 75-дақиқада Уссейну Ба тўртинчи тўпни киритди. Меҳмонлардан Элаис Ташшан 84-дақиқада яна гол билан жавоб қайтарди;

  • Файзуллаевдан нуқта (90+1-дақиқа): 78-дақиқада захирадан баҳсга қўшилган Аббосбек Файзуллаев ҳакам томонидан қўшиб берилган дақиқаларда рақиб тўрини аниқ нишонга олиб, якуний ҳисобни ўрнатди — 5:2.

Flashscore баҳолари: Шомуродов ва Файзуллаев қандай баҳоланди?

Халқаро статистик портал Flashscore учрашув қаҳрамонларининг ўйинини қуйидагича баҳолади:

  • Элдор Шомуродов — 8,1 балл: Жорий мавсум чемпионатдаги 8-голини нишонлаган терма жамоамиз сардори юқори 8,1 балл билан тақдирланди. Жамоада ундан юқори баллни фақат тўрт футболчи, жумладан 8,9 балл олган ҳимоячи Саба Харебашвили олди;

  • Аббосбек Файзуллаев — 7,5 балл: 78-дақиқада захирадан тушган ёш иқтидор атиги 15 дақиқа ичида самарали ҳаракат қилиб, рақиб дарвозасини ишғол этди ва портал томонидан муносиб 7,5 баллга лойиқ кўрилди.

Турнир жадвалидаги ҳолат

Ушбу йирик ғалабадан сўнг «Истанбул Башакшеҳир» 10 ўйинда тўплаган очколари сонини 14 тага етказиб, Суперлига жадвалида 10-ўринга кўтарилиб олди. Мағлубиятга учраган «Самсунспор» эса 4 очко билан ҳамон хавфли ҳудудда — 17-поғонада қолмоқда.

Элдор ШомуродовАббосбек ФайзуллаевТуркия СуперлигасиИстанбул Башакшеҳир
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Олтин бутса” пойгаси авжида: Шомуродов Салоҳга етиб олди, Осимхен ва Орбан пешқадам“Олтин бутса” пойгаси авжида: Шомуродов Салоҳга етиб олди, Осимхен ва Орбан пешқадамБугун 22:52Шомуродов ва Файзуллаевдан голлар шоуси: “Башакшеҳир” 5:2 ҳисобида ғалаба қилди (видео)Шомуродов ва Файзуллаевдан голлар шоуси: “Башакшеҳир” 5:2 ҳисобида ғалаба қилди (видео)Бугун 20:22Шомуродов асосий таркибда: “Истанбул Башакшеҳир” бугун “Самсунспор”ни қабул қиладиШомуродов асосий таркибда: “Истанбул Башакшеҳир” бугун “Самсунспор”ни қабул қиладиБугун 17:23“Башакшеҳир” мағлубияти ортидан: Халқаро таҳлил портали Шомуродовга неча балл қўйди?“Башакшеҳир” мағлубияти ортидан: Халқаро таҳлил портали Шомуродовга неча балл қўйди?27 октябр 14:30Элдор Шомуродов захирага олинган заҳоти “Башакшеҳир” 2 та гол ўтказиб юбордиЭлдор Шомуродов захирага олинган заҳоти “Башакшеҳир” 2 та гол ўтказиб юборди27 октябр 10:28«Башакшеҳир»нинг «Генчлербирлиги»га қарши асосий таркиби эълон қилинди«Башакшеҳир»нинг «Генчлербирлиги»га қарши асосий таркиби эълон қилинди19 сентябр 21:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози